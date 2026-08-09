Нови атаки в Йемен! Хутите удариха саудитски петролен гигант

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен удариха петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия, съобщиха "Франс прес" и Le Monde. Става въпрос за рафинерията Aramco в Джизан.

Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че хутите "успешно са насочили дрон към саудитски петролен гигант и са имали прецизен удар.

Атаката идва на фона на възобновените миналия месец военни действия в рамките на йеменския конфликт.

Кадри в социалната мрежа Clash Report в "Х" показват мащаба на удара и пламъци от рафинерията.

Саудитското министерство на енергетиката обяви, че на обекта е избухнал пожар, без да уточнява причината.

"Екипите за сигурност на Aramco са потушили пожара, който е започнал на разсъмване ", се казва в съобщението, добавяйки, че няма жертви.

Хутите обявиха блокада на саудитските кораби в Червено море в края на юли. Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток.

Те многократно атакуваха Саудитска Арабия, първите подобни атаки от сключеното примирие през 2022 г. Джизан също беше обект на атаки миналия месец.

Бунтовническото движение атакува и правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 правителствени войници бяха убити в четвъртък при нападение срещу военен лагер в центъра на страната.

Рияд, съюзник на Вашингтон, също е бил обект на ирански въздушни удари няколко пъти. В този напрегнат регионален контекст и за да укрепи съюзите си за сигурност, Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан и Турция в петък.

Подкрепяните от Иран йеменски хуси потвърдиха, че са нанесли удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според говорител на йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, седем души са загинали при удара срещу пристанището, след като районът е бил атакуван с дронове и ракети.

Според медицински източник тези удари са отнели живота на трима цивилни и осем членове на правителствените сили; същият източник съобщи също, че има 32 ранени, от които десет цивилни.

Военният говорител на хусите заяви, че бунтовниците са извършили "мащабна и прецизна военна операция" срещу саудитски военни и складове с оръжие в района на Мока, който се намира под контрола на йеменското правителство. Говорителят посочи, че са използвани "голям брой балистични ракети и дронове".

В Мока са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Местни жители потвърдиха пред АФП, че са чули експлозии, като един от тях съобщи за "шест последователни взрива" в района на пристанището.

По-рано йеменските хуси поеха отговорност за удар с дрон в Саудитска Арабия. Според говорителя на хусите ударът е бил насочен по рафинерия на петролния гигант "Сауди Арамко" в град Джизан.

Саудитското Министерство на енергетиката потвърди, че в обекта е избухнал пожар, но не уточни причината за него. По данни на ведомството екипите за сигурност са потушили пожара и няма жертви.