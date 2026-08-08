Ескалация: Иран атакува танкер на ОАЕ в Ормузкия проток

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри днес, след като Обединените арабски емирства (ОАЕ) обвиниха Иран в директна ракетна атака срещу петролен танкер, а правителствените сили в Йемен започнаха мащабна офанзива срещу подкрепяните от Техеран бунтовници хуси.

Събитията отразяват опасна спирала на напрежение в региона, застрашаваща световните енергийни доставки.

Ирански удар срещу танкер на ADNOC в Ормузкия проток

В ранните часове на събота, плавателен съд, принадлежащ на държавната петролна компания на ОАЕ – Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), стана обект на ракетна атака от страна на Иран, докато преминаваше през стратегическия Ормузки проток.

Министерството на външните работи на ОАЕ категорично осъди инцидента, определяйки го като „акт на пиратство“ от страна на Иранската революционна гвардия (IRGC). Според официалните данни от Абу Даби, атаката представлява „флагрантно нарушение“ на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, гарантираща свободата на корабоплаването.

От компанията ADNOC потвърдиха за нападението, но уточниха, че ситуацията вече е под контрол и няма докладвани жертви или сериозни наранявания сред екипажа на атакувания съд. Нападението става в критичен момент, в който Техеран и Оман водят преговори за ново споразумение относно трафика в протока, през който преминава близо една пета от световния петрол. Регионалните сили Саудитска Арабия и Катар изразиха пълна солидарност с ОАЕ и призоваха за незабавно и безусловно отваряне на водния път за търговски кораби.

Правителството на Йемен отвърна на хусите с мащабна операция

Паралелно с ескалацията по море, вътрешният конфликт в Йемен избухна с нова сила. Говорителят на йеменската армия полковник Маджид ал-Нузаили обяви старта на широкообхватна военна операция срещу позиции и военно оборудване на хусите по протежение на множество фронтови линии.

Операцията на правителствените войски идва в директен отговор на смъртоносните атаки с балистични ракети и дронове, извършени от хусите в четвъртък и петък. При тези удари срещу военни лагери в провинциите Мариб и Хадрамаут бяха убити най-малко 45 йеменски войници, а последвалите обстрели над жилищни квартали отнеха живота на цивилни граждани.

Йеменското Министерство на отбраната обвини шиитските бунтовници, че въвличат страната в по-широк регионален конфликт в услуга на чужди държавни интереси. Оттам подчертаха, че армията ще отговаря „без колебание“ на всяка следваща провокация. Същевременно Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг призова за максимална сдържаност, предупреждавайки, че подновяването на пълномащабната война рискува да заличи всички постижения от крехкото примирие.