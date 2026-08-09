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Букурещ: Румънската армия анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове
  Тема: Украйна

Букурещ: Румънската армия анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове

9 Август, 2026 15:53 1 730 12

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Военното решение да свали дрон, обозначен като „враждебен“, е незабавно, заяви още Мируца, отбелязвайки че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове и Румъния ще трябва да се адаптира

Букурещ: Румънската армия анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румъния периодично анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, пристигащи на територията на страната, заяви министърът на отбраната Раду Мируца в интервю за телевизия Диджи 24 вчера, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Военното решение да свали дрон, обозначен като „враждебен“, е незабавно, заяви още Мируца, отбелязвайки че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове и Румъния ще трябва да се адаптира.

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“Виждам, че дронове с надпис „Произведено в Русия“ навлизат в Румъния без разрешение и в нарушение на международното право, при положение че Румъния не е във война. Съществува изключително точно правило, според което държавата, от която е изпратен такъв дрон, носи отговорност за него, където и да отиде той. (...) Ако навлязат 150 дрона, вече няма да сме в мирно време. Тогава реакцията на румънската армия ще бъде друга. Решението за сваляне на дрона се взема незабавно – в момента, в който той бъде определен като враждебен“, заяви министърът на отбраната.

Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта от отправяне на категоричен дипломатически протест. „Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация. Защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украйна?“, заявява Мируца като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украйна, други се отклоняват от курса, а трети „само леко навлизат във въздушното пространство“ (на Румъния – бел.ред.).

Вчера българският премиер Румен Радев съобщи за навлязъл на територията на България дрон. Според информацията дронът е дошъл от румънска територия като е достигнал на разстояние 100 метра от границата и се е взривил без да нанесе поражения. Няма пострадали.

От министерството на отбраната на Румъния излязоха със съобщение, че радарното наблюдение на министерството не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е прекосило румънското въздушно пространство в посока към България


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    Първо се стреля. Това е закон. После кой крив, кой прав...божа работа.

    15:59 09.08.2026

  • 2 Подли власи

    16 2 Отговор
    Значи ако руски дрон навлезе в Ромско е война, а ако дронът е укрински, не е война, така ли?

    Коментиран от #4

    16:00 09.08.2026

  • 3 Механик

    2 1 Отговор
    Да почерпят очи от горящите руски НПЗ -та.Действа безотказно.

    16:00 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГрейтМайтап

    2 4 Отговор
    КомЪнтите
    коментарите де , от ден ден стават все по-.ъпи и по-.ъпи.....

    Коментиран от #11

    16:14 09.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    35 години българска скопена армия - 35 години демокрация

    Коментиран от #8

    16:15 09.08.2026

  • 7 А случайно

    4 1 Отговор
    бързо идентифициране и сваляне на балони обмисля ли се

    16:16 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Програмист

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГрейтМайтап":

    Такъв е трендът. Пак куул, че не са AI.

    16:23 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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