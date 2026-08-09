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Мишената е Киев! Руската армия провежда мащабна кампания на удари срещу украинската столица
  Тема: Украйна

Мишената е Киев! Руската армия провежда мащабна кампания на удари срещу украинската столица

9 Август, 2026 12:23 3 485 87

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

Украйна работи по възстановяването и укрепването на вече повредената енергийна инфраструктура в очакване на предвижданите руски удари срещу енергийната инфраструктура през зимата на 2026-2027 г.

Мишената е Киев! Руската армия провежда мащабна кампания на удари срещу украинската столица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия планира да започне мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици.

На 8 август Центърът за стратегически комуникации на Украйна съобщи, позовавайки се на американски разузнавателни данни, че Москва се готви да проведе мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура в град Киев преди Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Това обобщи Институтът за Изследване на войната.

Според информациите Русия може да прибегне до стратегическия си резерв от балистични ракети, за да нанесе максимални щети до 24 август.

Русия започна своята кампания за удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна през есента на 2025 г. и зимата на 2025-2026 г. в началото на септември 2025 г.

В наши дни е възможно Русия да се стреми да започне кампанията си за удари за периода 2026-2027 г. през август, за да се възползва от продължаващия недостиг на прехващачи на балистични ракети в Украйна.

На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна получава почти три пъти по-малко противоракетни прехващачи в сравнение с началото на 2026 г.

Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици ще попречат на украинските усилия за възстановяване и укрепване на енергийните съоръжения, които Русия повреди през зимата на 2025-2026 г.

Украйна работи по възстановяването и укрепването на вече повредената енергийна инфраструктура в очакване на предвижданите руски удари срещу енергийната инфраструктура през зимата на 2026-2027 г.

Русия може да се опита да започне ударите си срещу енергийната инфраструктура по-рано от очакваното през 2026 г., за да прекъсне тези текущи украински усилия.

Русия вероятно ще продължи да нанася удари срещу украинската енергийна инфраструктура през предстоящата зима, като те вероятно ще бъдат по-разрушителни, след като през август Русия попречи на украинските усилия за укрепване на съоръженията.

Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през август може да принудят Русия да коригира мащаба и състава на своите ударни пакети. През лятото на 2026 г. Русия провежда координирани ударни кампании срещу украински бензиностанции, пристанищна инфраструктура и логистика.

Предстоящите удари срещу енергийната инфраструктура може да наложат на Русия да намали интензивността или да прекрати тези други удари, или да увеличи мащаба на ударите си, за да обхване по-голям набор от цели.

Русия обаче до голяма степен използва дронове от типа "Геран" за удари срещу пристанищната инфраструктура, така че може да продължи с такива удари с дронове, докато използва балистичните си ракети за удари срещу енергийната инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Либералният

    73 5 Отговор
    Запад защо не помага?!?

    Коментиран от #9

    12:25 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    97 6 Отговор
    Коалицията на же Лаещите да се стяга .Укри нема .Кво праим

    Коментиран от #22

    12:25 09.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    74 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:25 09.08.2026

  • 5 Топчията

    68 5 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #63

    12:25 09.08.2026

  • 6 СЮЛЕЙМАН

    40 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #84

    12:25 09.08.2026

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    51 5 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:26 09.08.2026

  • 8 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    62 5 Отговор
    Нацизма и бандеризма са опасни за вашето здраве.

    12:27 09.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    55 4 Отговор

    До коментар #1 от "Либералният":

    ИМА голямо жеЛАЕНЕ, ама
    НЯМА възможности ❗

    Коментиран от #24, #76

    12:27 09.08.2026

  • 10 И Киев е Руски

    66 5 Отговор
    Интересува ме имали ток и топла вода в метрото?Ако няма ФАБ 3000 ще прекара

    12:27 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    72 5 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава но британците ги вкараха в британската прокси война и бандерите си загубиха държавата. Слава.

    Коментиран от #17, #35, #65

    12:31 09.08.2026

  • 14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    57 7 Отговор
    Още преди две седмици, кметът на Киев, бившият боксьор Кличко призова жителите на града още от сега да напускат Киев защото през зимата няма да има електричество.
    Според мен, тази зима не само електричеството ще бъде проблем, но Киев ще се върне в пределите на Русия.

    Коментиран от #23

    12:32 09.08.2026

  • 15 И Европа е руска

    61 10 Отговор
    Нормален българин никога няма да извади оръжие на братята освободители и борци за нормален живот.Слава на Русия.Работайте братя.Не трийте

    12:34 09.08.2026

  • 16 Зеленски

    40 6 Отговор
    Дайте малко пари...изтеглете заеми....Нямам и ракети,поне пари да имам.

    12:35 09.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 6 Отговор

    До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    "Гардиън" разкри, че Борис Джонсън прибрал рушвет от 1 милион паунда, за да продължи войната в Украйна❗

    12:37 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 разпродажба

    32 7 Отговор
    Останките от Украйна кой ще ги вземе?

    Коментиран от #73

    12:37 09.08.2026

  • 22 Киев за три дни

    10 50 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Скоро психопата Путин ще довърши Русия! Всеки де по 100 груз 200

    Коментиран от #45

    12:39 09.08.2026

  • 23 Росомаха

    58 6 Отговор

    До коментар #14 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Когато си нарязахме заводите и селскостопанската техника на скрап, мислех, че сме най-простия народ на света. Но украинците бият всички рекорди. Избраха си за президент наркоман психопат, а за кмет на Киев бивш боксьор садист. Прогониха и избиха 30 милиона население. Разрушиха процъфтяващата по времето на СССР република.

    Коментиран от #27, #60

    12:39 09.08.2026

  • 24 ОБЕКТИВЕН

    32 4 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно. Иначе казано, Западът не помага, защото в гащите има ... ако.

    12:41 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Маринов

    37 6 Отговор
    Вече не се и крият. По данни на американското разузнаване... НАТО начело със САЩ воюва с Русия под формата на помощ за Окраина.
    Разбира се, че мишената е Киев. След како пропиляха шансът в Турция да си подпише и после ратифицира дпоразумение за край на тогавашната СВО, сега ще се обособи изцяло Новорусия и се атакува столицата на Малорусия. Тази братоубийствена война трябва да спре, въпреки че НАТО не иска. Този полигон за изпитване им трябва и не се интересуват кои войници умират. Целта им Русия ще стои до последно.

    12:43 09.08.2026

  • 27 Смятай

    6 41 Отговор

    До коментар #23 от "Росомаха":

    Щом един наркоман психопат изби и оскати два милиона ватенки...
    Плюс 40 -50 генерала

    Коментиран от #36, #72

    12:43 09.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Без име

    36 7 Отговор
    Досега Путин лекуваше рака с химиотерапия. Вече играе ножът - реже всичко, което храни рака.

    12:44 09.08.2026

  • 30 Кобзон

    4 18 Отговор

    До коментар #28 от "Суворов:":

    Мен питай.

    12:45 09.08.2026

  • 31 ......

    7 36 Отговор
    До 1 месец влизат в употреба новите украински балистични ракети.

    Коментиран от #49, #69

    12:46 09.08.2026

  • 32 Бит русораст

    7 35 Отговор
    Другари русорасти нападнати сме от дрон!Ще се бием или ще бягаме?

    Коментиран от #42

    12:47 09.08.2026

  • 33 Бай Ганчо дурачока

    8 34 Отговор
    Напред братушки,до последния руснак,русофилите ще подкрепяме с крясъци по форумите тука от лошия ЕС

    12:47 09.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ....

    8 40 Отговор

    До коментар #27 от "Смятай":

    Русия сама си е виновна. Заради собствената си глупост се набута в капана и сега няма излизане оттам. Колосални руски загуби на жива сила, а за финансовите загуби да не говорим / 1 трилион долара/.

    12:50 09.08.2026

  • 37 Росомаха

    36 5 Отговор
    Ако на някой от вас се усмихне щастието да посети Санкт Петербург, на средата на Невския проспект има паметник на Екатерина Велика и нейните най-приближени. Сред тях е и Суворов, победител във всички сражения. Негови са думите: "Мы - русские. С нами Бог!"

    12:51 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цеменко

    33 5 Отговор
    За Киев не знам, но Одеса е направо разбита...май фокуса е там заради пристанището и доставките на оръжие. Да са мислили като скандираха "москалях на щиках".

    12:52 09.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дано имат късмет

    24 8 Отговор
    Да честват деня на независимостта, защото ще им е за последно.

    Коментиран от #52

    12:53 09.08.2026

  • 42 0нодeн укрораcт

    17 10 Отговор

    До коментар #32 от "Бит русораст":

    Пък мен хем ме биха, хем ме онoждaxa, но не се опалвкам от второто.

    12:53 09.08.2026

  • 43 Новините

    33 5 Отговор
    Тагарев -украинският дрон дошъл в България е руски , Северна Корея направили милиарди от войната в Украина , Смъркача - В Русия правили тайна мобилизация … иначе фактите - урките ги прибират от улиците и полетата насила да воюват , ЕС и ортаците им наляха стотици кеш в джоба на наркомана … и Тагарев хвана трена за Kiiw е нали все пак е украинец …

    12:54 09.08.2026

  • 44 Е, тя Украйна нали

    24 4 Отговор
    побеждава.

    12:57 09.08.2026

  • 45 Е, тя Украйна нали

    21 5 Отговор

    До коментар #22 от "Киев за три дни":

    победи.

    12:58 09.08.2026

  • 46 УРСУЛАТА КАЗА

    23 5 Отговор
    Мир чрез сила.

    12:58 09.08.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 4 Отговор

    До коментар #35 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    А ти с какво си по-различен -
    и теб ЕсеС те лъже , а ти му вярваш❗❓

    От "Не трябва да се преговаря с Путин!"
    До "Трябва да се преговаря с Путин!"🤔❗

    От "ядрената енергия е опасна!"
    До "ядрената енергия е зелена!"🤔❗

    Четеш ли за поредния цех за производство на сапуни над който дълги часове след удар с ракета се разнасят вторични взривове🤔❓

    Четеш ли за успехите на укроармията, която се дислоцира на по-добри позиции в Западна посока🤔❓

    12:59 09.08.2026

  • 48 Росомаха

    26 4 Отговор
    Ако на някой от вас се усмихне щастието да посети Санкт Петербург, посетете Исакиевския събор. На неговите колосални колони има следи от германските гаубици.
    Във великата война се сражаваха заедно всички съветски народи. Отблъснаха обединена Европа, защото също бяха обединени и не се превърнаха в разпокъсани колонии.

    12:59 09.08.2026

  • 49 До един месец

    13 5 Отговор

    До коментар #31 от "......":

    влизаш в психиатрията.

    13:00 09.08.2026

  • 50 Дайте на Киев модерна авиация

    6 29 Отговор
    До кога ще ги търпим тези злобни крепостняци да безчинстват над чужда държава.

    Коментиран от #53, #55, #57

    13:00 09.08.2026

  • 51 Вече и съжаление

    5 12 Отговор

    До коментар #35 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Никой не изпитва към гресираните , оказва се че нищо не може да промени навика - пътят от градските 00 до днес е въртене в глух кръг пословично повтаряне на тези и фантазии , неграмотност и неизменната простотия …

    Коментиран от #54

    13:01 09.08.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 4 Отговор

    До коментар #41 от "Дано имат късмет":

    😀😀😀 НЕЗАВИСИМА ли е У...йна🤔❗
    Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
    Дали е само въпрос на правопис🤔

    13:02 09.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АНГЛОСАКСИТЕ

    20 4 Отговор

    До коментар #51 от "Вече и съжаление":

    Изкопахте ли редкоземите?

    13:04 09.08.2026

  • 55 Хахаха

    22 4 Отговор

    До коментар #50 от "Дайте на Киев модерна авиация":

    Каква жалка плач на панелените фашаги за смъркача и ортаците му , значи положението му е наистина плачевно !

    13:04 09.08.2026

  • 56 Баба Гошка

    12 3 Отговор
    Да им трессне статуята на врщии ццата и да прати и за Софийската статуя на мъжката вещии ца с куккуумявката

    13:04 09.08.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #50 от "Дайте на Киев модерна авиация":

    Какво чакаш🤔❓
    Тичкай на Източния фронт❗
    И не е фланг, да знаеш❗

    13:04 09.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Факти

    10 3 Отговор
    Лъжи , лъжи , лъжи и … няма как да пропуснете партито …

    13:09 09.08.2026

  • 60 Бай вую

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Росомаха":

    Кво му струва той не е тяхна кръв

    13:16 09.08.2026

  • 61 Дудов

    19 4 Отговор
    Деня на независимостта на Украйна на 24 август трябва да се отмени.защото ущраинците са зависими от всичко а и скоро падат в канала

    13:17 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хихи

    5 18 Отговор

    До коментар #5 от "Топчията":

    удрят, удрят, а накрая Рашата най-ударена от всички 😅😅😅

    13:25 09.08.2026

  • 64 Досадна помия

    13 2 Отговор
    От пропагандната централа The Institute of Instigating War

    13:27 09.08.2026

  • 65 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 14 Отговор

    До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    ТАСС ги лъже, а те им вярват

    13:43 09.08.2026

  • 66 Българският народ е на страната на Русия

    17 2 Отговор
    Фашистка Украйна ще претърпи пълен разгром последван от разпад на ес и нато!

    13:44 09.08.2026

  • 67 ГОВОРИТ МОСКВА

    12 1 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    13:44 09.08.2026

  • 68 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 13 Отговор
    Хаяско ги лъже и ги праща на фронта да умират за тоя дето духа

    13:45 09.08.2026

  • 69 ,,,,,,

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "......":

    Ще ще ще ще и пак ще😀

    13:47 09.08.2026

  • 70 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    Мечката се ядоса...

    14:02 09.08.2026

  • 71 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    10 3 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БО ЛЬ ШОООЙ Х . Й ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г € й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я, ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    14:04 09.08.2026

  • 72 Верно ли бе

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Смятай":

    И затова Украйна от 44 милиона сега е под 20 и продължава да намалява.

    14:04 09.08.2026

  • 73 Верно ли бе

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "разпродажба":

    Най голямата част Русия , по малко : Унгария , Полша , Румъния.

    14:05 09.08.2026

  • 74 Аква

    12 3 Отговор
    Преди три години трябваше руснаците да са стъпили в Киев, мутрата на украфашизма да е смачкана, а урсулите да са в затвора. Ама не, Путин все ги жали....

    14:05 09.08.2026

  • 75 байлар

    3 1 Отговор
    "Работи" с нашите данъци, все още.

    14:13 09.08.2026

  • 76 Капитан Чурка

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ко стааа ,Троле!Убаво че ти дадаха БАН в Телеграм ,че глупост до глупост пишеше;Хахахахахахаха

    Коментиран от #83, #85, #86, #87

    14:13 09.08.2026

  • 77 Артилерист

    12 1 Отговор
    Руснаците закъсняха с енергийното и военно-икономическото изключване на Киев, надявайки се вероятно на разбиране от укро хунтата, но сега бързо наваксват щом няма чуваемост от отсрещната страна...

    14:15 09.08.2026

  • 78 Браво ! Мишената е Киев!

    9 1 Отговор
    И трябва да бъде Киев

    14:15 09.08.2026

  • 79 Глупостиии!

    11 2 Отговор
    Ако беше така,киив щеше да е сринат със земята/говоря за центъра с държавните учреждения/! Русия все още щади укроландия/ без да го заслужава/,като бомбандира само военни обекти! Ако така продължават нещата,последната фаза ще е и пълното унищожение на държавността на укра!

    14:17 09.08.2026

  • 80 ВВП

    6 1 Отговор
    Заравнявай този грозен болшевишки град Киев!.Изтривай.!!

    14:34 09.08.2026

  • 81 Толупа

    8 0 Отговор
    Института за разследване на войната 🤣 Яко тъпизми, като у нас. Център за изследване на "демокрацията" и прочее еврейски извращения. Тези дебили, какво работят и с какво са допринесли за държавата? Гниди.

    14:36 09.08.2026

  • 82 ДЖОНСЪН

    3 0 Отговор
    МИШЕНАТА СА БАНДЕРОВЦИТЕ.ФАШИСТИТЕ И БРИТАНСКОТО ОРЪЖИЕ И ВОЕННИ СПЕЦОВЕ.

    14:49 09.08.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Вили

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЮЛЕЙМАН":

    Колкото си прав, толкова да си здрав.

    16:21 09.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Капитан Чурка":

    Скапана Чурка, на каква €- БАН си бил подложен🤔

    16:59 09.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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