Дръзките удари на Украйна проникват все по-дълбоко в Русия! Но могат ли да се окажат в полза на Путин?

Украинските удари на големи разстояния проникват по-дълбоко в Русия от всякога. Киев се надява, че тази кампания ще подкопае моралния дух на руснаците, но съществува опасност тя да играе на страната на привържениците на твърдата линия, които призовават президента на Русия Владимир Путин не да замразява конфликта, а да го ескалира, пише изданието The Times.
Отбелязва се, че техническият успех на украинската кампания не буди съмнения. В разгара на кампанията ударите извадиха от строя над една трета от всички руски нефтопреработвателни мощности.
Атаките срещу кораби в Азовско море, в резултат на които само през юли бяха поразени 236 кораба, сериозно ограничиха търговското корабоплаване по този изключително важен воден път. Интензивността на движението намаля с около три четвърти.
Напоследък Украйна пренасочи усилията си към атаки срещу сгради, принадлежащи на компанията Wildberries. Над десетина големи склада и логистични центрове на компанията бяха подложени на атаки, в резултат на които бяха повредени или унищожени около 20 процента от общия складов капацитет.
Тъй като по-голямата част от стоките се съхраняваха за търговци – от частни предприемачи до големи компании – загубите се разпространиха повсеместно. Според една от оценките общите загуби към днешна дата възлизат на над 280 милиарда рубли.
"Надеждите, че мащабните атаки ще успеят да парализират руската икономика, изглеждат неоснователни. Приходите от нефт и газ са се увеличили благодарение на продължаващата криза в Персийския залив. Въпреки че основните приходи са спаднали с около една пета от началото на кампанията, в момента показателите се стабилизират. По същия начин компанията Wildberries обещава ограничена компенсация на продавачите, като същевременно се стреми да премести складовете в по-безопасни помещения в съседен Казахстан", се посочва в статията.
Важно е, че Украйна разполага с ограничени запаси от безпилотни летателни апарати и ракети. Тя беше принудена да преразпредели ресурсите, предназначени за кампанията срещу нефтопреработвателните заводи, към целите на Wildberries, което позволи на руснаците да ремонтират обектите. Дългите опашки за бензин, които толкова разтревожиха Кремъл миналия месец, вече се съкращават или са изчезнали.
"Това обаче е политическа, а не само икономическа кампания, чиято цел е да доближи войната до руснаците. Това безспорно се случи: атаките бяха на първите страници на вестниците през по-голямата част от миналия месец", пишат журналистите.
Според данни на социологическата компания "Левада" миналия месец делът на руснаците, които смятат, че войната върви добре, е спаднал до рекордно ниско ниво – 50 процента, което е с 19 процентни пункта по-малко, отколкото по същото време миналата година. При това само 28 процента са заявили, че смятат, че войната върви зле. Останалите не са били сигурни.
Социолозите отбелязаха също така спад в личния рейтинг на одобрение на Путин. Той остава изкуствено завишен поради липсата на каквато и да е значима опозиция, но въпреки това е спаднал до 74 процента – най-ниското ниво от момента на нахлуването му в Украйна.
Отбелязва се, че сред руснаците също нараства недоволството, насочено не толкова към Путин, колкото към Украйна. Въпреки че мнозинството се обявява за замразяване на конфликта и започване на преговори, има и значително малцинство, което смята, че, щом вече се е стигнало дотук, агресията срещу Украйна трябва да се засили.
"Нарастващият брой на жертвите сред цивилното население на Русия играе в полза на привържениците на твърдата линия. Новата готовност на руските държавни медии да публикуват информация за жертвите в страната свидетелства за опит да се убеди собственият народ, че именно те са жертвите".
"Целта на Путин е да легитимира войната и всяка бъдеща ескалация. Първоначалното му, неявно обещание беше, че руснаците няма да бъдат принуждавани да участват във войната, освен ако сами не пожелаят да се запишат като доброволци. След това той се опита да представи своята "специална военна операция" като екзистенциална необходимост. Въпреки мащабната пропагандна кампания тази линия така и не даде резултат. Новият циничен подход, основан на отмъщението, може да се окаже по-ефективен за укрепване на подкрепата за режима и оправдаване на непопулярни мерки, като мобилизацията на резервисти за попълване на настоящия недостиг на новобранци".
Русия отговаря с огън на огън. Пристанищният комплекс на Голяма Одеса беше подложен на многократни удари, което доведе до преустановяване на по-голямата част от корабоплаването в този район.
Тъй като Украйна е изразходвала целия си боеприпасен запас от ракети за Patriot, необходими за прехват на руските балистични и хиперзвукови ракети, съществуват опасения, че с настъпването на зимата Москва ще възобнови кампанията си срещу енергийната инфраструктура, която вече работи на по-малко от една трета от предвоенната си мощност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грета Тунберг
15:26 09.08.2026
2 Помагат
15:28 09.08.2026
3 Без име
Коментиран от #55
15:29 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тези удари
15:29 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иначе казано
15:30 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Чако
Коментиран от #15, #34, #67
15:31 09.08.2026
11 Без име
15:31 09.08.2026
12 Крокус
15:31 09.08.2026
13 Избори
15:32 09.08.2026
14 И тая нощ пак ще има дискотека в Киiв
Коментиран от #21
15:32 09.08.2026
15 Без име
До коментар #10 от "Чако":Попитаха 3дин украинец кой е най-добрият президент. Той отговори : " Зеленски. Никой друг не направи толкова много, за да си ни прибере Русия".
15:34 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Болните умове на краварите и Урко фашист
15:35 09.08.2026
18 Като вълна
Коментиран от #59
15:37 09.08.2026
19 Чети Зеленски, но е късно
Коментиран от #23, #24
15:38 09.08.2026
20 ПУТИН Е ВЕЛИК
15:38 09.08.2026
21 Ха ха ха
До коментар #14 от "И тая нощ пак ще има дискотека в Киiв":Скоро почва дискотеката в Москва тогава ще се вижда и отатък Краков.
15:38 09.08.2026
22 ОНЯ с ДРОНЯ
СТАНА ЯСНО ЗАЩО
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
СВАЛЯТ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ
НАД ПЛАЖОВЕТЕ
НА ГЕЛЕНДЖИК
БЕЗ ДА ИМ ПУКА ЗА РУСНАЦИТЕ НА ПЛАЖА
ИСКАЛИ СА ДА ОПАЗЯТ
РЕБ системата
ВОЛНА КУПОЛ ГАРАНТ.
Територията на
Военна част № 2156 в град Геленджик
Е изпепелена
ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
Заедно Със ГАРАНТЪТ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ДРУГИЯ ПЪТ
Руското ПВО дано сваля
Дроновете
Директно над ДВОРЕЦА на ПУТИН.
15:39 09.08.2026
23 Нютон
До коментар #19 от "Чети Зеленски, но е късно":Действието го започна Путин това което виждаш сега е противодействието.
15:40 09.08.2026
24 ТОЗИ ЗАКОН
До коментар #19 от "Чети Зеленски, но е късно":Първо Трябваше да го
Прочете КГБ КРЕ.ТЕНА
ПУТИН.
15:43 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
Коментиран от #33
15:46 09.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Наблюдател
Коментиран от #56
15:47 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хаха
Коментиран от #36
15:48 09.08.2026
31 DW смърди
Може ли за сравнение да дадете и данни за рейтинга на Мерц, Макарон, Урсулата, Кая, Стармър?
Този последния може да го пропуснете...
Коментиран от #41
15:48 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха ха ха
До коментар #26 от "Сатана Z":Ти от фронта ли пишеш?
15:49 09.08.2026
34 Соломон
До коментар #10 от "Чако":Колко месеца още.Че това се точи от 2014г.И Русия допусна две големи грешки.Първата голяма грешка е че си мислеше че Украйна ще се предаде както през 2014г когато завзе Крим.И втората голяма грешка е че продължават да вярват че Украйна ще се предаде
15:50 09.08.2026
35 Сатана Z
Коментиран от #38, #39, #40
15:51 09.08.2026
36 Руский мир
До коментар #30 от "Хаха":Защото бият с прашки за това не останаха танкове в рашистан.
Коментиран от #37, #53
15:51 09.08.2026
37 Соломон
До коментар #36 от "Руский мир":То и черноморският и флот го няма.Щаба се изнесе преди повече от месец от Севастопол.А корабите каквото е останало от тях се крият край бреговете на Грузия
Коментиран от #43
15:53 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Руский мир
До коментар #35 от "Сатана Z":Как е брат обстрелват ли те лошите укри в окопа? Отговаряй им и ти нали си Z ник. После като превземеш Украйна ще има перални и тоалетни чинии.
15:55 09.08.2026
40 ще си събираш
До коментар #35 от "Сатана Z":че рва та
15:55 09.08.2026
41 В тази връзка
До коментар #31 от "DW смърди":А личният рейтинг на Ким чен ун не искаш ли?
15:59 09.08.2026
42 Росомаха
Коментиран от #47, #49
16:02 09.08.2026
43 Росомаха
До коментар #37 от "Соломон":Украинският флот го няма, защото избяга в РФ, заедно със своя адмирал. Моряците не пожелаха да положат клетва на фашистите.
Коментиран от #57
16:05 09.08.2026
44 млад еврас
16:09 09.08.2026
45 руската мечка
16:10 09.08.2026
46 последната укра
Коментиран от #54
16:10 09.08.2026
47 Факти
До коментар #42 от "Росомаха":Разликата е че в Европа си казват мнението,а крепостните не смеят. А вторият фактор е подправянето на данни от путинския режим. Товя го правят и на изборите за това е на власт 25+ години. Който не слуша в лагера и го убиват. Немцов,Политковская,Навални са само част от жертвите на режима.
16:11 09.08.2026
48 Така предизвиквате съдбата и
До коментар #4 от "Укротрола има скоротечен рак.":ще се разболеете от това заболяване. Не си струва да се жертвате по такъв мъчителен начин заради Русия.
16:12 09.08.2026
49 ЪХЪ
До коментар #42 от "Росомаха":Кой политик в Европа с рейтинг 74% си изпраща народа на смърт?
16:12 09.08.2026
50 .....
16:12 09.08.2026
51 ,,,,,,
16:13 09.08.2026
52 млад еврас
Коментиран от #58
16:13 09.08.2026
53 Град Козлодуй
До коментар #36 от "Руский мир":От руснак войник не става, в това е проблема.
16:14 09.08.2026
54 Тъжна картина
До коментар #46 от "последната укра":Те пък орките са регистрирали големи успехи. Малая Токмачка взеха ли я най после?
16:15 09.08.2026
55 Много е късно вече за капитулация.
До коментар #3 от "Без име":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #61
16:17 09.08.2026
56 да питам
До коментар #28 от "Наблюдател":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #60
16:18 09.08.2026
57 Соломон
До коментар #43 от "Росомаха":Хубаво е че поне си вярваш на глупустите които си написал
Коментиран от #65
16:18 09.08.2026
58 З С У
До коментар #52 от "млад еврас":Здравей Педроо скоро сме в Маскваа ще видиш какво е дискатека.
16:18 09.08.2026
59 Специалист
До коментар #18 от "Като вълна":Перфектно казано.Тези не са чели историята.Русия винаги идва са своето
16:22 09.08.2026
60 Наблюдател
До коментар #56 от "да питам":Работил е винаги клугинаж и събирач на такси. КГБ решили да го сложат след Елцин зящото бил послушко. На него обаче му харесало,повярвал си че е велик геостратег и сега виждаме резултата. В неговото училище за ченгета стратегия не се учи само тактика,да разпитваш,да правиш мизерии и т.н.
16:25 09.08.2026
61 Соломон
До коментар #55 от "Много е късно вече за капитулация.":Днес на ден хиляда и не знам си кой,Русия напредна с 5 кв.м в Украйна а загуби 5000кв.м в Сибир в полза на Китай с цената на 1500 убити.И в същто време в Тюмем хората нямат вода и не се къпят защото водата мирише на тоалетна.
Коментиран от #64
16:27 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Днес В Москва
В цялата страна има 312 324 птици....
16:56 09.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Росмаха
До коментар #57 от "Соломон":Украинският флот премина напълно и изцяло на страната на РФ. Главнокомандващият на украинския флот адмирал премина на страната на РФ и беше назначен за главнокомандващ на Тихоокеанския флот на РФ. Навярно вече се е пенсионирал. Моряците и техните командири не пожелаха да положат клетва на жалките фашистки психопати от киевската хунта.
17:04 09.08.2026
66 Ами
Колко разузнавателни спътника има окраина?
Какви далекобийни оръжия използва окраина?
Кой оперира с високотехнологичните оръжия?
17:10 09.08.2026
67 12345678
До коментар #10 от "Чако":Дълги години след така наречената победа на русия на руснаците ще се гледа като на прокажени защото те не направиха нищо за да спрат този ужас в тази братоубийствена война.
17:47 09.08.2026
68 Запада
17:56 09.08.2026
69 Бен Търпин
18:06 09.08.2026
70 Алоуууу
20:11 09.08.2026