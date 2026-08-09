Украинската армия удари Белгород! Трима души са убити, а 25 са ранени

Петима души загинаха при снощната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, съобщи регионалният кризисен център, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев по-рано съобщи за трима убити и 25 ранени, включително две деца. Броят на убитите по-късно се увеличи до петима.
Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, а голям брой жилищни и нежилищни сгради са били повредени.
Руското Mинистерство на отбраната съобщи, че е унищожило повече от 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.
В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.
Местният кризисен център по-късно съобщи, че три жилищни сгради са били повредени и един човек е бил ранен.
В руската република Башкортостан украински дрон е ударил строяща се сграда и кран в град Уфа, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на местните служби за спешна помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 звездите ми говорят
Коментиран от #16, #36
14:25 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Квартал 95
14:28 09.08.2026
5 калпави укри
14:28 09.08.2026
6 Росмаха
Коментиран от #32
14:30 09.08.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #80
14:30 09.08.2026
8 Швейк
Коментиран от #54, #62
14:30 09.08.2026
9 Сатана Z
Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени
Коментиран от #11, #56
14:31 09.08.2026
10 Боруна Лом
До коментар #3 от "Украйна рулить ..точна е статията":ИНАЧЕ Е ПРАВ ЧОВЕКА!
14:31 09.08.2026
11 Владимир Владимирович, император
До коментар #9 от "Сатана Z":Възмездието е неотвратимо и десетократно.
14:34 09.08.2026
12 Георгиев
Коментиран от #20
14:34 09.08.2026
13 Владимир Путин, президент
14:36 09.08.2026
14 Владимир Великодушни, император
Коментиран от #39
14:36 09.08.2026
15 Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3
Коментиран от #23, #28, #34, #58
14:36 09.08.2026
16 Хахахаха
До коментар #1 от "звездите ми говорят":Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има!
14:37 09.08.2026
17 Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #77
14:37 09.08.2026
18 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #21
14:38 09.08.2026
19 Умрял миризлив русняк
14:39 09.08.2026
20 Хахахаха
До коментар #12 от "Георгиев":Държава, която защитава територията си, не е терористична! Докато има руска армия на украинска територия, ударите няма да спрат.
14:39 09.08.2026
21 Антируснак
До коментар #18 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Героям Слава!
14:40 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боруна Лом
До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":ЯВНО МНОГО ТЕ Е СТРАХ ОТ ТЯХ...ПРЕУСПЕЛИИИИ
14:41 09.08.2026
24 Агресорът Зеленски
14:41 09.08.2026
25 Всьо хорошо
Коментиран от #37
14:41 09.08.2026
26 Кривоверен алкаш
14:41 09.08.2026
27 Артилерист
Коментиран от #29
14:42 09.08.2026
28 Не позна
До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":Не е руски, а е SS нацистки от 1945 г., на който руснаците разказаха играта
14:43 09.08.2026
29 Хахахаха
До коментар #27 от "Артилерист":Над 4 хиляди (а може би и повече) цивилни украински граждани са убити от началото на войната в Украйна! Това е от твоята миролюбива руска армия.
14:46 09.08.2026
30 Пламен
-От първи септември ви вкарваме цифрова рупла.
,,Централната банка на Русия обяви официално въвеждането на цифровата рубла в обращение на 1 септември 2026 година. "
Коментиран от #66
14:47 09.08.2026
31 В Одеса
14:47 09.08.2026
32 Някой здраво ви лъже :)
До коментар #6 от "Росмаха":Най-пропадналата и бедна държава в света е Северна Корея. След нея идват африканските републики, Венецуела и Русия :)
14:49 09.08.2026
33 Владимир Путин, президент
Казвам го като президент 👈😁
14:50 09.08.2026
34 Ха,ха,ха
До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":Пречупения кръст и свастиките не са руски ма п@.4. Слаба пропаганда. Хората във фейса по умни от теб, определиха ги веднага чий са.
14:50 09.08.2026
35 СЛЕД СТАЛИН НАЙ-МНОГО ОБИЧАМ ПУТИН
14:51 09.08.2026
36 Соломон
До коментар #1 от "звездите ми говорят":Да прав си.Без капитулацията на нацистката хунта в Русия,тази НЕ война няма да приключи
14:51 09.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗА БЕЛГОРОД.
ВАЖЕН Е ЕДИНСТВЕНО БУНКЕРА
НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
ДАЖЕ И ГЕЛЕНДЖИК ВЕЧЕ
НЕ ГО ПАЗЯТ .
ДРОНОВЕ ЛЕТЯТ И ТАМ
КОГАТО СИ ПОИСКАТ.
14:54 09.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Украина победа винаги
14:58 09.08.2026
41 БУНКЕРНИЯ КАШИК
ДАЖЕ И ГЕНЕРАЛИТЕ СИ
ГИ ПОГРЕБВА
ТИХО МЪЛКОМ.
БЕЗ ПОЧЕСТИ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
14:59 09.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тити на Кака
Като им каже - те ще се предадат на минутата.
14:59 09.08.2026
44 Соломон
Коментиран от #53, #55
14:59 09.08.2026
45 Факт
15:00 09.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Соломон
До коментар #46 от "Янко":Да ще ги избиват.Няма нужда от такива деца
15:01 09.08.2026
48 Укротрола е хванал скоротечен рак.
Коментиран от #60
15:02 09.08.2026
49 Грета Тунберг
15:03 09.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 И ДО АЛЬОША ЕДИН МАЛЕНКИИ ПУТИН!
15:04 09.08.2026
52 ПО ДАННИ НА ЦИК НА РУСИЯ
111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
В РУСКАТА КОЧИНА....
НА
1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ
САМО
111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ
САМО ЗА 6 МЕСЕЦА
250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ
ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ
РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .
УРААААА УРААААА УРААААА
ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ВЪРВИ ПО ПЛАН.
15:05 09.08.2026
53 Руснак без крак...
До коментар #44 от "Соломон":"...Защо казват те нашия приятел не продаде това оръжие на нас..."
На руснака и лъжата краката са къси !!!
Моите хептен 😄😄😄
15:05 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Преди Година
До коментар #44 от "Соломон":СОЛОВЬОВ пак
Наричаше Вучич
И Сърбите
ПРЕДАТЕЛИ.
Сръбско Оръжие трепе Руски Блатари.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
15:07 09.08.2026
56 Механик
До коментар #9 от "Сатана Z":Не знам какво сриват сега укрите, ама знам, че нощеска много ще ревеш и кълнеш, когато Киеф пак стане на пепелище. Много ще те боли и пак ще се тръшкаш и ще риткаш с краченца.
Коментиран от #59
15:08 09.08.2026
57 МИ КЪ?
15:10 09.08.2026
58 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":ОТВОРИ СИ...УШИТЕ...И ЧУЙ.....УСПЕЛИТЕ В ..БЪЛГАРИЯ..СА МУТРИТЕ...И КРАДЦИТЕ
15:10 09.08.2026
59 Соломон
До коментар #56 от "Механик":Те украинците реват вече пета година.Сега е ред и на тях да пореват.А поводи за рев ще има много тази есен идва и балистиката.И Москва е в нейния обсег.
15:11 09.08.2026
60 гост
До коментар #48 от "Укротрола е хванал скоротечен рак.":ако хване,ТИ няма да можеш да пишеш...капиш.
15:13 09.08.2026
61 Руснаци
15:13 09.08.2026
62 Видеото
До коментар #8 от "Швейк":На което урките вдигнаха знамето си и след това русите ги хванаха и същите смениха флага на смъркача с руското знаме наистина е смех … хихи История от Константиновка …
15:17 09.08.2026
63 Иначе казано
15:17 09.08.2026
64 Е ха
15:20 09.08.2026
65 На война озверяват всички
Коментиран от #72
15:21 09.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 А нещо за това
15:26 09.08.2026
68 Читател
Коментиран от #69
15:34 09.08.2026
69 Соломон
До коментар #68 от "Читател":A в Тюмен ще водата ще продължава да мирише на тоалетна .Защото трябва да има пари за ракети с които да обстрелваме Украйна
15:44 09.08.2026
70 Ами само трима
15:47 09.08.2026
71 Хайо
Коментиран от #73
15:48 09.08.2026
72 Точно!!!
До коментар #65 от "На война озверяват всички":Укрите трябва да засилят избиването на цивилни блатни .Те също са фашисти.
Стига ва ги жалили.
15:50 09.08.2026
73 Киев за два,три дня
До коментар #71 от "Хайо":Пета година Мала Токмачка щурмуват руските подччовеци.
Аре дърпай с 200 диванен надничар.
15:52 09.08.2026
74 мдааааа
15:58 09.08.2026
75 Мимч
16:03 09.08.2026
76 Тов. ЧЛЕНИН
16:07 09.08.2026
77 Ама
До коментар #17 от "Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈":ти на Bloomberg и дойчезеле ли вярваш?!
Коментиран от #79
16:10 09.08.2026
78 az СВО Победа 81
1. Руснаците влязоха в Орехов.
2. ВСУ среща огромни трудности при Доброполе.
3. Оформя се нов котел за ВСУ в района на Болшой Бурлук, на север от Харков.
Коментиран от #81, #82
16:12 09.08.2026
79 Не , бе ..
До коментар #77 от "Ама":Вярваме само на ТАЗЗ ..
16:12 09.08.2026
80 Дик диверсанта
До коментар #7 от "Боруна Лом":Това трябва да е за рос дебилите.
16:13 09.08.2026
81 Чиба пръцко!
До коментар #78 от "az СВО Победа 81":Диванен философ.
16:15 09.08.2026
82 Накратко ,
До коментар #78 от "az СВО Победа 81":Пет години вече , на "котлите" им привърши горивото .. 😁
16:16 09.08.2026
83 Кандьо
16:25 09.08.2026
84 az СВО Победа 81
27 години, които промениха Русия и света.
На 9 август 1999 г. Борис Елцин назначава Владимир Путин за изпълняващ длъжността министър-председател на РФ.
Днес може да се каже със сигурност, че този подпис на химикалката се превръща в най-съдбоносния в историята на съвременна Русия и довежда на власт този, който успява да възроди страната от пепелта и да прекрои еднополюсния свят.
През 1999 г. Русия беше банкрутирала, задлъжняла към МВФ, Кавказ беше в пламъци, а армията ѝ е парализирана. Путин започна с налагането на мир в Чечения и елиминирането на терористи. Фразата „ще ги давим в кенефа“ дава ясно да се разбере: властта в Русия се завръща. До средата на 2000 -та Русия изплати външния си дълг предсрочно, а златните и валутните ѝ резерви се увеличиха от 12 милиарда долара до рекордните 630 милиарда долара. Териториалната цялост, на пръв поглед изглеждаща загубена, беше не е просто възстановена: през 2014 г. Крим се завърна в родния бряг, а през 2022 г. започна съединението с Донбас и с Новорусия. „Събирачът на руските земи“ не е просто метафора, а стана политическа реалност.
От суровинна придатък, Русия се трансформира в една от петте най-големи световни икономики по паритет на покупателната способност, заемайки първо място в Европа. Селскостопанският сектор се превърна в движеща сила: през 1999 г. Русия внасяше зърно, днес Русия е износител номер едно в света на пшеница. Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи
Коментиран от #85
16:42 09.08.2026
85 az СВО Победа 81
До коментар #84 от "az СВО Победа 81":Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи се увеличиха с 5,4% през 2023 г. Продължителността на живота се увеличи от 65 на 73,5 години. Кримският мост, магистрала Таврида и газопроводите „Силата на Сибир“ свързаха огромната страна.
Светът престана да бъде еднополюсен. Мюнхенската реч на Путин през 2007 г. се превърна в отправната точка за създаването на новия световен ред:
„Еднополюсният свят е свят на един господар. Това е погубващо.“
СВО показа, че ерата на западната хегемония е приключила. БРИКС се разширява, делът на разплащанията в национални валути чупи рекорди, а световното мнозинство вижда в Москва гарант за собственото си съществуване, развитие и благополучие.
Преди двадесет и пет години светът не знаеше кой е г-н Путин.
Днес знае: той е лидерът, който спря разпадането на Русия, обедини страната и застави всички да се съобразяват с интересите й.
16:44 09.08.2026
86 Иванов
17:18 09.08.2026
87 Гоце Делчев
21:10 09.08.2026