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Ескалация: Иран атакува танкер на ОАЕ в Ормузкия проток

Ескалация: Иран атакува танкер на ОАЕ в Ормузкия проток

8 Август, 2026 18:38, обновена 8 Август, 2026 18:42 2 098 19

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Армията на Йемен започна мащабна операция срещу хусите

Ескалация: Иран атакува танкер на ОАЕ в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри днес, след като Обединените арабски емирства (ОАЕ) обвиниха Иран в директна ракетна атака срещу петролен танкер, а правителствените сили в Йемен започнаха мащабна офанзива срещу подкрепяните от Техеран бунтовници хуси.

Събитията отразяват опасна спирала на напрежение в региона, застрашаваща световните енергийни доставки.

Ирански удар срещу танкер на ADNOC в Ормузкия проток

В ранните часове на събота, плавателен съд, принадлежащ на държавната петролна компания на ОАЕ – Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), стана обект на ракетна атака от страна на Иран, докато преминаваше през стратегическия Ормузки проток.

Министерството на външните работи на ОАЕ категорично осъди инцидента, определяйки го като „акт на пиратство“ от страна на Иранската революционна гвардия (IRGC). Според официалните данни от Абу Даби, атаката представлява „флагрантно нарушение“ на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, гарантираща свободата на корабоплаването.

От компанията ADNOC потвърдиха за нападението, но уточниха, че ситуацията вече е под контрол и няма докладвани жертви или сериозни наранявания сред екипажа на атакувания съд. Нападението става в критичен момент, в който Техеран и Оман водят преговори за ново споразумение относно трафика в протока, през който преминава близо една пета от световния петрол. Регионалните сили Саудитска Арабия и Катар изразиха пълна солидарност с ОАЕ и призоваха за незабавно и безусловно отваряне на водния път за търговски кораби.

Правителството на Йемен отвърна на хусите с мащабна операция

Паралелно с ескалацията по море, вътрешният конфликт в Йемен избухна с нова сила. Говорителят на йеменската армия полковник Маджид ал-Нузаили обяви старта на широкообхватна военна операция срещу позиции и военно оборудване на хусите по протежение на множество фронтови линии.

Операцията на правителствените войски идва в директен отговор на смъртоносните атаки с балистични ракети и дронове, извършени от хусите в четвъртък и петък. При тези удари срещу военни лагери в провинциите Мариб и Хадрамаут бяха убити най-малко 45 йеменски войници, а последвалите обстрели над жилищни квартали отнеха живота на цивилни граждани.

Йеменското Министерство на отбраната обвини шиитските бунтовници, че въвличат страната в по-широк регионален конфликт в услуга на чужди държавни интереси. Оттам подчертаха, че армията ще отговаря „без колебание“ на всяка следваща провокация. Същевременно Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг призова за максимална сдържаност, предупреждавайки, че подновяването на пълномащабната война рискува да заличи всички постижения от крехкото примирие.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    11 1 Отговор
    Бат Милене вие сте на власт ! ...тез танкери са разхождате кат таксита ,

    18:45 08.08.2026

  • 2 eскалатор

    6 10 Отговор
    Нали ОАЕ имат военен договор с Турция. Би трябвало и Турция да се намеси.

    Коментиран от #4, #5, #8

    18:46 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "eскалатор":

    АМИ УТРЕ БГ.ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ
    СЛУШАЙ РАДИО ТОЧКАТА И МАЛ.ЕКРАН
    И ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНЯ
    ОТГОВОР НА..ДОНАЛ ДЪК👑......

    18:51 08.08.2026

  • 5 Бай Ставри

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "eскалатор":

    Ам чи да са пробва, ама според мен събират глутници и пак ги е шубе.

    18:51 08.08.2026

  • 6 гост

    8 14 Отговор
    Вече писах , че аятоласите от акъл ще направят всички страни от залива смъртни врагове и те бързат да потвърдят !! Това може да значи само две неща , или си въобразяват , че Китай и Раша ще ги сдобряват или усещат , че си заминават и всичко им е все тая , ама по-скоро второто , хаха !

    18:51 08.08.2026

  • 7 Яшар

    8 5 Отговор
    Иран са наши приятели , от 70s Иран -Блгария Трейдинг Ко ..имаше и Кувейт -Блгария Трейдинг Ко ...голями международни компания , наши приятели ....сега

    18:51 08.08.2026

  • 8 ПитахAl

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "eскалатор":

    AЗ:ОАЕ и Турция военен договор +1

    Al: Към момента между Турция и Обединените арабски емирства (ОАЕ) няма подписан официален договор за взаимна отбрана (военен съюз), но двете държави развиват сътрудничество в сферата на отбранителната индустрия и сигурността.Основни събития и договорености между Турция и ОАЕ:Защита на класифицирана информация (юли 2025 г.): По време на среща на Високо ниво на Стратегическия съвет между двете страни е подписан Меморандум за разбирателство относно взаимната защита на класифицирана информация. Документът е подписан от турския министър на отбраната Яшар Гюлер и държавния министър по отбранителните въпроси на ОАЕ Мохамед Мубарак Ал Мазруи.Военно-промишлено сътрудничество (октомври 2022 г.): Президентите Реджеп Тайип Ердоган и шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян провеждат разговори за задълбочаване на двустранните отношения, като официално се договарят за разширяване на партньорството във военната и отбранителната индустрия.Забележка: Въпреки че Турция подписа мащабно споразумение за взаимна отбрана (по подобие на член 5 от НАТО) със Саудитска Арабия и Пакистан, Обединените арабски емирства не са страна по този конкретен нов регионален пакт.

    18:53 08.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Времето

    7 9 Отговор
    на теророристичния режим на аятоласите свършва

    18:57 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Няма такова животно

    10 4 Отговор
    Армията на Йемен ! Там са наемници заплатени от саудитците за да се бият срещу хусите. И правителство също няма. И избори от 15 г. е нямало. Точно наемниците на саудитците са тези които масовите кланета извършиха но сега може и за демократи да ни ги представят атлантенцата

    19:01 08.08.2026

  • 14 Да си плащат на Иран

    13 4 Отговор
    Ормузкия проток си е техен. Точно толкова колкото и Босфора е турски

    Коментиран от #15, #16

    19:03 08.08.2026

  • 15 Oня с коня

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Да си плащат на Иран":

    Кои "ТЕ да си плащат на Иран бе Гунчо- ще плащаме всички Ние на бензостанциите иранският Рекет!

    Коментиран от #18

    19:13 08.08.2026

  • 16 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да си плащат на Иран":

    не е. Той е международен морски път, а Босфора е изцяло на турска територия. Все едно примерно да наречеш Ламанша изключителна собственост на Великобритания и тя да събира такси за пременяване или пък аналогично да кажеш, че за да се стигне до Балтийско море трябва да се плаща такса на Дания или Швеция.

    20:29 08.08.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Пак подхващам аятоласите.
    Сами си го изпросиха.

    20:56 08.08.2026

  • 18 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Oня с коня":

    Ами питай чичо Дончо . Той нападна Иран ....

    Коментиран от #19

    22:48 08.08.2026

  • 19 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Не не е нападнал той Иран, а просто отнема възможноста на терористичния режим на аятоласите да сеят терор повече

    22:55 08.08.2026

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