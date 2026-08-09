Българските атлети на Европейското: Кога и къде да ги гледаме?

На 10 август Бирмингам посрещне най-добрите лекоатлети на Европа. България изпраща шестима свои представители, които ще се борят за престиж и медали в различни дисциплини.
Ето кога и как може да проследите изявите на нашите надежди по националните телевизионни канали:
Божидар Саръбоюков – скок дължина
Квалификация:10 август, 13:30 ч. (БНТ 3)
Финал: 11 август, 22:16 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Габриела Петрова и Александра Начева – троен скок
Квалификация: 10 август, 21:55 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Финал: 13 август, 21:40 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Христо Илиев – 100 метра
Квалификация: 11 август, 13:15 ч. (БНТ 3)
Полуфинал: 11 август, 22:32 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Финал: 11 август, 23:47 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Кристен Радуканова – 200 метра
Квалификация: 12 август, 13:40 ч. (БНТ 3)
Полуфинал: 12 август, 22:20 ч. (БНТ 1, БНТ 3)
Финал: 13 август, 23:50 ч. (БНТ 1, БНТ 3
Маринела Нинева – маратон
Старт: 16 август, 9:30 ч. (БНТ 3)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
16:57 09.08.2026
2 В България защо реват че имало
18:02 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.