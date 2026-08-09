Нови атаки в Йемен! Хутите удариха саудитски петролен гигант

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен удариха петролно съоръжение на брега на Червено море на Саудитска Арабия, съобщиха "Франс прес" и Le Monde. Става въпрос за рафинерията Aramco в Джизан.
Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че хутите "успешно са насочили дрон към саудитски петролен гигант и са имали прецизен удар.
Атаката идва на фона на възобновените миналия месец военни действия в рамките на йеменския конфликт.
Кадри в социалната мрежа Clash Report в "Х" показват мащаба на удара и пламъци от рафинерията.
Саудитското министерство на енергетиката обяви, че на обекта е избухнал пожар, без да уточнява причината.
"Екипите за сигурност на Aramco са потушили пожара, който е започнал на разсъмване ", се казва в съобщението, добавяйки, че няма жертви.
Хутите обявиха блокада на саудитските кораби в Червено море в края на юли. Червено море се превърна във жизненоважен воден път за транспорт на въглеводороди, откакто Иран затвори Ормузкия проток.
Те многократно атакуваха Саудитска Арабия, първите подобни атаки от сключеното примирие през 2022 г. Джизан също беше обект на атаки миналия месец.
Бунтовническото движение атакува и правителствените сили в Йемен, които са подкрепяни от Саудитска Арабия. Най-малко 58 правителствени войници бяха убити в четвъртък при нападение срещу военен лагер в центъра на страната.
Рияд, съюзник на Вашингтон, също е бил обект на ирански въздушни удари няколко пъти. В този напрегнат регионален контекст и за да укрепи съюзите си за сигурност, Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Пакистан и Турция в петък.
Подкрепяните от Иран йеменски хуси потвърдиха, че са нанесли удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Според говорител на йеменското правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, седем души са загинали при удара срещу пристанището, след като районът е бил атакуван с дронове и ракети.
Според медицински източник тези удари са отнели живота на трима цивилни и осем членове на правителствените сили; същият източник съобщи също, че има 32 ранени, от които десет цивилни.
Военният говорител на хусите заяви, че бунтовниците са извършили "мащабна и прецизна военна операция" срещу саудитски военни и складове с оръжие в района на Мока, който се намира под контрола на йеменското правителство. Говорителят посочи, че са използвани "голям брой балистични ракети и дронове".
В Мока са били задействани системите за противовъздушна отбрана. Местни жители потвърдиха пред АФП, че са чули експлозии, като един от тях съобщи за "шест последователни взрива" в района на пристанището.
По-рано йеменските хуси поеха отговорност за удар с дрон в Саудитска Арабия. Според говорителя на хусите ударът е бил насочен по рафинерия на петролния гигант "Сауди Арамко" в град Джизан.
Саудитското Министерство на енергетиката потвърди, че в обекта е избухнал пожар, но не уточни причината за него. По данни на ведомството екипите за сигурност са потушили пожара и няма жертви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удри
14:56 09.08.2026
2 Хутите са храбър и достоен народ
Коментиран от #18, #28
14:59 09.08.2026
3 🗽🗽🗽
Коментиран от #12, #15, #33
14:59 09.08.2026
4 Даааа....
15:02 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Грета Тунберг
15:04 09.08.2026
8 Няма такова нещо
Коментиран от #16, #24, #39
15:08 09.08.2026
9 Частна Република България
15:08 09.08.2026
10 И от кога пък
Коментиран от #17
15:11 09.08.2026
11 О, Морес
15:13 09.08.2026
12 американското само за боклука
До коментар #3 от "🗽🗽🗽":Нормално с тяхните оръжие са....
15:17 09.08.2026
13 хутски дапанки
15:19 09.08.2026
14 милен
15:23 09.08.2026
15 За ком 3
До коментар #3 от "🗽🗽🗽":Не са слабаци ,а продажници,като повечето техни събратя,без значение дали са шиити,или сунити.Милиардите да текат,другото е без значение.Ако бяха единни,най вече срещу богоизбраните,дългоносия нямаше да посмее да каже гък! Египет,Иордания,Йемен,Ирак и Иран, плюс целия персийски залив, огромно население,мощни оръжейни системи,авиация,и най- важното: целият световен добив на петрол и газ в техни ръце.Само да бяха скръцнали в хор със зъби,на дългоноско, още при първата атака срещу персиеца,и щеше да се свие в миша дупка.Над 445 милиона мюсюлмани само около него!
Коментиран от #25
15:24 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Арамко е акроним
До коментар #10 от "И от кога пък":който означава Арабско-американска петролна компания.
15:25 09.08.2026
18 Нормално е
До коментар #2 от "Хутите са храбър и достоен народ":Територията на днешен Йемен никога не е била покорена от Римската империя
Коментиран от #38
15:34 09.08.2026
19 Съединените щати никога повече
Коментиран от #23
15:44 09.08.2026
20 През 2015 г
15:50 09.08.2026
21 Специалист
16:40 09.08.2026
22 Хутите
17:28 09.08.2026
23 Дончо
До коментар #19 от "Съединените щати никога повече":много се е смял
17:30 09.08.2026
24 БРАТСКИ
До коментар #8 от "Няма такова нещо":Иран, бре какви неща изнамирате, бре
17:32 09.08.2026
25 И Китай
До коментар #15 от "За ком 3":ако беше скръцнал на несменяемия ботокс и той щеше да прекрати агресията в Украйна
17:37 09.08.2026
26 Ами
Коментиран от #30
18:09 09.08.2026
27 Хайде, че ми писна да чакам бе
18:16 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 С дрон
18:20 09.08.2026
30 Ъъъ
До коментар #26 от "Ами":"....и с него ще е свършено като с другите. Ще хвърчат шаитски пърляни чалми."
Към колко часа?🤔
Коментиран от #32
18:30 09.08.2026
31 Джихади Йово
18:39 09.08.2026
32 Не очаквай
До коментар #30 от "Ъъъ":атака в конкретен час, а ситемно и непрекъснато почистване на шиитските терористи както тези от Хамас и Хизбула.По интересно е защо след толкова гръмки медини изявления аятоласите се налага да прибегнат допоследното си прокси за терор. Май реалноста е много по-различна от пропагандата на решима? Нали уж те дектуваха условия, а жертват и това прокси
Коментиран от #36
18:41 09.08.2026
33 От всички в региона
До коментар #3 от "🗽🗽🗽":саудитците са най подли. След тях са йорданците и на трето място са онези от хунтата на Сиси в Египет. И в трите споменати държави е брутална диктатура. Далеч след тях се нарежда Мароко а след него Азербайджан. И всички тези кървави диктатури все са подкрепяни и съюзници на САЩ
18:44 09.08.2026
34 Лаборант
Коментиран от #35
18:46 09.08.2026
35 На там
До коментар #34 от "Лаборант":отиват нещата за съжаление. На всеки 100 години има по едно сбъркано поколение. Сегашното е поредното
18:56 09.08.2026
36 Ъъъ
До коментар #32 от "Не очаквай":"По интересно е защо след толкова гръмки медини изявления аятоласите се налага да прибегнат допоследното си прокси за терор"
Ми те Йемен и Саудитска Срабия си се бият от има-няма 100 години.... Иран няма нищо общо с конфликта между тях, но нали сме чували за "прокси" -ра....
Коментиран от #37
18:56 09.08.2026
37 Да бе, да
До коментар #36 от "Ъъъ":Няма затова финасира и въоражава хусите. Същата работа като с Хамас и Хисбула.
19:00 09.08.2026
38 Наистина е нормално
До коментар #18 от "Нормално е":Там няма нищо. Ама буквално.
Коментиран от #41
19:00 09.08.2026
39 В Йемен има 5 вида групировки
До коментар #8 от "Няма такова нещо":И всяка си търси чуждестранен спонсор. Мъжете живеят средно 61.1 години, жените - 64.3. Сещай се какъв просперитет ги тресе.
19:04 09.08.2026
40 Петролните преработвателни съоръжения
Коментиран от #42
19:17 09.08.2026
41 Де ще има нали
До коментар #38 от "Наистина е нормално":Чувал ли си нещо за Савската царица примерно? Златото пич е било от 3000 години основната им стока за износ.... Можели са целият регион 5 пъти да купят
19:24 09.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дойче зеле
Коментиран от #44
22:54 09.08.2026
44 Те се смятат
До коментар #43 от "Дойче зеле":Ама Саудитска Арабия има друго мение по въпроса и ще им го покаже по начин който ще видим най-вероятно още до няколко дни
23:12 09.08.2026
45 Що така
02:19 10.08.2026