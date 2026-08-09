"Володимир Зеленски: Путин обмисля затваряне на границите и как да заблуди народа си

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота пред телевизия "United News TV", че руският му колега Владимир Путин обмисля мобилизация, затваряне на границите и "как да заблуди народа си".
"Ще има стотици, хиляди кибератаки, ще се прибегне до ракетен натиск, ще има заплахи", заяви Зеленски, като добави, че Путин планира да проведе мобилизация "без да я обяви".
"Той трябва да представи нещо като победа. Той няма да постигне победа в Украйна.
Трябва да завземе Донбас. Ние няма да се оттеглим по собствена воля. Какво можем да му представим като победа?
Той ще изопачи тези условия от Анкъридж, за които са говорили с американската страна, с президента на САЩ", заяви украинският лидер.
Междувременно ТАСС съобщи, че пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят както Киев, така и Москва в близко бъдеще.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
12:55 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #90, #94
12:56 09.08.2026
4 Наркотикът
Несвързани приказки
12:56 09.08.2026
5 Нямат край
12:56 09.08.2026
6 Отец Дионисий
Коментиран от #13, #15, #27, #35, #88
12:56 09.08.2026
7 Наблюдател
12:56 09.08.2026
8 Яценко
Коментиран от #17, #20, #22
12:56 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 няма край
Коментиран от #19, #53, #93
12:57 09.08.2026
11 Хе хе...
Ха ха ха...
12:58 09.08.2026
12 ....
Коментиран от #58, #80
12:58 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Без име
12:58 09.08.2026
15 Хазишчук
До коментар #6 от "Отец Дионисий":Явно Българския Народ в болшенството си не е от тези измислени от теб 8 милиарда. Главното е да не си се родилУкронацист от западна Украйна.
12:58 09.08.2026
16 хахаха
13:00 09.08.2026
17 ....
До коментар #8 от "Яценко":Путин е на възрастта на дядото на Зеленски, така че не се надявай. А и смъртта на Зеленски няма да промени хода на войната, дори ще стане по-зле за Русия като дойде Буданов.
Коментиран от #23
13:00 09.08.2026
18 Тоа
Коментиран от #32
13:00 09.08.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #10 от "няма край":Няма край тимаренето ти от руснаците
Коментиран от #62
13:00 09.08.2026
20 Баце,
До коментар #8 от "Яценко":Лично мое мнение е, че единствения шанс за оживяване на зеле наркомана е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.
13:01 09.08.2026
21 Тоз е свършил колата е минал вече на
13:01 09.08.2026
22 скоро,скоро!!!
До коментар #8 от "Яценко":види му се края!
13:01 09.08.2026
23 Така е
До коментар #17 от "....":Буданов с трапанирания мозък
Коментиран от #38
13:01 09.08.2026
24 И Киев е Руски
13:01 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕН БИ СИ
13:03 09.08.2026
27 Само
До коментар #6 от "Отец Дионисий":Нашите копейки съжеляват ,че не са се родили руснаци.Ама те са си про сти парчета
Коментиран от #89
13:03 09.08.2026
28 ПУТИН ЩЯЛ ДА БЯГА
13:04 09.08.2026
29 Ба бааааа
13:04 09.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ицо
13:06 09.08.2026
32 Във филма
До коментар #18 от "Тоа":голобрадко/зелето/ видя разпада на Украйна на 28 парчета.
13:06 09.08.2026
33 Как пък
Коментиран от #40
13:06 09.08.2026
34 Тихо пико4!
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Тихо.
13:06 09.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БЪЛГАРИН
13:07 09.08.2026
37 Мдаа...
Коментиран от #87
13:07 09.08.2026
38 .....
До коментар #23 от "Така е":Не е добър вариант за Русия. А и е изключително умен, хладнокръвен, с много висок интелект и русофоб. Опасна комбинация. Определено е най-лошият вариант за Русия.
Коментиран от #46
13:08 09.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 До последния украинец
13:10 09.08.2026
44 Оре
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Просто чугунена американская дипломация не работи. Тия двамата не са дипломати, трънали по света без никакви знания освен бизнес. Затова провали навсякъде.
13:10 09.08.2026
45 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
Скот Бесент за Зеленски:
1. "Мистър Бийн на кpeк",
2. "дeте със спeциални нyжди"
3. "мaлък мaлoyмник"
Източник на информация е статия на "Факти" от 20 Юни, 2026 20:29
13:10 09.08.2026
46 Срещу Медведев
До коментар #38 от ".....":Отива на кино за 2 часа трапанираната антируска тиква
Коментиран от #51, #68
13:11 09.08.2026
47 Орк
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Просто чугунена американская дипломация не работи. Тия двамата не са дипломати, трънали по света без никакви знания освен бизнес. Затова провали навсякъде.
13:12 09.08.2026
48 Мдаа...
Коментиран от #63
13:12 09.08.2026
49 Ба бааааа
13:13 09.08.2026
50 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #60
13:14 09.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пич
Коментиран от #59
13:14 09.08.2026
53 Нема край
До коментар #10 от "няма край":И твойта мъка нема край
13:15 09.08.2026
54 Аеееее
13:15 09.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Абе
13:16 09.08.2026
57 Мухахаха
Коментиран от #61
13:16 09.08.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "....":Да, руския народ е за оплакване. Първо 200 Години византийско " Присъствие" , после 500 турско, после сдс и бойко и два самолёта за 16 млрд долара.горките руснаци, хахахх
13:17 09.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Като направи
До коментар #50 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Пещи за горене на хора и изгори боклуците като теб
Фашизмът се ликвидира само с фашизъм, а не с Народен съд
13:17 09.08.2026
61 Да бе да
До коментар #57 от "Мухахаха":Даде му 1 млрд.лири да продължи войната
13:18 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Мдаа...":И в какво и как е разрушена страна, като воюващите срещу Нея свършиха мунициите, но не могат да я на каратэ да спре да ги Бие?!
13:19 09.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Ъъъ
И това е наш проблем? Или на Зеленски? Какво всъщност ни казва този човек? Ми границата си е на Русия и Путин може да я затвори по всяко време...Откога това е проблем на Зеленски? 🤔
13:21 09.08.2026
67 ПИШЕТЕГЛУ ПОСТИ............
13:22 09.08.2026
68 .....
До коментар #46 от "Срещу Медведев":Никакъв шанс да го изберат за президент. Медведев е изключително глупав и неадекватен като Путин. Също е доста възрастен спрямо Буданов, с остаряло съветско мислене. При положение, че иска затваряне на границите на Русия, пълно информационно затъмнение на руснаците и превръщането им в севернокорейски роби, представяй си за колко глупав човек става дума. Медведев ще нанесе не вреди на Украйна, а на самата Русия и живеещите там.
Коментиран от #71, #72, #74
13:22 09.08.2026
69 Многоходовото
13:23 09.08.2026
70 Путин
13:24 09.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Какъв Буданов?
До коментар #68 от ".....":Вие наистина сте напълно примитивни като интелект.
Недоумявам как личности без никаква квалификация се извъдиха за две нощи като големи пълководци и управленци.
Отивайте да коментирате фубол или нещо подобно, дори това е много за вас.
Ужас!
13:26 09.08.2026
73 .....
До коментар #71 от "Глупак":Истината понякога може да бъде много неприятна, но нищо не може да се направи.
13:29 09.08.2026
74 Какви измислени опорни точки съставяш
До коментар #68 от ".....":Не Русия, а Украйна е затворила границите за всички мъже в наборна възраст.
Това са фактите.
Миналата година по това време бяха "мобилизирали" едно българче от Одеса,
който е инвалид с премазана дясна ръка от трудов инцидент.
Отивай да се лекуваш, пиша го напълно отговорно!
Коментиран от #75, #76
13:30 09.08.2026
75 Миналата година украинците убиха
До коментар #74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":украинец от унгарски произход, който е страдал от сърдечно-съдово заболяване
45-годишният Йожеф Себестени е починал на 6 юли 2025 година след като е отказал да
постъпи в украинската армия поради хронично сърдечно заболяване.
Украинските военни комисариати са го пребили до смърт.
Това са фактите.
Коментиран от #95
13:39 09.08.2026
76 Самата истина, няма никакви опорни точки
До коментар #74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
Много, много тъжно.
Коментиран от #78
13:39 09.08.2026
77 Един
13:42 09.08.2026
78 Никаква истина ето какво казва ИИ
До коментар #76 от "Самата истина, няма никакви опорни точки":Отивай да лъжеш общаците от твоя строеж.
Ето истината:
Дмитрий Медведев не е заявявал буквално, че Русия ще приема „модел на строги икономии в севернокорейски стил“, но в интервю от февруари 2026 г. той даде Северна Корея за пример за това как се прави бърза мобилизация на икономиката в условията на пълна изолация и санкции.
- - -
Престанете с примитивните си лъжи!
"Факти", моля изтрийте всички коментари и блокирайте този платен тpoл.
13:43 09.08.2026
79 Прям
13:49 09.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Интересно
14:34 09.08.2026
82 Ифффф
Коментиран от #96
14:53 09.08.2026
83 Путин няма да постигне победа в Украйна
Путин е фашис и е враг на всеки нормален, свободен човек. Той е олицетворение на абсолютното зло, което трябва да бъде изкоренено. Борбата срещу Путин, борбата срещу фашистко-нацисткия режим на Путин, е част от глобалната война между силите на Свободата и тиранията.
Украинският фронт е днес най-важен фронт. В реалност, тази фронтова линия преминава през цялата планета — от Тайван до Куба. Изходът от сблъсъка в Украйна ще повлияе на общата посока за в бъдеще на световното развитие...
И няма друг път за бъдещето на Русия освен победата на Украйна и поражението на режима на Путин
Руската история ясно показва, че промяната в Русия е възможна само след военно и геополитическо поражение на Русия
Ето защо днешната помощ на Свободния свят за Украйна- борбата за нейната победа и за поражението на Русия е опит да се създадат условия в Руската империя след нейния неизбежен разпад, да се трансформира Русия в нова Свободна държава, която ще бъде част от свободния свят в съперничество с китайската хегемония...
Коментиран от #86
15:15 09.08.2026
84 стоян георгиев
16:19 09.08.2026
85 Азиатец
Когато шут влезе в дворец, той не става цар. Дворецът става цирк ! - древна поговорка.
16:34 09.08.2026
86 Азиатец
До коментар #83 от "Путин няма да постигне победа в Украйна":Ако под руската история имаш предвид революцията от 1917 г. нещо си се объркал. Ако не беше този експеримент на руснаците, колониализмът, апартейдът и сегрегацията щяха да съществуват и до днес.
16:39 09.08.2026
87 Б оже, колко точно казано
До коментар #37 от "Мдаа...":Винаги съм мислил така, но не съм го избистрял толкова кратко. Има все още тук там умни българи. Нямам предвид "умните и красивите", дето нито са умни, нито са красиви.
16:40 09.08.2026
88 Ъхъ
До коментар #6 от "Отец Дионисий":....и българи....
17:49 09.08.2026
89 Курнелий Ювиги Хан Татарин
До коментар #27 от "Само":Нашите копейки наистина съжалява че не са се родили руснаци, а са се родили с потури, червен пояс, червен фес със син пискюл, и като дошли руската имперска армия, с по чуда разбрала че тия хора между себе си се наричат българи, иначе са си приличали на турци.
Коментиран от #92
17:55 09.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Руснака си е заблуден
-;-
Путлер бил обмислял-- дрън.дрън- та те руснаците са си заблудени по раждане- колко поколения израснаха все с надеждата да станело по-доброто!!
18:25 09.08.2026
92 Коце Копейката за какво да съжалява
До коментар #89 от "Курнелий Ювиги Хан Татарин":89 Курнелий Ювиги Хан Татарин
00ОТГОВОР
До коментар 27 от "Само":
Нашите копейки наистина съжалява че не са се родили руснаци,
-;-
Като гледам варненската копейка и не виждам да съжалява че не е в СССР-то
Едно време Волен Рублата се правеше на мъж и го пазеха под Пластмасовия Стол- сега си гледа пенцията и никъде даже не го и четем?!
така ли ще бъде и с Крим Хасковския?!?!?!?
18:30 09.08.2026
93 Събирали дъждовна вода за да се къпят
До коментар #10 от "няма край":10 няма край
1733ОТГОВОР
Няма край руската мъка. Няма край.
Коментиран от 19, 53
-;-
Абе за какво име край, като те така са си свикнали с вегетирането
Не знам колко %% от руснаците са добре, ама от 140 милиона колко ли събират дъждовната вода за да се къпят
А колко ли % имат метана за готвенето и топленето?!?!?!?!?!
18:33 09.08.2026
94 Фюрера на интензивен езиков курс в Хага
До коментар #3 от "ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ":3 ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНСКИ
6918ОТГОВОР
Да ходи да се обеси някъде и да се отърве от мъките наркомански.
Коментиран от 90
-;-
А Фюрера къде ще ходи за да се спаси от Наркомана?!
Били му подготвили Програма за Езиково обучение в Хага.
20:34 09.08.2026
95 СВО и Импортозамещението въздига Райха
До коментар #75 от "Миналата година украинците убиха":75 Миналата година украинците убиха
135ОТГОВОР
До коментар 74 от "Какви измислени опорни точки съставяш":
украинец от унгарски произход, който е страдал от сърдечно-съдово заболяване
45-годишният Йожеф Себестени е починал на 6 юли 2025 година след като е отказал да
постъпи в украинската армия поради хронично сърдечно заболяване.
Украинските военни комисариати са го пребили до смърт.
Това са фактите.
-;-
А руснаците били много навити да сключват договори за да заработят добри рубли за слава на Путлер.
Не знам дали опашките са били така дълго извити като за бензив и солярка
А фактите са че СВО-но все по-бързо напредва към изрълняане ан 6-те си цели;
20:37 09.08.2026
96 Сталин, Андропов и Черненко с дедовия Му
До коментар #82 от "Ифффф":82 Ифффф
61ОТГОВОР
Путин изнася лекция на целия запад ,5 години водят война с Путин и не може да го победят! Ще ги научи на уважение, като започнат да ядат дедо вия ,
-;-
То и след смъртта на Сталин е имало ядене на дедовия
Абе на руснаците им върви да намират пустиняци и после да анализират дедовия му.
Като си спомним как нашите червени шебеци се надяваха на Андропов каква твърда ръка бил и после анализите за какво останало от дедовия Му!
20:42 09.08.2026
97 За крепостните
21:01 09.08.2026
98 Кашпировски
21:06 09.08.2026