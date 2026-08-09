Новини
Свят »
Йемен »
Нови атаки в Йемен! Хутите удариха саудитски петролен гигант
  Тема: Иранската криза

Нови атаки в Йемен! Хутите удариха саудитски петролен гигант

9 Август, 2026 14:53, обновена 9 Август, 2026 17:52 3 011 45

  • хути-
  • йемен-
  • иран-
  • червено море-
  • саудитска арабия

Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток

Нови атаки в Йемен! Хутите удариха саудитски петролен гигант - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен удариха петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия, съобщиха "Франс прес" и Le Monde. Става въпрос за рафинерията Aramco в Джизан.

Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че хутите "успешно са насочили дрон към саудитски петролен гигант и са имали прецизен удар.

Атаката идва на фона на възобновените миналия месец военни действия в рамките на йеменския конфликт.

Кадри в социалната мрежа Clash Report в "Х" показват мащаба на удара и пламъци от рафинерията.

Саудитското министерство на енергетиката обяви, че на обекта е избухнал пожар, без да уточнява причината.

"Екипите за сигурност на Aramco са потушили пожара, който е започнал на разсъмване ", се казва в съобщението, добавяйки, че няма жертви.

Хутите обявиха блокада на саудитските кораби в Червено море в края на юли. Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток.

Те многократно атакуваха Саудитска Арабия, първите подобни атаки от сключеното примирие през 2022 г. Джизан също беше обект на атаки миналия месец.

Бунтовническото движение атакува и правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 правителствени войници бяха убити в четвъртък при нападение срещу военен лагер в центъра на страната.

Рияд, съюзник на Вашингтон, също е бил обект на ирански въздушни удари няколко пъти. В този напрегнат регионален контекст и за да укрепи съюзите си за сигурност, Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан и Турция в петък.

Подкрепяните от Иран йеменски хуси потвърдиха, че са нанесли удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според говорител на йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, седем души са загинали при удара срещу пристанището, след като районът е бил атакуван с дронове и ракети.

Според медицински източник тези удари са отнели живота на трима цивилни и осем членове на правителствените сили; същият източник съобщи също, че има 32 ранени, от които десет цивилни.

Военният говорител на хусите заяви, че бунтовниците са извършили "мащабна и прецизна военна операция" срещу саудитски военни и складове с оръжие в района на Мока, който се намира под контрола на йеменското правителство. Говорителят посочи, че са използвани "голям брой балистични ракети и дронове".

В Мока са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Местни жители потвърдиха пред АФП, че са чули експлозии, като един от тях съобщи за "шест последователни взрива" в района на пристанището.

По-рано йеменските хуси поеха отговорност за удар с дрон в Саудитска Арабия. Според говорителя на хусите ударът е бил насочен по рафинерия на петролния гигант "Сауди Арамко" в град Джизан.

Саудитското Министерство на енергетиката потвърди, че в обекта е избухнал пожар, но не уточни причината за него. По данни на ведомството екипите за сигурност са потушили пожара и няма жертви.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри

    13 21 Отговор
    Ердоган да ги почва.

    14:56 09.08.2026

  • 2 Хутите са храбър и достоен народ

    40 10 Отговор
    Дори римляните са ги възхвалявали на времето.

    Коментиран от #18, #28

    14:59 09.08.2026

  • 3 🗽🗽🗽

    40 8 Отговор
    Тия саудитците излязоха слабаци, като Америте.

    Коментиран от #12, #15, #33

    14:59 09.08.2026

  • 4 Даааа....

    47 5 Отговор
    удариха точно това петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия дето 3 дена ни дрънкаха и писаха глупости как със влак до там .... и видиш ли можело и без Ормуз!

    15:02 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Грета Тунберг

    29 1 Отговор
    А да видим сега споразумението как работи с Иран и Турция.

    15:04 09.08.2026

  • 8 Няма такова нещо

    40 11 Отговор
    правителствените сили в Йемен и правителство реално легитимно няма. Това са наемници финансирани от Саудитска Арабия. В Йемен легитимни са единствено хусите и ако помните те бяха тези които ни освободиха моряците след съдействие от страна на братски Иран

    Коментиран от #16, #24, #39

    15:08 09.08.2026

  • 9 Частна Република България

    44 2 Отговор
    Това лято няма много селфита на кифлите от Дубай.

    15:08 09.08.2026

  • 10 И от кога пък

    20 5 Отговор
    Aramco стана саудитска?

    Коментиран от #17

    15:11 09.08.2026

  • 11 О, Морес

    27 1 Отговор
    Интересно,как ли се наричат жените на бунтовниците-хути ?

    15:13 09.08.2026

  • 12 американското само за боклука

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "🗽🗽🗽":

    Нормално с тяхните оръжие са....

    15:17 09.08.2026

  • 13 хутски дапанки

    11 6 Отговор
    Джапатка за саш ,джапанка са саудитска араби,джапанка за исраел.

    15:19 09.08.2026

  • 14 милен

    7 18 Отговор
    Дончо, 2 Хирошима в иран, давай!

    15:23 09.08.2026

  • 15 За ком 3

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "🗽🗽🗽":

    Не са слабаци ,а продажници,като повечето техни събратя,без значение дали са шиити,или сунити.Милиардите да текат,другото е без значение.Ако бяха единни,най вече срещу богоизбраните,дългоносия нямаше да посмее да каже гък! Египет,Иордания,Йемен,Ирак и Иран, плюс целия персийски залив, огромно население,мощни оръжейни системи,авиация,и най- важното: целият световен добив на петрол и газ в техни ръце.Само да бяха скръцнали в хор със зъби,на дългоноско, още при първата атака срещу персиеца,и щеше да се свие в миша дупка.Над 445 милиона мюсюлмани само около него!

    Коментиран от #25

    15:24 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Арамко е акроним

    20 3 Отговор

    До коментар #10 от "И от кога пък":

    който означава Арабско-американска петролна компания.

    15:25 09.08.2026

  • 18 Нормално е

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хутите са храбър и достоен народ":

    Територията на днешен Йемен никога не е била покорена от Римската империя

    Коментиран от #38

    15:34 09.08.2026

  • 19 Съединените щати никога повече

    20 6 Отговор
    не трябва да заплашват Иран и трябва да прекратят окончателно войната с Иран и неговите въоръжени съюзници в региона. САЩ трябва да вдигнат военноморската блокада на иранските пристанища и да изтеглят военните си от района. Те трябва да „напълно компенсират“ Иран за военните щети, да отменят санкциите и „безусловно“ да освободят замразените активи.

    Коментиран от #23

    15:44 09.08.2026

  • 20 През 2015 г

    17 3 Отговор
    Саудитска Арабия поведе коалиция от девет държави от Западна Азия и Северна Африка, организира и заплати военната интервенция в Йемен. Сега през 2026г.виждаме какъв е резултата. Действително много народ изклаха тези наемници но победа не постигнаха

    15:50 09.08.2026

  • 21 Специалист

    10 1 Отговор
    Или незабавни преговори за мир с хутите или ЧЛ.5 на новата тричленка от вчера.А сега кой ще мигне пръв

    16:40 09.08.2026

  • 22 Хутите

    2 8 Отговор
    действат съгласувано с Иран и плачат за заличаване

    17:28 09.08.2026

  • 23 Дончо

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Съединените щати никога повече":

    много се е смял

    17:30 09.08.2026

  • 24 БРАТСКИ

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такова нещо":

    Иран, бре какви неща изнамирате, бре

    17:32 09.08.2026

  • 25 И Китай

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "За ком 3":

    ако беше скръцнал на несменяемия ботокс и той щеше да прекрати агресията в Украйна

    17:37 09.08.2026

  • 26 Ами

    4 9 Отговор
    Аятоласите актривираха последното си дееспособно прокси и с него ще е свършено като с другите. Ще хвърчат шаитски пърляни чалми.

    Коментиран от #30

    18:09 09.08.2026

  • 27 Хайде, че ми писна да чакам бе

    7 1 Отговор
    Кога ще мятат хиперзвука по Софето?

    18:16 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 С дрон

    2 0 Отговор
    Майя !

    18:20 09.08.2026

  • 30 Ъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    "....и с него ще е свършено като с другите. Ще хвърчат шаитски пърляни чалми."

    Към колко часа?🤔

    Коментиран от #32

    18:30 09.08.2026

  • 31 Джихади Йово

    4 1 Отговор
    Само така! Бий за да те уважават!

    18:39 09.08.2026

  • 32 Не очаквай

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъ":

    атака в конкретен час, а ситемно и непрекъснато почистване на шиитските терористи както тези от Хамас и Хизбула.По интересно е защо след толкова гръмки медини изявления аятоласите се налага да прибегнат допоследното си прокси за терор. Май реалноста е много по-различна от пропагандата на решима? Нали уж те дектуваха условия, а жертват и това прокси

    Коментиран от #36

    18:41 09.08.2026

  • 33 От всички в региона

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "🗽🗽🗽":

    саудитците са най подли. След тях са йорданците и на трето място са онези от хунтата на Сиси в Египет. И в трите споменати държави е брутална диктатура. Далеч след тях се нарежда Мароко а след него Азербайджан. И всички тези кървави диктатури все са подкрепяни и съюзници на САЩ

    18:44 09.08.2026

  • 34 Лаборант

    4 1 Отговор
    Беинса Дуно...Казано е: „Камък на камък няма да остане“. Това е вярно, не само в буквален смисъл, но и в преносен. Всички схващания на хората за живота, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците....

    Коментиран от #35

    18:46 09.08.2026

  • 35 На там

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Лаборант":

    отиват нещата за съжаление. На всеки 100 години има по едно сбъркано поколение. Сегашното е поредното

    18:56 09.08.2026

  • 36 Ъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Не очаквай":

    "По интересно е защо след толкова гръмки медини изявления аятоласите се налага да прибегнат допоследното си прокси за терор"

    Ми те Йемен и Саудитска Срабия си се бият от има-няма 100 години.... Иран няма нищо общо с конфликта между тях, но нали сме чували за "прокси" -ра....

    Коментиран от #37

    18:56 09.08.2026

  • 37 Да бе, да

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъ":

    Няма затова финасира и въоражава хусите. Същата работа като с Хамас и Хисбула.

    19:00 09.08.2026

  • 38 Наистина е нормално

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Нормално е":

    Там няма нищо. Ама буквално.

    Коментиран от #41

    19:00 09.08.2026

  • 39 В Йемен има 5 вида групировки

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такова нещо":

    И всяка си търси чуждестранен спонсор. Мъжете живеят средно 61.1 години, жените - 64.3. Сещай се какъв просперитет ги тресе.

    19:04 09.08.2026

  • 40 Петролните преработвателни съоръжения

    2 1 Отговор
    И в Абкайк и в Хурайс в източна Саудитска Арабия могат да бъдат атакувани от хусите когато си поискат реално. Там е около половината от производствения капацитет на Саудитска Арабия. Не са казали не са ги атакували. Съвсем ще цъфне и ще върже ситуацията тогава. Никакви опции няма да бъдат защитени. Въобще е пълно мазало. Ще има страшна ескалация ако САЩ продължават да наливат масло в огъня и жалко за хората там. То впрпчем и преди години горяха тея в Абкайк и Хурайс ама някак си през ООН се разбраха а сега такъв вариант май няма

    Коментиран от #42

    19:17 09.08.2026

  • 41 Де ще има нали

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Наистина е нормално":

    Чувал ли си нещо за Савската царица примерно? Златото пич е било от 3000 години основната им стока за износ.... Можели са целият регион 5 пъти да купят

    19:24 09.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дойче зеле

    0 1 Отговор
    Бунтовниците контролират по-голямата част от Йемен и се смятат за непобедими

    Коментиран от #44

    22:54 09.08.2026

  • 44 Те се смятат

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Дойче зеле":

    Ама Саудитска Арабия има друго мение по въпроса и ще им го покаже по начин който ще видим най-вероятно още до няколко дни

    23:12 09.08.2026

  • 45 Що така

    0 0 Отговор
    Американците отсреща в Джибути не смеят да ги барнат

    02:19 10.08.2026