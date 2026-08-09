Дръзките удари на Украйна проникват все по-дълбоко в Русия! Но могат ли да се окажат в полза на Путин?

Украинските удари на големи разстояния проникват по-дълбоко в Русия от всякога. Киев се надява, че тази кампания ще подкопае моралния дух на руснаците, но съществува опасност тя да играе на страната на привържениците на твърдата линия, които призовават президента на Русия Владимир Путин не да замразява конфликта, а да го ескалира, пише изданието The Times.

Отбелязва се, че техническият успех на украинската кампания не буди съмнения. В разгара на кампанията ударите извадиха от строя над една трета от всички руски нефтопреработвателни мощности.

Атаките срещу кораби в Азовско море, в резултат на които само през юли бяха поразени 236 кораба, сериозно ограничиха търговското корабоплаване по този изключително важен воден път. Интензивността на движението намаля с около три четвърти.

Напоследък Украйна пренасочи усилията си към атаки срещу сгради, принадлежащи на компанията Wildberries. Над десетина големи склада и логистични центрове на компанията бяха подложени на атаки, в резултат на които бяха повредени или унищожени около 20 процента от общия складов капацитет.

Тъй като по-голямата част от стоките се съхраняваха за търговци – от частни предприемачи до големи компании – загубите се разпространиха повсеместно. Според една от оценките общите загуби към днешна дата възлизат на над 280 милиарда рубли.

"Надеждите, че мащабните атаки ще успеят да парализират руската икономика, изглеждат неоснователни. Приходите от нефт и газ са се увеличили благодарение на продължаващата криза в Персийския залив. Въпреки че основните приходи са спаднали с около една пета от началото на кампанията, в момента показателите се стабилизират. По същия начин компанията Wildberries обещава ограничена компенсация на продавачите, като същевременно се стреми да премести складовете в по-безопасни помещения в съседен Казахстан", се посочва в статията.

Важно е, че Украйна разполага с ограничени запаси от безпилотни летателни апарати и ракети. Тя беше принудена да преразпредели ресурсите, предназначени за кампанията срещу нефтопреработвателните заводи, към целите на Wildberries, което позволи на руснаците да ремонтират обектите. Дългите опашки за бензин, които толкова разтревожиха Кремъл миналия месец, вече се съкращават или са изчезнали.

"Това обаче е политическа, а не само икономическа кампания, чиято цел е да доближи войната до руснаците. Това безспорно се случи: атаките бяха на първите страници на вестниците през по-голямата част от миналия месец", пишат журналистите.

Според данни на социологическата компания "Левада" миналия месец делът на руснаците, които смятат, че войната върви добре, е спаднал до рекордно ниско ниво – 50 процента, което е с 19 процентни пункта по-малко, отколкото по същото време миналата година. При това само 28 процента са заявили, че смятат, че войната върви зле. Останалите не са били сигурни.

Социолозите отбелязаха също така спад в личния рейтинг на одобрение на Путин. Той остава изкуствено завишен поради липсата на каквато и да е значима опозиция, но въпреки това е спаднал до 74 процента – най-ниското ниво от момента на нахлуването му в Украйна.

Отбелязва се, че сред руснаците също нараства недоволството, насочено не толкова към Путин, колкото към Украйна. Въпреки че мнозинството се обявява за замразяване на конфликта и започване на преговори, има и значително малцинство, което смята, че, щом вече се е стигнало дотук, агресията срещу Украйна трябва да се засили.

"Нарастващият брой на жертвите сред цивилното население на Русия играе в полза на привържениците на твърдата линия. Новата готовност на руските държавни медии да публикуват информация за жертвите в страната свидетелства за опит да се убеди собственият народ, че именно те са жертвите".

"Целта на Путин е да легитимира войната и всяка бъдеща ескалация. Първоначалното му, неявно обещание беше, че руснаците няма да бъдат принуждавани да участват във войната, освен ако сами не пожелаят да се запишат като доброволци. След това той се опита да представи своята "специална военна операция" като екзистенциална необходимост. Въпреки мащабната пропагандна кампания тази линия така и не даде резултат. Новият циничен подход, основан на отмъщението, може да се окаже по-ефективен за укрепване на подкрепата за режима и оправдаване на непопулярни мерки, като мобилизацията на резервисти за попълване на настоящия недостиг на новобранци".

Русия отговаря с огън на огън. Пристанищният комплекс на Голяма Одеса беше подложен на многократни удари, което доведе до преустановяване на по-голямата част от корабоплаването в този район.

Тъй като Украйна е изразходвала целия си боеприпасен запас от ракети за Patriot, необходими за прехват на руските балистични и хиперзвукови ракети, съществуват опасения, че с настъпването на зимата Москва ще възобнови кампанията си срещу енергийната инфраструктура, която вече работи на по-малко от една трета от предвоенната си мощност.