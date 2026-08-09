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Украинската армия удари Белгород! Трима души са убити, а 25 са ранени
  Тема: Украйна

Украинската армия удари Белгород! Трима души са убити, а 25 са ранени

9 Август, 2026 14:23, обновена 9 Август, 2026 14:36 2 816 87

  • русия-
  • украйна-
  • белгород-
  • дронове-
  • ракети-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море

Украинската армия удари Белгород! Трима души са убити, а 25 са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха при снощната украинска атака с дронове срещу руския град Белгород, съобщи регионалният кризисен център, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев по-рано съобщи за трима убити и 25 ранени, включително две деца. Броят на убитите по-късно се увеличи до петима.

Шуваев заяви, че атаката е предизвикала пожари в две жилищни сгради, а голям брой жилищни и нежилищни сгради са били повредени.

Руското Mинистерство на отбраната съобщи, че е унищожило повече от 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно море и Азовско море.

В Новоросийск, голямо руско пристанище на брега на Черно море, отломки от дронове са паднали върху два обекта, заяви кметът на града Александър Кравченко, без да посочи какви точно са обектите.

Местният кризисен център по-късно съобщи, че три жилищни сгради са били повредени и един човек е бил ранен.

В руската република Башкортостан украински дрон е ударил строяща се сграда и кран в град Уфа, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на местните служби за спешна помощ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звездите ми говорят

    42 8 Отговор
    Тази война или ограничена военна операция без капитулация няма да бъде спряна.

    Коментиран от #16, #36

    14:25 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Квартал 95

    66 20 Отговор
    Зеленото пак "фърга" дрончета.. Ненаиграло се наркоманче, дано го приключат по-скоро, за доброто на всички.

    14:28 09.08.2026

  • 5 калпави укри

    9 36 Отговор
    един блятьгород не могат да занулят !

    14:28 09.08.2026

  • 6 Росмаха

    69 20 Отговор
    Украйна е най-бедната и пропаднала държава в света, управлявана от военна хунта с главатар психопат наркоман.

    Коментиран от #32

    14:30 09.08.2026

  • 7 Боруна Лом

    44 16 Отговор
    ДАЙ КОМАНДА...АТОМ ОТ ГОРЕ! МНОГО Е ПОЛЕЗНО ЗА УКРИТЕ

    Коментиран от #80

    14:30 09.08.2026

  • 8 Швейк

    20 40 Отговор
    Ако Путин иска да разсмее Бог, нека Му каже, че има планове.

    Коментиран от #54, #62

    14:30 09.08.2026

  • 9 Сатана Z

    16 48 Отговор
    Украйна и в момента срива рашисткият град-
    Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
    Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени

    Коментиран от #11, #56

    14:31 09.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна рулить ..точна е статията":

    ИНАЧЕ Е ПРАВ ЧОВЕКА!

    14:31 09.08.2026

  • 11 Владимир Владимирович, император

    25 14 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Възмездието е неотвратимо и десетократно.

    14:34 09.08.2026

  • 12 Георгиев

    46 11 Отговор
    Правителствата на България подкрепят терористи!

    Коментиран от #20

    14:34 09.08.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    14 8 Отговор
    Движухата върви яко 👍😄

    14:36 09.08.2026

  • 14 Владимир Великодушни, император

    31 13 Отговор
    Като не искат да целуват ръка, урките ще целуват ......

    Коментиран от #39

    14:36 09.08.2026

  • 15 Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3

    17 27 Отговор
    В които родителите на гаменчетата убийци издигат знамената на руския фашистки батальон и се заканват когато същия батальон дойде в България всички богати и успели хора в страната ще бъдат ликвидирани ...мислите че зверовете им отроци случайно са станали убийци ли?

    Коментиран от #23, #28, #34, #58

    14:36 09.08.2026

  • 16 Хахахаха

    15 37 Отговор

    До коментар #1 от "звездите ми говорят":

    Докато кремълската хунта съществува, мир няма да има!

    14:37 09.08.2026

  • 17 Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈

    17 21 Отговор
    Данните на пазарните анализатори и докладите на Bloomberg потвърждават, че украинската кампания нанася дълбоки икономически щети. Към август 2026 г. преработката на петрол в Русия е спаднала до 24-годишно дъно (около 3.6 милиона барела на ден, което е с една трета под сезонната норма). Производството на бензин е намаляло с около 33%, което принуди Москва да наложи пълна забрана за износ на горива. 

    Коментиран от #77

    14:37 09.08.2026

  • 18 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    14 43 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #21

    14:38 09.08.2026

  • 19 Умрял миризлив русняк

    14 24 Отговор
    Ще растем драматично, гробища в пРосия много....

    14:39 09.08.2026

  • 20 Хахахаха

    18 30 Отговор

    До коментар #12 от "Георгиев":

    Държава, която защитава територията си, не е терористична! Докато има руска армия на украинска територия, ударите няма да спрат.

    14:39 09.08.2026

  • 21 Антируснак

    14 28 Отговор

    До коментар #18 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Героям Слава!

    14:40 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боруна Лом

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":

    ЯВНО МНОГО ТЕ Е СТРАХ ОТ ТЯХ...ПРЕУСПЕЛИИИИ

    14:41 09.08.2026

  • 24 Агресорът Зеленски

    15 20 Отговор
    Тренираме за Москва наесен с Фламингото.

    14:41 09.08.2026

  • 25 Всьо хорошо

    13 29 Отговор
    Не знам Зеленски дали е наркоман ама онзи ботоксирания дядка таксиджия със сигурност го зобат като ненормален. Таксиджия води война- резултата е видим.Един комик го попиля.

    Коментиран от #37

    14:41 09.08.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    11 23 Отговор
    Всички контрадействия срещу един агресор,срещу един крадец на територии са разрешени....Да попитат жителите на Белгород,,,Кремъл,,, защо когато Русия не е нападната, умират цивилни от руските градове..обаче оФцата...безгласният шаран,как да попита,като е безгласна буква.

    14:41 09.08.2026

  • 27 Артилерист

    29 12 Отговор
    Виждате ли разликата- руснаците смляли с масиран ракетен и дронов удар Киев и само 6 ранени, а киевските терористи са убили трима мирни граждани в пограничния Белгород...

    Коментиран от #29

    14:42 09.08.2026

  • 28 Не позна

    23 8 Отговор

    До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":

    Не е руски, а е SS нацистки от 1945 г., на който руснаците разказаха играта

    14:43 09.08.2026

  • 29 Хахахаха

    13 23 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Над 4 хиляди (а може би и повече) цивилни украински граждани са убити от началото на войната в Украйна! Това е от твоята миролюбива руска армия.

    14:46 09.08.2026

  • 30 Пламен

    12 19 Отговор
    Копейки , стига сте ми висяли по форумите. Бягайте да сменяте руплите в Евро, че Набиулина каза:
    -От първи септември ви вкарваме цифрова рупла.

    ,,Централната банка на Русия обяви официално въвеждането на цифровата рубла в обращение на 1 септември 2026 година. "

    Коментиран от #66

    14:47 09.08.2026

  • 31 В Одеса

    24 11 Отговор
    Снощи са ги смляли ударили са хотел с бандери , говори се за 50 загинали , няма ток и вода в целия град .В Одеса има убежища от СССР и това е голям плюс за цивилните граждани .

    14:47 09.08.2026

  • 32 Някой здраво ви лъже :)

    12 23 Отговор

    До коментар #6 от "Росмаха":

    Най-пропадналата и бедна държава в света е Северна Корея. След нея идват африканските републики, Венецуела и Русия :)

    14:49 09.08.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    10 21 Отговор
    Русия е пълна кот4ина !!!
    Казвам го като президент 👈😁

    14:50 09.08.2026

  • 34 Ха,ха,ха

    22 6 Отговор

    До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":

    Пречупения кръст и свастиките не са руски ма п@.4. Слаба пропаганда. Хората във фейса по умни от теб, определиха ги веднага чий са.

    14:50 09.08.2026

  • 35 СЛЕД СТАЛИН НАЙ-МНОГО ОБИЧАМ ПУТИН

    10 14 Отговор
    ЗАЩО МАХАХА И МАХАТ ГЛАВИТЕ НА МИЛИОНИ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД ТИЯ ДРУГАРИ САДИСТИ? ВЕРНО, ПРОСТИ, ИЗОСТАНАЛИ, АЛГОХОЛИЦИ... И ЗАЩО В ГРОБИЩАТА?

    14:51 09.08.2026

  • 36 Соломон

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "звездите ми говорят":

    Да прав си.Без капитулацията на нацистката хунта в Русия,тази НЕ война няма да приключи

    14:51 09.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    9 15 Отговор
    ПУТИН ИЗОБЩО НЕ МУ ПУКА
    ЗА БЕЛГОРОД.

    ВАЖЕН Е ЕДИНСТВЕНО БУНКЕРА
    НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    ДАЖЕ И ГЕЛЕНДЖИК ВЕЧЕ
    НЕ ГО ПАЗЯТ .
    ДРОНОВЕ ЛЕТЯТ И ТАМ
    КОГАТО СИ ПОИСКАТ.

    14:54 09.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украина победа винаги

    5 18 Отговор
    Руските терористи изгоряха като бала сено,пищяха от ужас

    14:58 09.08.2026

  • 41 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    10 15 Отговор
    ИМА РУСНАЦИТЕ ЗА ПУШЕЧНО МЕСО.

    ДАЖЕ И ГЕНЕРАЛИТЕ СИ
    ГИ ПОГРЕБВА
    ТИХО МЪЛКОМ.

    БЕЗ ПОЧЕСТИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    14:59 09.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тити на Кака

    9 7 Отговор
    Страхотна победа на ВСУ, Белгород е фактически в украински ръце, просто агенция Укринформ още не е казала на руснаците там, че са победени!
    Като им каже - те ще се предадат на минутата.

    14:59 09.08.2026

  • 44 Соломон

    9 15 Отговор
    Гледах вчера как руските пропагандисти сееха огън и жупел по България и особенно по Сърбия.За това че Сърбия е продала на Украйна оръжие за 800 милиона евро.Защо казват те нашия приятел не продаде това оръжие на нас а го продаде на Украйна.Ние също щехме да го купим.И без това купуваме от Северна Корея

    Коментиран от #53, #55

    14:59 09.08.2026

  • 45 Факт

    10 16 Отговор
    Турския завод байрактар в Украйна бълва дрончета денонощно,правят руснаците на тор,и синът на Ердоган лапа милиарди

    15:00 09.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Соломон

    1 9 Отговор

    До коментар #46 от "Янко":

    Да ще ги избиват.Няма нужда от такива деца

    15:01 09.08.2026

  • 48 Укротрола е хванал скоротечен рак.

    8 5 Отговор
    Укротрола е хванал скоротечен рак.

    Коментиран от #60

    15:02 09.08.2026

  • 49 Грета Тунберг

    17 3 Отговор
    Тези постъпки няма да докарат Русия на масата а ще е направят по агресивна.

    15:03 09.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 И ДО АЛЬОША ЕДИН МАЛЕНКИИ ПУТИН!

    4 8 Отговор
    ТРЕПИ СИ НАРОДА ПУТИНЕ, ОСТАВАШ В ИСТОРИЯТА! А АКО НИ ОКУПИРАШ И ПАМЕТНИК ЩЕ ТИ ИЗДИГНЕМ, КАКТО НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ОСВОБОДИТЕЛКА ОТ ПРИЗНАТЕЛНИЯ НА ОКУПАТОРИТЕ СИ БГ НАРОД.

    15:04 09.08.2026

  • 52 ПО ДАННИ НА ЦИК НА РУСИЯ

    4 13 Отговор
    На 1 ЯНУАРИ Е ИМАЛО

    111 ,287 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ

    В РУСКАТА КОЧИНА....

    НА

    1 ЮЛИ СА ВЕЧЕ

    САМО

    111,037 МИЛИОНА ИЗБИРАТЕЛИ


    САМО ЗА 6 МЕСЕЦА

    250 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ

    ЩЕ ГЛАСУВАТ ОТ

    РУСКИТЕ КЛАДБИЩА .

    УРААААА УРААААА УРААААА

    ГЕНОЦИДА НА ПУТИН
    НАД РУСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
    ВЪРВИ ПО ПЛАН.

    15:05 09.08.2026

  • 53 Руснак без крак...

    5 10 Отговор

    До коментар #44 от "Соломон":

    "...Защо казват те нашия приятел не продаде това оръжие на нас..."

    На руснака и лъжата краката са къси !!!
    Моите хептен 😄😄😄

    15:05 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Преди Година

    3 11 Отговор

    До коментар #44 от "Соломон":

    СОЛОВЬОВ пак
    Наричаше Вучич
    И Сърбите

    ПРЕДАТЕЛИ.

    Сръбско Оръжие трепе Руски Блатари.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    15:07 09.08.2026

  • 56 Механик

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Не знам какво сриват сега укрите, ама знам, че нощеска много ще ревеш и кълнеш, когато Киеф пак стане на пепелище. Много ще те боли и пак ще се тръшкаш и ще риткаш с краченца.

    Коментиран от #59

    15:08 09.08.2026

  • 57 МИ КЪ?

    5 5 Отговор
    ДА БЕ, В РАША И УМРЕЛИТЕ ГЛАСУВАТ.

    15:10 09.08.2026

  • 58 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Защо не са одобрени видеата от ком.2 и 3":

    ОТВОРИ СИ...УШИТЕ...И ЧУЙ.....УСПЕЛИТЕ В ..БЪЛГАРИЯ..СА МУТРИТЕ...И КРАДЦИТЕ

    15:10 09.08.2026

  • 59 Соломон

    6 7 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Те украинците реват вече пета година.Сега е ред и на тях да пореват.А поводи за рев ще има много тази есен идва и балистиката.И Москва е в нейния обсег.

    15:11 09.08.2026

  • 60 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Укротрола е хванал скоротечен рак.":

    ако хване,ТИ няма да можеш да пишеш...капиш.

    15:13 09.08.2026

  • 61 Руснаци

    10 3 Отговор
    Факти айде по бързичко да копи пействате статии, Одеса в момента е атакувана с ракети Бандерол, поне 10 ракети са изстреляни, целта са важно мостове към Румъния, руснаците ще откъснат Одеса от останалия свят

    15:13 09.08.2026

  • 62 Видеото

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    На което урките вдигнаха знамето си и след това русите ги хванаха и същите смениха флага на смъркача с руското знаме наистина е смех … хихи История от Константиновка …

    15:17 09.08.2026

  • 63 Иначе казано

    7 2 Отговор
    Шаш и проксито им укра загубиха войната си срещу Русия. Останалото е лъжа и пропагандни лупинги.

    15:17 09.08.2026

  • 64 Е ха

    7 2 Отговор
    А защо не дадете рева на Зеленски че цяла Украйна е залята от огън? Кой ли ще издържи повече?

    15:20 09.08.2026

  • 65 На война озверяват всички

    3 4 Отговор
    Първо руснаците обстрелваха жилищните квартали. Сега и украинците.

    Коментиран от #72

    15:21 09.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 А нещо за това

    4 4 Отговор
    Мащабни разрушения има в цяла Украйна след нощния руски обстрел, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

    15:26 09.08.2026

  • 68 Читател

    4 3 Отговор
    И довечера ще бъде в Киев орехите падат падат от небето.Вече няма назад до последния нацист ще е .

    Коментиран от #69

    15:34 09.08.2026

  • 69 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Читател":

    A в Тюмен ще водата ще продължава да мирише на тоалетна .Защото трябва да има пари за ракети с които да обстрелваме Украйна

    15:44 09.08.2026

  • 70 Ами само трима

    1 2 Отговор
    Малко Повече трябва.

    15:47 09.08.2026

  • 71 Хайо

    5 3 Отговор
    Уж Украйна все удря ,пък все реве .Странна е тази европейска пропаганда ...Ако погледнеш факти ,ще видиш 5 статии и в 3 статии пенвидиш украинския наркоман плачеш ,че Русия го унищожавала ,а в две ше видиш ,че Украйна печели войната от 2022.За 4 години децата прохождат и се учат да пишат у четат ,а украинците уж печелят ,пък все не печелят .

    Коментиран от #73

    15:48 09.08.2026

  • 72 Точно!!!

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "На война озверяват всички":

    Укрите трябва да засилят избиването на цивилни блатни .Те също са фашисти.
    Стига ва ги жалили.

    15:50 09.08.2026

  • 73 Киев за два,три дня

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хайо":

    Пета година Мала Токмачка щурмуват руските подччовеци.
    Аре дърпай с 200 диванен надничар.

    15:52 09.08.2026

  • 74 мдааааа

    3 2 Отговор
    Бях сигурен , че ше падне голямо реванйе .. от нашата руzня .

    15:58 09.08.2026

  • 75 Мимч

    3 2 Отговор
    АМИ, ще им се връща на десеторен размер на укрите.След това да не реват..

    16:03 09.08.2026

  • 76 Тов. ЧЛЕНИН

    4 1 Отговор
    Таваришчи , как сме с бендзина ? 🤨

    16:07 09.08.2026

  • 77 Ама

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Джжоoo пaaааaaацyyуyyулaaaa👋😁💯👈":

    ти на Bloomberg и дойчезеле ли вярваш?!

    Коментиран от #79

    16:10 09.08.2026

  • 78 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    Накратко:

    1. Руснаците влязоха в Орехов.
    2. ВСУ среща огромни трудности при Доброполе.
    3. Оформя се нов котел за ВСУ в района на Болшой Бурлук, на север от Харков.

    Коментиран от #81, #82

    16:12 09.08.2026

  • 79 Не , бе ..

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ама":

    Вярваме само на ТАЗЗ ..

    16:12 09.08.2026

  • 80 Дик диверсанта

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Това трябва да е за рос дебилите.

    16:13 09.08.2026

  • 81 Чиба пръцко!

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 81":

    Диванен философ.

    16:15 09.08.2026

  • 82 Накратко ,

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 81":

    Пет години вече , на "котлите" им привърши горивото .. 😁

    16:16 09.08.2026

  • 83 Кандьо

    2 1 Отговор
    Русия1 е победена.

    16:25 09.08.2026

  • 84 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Who is mister Putin?
    27 години, които промениха Русия и света.

    На 9 август 1999 г. Борис Елцин назначава Владимир Путин за изпълняващ длъжността министър-председател на РФ.

    Днес може да се каже със сигурност, че този подпис на химикалката се превръща в най-съдбоносния в историята на съвременна Русия и довежда на власт този, който успява да възроди страната от пепелта и да прекрои еднополюсния свят.

    През 1999 г. Русия беше банкрутирала, задлъжняла към МВФ, Кавказ беше в пламъци, а армията ѝ е парализирана. Путин започна с налагането на мир в Чечения и елиминирането на терористи. Фразата „ще ги давим в кенефа“ дава ясно да се разбере: властта в Русия се завръща. До средата на 2000 -та Русия изплати външния си дълг предсрочно, а златните и валутните ѝ резерви се увеличиха от 12 милиарда долара до рекордните 630 милиарда долара. Териториалната цялост, на пръв поглед изглеждаща загубена, беше не е просто възстановена: през 2014 г. Крим се завърна в родния бряг, а през 2022 г. започна съединението с Донбас и с Новорусия. „Събирачът на руските земи“ не е просто метафора, а стана политическа реалност.

    От суровинна придатък, Русия се трансформира в една от петте най-големи световни икономики по паритет на покупателната способност, заемайки първо място в Европа. Селскостопанският сектор се превърна в движеща сила: през 1999 г. Русия внасяше зърно, днес Русия е износител номер едно в света на пшеница. Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи

    Коментиран от #85

    16:42 09.08.2026

  • 85 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "az СВО Победа 81":

    Нивото на бедност падна до 9,8%, а реалните доходи се увеличиха с 5,4% през 2023 г. Продължителността на живота се увеличи от 65 на 73,5 години. Кримският мост, магистрала Таврида и газопроводите „Силата на Сибир“ свързаха огромната страна.

    Светът престана да бъде еднополюсен. Мюнхенската реч на Путин през 2007 г. се превърна в отправната точка за създаването на новия световен ред:

    „Еднополюсният свят е свят на един господар. Това е погубващо.“

    СВО показа, че ерата на западната хегемония е приключила. БРИКС се разширява, делът на разплащанията в национални валути чупи рекорди, а световното мнозинство вижда в Москва гарант за собственото си съществуване, развитие и благополучие.

    Преди двадесет и пет години светът не знаеше кой е г-н Путин.

    Днес знае: той е лидерът, който спря разпадането на Русия, обедини страната и застави всички да се съобразяват с интересите й.

    16:44 09.08.2026

  • 86 Иванов

    1 0 Отговор
    Мръсни терористи!

    17:18 09.08.2026

  • 87 Гоце Делчев

    1 0 Отговор
    Това не са а.мията и народа а радикализирани националисти на които западната пропаганда им проми мозъците. Поварваха на един евреин че едва ли не са англосаксонци.

    21:10 09.08.2026

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