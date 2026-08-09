Българските атлети на Европейското: Кога и къде да ги гледаме?

На 10 август Бирмингам посрещне най-добрите лекоатлети на Европа. България изпраща шестима свои представители, които ще се борят за престиж и медали в различни дисциплини.

Ето кога и как може да проследите изявите на нашите надежди по националните телевизионни канали:

Божидар Саръбоюков – скок дължина

Квалификация:10 август, 13:30 ч. (БНТ 3)

Финал: 11 август, 22:16 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Габриела Петрова и Александра Начева – троен скок

Квалификация: 10 август, 21:55 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Финал: 13 август, 21:40 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Христо Илиев – 100 метра

Квалификация: 11 август, 13:15 ч. (БНТ 3)

Полуфинал: 11 август, 22:32 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Финал: 11 август, 23:47 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Кристен Радуканова – 200 метра

Квалификация: 12 август, 13:40 ч. (БНТ 3)

Полуфинал: 12 август, 22:20 ч. (БНТ 1, БНТ 3)

Финал: 13 август, 23:50 ч. (БНТ 1, БНТ 3

Маринела Нинева – маратон

Старт: 16 август, 9:30 ч. (БНТ 3)