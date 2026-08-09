Мишената е Киев! Руската армия провежда мащабна кампания на удари срещу украинската столица

Русия планира да започне мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици.

На 8 август Центърът за стратегически комуникации на Украйна съобщи, позовавайки се на американски разузнавателни данни, че Москва се готви да проведе мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура в град Киев преди Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Това обобщи Институтът за Изследване на войната.

Според информациите Русия може да прибегне до стратегическия си резерв от балистични ракети, за да нанесе максимални щети до 24 август.

Русия започна своята кампания за удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна през есента на 2025 г. и зимата на 2025-2026 г. в началото на септември 2025 г.

В наши дни е възможно Русия да се стреми да започне кампанията си за удари за периода 2026-2027 г. през август, за да се възползва от продължаващия недостиг на прехващачи на балистични ракети в Украйна.

На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна получава почти три пъти по-малко противоракетни прехващачи в сравнение с началото на 2026 г.

Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици ще попречат на украинските усилия за възстановяване и укрепване на енергийните съоръжения, които Русия повреди през зимата на 2025-2026 г.

Украйна работи по възстановяването и укрепването на вече повредената енергийна инфраструктура в очакване на предвижданите руски удари срещу енергийната инфраструктура през зимата на 2026-2027 г.

Русия може да се опита да започне ударите си срещу енергийната инфраструктура по-рано от очакваното през 2026 г., за да прекъсне тези текущи украински усилия.

Русия вероятно ще продължи да нанася удари срещу украинската енергийна инфраструктура през предстоящата зима, като те вероятно ще бъдат по-разрушителни, след като през август Русия попречи на украинските усилия за укрепване на съоръженията.

Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през август може да принудят Русия да коригира мащаба и състава на своите ударни пакети. През лятото на 2026 г. Русия провежда координирани ударни кампании срещу украински бензиностанции, пристанищна инфраструктура и логистика.

Предстоящите удари срещу енергийната инфраструктура може да наложат на Русия да намали интензивността или да прекрати тези други удари, или да увеличи мащаба на ударите си, за да обхване по-голям набор от цели.

Русия обаче до голяма степен използва дронове от типа "Геран" за удари срещу пристанищната инфраструктура, така че може да продължи с такива удари с дронове, докато използва балистичните си ракети за удари срещу енергийната инфраструктура.