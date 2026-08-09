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Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си

9 Август, 2026 12:53 5 363 98

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • войници-
  • донбас-
  • крим

Междувременно ТАСС съобщи, че пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят както Киев, така и Москва в близко бъдеще

Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота пред телевизия "United News TV", че руският му колега Владимир Путин обмисля мобилизация, затваряне на границите и "как да заблуди народа си".

"Ще има стотици, хиляди кибератаки, ще се прибегне до ракетен натиск, ще има заплахи", заяви Зеленски, като добави, че Путин планира да проведе мобилизация "без да я обяви".

"Той трябва да представи нещо като победа. Той няма да постигне победа в Украйна.

Трябва да завземе Донбас. Ние няма да се оттеглим по собствена воля. Какво можем да му представим като победа?

Той ще изопачи тези условия от Анкъридж, за които са говорили с американската страна, с президента на САЩ", заяви украинският лидер.

Междувременно ТАСС съобщи, че пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят както Киев, така и Москва в близко бъдеще.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    45 15 Отговор
    Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си.По ме интересува цената на свинската плешка без кост в лиД.л

    12:55 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ

    73 19 Отговор
    Да ходи да се обеси някъде и да се отърве от мъките наркомански.

    Коментиран от #90, #94

    12:56 09.08.2026

  • 4 Наркотикът

    66 15 Отговор
    Го е побъркал.
    Несвързани приказки

    12:56 09.08.2026

  • 5 Нямат край

    45 2 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:56 09.08.2026

  • 6 Отец Дионисий

    27 65 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #13, #15, #27, #35, #88

    12:56 09.08.2026

  • 7 Наблюдател

    49 15 Отговор
    Този зелен клоун трябваше, по подобие на Венецуелският президент, да го заловят, поставят в маймунска клетка и разнасят по московските булеварди. Те тогава щяха да свършат яйцата по магазините.

    12:56 09.08.2026

  • 8 Яценко

    59 18 Отговор
    Не знам какво мисли Путин, но със сигурност Зеленски няма да оцелее физически и това е факт!

    Коментиран от #17, #20, #22

    12:56 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 няма край

    17 35 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #19, #53, #93

    12:57 09.08.2026

  • 11 Хе хе...

    40 12 Отговор
    зеле наркомана чете мисли.
    Ха ха ха...

    12:58 09.08.2026

  • 12 ....

    18 51 Отговор
    Руският народ наистина има много тежка и тъжна съдба. Цял живот робство, комунистическа пропаганда и наказания. Накрая ги изпращат на фронта, където умират заради глупостта на диктатора си. Много тъжно.

    Коментиран от #58, #80

    12:58 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без име

    48 12 Отговор
    Само умрял не може да види какво става навсякъде по Украйна. Наблюдаваме края й.

    12:58 09.08.2026

  • 15 Хазишчук

    43 10 Отговор

    До коментар #6 от "Отец Дионисий":

    Явно Българския Народ в болшенството си не е от тези измислени от теб 8 милиарда. Главното е да не си се родилУкронацист от западна Украйна.

    12:58 09.08.2026

  • 16 хахаха

    39 8 Отговор
    ха ха ха - очевидно путин всеки ден споделя със зеленски какво смята да прави на следващия ден

    13:00 09.08.2026

  • 17 ....

    13 38 Отговор

    До коментар #8 от "Яценко":

    Путин е на възрастта на дядото на Зеленски, така че не се надявай. А и смъртта на Зеленски няма да промени хода на войната, дори ще стане по-зле за Русия като дойде Буданов.

    Коментиран от #23

    13:00 09.08.2026

  • 18 Тоа

    31 7 Отговор
    Да си спомни собствения си филм със сцената на празния киев и виковете си: "люююдиии, где выыыы?" Продажнатвар.

    Коментиран от #32

    13:00 09.08.2026

  • 19 Ха ХаХа

    18 7 Отговор

    До коментар #10 от "няма край":

    Няма край тимаренето ти от руснаците

    Коментиран от #62

    13:00 09.08.2026

  • 20 Баце,

    26 11 Отговор

    До коментар #8 от "Яценко":

    Лично мое мнение е, че единствения шанс за оживяване на зеле наркомана е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    13:01 09.08.2026

  • 21 Тоз е свършил колата е минал вече на

    21 9 Отговор
    кристал.

    13:01 09.08.2026

  • 22 скоро,скоро!!!

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "Яценко":

    види му се края!

    13:01 09.08.2026

  • 23 Така е

    22 9 Отговор

    До коментар #17 от "....":

    Буданов с трапанирания мозък

    Коментиран от #38

    13:01 09.08.2026

  • 24 И Киев е Руски

    12 7 Отговор
    И кой ги е канил тия 🐮 ти в Москва

    13:01 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕН БИ СИ

    28 7 Отговор
    Зеленски не лъже само когато спи

    13:03 09.08.2026

  • 27 Само

    11 30 Отговор

    До коментар #6 от "Отец Дионисий":

    Нашите копейки съжеляват ,че не са се родили руснаци.Ама те са си про сти парчета

    Коментиран от #89

    13:03 09.08.2026

  • 28 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА

    11 13 Отговор
    Чул,че тръгва балистиката.

    13:04 09.08.2026

  • 29 Ба бааааа

    30 9 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    13:04 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ицо

    9 18 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    13:06 09.08.2026

  • 32 Във филма

    21 6 Отговор

    До коментар #18 от "Тоа":

    голобрадко/зелето/ видя разпада на Украйна на 28 парчета.

    13:06 09.08.2026

  • 33 Как пък

    10 20 Отговор
    Една копейка не си купи Масквич

    Коментиран от #40

    13:06 09.08.2026

  • 34 Тихо пико4!

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Тихо.

    13:06 09.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БЪЛГАРИН

    22 6 Отговор
    Всички окраинци вън от България

    13:07 09.08.2026

  • 37 Мдаа...

    25 7 Отговор
    Тия у краинци верно се оказаха по т.пи дори и от нас. Ние може и да си разрушихме държавата, но засега поне не мрем като мухи на фронта за кефа на евроатлантическите евнуси.

    Коментиран от #87

    13:07 09.08.2026

  • 38 .....

    7 19 Отговор

    До коментар #23 от "Така е":

    Не е добър вариант за Русия. А и е изключително умен, хладнокръвен, с много висок интелект и русофоб. Опасна комбинация. Определено е най-лошият вариант за Русия.

    Коментиран от #46

    13:08 09.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 До последния украинец

    24 6 Отговор
    Зеленски, ти нали успя вече да заблудиш твоя народ.

    13:10 09.08.2026

  • 44 Оре

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Просто чугунена американская дипломация не работи. Тия двамата не са дипломати, трънали по света без никакви знания освен бизнес. Затова провали навсякъде.

    13:10 09.08.2026

  • 45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    17 6 Отговор
    Ето какво мислят хората на запад за Зеленски и какво си говорят за Зеленски когато са насаме.

    Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
    Скот Бесент за Зеленски:
    1. "Мистър Бийн на кpeк",
    2. "дeте със спeциални нyжди"
    3. "мaлък мaлoyмник"

    Източник на информация е статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29

    13:10 09.08.2026

  • 46 Срещу Медведев

    7 8 Отговор

    До коментар #38 от ".....":

    Отива на кино за 2 часа трапанираната антируска тиква

    Коментиран от #51, #68

    13:11 09.08.2026

  • 47 Орк

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Просто чугунена американская дипломация не работи. Тия двамата не са дипломати, трънали по света без никакви знания освен бизнес. Затова провали навсякъде.

    13:12 09.08.2026

  • 48 Мдаа...

    6 16 Отговор
    Тия ватенки се оказаха по т.пи дори и от нас.Ние може да си разрушихме държавата,но засега поне не мрем като мухи на фронта за кефа на кремълските евнуси.

    Коментиран от #63

    13:12 09.08.2026

  • 49 Ба бааааа

    3 8 Отговор
    А где заправки

    13:13 09.08.2026

  • 50 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    20 9 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #60

    13:14 09.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пич

    15 6 Отговор
    Зелю бил поканен от Холивуд да участва в продължението на една класика - "Осъдения на смърт, идва"!!!

    Коментиран от #59

    13:14 09.08.2026

  • 53 Нема край

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "няма край":

    И твойта мъка нема край

    13:15 09.08.2026

  • 54 Аеееее

    15 5 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    13:15 09.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Абе

    7 5 Отговор
    Захарова къде се дяна?Да не е ходила на ресторант?

    13:16 09.08.2026

  • 57 Мухахаха

    18 7 Отговор
    Борис Джонсън убаво те прецака

    Коментиран от #61

    13:16 09.08.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 9 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    Да, руския народ е за оплакване. Първо 200 Години византийско " Присъствие" , после 500 турско, после сдс и бойко и два самолёта за 16 млрд долара.горките руснаци, хахахх

    13:17 09.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Като направи

    8 4 Отговор

    До коментар #50 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Пещи за горене на хора и изгори боклуците като теб
    Фашизмът се ликвидира само с фашизъм, а не с Народен съд

    13:17 09.08.2026

  • 61 Да бе да

    4 5 Отговор

    До коментар #57 от "Мухахаха":

    Даде му 1 млрд.лири да продължи войната

    13:18 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мдаа...":

    И в какво и как е разрушена страна, като воюващите срещу Нея свършиха мунициите, но не могат да я на каратэ да спре да ги Бие?!

    13:19 09.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ъъъ

    18 6 Отговор
    "Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си

    И това е наш проблем? Или на Зеленски? Какво всъщност ни казва този човек? Ми границата си е на Русия и Путин може да я затвори по всяко време...Откога това е проблем на Зеленски? 🤔

    13:21 09.08.2026

  • 67 ПИШЕТЕГЛУ ПОСТИ............

    13 6 Отговор
    .............ДРУ САЛКАТА НЕ МИСЛИ, АМА ЛОШОТО Е ЧЕ И ТЕЗИ ДЕТО МУ ПРЕПИСВАТ ХАЛЮЦИНИЦИЙТЕ,......СЪЩО НЕ МИСЛЯТ.....!

    13:22 09.08.2026

  • 68 .....

    8 14 Отговор

    До коментар #46 от "Срещу Медведев":

    Никакъв шанс да го изберат за президент. Медведев е изключително глупав и неадекватен като Путин. Също е доста възрастен спрямо Буданов, с остаряло съветско мислене. При положение, че иска затваряне на границите на Русия, пълно информационно затъмнение на руснаците и превръщането им в севернокорейски роби, представяй си за колко глупав човек става дума. Медведев ще нанесе не вреди на Украйна, а на самата Русия и живеещите там.

    Коментиран от #71, #72, #74

    13:22 09.08.2026

  • 69 Многоходовото

    7 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:23 09.08.2026

  • 70 Путин

    10 6 Отговор
    Донбас ще ти е най-малкия проблем до месец

    13:24 09.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Какъв Буданов?

    13 6 Отговор

    До коментар #68 от ".....":

    Вие наистина сте напълно примитивни като интелект.
    Недоумявам как личности без никаква квалификация се извъдиха за две нощи като големи пълководци и управленци.
    Отивайте да коментирате фубол или нещо подобно, дори това е много за вас.
    Ужас!

    13:26 09.08.2026

  • 73 .....

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Глупак":

    Истината понякога може да бъде много неприятна, но нищо не може да се направи.

    13:29 09.08.2026

  • 74 Какви измислени опорни точки съставяш

    17 4 Отговор

    До коментар #68 от ".....":

    Не Русия, а Украйна е затворила границите за всички мъже в наборна възраст.
    Това са фактите.

    Миналата година по това време бяха "мобилизирали" едно българче от Одеса,
    който е инвалид с премазана дясна ръка от трудов инцидент.
    Отивай да се лекуваш, пиша го напълно отговорно!

    Коментиран от #75, #76

    13:30 09.08.2026

  • 75 Миналата година украинците убиха

    14 5 Отговор

    До коментар #74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":

    украинец от унгарски произход, който е страдал от сърдечно-съдово заболяване

    45-годишният Йожеф Себестени е починал на 6 юли 2025 година след като е отказал да
    постъпи в украинската армия поради хронично сърдечно заболяване.
    Украинските военни комисариати са го пребили до смърт.
    Това са фактите.

    Коментиран от #95

    13:39 09.08.2026

  • 76 Самата истина, няма никакви опорни точки

    6 9 Отговор

    До коментар #74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    Много, много тъжно.

    Коментиран от #78

    13:39 09.08.2026

  • 77 Един

    5 9 Отговор
    Той вече яко ги е заблудил рашките. Големи балъци са мужиците. Гинат като овце за кефа на Путлер.

    13:42 09.08.2026

  • 78 Никаква истина ето какво казва ИИ

    12 4 Отговор

    До коментар #76 от "Самата истина, няма никакви опорни точки":

    Отивай да лъжеш общаците от твоя строеж.
    Ето истината:

    Дмитрий Медведев не е заявявал буквално, че Русия ще приема „модел на строги икономии в севернокорейски стил“, но в интервю от февруари 2026 г. той даде Северна Корея за пример за това как се прави бърза мобилизация на икономиката в условията на пълна изолация и санкции.

    - - -

    Престанете с примитивните си лъжи!
    "Факти", моля изтрийте всички коментари и блокирайте този платен тpoл.

    13:43 09.08.2026

  • 79 Прям

    6 4 Отговор
    Правилно ! Граници между отделните нации трябва да има и всяка нация сама трябва да се оправя - охрана, производство, задоволяване. От какъв зор трябва да се хрантутят чужденци.

    13:49 09.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Интересно

    8 1 Отговор
    За всеки мисловен екстремент на Зеленски ли ще бъдем уведомявани все едно е световна новина

    14:34 09.08.2026

  • 82 Ифффф

    7 1 Отговор
    Путин изнася лекция на целия запад ,5 години водят война с Путин и не може да го победят! Ще ги научи на уважение, като започнат да ядат дедо вия , ,,цалия колективен запад,

    Коментиран от #96

    14:53 09.08.2026

  • 83 Путин няма да постигне победа в Украйна

    3 7 Отговор
    Путин продължава да не проявява никаква готовност да сложи край на войната и е готов да ескалира още повече войната в Украйна !
    Путин е фашис и е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено. Борбата срещу Путин, борбата срещу фашистко-нацисткия режим на Путин, е част от глобалната война между силите на Свободата и тиранията.
    ​Украинският фронт е днес най-важен фронт. В реалност, тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба. Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока за в бъдеще на световното развитие...
    ​И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин
    Руската история ясно показва, че промяната в Русия е възможна само след военно и геополитическо поражение на Русия
    ​Ето защо днешната помощ на Свободния свят за Украйна- борбата за нейната победа и за поражението на Русия е опит да се създадат условия в Руската империя след нейния неизбежен разпад, да се трансформира Русия в нова Свободна държава, която ще бъде част от свободния свят в съперничество с китайската хегемония...

    Коментиран от #86

    15:15 09.08.2026

  • 84 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Наркоманчето си мисли, че руснаците са тъпи като укрите. Тия вярват на лъжите на един комик и торят земята за златни кенефи и бело.

    16:19 09.08.2026

  • 85 Азиатец

    5 0 Отговор
    Добре, че е Зеленски за да ни каже какво мисли и прави Путин. Този смешник и палячо много насериозно се е взел.
    Когато шут влезе в дворец, той не става цар. Дворецът става цирк ! - древна поговорка.

    16:34 09.08.2026

  • 86 Азиатец

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Путин няма да постигне победа в Украйна":

    Ако под руската история имаш предвид революцията от 1917 г. нещо си се объркал. Ако не беше този експеримент на руснаците, колониализмът, апартейдът и сегрегацията щяха да съществуват и до днес.

    16:39 09.08.2026

  • 87 Б оже, колко точно казано

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мдаа...":

    Винаги съм мислил така, но не съм го избистрял толкова кратко. Има все още тук там умни българи. Нямам предвид "умните и красивите", дето нито са умни, нито са красиви.

    16:40 09.08.2026

  • 88 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Отец Дионисий":

    ....и българи....

    17:49 09.08.2026

  • 89 Курнелий Ювиги Хан Татарин

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Само":

    Нашите копейки наистина съжалява че не са се родили руснаци, а са се родили с потури, червен пояс, червен фес със син пискюл, и като дошли руската имперска армия, с по чуда разбрала че тия хора между себе си се наричат българи, иначе са си приличали на турци.

    Коментиран от #92

    17:55 09.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Руснака си е заблуден

    0 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си
    -;-
    Путлер бил обмислял-- дрън.дрън- та те руснаците са си заблудени по раждане- колко поколения израснаха все с надеждата да станело по-доброто!!

    18:25 09.08.2026

  • 92 Коце Копейката за какво да съжалява

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Курнелий Ювиги Хан Татарин":

    89 Курнелий Ювиги Хан Татарин
    00ОТГОВОР
    До коментар 27 от "Само":

    Нашите копейки наистина съжалява че не са се родили руснаци,
    -;-
    Като гледам варненската копейка и не виждам да съжалява че не е в СССР-то

    Едно време Волен Рублата се правеше на мъж и го пазеха под Пластмасовия Стол- сега си гледа пенцията и никъде даже не го и четем?!

    така ли ще бъде и с Крим Хасковския?!?!?!?

    18:30 09.08.2026

  • 93 Събирали дъждовна вода за да се къпят

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "няма край":

    10 няма край
    1733ОТГОВОР
    Няма край руската мъка. Няма край.
    Коментиран от 19, 53
    -;-
    Абе за какво име край, като те така са си свикнали с вегетирането

    Не знам колко %% от руснаците са добре, ама от 140 милиона колко ли събират дъждовната вода за да се къпят
    А колко ли % имат метана за готвенето и топленето?!?!?!?!?!

    18:33 09.08.2026

  • 94 Фюрера на интензивен езиков курс в Хага

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ":

    3 ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ
    6918ОТГОВОР
    Да ходи да се обеси някъде и да се отърве от мъките наркомански.
    Коментиран от 90
    -;-
    А Фюрера къде ще ходи за да се спаси от Наркомана?!
    Били му подготвили Програма за Езиково обучение в Хага.

    20:34 09.08.2026

  • 95 СВО и Импортозамещението въздига Райха

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Миналата година украинците убиха":

    75 Миналата година украинците убиха
    135ОТГОВОР
    До коментар 74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":

    украинец от унгарски произход, който е страдал от сърдечно-съдово заболяване

    45-годишният Йожеф Себестени е починал на 6 юли 2025 година след като е отказал да
    постъпи в украинската армия поради хронично сърдечно заболяване.
    Украинските военни комисариати са го пребили до смърт.
    Това са фактите.
    -;-
    А руснаците били много навити да сключват договори за да заработят добри рубли за слава на Путлер.
    Не знам дали опашките са били така дълго извити като за бензив и солярка

    А фактите са че СВО-но все по-бързо напредва към изрълняане ан 6-те си цели;

    20:37 09.08.2026

  • 96 Сталин, Андропов и Черненко с дедовия Му

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ифффф":

    82 Ифффф
    61ОТГОВОР
    Путин изнася лекция на целия запад ,5 години водят война с Путин и не може да го победят! Ще ги научи на уважение, като започнат да ядат дедо вия ,
    -;-
    То и след смъртта на Сталин е имало ядене на дедовия

    Абе на руснаците им върви да намират пустиняци и после да анализират дедовия му.
    Като си спомним как нашите червени шебеци се надяваха на Андропов каква твърда ръка бил и после анализите за какво останало от дедовия Му!

    20:42 09.08.2026

  • 97 За крепостните

    0 0 Отговор
    35 години отворени граници стигат.

    21:01 09.08.2026

  • 98 Кашпировски

    0 0 Отговор
    Добре😅🤣😂

    21:06 09.08.2026

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