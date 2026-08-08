Ескалация: Иран атакува танкер на ОАЕ в Ормузкия проток

Ситуацията в Близкия изток рязко се обостри днес, след като Обединените арабски емирства (ОАЕ) обвиниха Иран в директна ракетна атака срещу петролен танкер, а правителствените сили в Йемен започнаха мащабна офанзива срещу подкрепяните от Техеран бунтовници хуси.
Събитията отразяват опасна спирала на напрежение в региона, застрашаваща световните енергийни доставки.
Ирански удар срещу танкер на ADNOC в Ормузкия проток
В ранните часове на събота, плавателен съд, принадлежащ на държавната петролна компания на ОАЕ – Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), стана обект на ракетна атака от страна на Иран, докато преминаваше през стратегическия Ормузки проток.
Министерството на външните работи на ОАЕ категорично осъди инцидента, определяйки го като „акт на пиратство“ от страна на Иранската революционна гвардия (IRGC). Според официалните данни от Абу Даби, атаката представлява „флагрантно нарушение“ на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, гарантираща свободата на корабоплаването.
От компанията ADNOC потвърдиха за нападението, но уточниха, че ситуацията вече е под контрол и няма докладвани жертви или сериозни наранявания сред екипажа на атакувания съд. Нападението става в критичен момент, в който Техеран и Оман водят преговори за ново споразумение относно трафика в протока, през който преминава близо една пета от световния петрол. Регионалните сили Саудитска Арабия и Катар изразиха пълна солидарност с ОАЕ и призоваха за незабавно и безусловно отваряне на водния път за търговски кораби.
Правителството на Йемен отвърна на хусите с мащабна операция
Паралелно с ескалацията по море, вътрешният конфликт в Йемен избухна с нова сила. Говорителят на йеменската армия полковник Маджид ал-Нузаили обяви старта на широкообхватна военна операция срещу позиции и военно оборудване на хусите по протежение на множество фронтови линии.
Операцията на правителствените войски идва в директен отговор на смъртоносните атаки с балистични ракети и дронове, извършени от хусите в четвъртък и петък. При тези удари срещу военни лагери в провинциите Мариб и Хадрамаут бяха убити най-малко 45 йеменски войници, а последвалите обстрели над жилищни квартали отнеха живота на цивилни граждани.
Йеменското Министерство на отбраната обвини шиитските бунтовници, че въвличат страната в по-широк регионален конфликт в услуга на чужди държавни интереси. Оттам подчертаха, че армията ще отговаря „без колебание“ на всяка следваща провокация. Същевременно Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг призова за максимална сдържаност, предупреждавайки, че подновяването на пълномащабната война рискува да заличи всички постижения от крехкото примирие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
18:45 08.08.2026
2 eскалатор
Коментиран от #4, #5, #8
18:46 08.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "eскалатор":АМИ УТРЕ БГ.ВРЕМЕ ПО ГРИНУИЧ
СЛУШАЙ РАДИО ТОЧКАТА И МАЛ.ЕКРАН
И ЩЕ РАЗБЕРЕШ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНЯ
ОТГОВОР НА..ДОНАЛ ДЪК👑......
18:51 08.08.2026
5 Бай Ставри
До коментар #2 от "eскалатор":Ам чи да са пробва, ама според мен събират глутници и пак ги е шубе.
18:51 08.08.2026
6 гост
18:51 08.08.2026
7 Яшар
18:51 08.08.2026
8 ПитахAl
До коментар #2 от "eскалатор":AЗ:ОАЕ и Турция военен договор +1
Al: Към момента между Турция и Обединените арабски емирства (ОАЕ) няма подписан официален договор за взаимна отбрана (военен съюз), но двете държави развиват сътрудничество в сферата на отбранителната индустрия и сигурността.Основни събития и договорености между Турция и ОАЕ:Защита на класифицирана информация (юли 2025 г.): По време на среща на Високо ниво на Стратегическия съвет между двете страни е подписан Меморандум за разбирателство относно взаимната защита на класифицирана информация. Документът е подписан от турския министър на отбраната Яшар Гюлер и държавния министър по отбранителните въпроси на ОАЕ Мохамед Мубарак Ал Мазруи.Военно-промишлено сътрудничество (октомври 2022 г.): Президентите Реджеп Тайип Ердоган и шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян провеждат разговори за задълбочаване на двустранните отношения, като официално се договарят за разширяване на партньорството във военната и отбранителната индустрия.Забележка: Въпреки че Турция подписа мащабно споразумение за взаимна отбрана (по подобие на член 5 от НАТО) със Саудитска Арабия и Пакистан, Обединените арабски емирства не са страна по този конкретен нов регионален пакт.
18:53 08.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Времето
18:57 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Няма такова животно
19:01 08.08.2026
14 Да си плащат на Иран
Коментиран от #15, #16
19:03 08.08.2026
15 Oня с коня
До коментар #14 от "Да си плащат на Иран":Кои "ТЕ да си плащат на Иран бе Гунчо- ще плащаме всички Ние на бензостанциите иранският Рекет!
Коментиран от #18
19:13 08.08.2026
16 Ами
До коментар #14 от "Да си плащат на Иран":не е. Той е международен морски път, а Босфора е изцяло на турска територия. Все едно примерно да наречеш Ламанша изключителна собственост на Великобритания и тя да събира такси за пременяване или пък аналогично да кажеш, че за да се стигне до Балтийско море трябва да се плаща такса на Дания или Швеция.
20:29 08.08.2026
17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Сами си го изпросиха.
20:56 08.08.2026
18 Хаха
До коментар #15 от "Oня с коня":Ами питай чичо Дончо . Той нападна Иран ....
Коментиран от #19
22:48 08.08.2026
19 Ами
До коментар #18 от "Хаха":Не не е нападнал той Иран, а просто отнема възможноста на терористичния режим на аятоласите да сеят терор повече
22:55 08.08.2026