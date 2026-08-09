Анкара настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за въвеждане на "мораториум" върху руските и украинските удари по кораби в Черно море. Призивът идва след поредицата от неотдавнашни нападения срещу граждански морски превози.

В интервю за турската държавна информационна Анадолска агенция Хакан Фидан призова за "създаване на механизъм, позволяващ обявяването на мораториум".

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"Конфликтът се разпространи в цялата акватория на Черно море", заяви той.

"Първоначално те се целеха в пристанища и военни кораби. А сега без разбор атакуват всички търговски кораби", обобщи турският министър на външните работи.

Хакан Фидан отново посочи, че под заплаха са кораби, принадлежащи на Турция или плаващи под турски флаг.

Още във вторник Турция осъди атаките с безпилотни летателни апарати в Черно море срещу два турски граждански кораба.

В резултат на нападенията в понеделник бяха ранени няколко моряка.