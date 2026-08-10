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Нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе регистрирана в ранните часове на днешния ден.

Според първоначалната информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните информационни агенции, десетки украински дронове са били прехванати над различни региони. Основните цели на среднощната акция са били руската столица Москва и стратегическото пристанище Севастопол на временно анексирания Кримски полуостров.

Ситуацията около Москва: 13 апарата са неутрализирани

По официални данни на местните служби за безопасност и губернатора на областта, противовъздушната отбрана е реагирала своевременно срещу заплахата. Общо 13 дрона са били успешно свалени или заглушени със средства за радиоелектронна борба при опит да достигнат административните и промишлени зони на руската столица. Към момента не се съобщава за сериозни материални щети или пострадали граждани на територията на Московска област.

Напрежение в Крим: Отблъскват атаката над Севастопол

Едновременно с ударите към вътрешността на Русия, интензивна офанзива е предприета и срещу Севастопол. Местните окупационни власти потвърдиха, че руските военни сили в града са влезли в активен режим на отбрана. В Севастопол действат както системите за ПВО, така и мобилните огневи групи за поразяване на нисколетящи цели, предаде Би Би Си.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да разширяват обхвата на своите безпилотни операции, насочени към ключова руска военна и логистична инфраструктура далеч зад фронтовата линия.

Мистериозното изчезване на бившия заместник-началник от Кубан

Освен ескалацията във въздуха, руските медии и правни среди дискутират изчезването на бивш високопоставен държавен служител от Кубан (Краснодарски край). Неговият адвокат заяви пред журналисти, че мъжът, който излежаваше присъда и впоследствие подписа договор за заминаване на фронта, е в неизвестност.

Защитата алармира, че от няколко седмици няма никаква връзка с него, а военното командване не предоставя конкретни данни за местонахождението му или за неговия статус (дали е пленен, загинал или дезертирал). Практиката осъдени лица и бивши чиновници да изкупуват вината си на бойното поле остава масова, но липсата на отчетност често води до подобни юридически и хуманитарни казуси в зоната на така наречената „специална военна операция“.