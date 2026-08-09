Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Какви условия постави Иран за отварянето на Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Какви условия постави Иран за отварянето на Ормузкия проток

9 Август, 2026 16:53 1 688 14

  • иран-
  • оман-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Споразумението, по което Иран и Оман работят в момента, ще бъде временно, но ще позволи отново отварянето на протока, като корабите ще влизат в него по маршрут, близък до Иран, и ще излизат по маршрут, близък до Оман

Какви условия постави Иран за отварянето на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Техеран постави редица нови условия, които САЩ да изпълнят, ако искат корабоплаването в Ормузкия проток да бъде възстановено. САЩ трябва “да коригират поведението си”, казват от Иран. Какво още очакват?

Иран постави нови условия за потенциалното отваряне на Ормузкия проток. В същото време ОАЕ съобщиха, че техен кораб е бил ударен от иранска ракета.

САЩ да "коригират поведението си"

Върховният съвет за национална сигурност на Иран съобщи, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато САЩ не "коригират поведението си”. Новите условия, които Техеран поставя, най-вероятно ще усложнят още повече постигането на споразумение. САЩ не трябва никога повече да заплашват Иран и трябва окончателно да сложи край на войната както с Иран, така и с въоръжените съюзници на Иран в региона, се казва в изявлението на Мохамад Багер Золгадр - секретарят на Върховния съвет за национална сигурност.

Освен това Техеран очаква от Вашингтон да вдигне морската си блокада на иранските пристанища и да предостави "пълна компенсация” на Иран за щетите, нанесени по време на войната. Иран очаква още санкциите да бъдат вдигнати и да бъдат размразени всички активи "безусловно”.

От Вашингтон засега не е дошъл коментар. Според временното споразумение, което беше подписано през юни, има планиран график за вдигането на санкциите, а компенсациите за нанесените щети по време на войната също се очаква да са част от финалната сделка. За замразените ирански активи беше предвидено да се водят още преговори.

Отделна сделка на Иран с Оман

Техеран съобщи, че е в процес на финализиране на отделна сделка с Оман по въпроса с корабоплаването в Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви по-рано, че са близо до постигането на споразумение, но посочи, че повторното отваряне на водния път зависи от други условия и обвини за възникналата ситуация това, което той нарече нарушение на временното споразумение от страна на САЩ.

Споразумението, по което Иран и Оман работят в момента, ще бъде временно, но ще позволи отново отварянето на протока, като корабите ще влизат в него по маршрут, близък до Иран, и ще излизат по маршрут, близък до Оман, според двама души, запознати с преговорите, цитирани от "Асошиейтед прес”. През този преходен период корабите ще преминават през протока, без да плащат такси или мита.

Споразумението има за цел да възстанови по-ранно, отделно споразумение между САЩ и Иран и да рестартира 60-дневния срок, в рамките на който двете страни да преговарят по въпроса за ядрената програма на Иран. През това време се очаква Иран да може да продава петрол. Настоящият 60-дневен срок за договаряне на окончателно споразумение изтича след малко повече от седмица.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укротрола има скоротечен рак.

    8 6 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    Коментиран от #5

    16:55 09.08.2026

  • 2 Варна 3

    9 1 Отговор
    САЩ като световна сила яко са се провалили във войните, например във Виетнам, Ирак, Афганистан, а този път и в Иран. Както и Русия се е провалила толкова много, така и САЩ.

    Коментиран от #9

    16:55 09.08.2026

  • 3 Сатана Z

    13 3 Отговор
    Условието е Краварите да си събират такъмите от Залива и кон от къде е.

    16:56 09.08.2026

  • 4 Мустафа Аргачи, иранец

    4 13 Отговор
    Условието е само едно !!!
    Жив руснак да няма на нито един преминаващ кораб 👈

    16:56 09.08.2026

  • 5 Както и редакцията

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Укротрола има скоротечен рак.":

    На жълтия парцал

    16:57 09.08.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    8 3 Отговор
    „ЗА СЕГА ОТ САЩ НЯМА ОТГОВОР” МИ
    ЩЕ ГО ПОЛУЧАТ ПО ВЪЗДУШНА ПОЩА..

    16:58 09.08.2026

  • 7 Селим

    1 6 Отговор
    Условието е още 500 години турска телевизия в България

    Коментиран от #11, #12

    16:58 09.08.2026

  • 8 в резюме

    1 2 Отговор
    Има споразумение , но се отменя и се подготвя споразумение, което се спира, докато... и пр...
    Продължителна висока цена на петрола устройва и персите и московците и американските петролни компании.

    16:59 09.08.2026

  • 9 САЩ НЕ. ПРОВАЛЯТ Я

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Некомпетентните тъпи и алчни за власт и пари техни ръководители. И винаги навсякъде е било така. Но както казва народът сами си си ги избираме. А за пътя и протока споразумението точно го е казал 8.

    17:12 09.08.2026

  • 10 Коста

    3 1 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче да затрупа пустият му проток с камъни, да видят кой командва Лудницата!

    17:18 09.08.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Селим":

    Турска да !!!
    Руска не 👆😄

    17:18 09.08.2026

  • 12 Мустафа Кемал Ататюрк, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Селим":

    Туркия ке бомби Русия с байроктари, дронове, ракети канчетата руски клети 🎆

    17:20 09.08.2026

  • 13 Тези

    1 3 Отговор
    явно не искат да престанат да бъдат бити

    Коментиран от #14

    17:20 09.08.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тези":

    Всеки съюзник на Русия бива бит и пребиван !!!
    Три раза 👈

    17:24 09.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания