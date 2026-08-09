Какви условия постави Иран за отварянето на Ормузкия проток

Техеран постави редица нови условия, които САЩ да изпълнят, ако искат корабоплаването в Ормузкия проток да бъде възстановено. САЩ трябва “да коригират поведението си”, казват от Иран. Какво още очакват?

Иран постави нови условия за потенциалното отваряне на Ормузкия проток. В същото време ОАЕ съобщиха, че техен кораб е бил ударен от иранска ракета.

САЩ да "коригират поведението си"

Върховният съвет за национална сигурност на Иран съобщи, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато САЩ не "коригират поведението си”. Новите условия, които Техеран поставя, най-вероятно ще усложнят още повече постигането на споразумение. САЩ не трябва никога повече да заплашват Иран и трябва окончателно да сложи край на войната както с Иран, така и с въоръжените съюзници на Иран в региона, се казва в изявлението на Мохамад Багер Золгадр - секретарят на Върховния съвет за национална сигурност.

Освен това Техеран очаква от Вашингтон да вдигне морската си блокада на иранските пристанища и да предостави "пълна компенсация” на Иран за щетите, нанесени по време на войната. Иран очаква още санкциите да бъдат вдигнати и да бъдат размразени всички активи "безусловно”.

От Вашингтон засега не е дошъл коментар. Според временното споразумение, което беше подписано през юни, има планиран график за вдигането на санкциите, а компенсациите за нанесените щети по време на войната също се очаква да са част от финалната сделка. За замразените ирански активи беше предвидено да се водят още преговори.

Отделна сделка на Иран с Оман

Техеран съобщи, че е в процес на финализиране на отделна сделка с Оман по въпроса с корабоплаването в Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви по-рано, че са близо до постигането на споразумение, но посочи, че повторното отваряне на водния път зависи от други условия и обвини за възникналата ситуация това, което той нарече нарушение на временното споразумение от страна на САЩ.

Споразумението, по което Иран и Оман работят в момента, ще бъде временно, но ще позволи отново отварянето на протока, като корабите ще влизат в него по маршрут, близък до Иран, и ще излизат по маршрут, близък до Оман, според двама души, запознати с преговорите, цитирани от "Асошиейтед прес”. През този преходен период корабите ще преминават през протока, без да плащат такси или мита.

Споразумението има за цел да възстанови по-ранно, отделно споразумение между САЩ и Иран и да рестартира 60-дневния срок, в рамките на който двете страни да преговарят по въпроса за ядрената програма на Иран. През това време се очаква Иран да може да продава петрол. Настоящият 60-дневен срок за договаряне на окончателно споразумение изтича след малко повече от седмица.