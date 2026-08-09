Мишената е Киев! Руската армия провежда мащабна кампания на удари срещу украинската столица

Русия планира да започне мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици.
На 8 август Центърът за стратегически комуникации на Украйна съобщи, позовавайки се на американски разузнавателни данни, че Москва се готви да проведе мащабна кампания от удари срещу енергийната инфраструктура в град Киев преди Деня на независимостта на Украйна на 24 август.
Това обобщи Институтът за Изследване на войната.
Според информациите Русия може да прибегне до стратегическия си резерв от балистични ракети, за да нанесе максимални щети до 24 август.
Русия започна своята кампания за удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна през есента на 2025 г. и зимата на 2025-2026 г. в началото на септември 2025 г.
В наши дни е възможно Русия да се стреми да започне кампанията си за удари за периода 2026-2027 г. през август, за да се възползва от продължаващия недостиг на прехващачи на балистични ракети в Украйна.
На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че Украйна получава почти три пъти по-малко противоракетни прехващачи в сравнение с началото на 2026 г.
Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през следващите седмици ще попречат на украинските усилия за възстановяване и укрепване на енергийните съоръжения, които Русия повреди през зимата на 2025-2026 г.
Украйна работи по възстановяването и укрепването на вече повредената енергийна инфраструктура в очакване на предвижданите руски удари срещу енергийната инфраструктура през зимата на 2026-2027 г.
Русия може да се опита да започне ударите си срещу енергийната инфраструктура по-рано от очакваното през 2026 г., за да прекъсне тези текущи украински усилия.
Русия вероятно ще продължи да нанася удари срещу украинската енергийна инфраструктура през предстоящата зима, като те вероятно ще бъдат по-разрушителни, след като през август Русия попречи на украинските усилия за укрепване на съоръженията.
Руските удари срещу енергийната инфраструктура на град Киев през август може да принудят Русия да коригира мащаба и състава на своите ударни пакети. През лятото на 2026 г. Русия провежда координирани ударни кампании срещу украински бензиностанции, пристанищна инфраструктура и логистика.
Предстоящите удари срещу енергийната инфраструктура може да наложат на Русия да намали интензивността или да прекрати тези други удари, или да увеличи мащаба на ударите си, за да обхване по-голям набор от цели.
Русия обаче до голяма степен използва дронове от типа "Геран" за удари срещу пристанищната инфраструктура, така че може да продължи с такива удари с дронове, докато използва балистичните си ракети за удари срещу енергийната инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Либералният
Коментиран от #9
12:25 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
Коментиран от #22
12:25 09.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
12:25 09.08.2026
5 Топчията
Коментиран от #63
12:25 09.08.2026
6 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #84
12:25 09.08.2026
7 СЮЛЕЙМАН
12:26 09.08.2026
8 МО НА РУСИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА
12:27 09.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Либералният":ИМА голямо жеЛАЕНЕ, ама
НЯМА възможности ❗
Коментиран от #24, #76
12:27 09.08.2026
10 И Киев е Руски
12:27 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #17, #35, #65
12:31 09.08.2026
14 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Според мен, тази зима не само електричеството ще бъде проблем, но Киев ще се върне в пределите на Русия.
Коментиран от #23
12:32 09.08.2026
15 И Европа е руска
12:34 09.08.2026
16 Зеленски
12:35 09.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":"Гардиън" разкри, че Борис Джонсън прибрал рушвет от 1 милион паунда, за да продължи войната в Украйна❗
12:37 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 разпродажба
Коментиран от #73
12:37 09.08.2026
22 Киев за три дни
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Скоро психопата Путин ще довърши Русия! Всеки де по 100 груз 200
Коментиран от #45
12:39 09.08.2026
23 Росомаха
До коментар #14 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Когато си нарязахме заводите и селскостопанската техника на скрап, мислех, че сме най-простия народ на света. Но украинците бият всички рекорди. Избраха си за президент наркоман психопат, а за кмет на Киев бивш боксьор садист. Прогониха и избиха 30 милиона население. Разрушиха процъфтяващата по времето на СССР република.
Коментиран от #27, #60
12:39 09.08.2026
24 ОБЕКТИВЕН
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Точно. Иначе казано, Западът не помага, защото в гащите има ... ако.
12:41 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Маринов
Разбира се, че мишената е Киев. След како пропиляха шансът в Турция да си подпише и после ратифицира дпоразумение за край на тогавашната СВО, сега ще се обособи изцяло Новорусия и се атакува столицата на Малорусия. Тази братоубийствена война трябва да спре, въпреки че НАТО не иска. Този полигон за изпитване им трябва и не се интересуват кои войници умират. Целта им Русия ще стои до последно.
12:43 09.08.2026
27 Смятай
До коментар #23 от "Росомаха":Щом един наркоман психопат изби и оскати два милиона ватенки...
Плюс 40 -50 генерала
Коментиран от #36, #72
12:43 09.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Без име
12:44 09.08.2026
30 Кобзон
До коментар #28 от "Суворов:":Мен питай.
12:45 09.08.2026
31 ......
Коментиран от #49, #69
12:46 09.08.2026
32 Бит русораст
Коментиран от #42
12:47 09.08.2026
33 Бай Ганчо дурачока
12:47 09.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ....
До коментар #27 от "Смятай":Русия сама си е виновна. Заради собствената си глупост се набута в капана и сега няма излизане оттам. Колосални руски загуби на жива сила, а за финансовите загуби да не говорим / 1 трилион долара/.
12:50 09.08.2026
37 Росомаха
12:51 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цеменко
12:52 09.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дано имат късмет
Коментиран от #52
12:53 09.08.2026
42 0нодeн укрораcт
До коментар #32 от "Бит русораст":Пък мен хем ме биха, хем ме онoждaxa, но не се опалвкам от второто.
12:53 09.08.2026
43 Новините
12:54 09.08.2026
44 Е, тя Украйна нали
12:57 09.08.2026
45 Е, тя Украйна нали
До коментар #22 от "Киев за три дни":победи.
12:58 09.08.2026
46 УРСУЛАТА КАЗА
12:58 09.08.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":А ти с какво си по-различен -
и теб ЕсеС те лъже , а ти му вярваш❗❓
От "Не трябва да се преговаря с Путин!"
До "Трябва да се преговаря с Путин!"🤔❗
От "ядрената енергия е опасна!"
До "ядрената енергия е зелена!"🤔❗
Четеш ли за поредния цех за производство на сапуни над който дълги часове след удар с ракета се разнасят вторични взривове🤔❓
Четеш ли за успехите на укроармията, която се дислоцира на по-добри позиции в Западна посока🤔❓
12:59 09.08.2026
48 Росомаха
Във великата война се сражаваха заедно всички съветски народи. Отблъснаха обединена Европа, защото също бяха обединени и не се превърнаха в разпокъсани колонии.
12:59 09.08.2026
49 До един месец
До коментар #31 от "......":влизаш в психиатрията.
13:00 09.08.2026
50 Дайте на Киев модерна авиация
Коментиран от #53, #55, #57
13:00 09.08.2026
51 Вече и съжаление
До коментар #35 от "РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Никой не изпитва към гресираните , оказва се че нищо не може да промени навика - пътят от градските 00 до днес е въртене в глух кръг пословично повтаряне на тези и фантазии , неграмотност и неизменната простотия …
Коментиран от #54
13:01 09.08.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Дано имат късмет":😀😀😀 НЕЗАВИСИМА ли е У...йна🤔❗
Ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
Дали е само въпрос на правопис🤔
13:02 09.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 АНГЛОСАКСИТЕ
До коментар #51 от "Вече и съжаление":Изкопахте ли редкоземите?
13:04 09.08.2026
55 Хахаха
До коментар #50 от "Дайте на Киев модерна авиация":Каква жалка плач на панелените фашаги за смъркача и ортаците му , значи положението му е наистина плачевно !
13:04 09.08.2026
56 Баба Гошка
13:04 09.08.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #50 от "Дайте на Киев модерна авиация":Какво чакаш🤔❓
Тичкай на Източния фронт❗
И не е фланг, да знаеш❗
13:04 09.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Факти
13:09 09.08.2026
60 Бай вую
До коментар #23 от "Росомаха":Кво му струва той не е тяхна кръв
13:16 09.08.2026
61 Дудов
13:17 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хихи
До коментар #5 от "Топчията":удрят, удрят, а накрая Рашата най-ударена от всички 😅😅😅
13:25 09.08.2026
64 Досадна помия
13:27 09.08.2026
65 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #13 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":ТАСС ги лъже, а те им вярват
13:43 09.08.2026
66 Българският народ е на страната на Русия
13:44 09.08.2026
67 ГОВОРИТ МОСКВА
13:44 09.08.2026
68 РУСОРАСТИТЕ СЪЩО СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
13:45 09.08.2026
69 ,,,,,,
До коментар #31 от "......":Ще ще ще ще и пак ще😀
13:47 09.08.2026
70 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
14:02 09.08.2026
71 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г € й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я, ха за ров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
14:04 09.08.2026
72 Верно ли бе
До коментар #27 от "Смятай":И затова Украйна от 44 милиона сега е под 20 и продължава да намалява.
14:04 09.08.2026
73 Верно ли бе
До коментар #21 от "разпродажба":Най голямата част Русия , по малко : Унгария , Полша , Румъния.
14:05 09.08.2026
74 Аква
14:05 09.08.2026
75 байлар
14:13 09.08.2026
76 Капитан Чурка
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ко стааа ,Троле!Убаво че ти дадаха БАН в Телеграм ,че глупост до глупост пишеше;Хахахахахахаха
Коментиран от #83, #85, #86, #87
14:13 09.08.2026
77 Артилерист
14:15 09.08.2026
78 Браво ! Мишената е Киев!
14:15 09.08.2026
79 Глупостиии!
14:17 09.08.2026
80 ВВП
14:34 09.08.2026
81 Толупа
14:36 09.08.2026
82 ДЖОНСЪН
14:49 09.08.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Вили
До коментар #6 от "СЮЛЕЙМАН":Колкото си прав, толкова да си здрав.
16:21 09.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #76 от "Капитан Чурка":Скапана Чурка, на каква €- БАН си бил подложен🤔
16:59 09.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.