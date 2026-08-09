Анкара настоява за мораториум на ударите срещу търговските кораби в Черно море

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за въвеждане на "мораториум" върху руските и украинските удари по кораби в Черно море. Призивът идва след поредицата от неотдавнашни нападения срещу граждански морски превози.
В интервю за турската държавна информационна Анадолска агенция Хакан Фидан призова за "създаване на механизъм, позволяващ обявяването на мораториум".
"Конфликтът се разпространи в цялата акватория на Черно море", заяви той.
"Първоначално те се целеха в пристанища и военни кораби. А сега без разбор атакуват всички търговски кораби", обобщи турският министър на външните работи.
Хакан Фидан отново посочи, че под заплаха са кораби, принадлежащи на Турция или плаващи под турски флаг.
Още във вторник Турция осъди атаките с безпилотни летателни апарати в Черно море срещу два турски граждански кораба.
В резултат на нападенията в понеделник бяха ранени няколко моряка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Турция предупреждава руснаците!
Коментиран от #5, #11, #34
13:56 09.08.2026
3 име
13:56 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 козячев, чети уикипедия
До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":Дори там пише чей Крим!
Коментиран от #12
13:57 09.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СултанЧифут
13:58 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стамат
До коментар #6 от "Ердоган":За жалост това ще е неизбежим факт! България я чака ново турскоРобство.
13:59 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":От 13 войни с Русия, Турция губи 11.
14:00 09.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Курти":Добре, цапаме гащите, съгламих се. Само кажи защо все по на запад, към Киев?
И защо в Киев спят в метрото, а не в Москва в леглата?
14:02 09.08.2026
14 Историк от БАН
Коментиран от #17
14:02 09.08.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Още един неграмотен русодебил":Ами България не е гръцка тогава и тя?
Коментиран от #16
14:03 09.08.2026
16 Според всички историци
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ти си дошъл във Византия от североизточен Афганистан!
Погледни се в огледалото, дори физиономията ти е антропологично афганистанска! Няма как да я сбъркаш!
Коментиран от #18, #33
14:05 09.08.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "Историк от БАН":Ами защо не станем съюзници със хора кои-то искат да си вземат проливите и да увеличат територията на България? Например до СанСтефанските и размеров?
14:06 09.08.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Според всички историци":Съгламен съм, значи и България, освен Крим е гръцка, нали?
14:07 09.08.2026
19 Володимир Зiiльонски 🇺🇦 Началняк хунта
14:07 09.08.2026
20 Оракул
14:08 09.08.2026
21 Ердо
14:09 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 байлар
14:11 09.08.2026
24 Руснаците изцяло прекратиха
14:20 09.08.2026
25 Сега ли се сети
14:22 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 "всички търговски кораби"
14:27 09.08.2026
28 Турците да не умуват
14:33 09.08.2026
29 Баба Гошка
14:35 09.08.2026
30 Мишел
14:38 09.08.2026
31 Елементарно , бе Уотсън !
14:40 09.08.2026
32 Нито някой ще позволи
14:47 09.08.2026
33 Факт е
До коментар #16 от "Според всички историци":Фенотипно българина е точно като иранеца и афганистанеца. Прилика има и с населението в някой части на Кавказ. С англосаксонците нямаме нищо общо. Интересен факт е че въпреки близоста си и с албанците нямаме нищо общо
14:53 09.08.2026
34 израел
До коментар #2 от "Турция предупреждава руснаците!":ще приключи Турция..Натаняху каза на Ердоган..внимавай и виж съдбата на Садам Хюсейн...Каза ли го ..каза..ще изпълни ли..99%..но може и да се размине..ако Турция слуша и не пречи..
15:14 09.08.2026
35 Сандо
15:16 09.08.2026
36 Сандо
15:19 09.08.2026
37 ОБЕКТИВНИЯ
и украинци не се замислят ,че ще предизвикат еко катастрофа в
Черно море !
16:50 09.08.2026