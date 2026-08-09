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Дръзките удари на Украйна проникват все по-дълбоко в Русия! Но могат ли да се окажат в полза на Путин?
  Тема: Украйна

Дръзките удари на Украйна проникват все по-дълбоко в Русия! Но могат ли да се окажат в полза на Путин?

9 Август, 2026 15:23 2 581 70

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  • украйна-
  • петрол-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

В разгара на кампанията ударите извадиха от строя над една трета от всички руски нефтопреработвателни мощности

Дръзките удари на Украйна проникват все по-дълбоко в Русия! Но могат ли да се окажат в полза на Путин? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Times The Times

Украинските удари на големи разстояния проникват по-дълбоко в Русия от всякога. Киев се надява, че тази кампания ще подкопае моралния дух на руснаците, но съществува опасност тя да играе на страната на привържениците на твърдата линия, които призовават президента на Русия Владимир Путин не да замразява конфликта, а да го ескалира, пише изданието The Times.

Отбелязва се, че техническият успех на украинската кампания не буди съмнения. В разгара на кампанията ударите извадиха от строя над една трета от всички руски нефтопреработвателни мощности.

Атаките срещу кораби в Азовско море, в резултат на които само през юли бяха поразени 236 кораба, сериозно ограничиха търговското корабоплаване по този изключително важен воден път. Интензивността на движението намаля с около три четвърти.

Напоследък Украйна пренасочи усилията си към атаки срещу сгради, принадлежащи на компанията Wildberries. Над десетина големи склада и логистични центрове на компанията бяха подложени на атаки, в резултат на които бяха повредени или унищожени около 20 процента от общия складов капацитет.

Тъй като по-голямата част от стоките се съхраняваха за търговци – от частни предприемачи до големи компании – загубите се разпространиха повсеместно. Според една от оценките общите загуби към днешна дата възлизат на над 280 милиарда рубли.

"Надеждите, че мащабните атаки ще успеят да парализират руската икономика, изглеждат неоснователни. Приходите от нефт и газ са се увеличили благодарение на продължаващата криза в Персийския залив. Въпреки че основните приходи са спаднали с около една пета от началото на кампанията, в момента показателите се стабилизират. По същия начин компанията Wildberries обещава ограничена компенсация на продавачите, като същевременно се стреми да премести складовете в по-безопасни помещения в съседен Казахстан", се посочва в статията.

Важно е, че Украйна разполага с ограничени запаси от безпилотни летателни апарати и ракети. Тя беше принудена да преразпредели ресурсите, предназначени за кампанията срещу нефтопреработвателните заводи, към целите на Wildberries, което позволи на руснаците да ремонтират обектите. Дългите опашки за бензин, които толкова разтревожиха Кремъл миналия месец, вече се съкращават или са изчезнали.

"Това обаче е политическа, а не само икономическа кампания, чиято цел е да доближи войната до руснаците. Това безспорно се случи: атаките бяха на първите страници на вестниците през по-голямата част от миналия месец", пишат журналистите.

Според данни на социологическата компания "Левада" миналия месец делът на руснаците, които смятат, че войната върви добре, е спаднал до рекордно ниско ниво – 50 процента, което е с 19 процентни пункта по-малко, отколкото по същото време миналата година. При това само 28 процента са заявили, че смятат, че войната върви зле. Останалите не са били сигурни.

Социолозите отбелязаха също така спад в личния рейтинг на одобрение на Путин. Той остава изкуствено завишен поради липсата на каквато и да е значима опозиция, но въпреки това е спаднал до 74 процента – най-ниското ниво от момента на нахлуването му в Украйна.

Отбелязва се, че сред руснаците също нараства недоволството, насочено не толкова към Путин, колкото към Украйна. Въпреки че мнозинството се обявява за замразяване на конфликта и започване на преговори, има и значително малцинство, което смята, че, щом вече се е стигнало дотук, агресията срещу Украйна трябва да се засили.

"Нарастващият брой на жертвите сред цивилното население на Русия играе в полза на привържениците на твърдата линия. Новата готовност на руските държавни медии да публикуват информация за жертвите в страната свидетелства за опит да се убеди собственият народ, че именно те са жертвите".

"Целта на Путин е да легитимира войната и всяка бъдеща ескалация. Първоначалното му, неявно обещание беше, че руснаците няма да бъдат принуждавани да участват във войната, освен ако сами не пожелаят да се запишат като доброволци. След това той се опита да представи своята "специална военна операция" като екзистенциална необходимост. Въпреки мащабната пропагандна кампания тази линия така и не даде резултат. Новият циничен подход, основан на отмъщението, може да се окаже по-ефективен за укрепване на подкрепата за режима и оправдаване на непопулярни мерки, като мобилизацията на резервисти за попълване на настоящия недостиг на новобранци".

Русия отговаря с огън на огън. Пристанищният комплекс на Голяма Одеса беше подложен на многократни удари, което доведе до преустановяване на по-голямата част от корабоплаването в този район.

Тъй като Украйна е изразходвала целия си боеприпасен запас от ракети за Patriot, необходими за прехват на руските балистични и хиперзвукови ракети, съществуват опасения, че с настъпването на зимата Москва ще възобнови кампанията си срещу енергийната инфраструктура, която вече работи на по-малко от една трета от предвоенната си мощност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грета Тунберг

    54 11 Отговор
    Наркомана губи на фронта тези постъпки няма да променят ситуацията.

    15:26 09.08.2026

  • 2 Помагат

    7 7 Отговор
    да спечели изборите,за това ги допуска !

    15:28 09.08.2026

  • 3 Без име

    54 8 Отговор
    Украйна е пред капитулация. Не знам какво вземате.

    Коментиран от #55

    15:29 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези удари

    8 22 Отговор
    без съдействието,или бездействието на Путин,няма как да станат!

    15:29 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иначе казано

    45 8 Отговор
    Шаш и проксито им укра загубиха войната си срещу Русия. Останалото е лъжа и пропагандни лупинги.

    15:30 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чако

    39 9 Отговор
    Въпрос на месеци е да се сгромоляса Украйната! После хората ще потърсят сметка на зеленските! И накрая всички ще искат с Русия!

    Коментиран от #15, #34, #67

    15:31 09.08.2026

  • 11 Без име

    26 6 Отговор
    Също ми е чудно как турското оръжие ще стигне до фронта. 😂😂😂

    15:31 09.08.2026

  • 12 Крокус

    27 5 Отговор
    За повечето удари,Украйна не поема отговорност!Правете си изводи!

    15:31 09.08.2026

  • 13 Избори

    26 3 Отговор
    Путин ще спечели с 99,9 % !

    15:32 09.08.2026

  • 14 И тая нощ пак ще има дискотека в Киiв

    28 7 Отговор
    Зарята ще я виждат чак от Краков.

    Коментиран от #21

    15:32 09.08.2026

  • 15 Без име

    32 6 Отговор

    До коментар #10 от "Чако":

    Попитаха 3дин украинец кой е най-добрият президент. Той отговори : " Зеленски. Никой друг не направи толкова много, за да си ни прибере Русия".

    15:34 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Болните умове на краварите и Урко фашист

    23 9 Отговор
    Фашистите! Жалки ненормалници

    15:35 09.08.2026

  • 18 Като вълна

    32 7 Отговор
    Украинците по нацистки маниер засилват ударите по цивилното население и така предизвикват вълна от гняв сред руснаците,както се пее в известната им песен. Руснаците винаги бавно запрЯгат ама накрая пият кафе в Париж и ходят до Берлин с танк.Така укрите ще легитимират жесток удар по центровете за вземане на решения в Киев.

    Коментиран от #59

    15:37 09.08.2026

  • 19 Чети Зеленски, но е късно

    25 9 Отговор
    Зеленски, хероят на свободния и демократичен свят, не е чел древният популярен трети закон на Нютон, който гласи, че всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. С атаки срещу НПЗ, складове за електроника и битова техника, кораби и пристанища, предизвика ответна реакция на Москва и сега Украйна остана без излаз на Черно море и доста поражения на търговски обекти. Слаб интелектуално, Зеленски е кукла на конци за опитните западни банкери, нещо като украински индиански вожд. Преклонението пред САЩ и пълното пренебрежение към украинските индианци, го изведоха до катастрофа, не виждана от доста години в Европа.

    Коментиран от #23, #24

    15:38 09.08.2026

  • 20 ПУТИН Е ВЕЛИК

    14 20 Отговор
    МЛАДИТЕ ДА МРАТ НА ФРОНТА, НЕСЪГЛАСНИТЕ В СИБИР, ОСТАНАЛИТЕ ДА СКАЧАТ ОТ ПРОЗОРЦИТЕ! КИТАЙЦИТЕ ЩЕ ПОПЪЛНЯТ ГЕНОФОНДА.

    15:38 09.08.2026

  • 21 Ха ха ха

    10 23 Отговор

    До коментар #14 от "И тая нощ пак ще има дискотека в Киiв":

    Скоро почва дискотеката в Москва тогава ще се вижда и отатък Краков.

    15:38 09.08.2026

  • 22 ОНЯ с ДРОНЯ

    9 16 Отговор
    ВОЛНА КУПОЛ ГАРАНТ

    СТАНА ЯСНО ЗАЩО
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    СВАЛЯТ УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ
    НАД ПЛАЖОВЕТЕ
    НА ГЕЛЕНДЖИК

    БЕЗ ДА ИМ ПУКА ЗА РУСНАЦИТЕ НА ПЛАЖА

    ИСКАЛИ СА ДА ОПАЗЯТ
    РЕБ системата

    ВОЛНА КУПОЛ ГАРАНТ.

    Територията на
    Военна част № 2156 в град Геленджик
    Е изпепелена
    ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
    Заедно Със ГАРАНТЪТ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ДРУГИЯ ПЪТ
    Руското ПВО дано сваля
    Дроновете
    Директно над ДВОРЕЦА на ПУТИН.

    15:39 09.08.2026

  • 23 Нютон

    9 23 Отговор

    До коментар #19 от "Чети Зеленски, но е късно":

    Действието го започна Путин това което виждаш сега е противодействието.

    15:40 09.08.2026

  • 24 ТОЗИ ЗАКОН

    10 21 Отговор

    До коментар #19 от "Чети Зеленски, но е късно":

    Първо Трябваше да го
    Прочете КГБ КРЕ.ТЕНА
    ПУТИН.

    15:43 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    12 8 Отговор
    Украйна откри втори фронт в Баба Алино

    Коментиран от #33

    15:46 09.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наблюдател

    10 18 Отговор
    Пусин се оказа просто милиционер с начална подготовка. С глупавите си решения разруши всичко постигнато и както е тръгнало ще доведе федерацийката до разпад.

    Коментиран от #56

    15:47 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    16 6 Отговор
    Все едно да биеш по танкове с прашка.Токова е ефекта за укрите.

    Коментиран от #36

    15:48 09.08.2026

  • 31 DW смърди

    24 6 Отговор
    "личния рейтинг на одобрение на Путин... въпреки това е спаднал до 74 процента – най-ниското ниво от момента на нахлуването му в Украйна."

    Може ли за сравнение да дадете и данни за рейтинга на Мерц, Макарон, Урсулата, Кая, Стармър?
    Този последния може да го пропуснете...

    Коментиран от #41

    15:48 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха ха ха

    11 3 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Ти от фронта ли пишеш?

    15:49 09.08.2026

  • 34 Соломон

    9 15 Отговор

    До коментар #10 от "Чако":

    Колко месеца още.Че това се точи от 2014г.И Русия допусна две големи грешки.Първата голяма грешка е че си мислеше че Украйна ще се предаде както през 2014г когато завзе Крим.И втората голяма грешка е че продължават да вярват че Украйна ще се предаде

    15:50 09.08.2026

  • 35 Сатана Z

    14 10 Отговор
    След Украинският обстрел по българска територия ние трябва да отговорим реципрочно с цялата мощ на Ф16ките да види Зелю кон боб яде ли.Ако не го направим означава ,че сме страхливци и за 500 години не сме научили нищо

    Коментиран от #38, #39, #40

    15:51 09.08.2026

  • 36 Руский мир

    9 13 Отговор

    До коментар #30 от "Хаха":

    Защото бият с прашки за това не останаха танкове в рашистан.

    Коментиран от #37, #53

    15:51 09.08.2026

  • 37 Соломон

    15 8 Отговор

    До коментар #36 от "Руский мир":

    То и черноморският и флот го няма.Щаба се изнесе преди повече от месец от Севастопол.А корабите каквото е останало от тях се крият край бреговете на Грузия

    Коментиран от #43

    15:53 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руский мир

    11 10 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    Как е брат обстрелват ли те лошите укри в окопа? Отговаряй им и ти нали си Z ник. После като превземеш Украйна ще има перални и тоалетни чинии.

    15:55 09.08.2026

  • 40 ще си събираш

    6 6 Отговор

    До коментар #35 от "Сатана Z":

    че рва та

    15:55 09.08.2026

  • 41 В тази връзка

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "DW смърди":

    А личният рейтинг на Ким чен ун не искаш ли?

    15:59 09.08.2026

  • 42 Росомаха

    13 9 Отговор
    Рейтингът на Владимир Владимирович е спаднал до 74 процента според урсуланковците. Това е най-високият рейтинг на политик в Европа😁☝️

    Коментиран от #47, #49

    16:02 09.08.2026

  • 43 Росомаха

    12 10 Отговор

    До коментар #37 от "Соломон":

    Украинският флот го няма, защото избяга в РФ, заедно със своя адмирал. Моряците не пожелаха да положат клетва на фашистите.

    Коментиран от #57

    16:05 09.08.2026

  • 44 млад еврас

    15 7 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    16:09 09.08.2026

  • 45 руската мечка

    8 12 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    16:10 09.08.2026

  • 46 последната укра

    16 7 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #54

    16:10 09.08.2026

  • 47 Факти

    11 9 Отговор

    До коментар #42 от "Росомаха":

    Разликата е че в Европа си казват мнението,а крепостните не смеят. А вторият фактор е подправянето на данни от путинския режим. Товя го правят и на изборите за това е на власт 25+ години. Който не слуша в лагера и го убиват. Немцов,Политковская,Навални са само част от жертвите на режима.

    16:11 09.08.2026

  • 48 Така предизвиквате съдбата и

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    ще се разболеете от това заболяване. Не си струва да се жертвате по такъв мъчителен начин заради Русия.

    16:12 09.08.2026

  • 49 ЪХЪ

    10 6 Отговор

    До коментар #42 от "Росомаха":

    Кой политик в Европа с рейтинг 74% си изпраща народа на смърт?

    16:12 09.08.2026

  • 50 .....

    9 5 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    16:12 09.08.2026

  • 51 ,,,,,,

    10 6 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    16:13 09.08.2026

  • 52 млад еврас

    10 6 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #58

    16:13 09.08.2026

  • 53 Град Козлодуй

    8 11 Отговор

    До коментар #36 от "Руский мир":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    16:14 09.08.2026

  • 54 Тъжна картина

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "последната укра":

    Те пък орките са регистрирали големи успехи. Малая Токмачка взеха ли я най после?

    16:15 09.08.2026

  • 55 Много е късно вече за капитулация.

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #61

    16:17 09.08.2026

  • 56 да питам

    6 8 Отговор

    До коментар #28 от "Наблюдател":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #60

    16:18 09.08.2026

  • 57 Соломон

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Росомаха":

    Хубаво е че поне си вярваш на глупустите които си написал

    Коментиран от #65

    16:18 09.08.2026

  • 58 З С У

    6 6 Отговор

    До коментар #52 от "млад еврас":

    Здравей Педроо скоро сме в Маскваа ще видиш какво е дискатека.

    16:18 09.08.2026

  • 59 Специалист

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Като вълна":

    Перфектно казано.Тези не са чели историята.Русия винаги идва са своето

    16:22 09.08.2026

  • 60 Наблюдател

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "да питам":

    Работил е винаги клугинаж и събирач на такси. КГБ решили да го сложат след Елцин зящото бил послушко. На него обаче му харесало,повярвал си че е велик геостратег и сега виждаме резултата. В неговото училище за ченгета стратегия не се учи само тактика,да разпитваш,да правиш мизерии и т.н.

    16:25 09.08.2026

  • 61 Соломон

    2 11 Отговор

    До коментар #55 от "Много е късно вече за капитулация.":

    Днес на ден хиляда и не знам си кой,Русия напредна с 5 кв.м в Украйна а загуби 5000кв.м в Сибир в полза на Китай с цената на 1500 убити.И в същто време в Тюмем хората нямат вода и не се къпят защото водата мирише на тоалетна.

    Коментиран от #64

    16:27 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Днес В Москва

    1 2 Отговор
    започна летният етап на всеруското преброяване на врабчетата. Московчани идентифицираха приблизително 31 000 птици. Московска област се класира на второ място (20 114), а Санкт Петербург - на трето (18 941).
    В цялата страна има 312 324 птици....

    16:56 09.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Росмаха

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Соломон":

    Украинският флот премина напълно и изцяло на страната на РФ. Главнокомандващият на украинския флот адмирал премина на страната на РФ и беше назначен за главнокомандващ на Тихоокеанския флот на РФ. Навярно вече се е пенсионирал. Моряците и техните командири не пожелаха да положат клетва на жалките фашистки психопати от киевската хунта.

    17:04 09.08.2026

  • 66 Ами

    5 1 Отговор
    Айде стига с тия дръзки удари на окраина. Излагате се.
    Колко разузнавателни спътника има окраина?
    Какви далекобийни оръжия използва окраина?
    Кой оперира с високотехнологичните оръжия?

    17:10 09.08.2026

  • 67 12345678

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Чако":

    Дълги години след така наречената победа на русия на руснаците ще се гледа като на прокажени защото те не направиха нищо за да спрат този ужас в тази братоубийствена война.

    17:47 09.08.2026

  • 68 Запада

    5 1 Отговор
    Няма,технически,военни и икономически потенциал за да спечели - ,има само украйнците на фронта,но явно това не стига ,ако не сдадат на Путин час по скоро Донбас,ще загубят Одеса,а без излаз да море ......

    17:56 09.08.2026

  • 69 Бен Търпин

    5 1 Отговор
    Стига с тая украинска пропаганда лумпени...и саме украинци разбраха че са пушечно месо.Запада само продължава агонията на Украйна. До нова година половин Украйна ще е анексирана

    18:06 09.08.2026

  • 70 Алоуууу

    1 0 Отговор
    Украйна произвежда1 милион дронове годишно. Никакви дронове не са се свършили, както си мечтаете в горните редове.

    20:11 09.08.2026

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