"Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота пред телевизия "United News TV", че руският му колега Владимир Путин обмисля мобилизация, затваряне на границите и "как да заблуди народа си".

"Ще има стотици, хиляди кибератаки, ще се прибегне до ракетен натиск, ще има заплахи", заяви Зеленски, като добави, че Путин планира да проведе мобилизация "без да я обяви".

"Той трябва да представи нещо като победа. Той няма да постигне победа в Украйна.

Трябва да завземе Донбас. Ние няма да се оттеглим по собствена воля. Какво можем да му представим като победа?

Той ще изопачи тези условия от Анкъридж, за които са говорили с американската страна, с президента на САЩ", заяви украинският лидер.

Междувременно ТАСС съобщи, че пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят както Киев, така и Москва в близко бъдеще.