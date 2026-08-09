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Анкара настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Анкара настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море

9 Август, 2026 13:53 1 469 37

  • русия-
  • украйна-
  • турция-
  • дронове-
  • ракети-
  • хакан фидан

Още във вторник Турция осъди атаките с безпилотни летателни апарати в Черно море срещу два турски граждански кораба

Анкара настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за въвеждане на "мораториум" върху руските и украинските удари по кораби в Черно море. Призивът идва след поредицата от неотдавнашни нападения срещу граждански морски превози.

В интервю за турската държавна информационна Анадолска агенция Хакан Фидан призова за "създаване на механизъм, позволяващ обявяването на мораториум".

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"Конфликтът се разпространи в цялата акватория на Черно море", заяви той.

"Първоначално те се целеха в пристанища и военни кораби. А сега без разбор атакуват всички търговски кораби", обобщи турският министър на външните работи.

Хакан Фидан отново посочи, че под заплаха са кораби, принадлежащи на Турция или плаващи под турски флаг.

Още във вторник Турция осъди атаките с безпилотни летателни апарати в Черно море срещу два турски граждански кораба.

В резултат на нападенията в понеделник бяха ранени няколко моряка.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Турция предупреждава руснаците!

    2 42 Отговор
    Пак ще има Кримска война 1857г, където маскалите отнесоха як пердах!

    Коментиран от #5, #11, #34

    13:56 09.08.2026

  • 3 име

    23 1 Отговор
    Ма, украйна пичели, бе! Анкара не знае ли това?! Що им е мораториум? Да не би да не могат да си доставят ракетите. Още по-добре. Когато ционистите нападнат султана, последния ще благодари на Путин че не му е позволил да ги достави.

    13:56 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 козячев, чети уикипедия

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":

    Дори там пише чей Крим!

    Коментиран от #12

    13:57 09.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СултанЧифут

    24 3 Отговор
    НямаПоподло ИлицемерноПлеме Оттурците иРуснаците гоЗнаят!

    13:58 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стамат

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ердоган":

    За жалост това ще е неизбежим факт! България я чака ново турскоРобство.

    13:59 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":

    От 13 войни с Русия, Турция губи 11.

    14:00 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "Курти":

    Добре, цапаме гащите, съгламих се. Само кажи защо все по на запад, към Киев?
    И защо в Киев спят в метрото, а не в Москва в леглата?

    14:02 09.08.2026

  • 14 Историк от БАН

    3 28 Отговор
    След цели 12 руско-турски войни за Проливите на Босфора, само дебил може да вярва, че маскаля е дошъл да ни асвабаждава заради църните ни очи!

    Коментиран от #17

    14:02 09.08.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Още един неграмотен русодебил":

    Ами България не е гръцка тогава и тя?

    Коментиран от #16

    14:03 09.08.2026

  • 16 Според всички историци

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ти си дошъл във Византия от североизточен Афганистан!
    Погледни се в огледалото, дори физиономията ти е антропологично афганистанска! Няма как да я сбъркаш!

    Коментиран от #18, #33

    14:05 09.08.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #14 от "Историк от БАН":

    Ами защо не станем съюзници със хора кои-то искат да си вземат проливите и да увеличат територията на България? Например до СанСтефанските и размеров?

    14:06 09.08.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Според всички историци":

    Съгламен съм, значи и България, освен Крим е гръцка, нали?

    14:07 09.08.2026

  • 19 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта

    15 1 Отговор
    Да ми се обади Реджеп . Аз ги организиран . С Турски дронове ! 👍 Искаме ракети Пейтриът , щото се видя , че с дрона не можахме да взривим Трансбалканския газопровод , по който тече руска газ към Европа . И България да ни прати още няколко милиарда !

    14:07 09.08.2026

  • 20 Оракул

    17 1 Отговор
    Анкара ще настъпи руската мотика!

    14:08 09.08.2026

  • 21 Ердо

    20 0 Отговор
    Настояваме да не се атакуват кораби, докато не доставим необходимите оръжия на Украйна!! Също така искаме повече газ по Турски поток, поради увеличените доставки за ЕС и Украйна!! Настояваме и за помощ в превземането на територии от Сирия и Ирак!! Зеленски ряпа да яде пред нас!!!

    14:09 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 байлар

    4 2 Отговор
    Понеже ще платим на Турция за Украйна, голяма партида оръжие HIMARS и ракети за тях

    14:11 09.08.2026

  • 24 Руснаците изцяло прекратиха

    17 0 Отговор
    доставките на оръжие за Украйна през Черно море и естествено е врясъци сега да слушаме. Въпроса тук е единствено защо до сега ги търпяха

    14:20 09.08.2026

  • 25 Сега ли се сети

    15 2 Отговор
    Анкара да настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море. До сега къде бяха?

    14:22 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 "всички търговски кораби"

    13 0 Отговор
    е точно като "руски търговски кораби" ако за едните нещо не може, значи че за всички няма да може. А относно Турция да контролира Черно Море няма как да стане тая

    14:27 09.08.2026

  • 28 Турците да не умуват

    9 0 Отговор
    А да блокират първо тръбата Азербайджан - Израел и да начукат канчето също на оня йорданският олигофрен дето много на интересен се прави. И да признаят публично че иракски Ербил си е на Ирак а не на някакъв там иракски Кюрдистан. Само глупости дрънкат тея в Анкара. Пакистан щял да ги пази видиш ли ....

    14:33 09.08.2026

  • 29 Баба Гошка

    13 0 Отговор
    Искат с търговски кораби да прехвърлят на уккрите атакамсите, сна рядите и т.н. новата им сделка ли? Няма да я бъде. Всичко си има границк. След паяжинни, курсск рафинерии логистика, кораби в азовско и т.н. морета, ще си платят за гяявилиите и жестоститте

    14:35 09.08.2026

  • 30 Мишел

    5 0 Отговор
    Разбираемо, не трябва да се пречи на турския бизнес с оръжие за Украйна.

    14:38 09.08.2026

  • 31 Елементарно , бе Уотсън !

    2 5 Отговор
    " Одобрено от Пентагона! Ердоган спасява Украйна с ATACMS, HIMARS и хиляди снаряди" 🇹🇷 🏴 🏴‍☠️ 🇲🇾

    14:40 09.08.2026

  • 32 Нито някой ще позволи

    10 0 Отговор
    Пълен или някакъв друг контрол на Черно море от Турция, нито някой ще позволи търговски кораби в Черно море да обслужват режима в Киев че и с оръжия да ги снабдяват. Свърши този филм. Сега руснаците и всички железопътни връзки с Полша и Румъния ще прекъснат и въобще свърши с добрината им. Провежда се операция за тотално унищожение на цялата логистична мрежа. Ще бъдат унищожени също и всички вертикални връзки през България. Вероятно на северната граница на Румъния но не е изключено и в България да станем свидетели на компесорни станции във въздуха да хвърчат . Това което пиша не е бъзик хора !

    14:47 09.08.2026

  • 33 Факт е

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Според всички историци":

    Фенотипно българина е точно като иранеца и афганистанеца. Прилика има и с населението в някой части на Кавказ. С англосаксонците нямаме нищо общо. Интересен факт е че въпреки близоста си и с албанците нямаме нищо общо

    14:53 09.08.2026

  • 34 израел

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":

    ще приключи Турция..Натаняху каза на Ердоган..внимавай и виж съдбата на Садам Хюсейн...Каза ли го ..каза..ще изпълни ли..99%..но може и да се размине..ако Турция слуша и не пречи..

    15:14 09.08.2026

  • 35 Сандо

    4 0 Отговор
    Анкара трябва много да внимава с думите и делата си,защото Истанбул и проливите не са загубили интереса на руснаците.И да не забравят,че рашъните са способни да направят така,че да има нови проливи,а Истанбул да го няма,и това са им го казвали няколко човека от политическата върхушка.

    15:16 09.08.2026

  • 36 Сандо

    1 5 Отговор
    Учи историята момче,и тогава ще ти стане ясно що за пердах са яли руснаците през Кримската война.И можеш ли да отговориш на простия въпрос:"Ами щом руснаците са загубили тая война,то чий е Крим?".

    15:19 09.08.2026

  • 37 ОБЕКТИВНИЯ

    2 0 Отговор
    Дивите азиатски племена ,рушняци
    и украинци не се замислят ,че ще предизвикат еко катастрофа в
    Черно море !

    16:50 09.08.2026

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