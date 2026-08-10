Атаки с дронове удариха Москва и Севастопол

Нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе регистрирана в ранните часове на днешния ден.
Според първоначалната информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните информационни агенции, десетки украински дронове са били прехванати над различни региони. Основните цели на среднощната акция са били руската столица Москва и стратегическото пристанище Севастопол на временно анексирания Кримски полуостров.
Ситуацията около Москва: 13 апарата са неутрализирани
По официални данни на местните служби за безопасност и губернатора на областта, противовъздушната отбрана е реагирала своевременно срещу заплахата. Общо 13 дрона са били успешно свалени или заглушени със средства за радиоелектронна борба при опит да достигнат административните и промишлени зони на руската столица. Към момента не се съобщава за сериозни материални щети или пострадали граждани на територията на Московска област.
Напрежение в Крим: Отблъскват атаката над Севастопол
Едновременно с ударите към вътрешността на Русия, интензивна офанзива е предприета и срещу Севастопол. Местните окупационни власти потвърдиха, че руските военни сили в града са влезли в активен режим на отбрана. В Севастопол действат както системите за ПВО, така и мобилните огневи групи за поразяване на нисколетящи цели, предаде Би Би Си.
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да разширяват обхвата на своите безпилотни операции, насочени към ключова руска военна и логистична инфраструктура далеч зад фронтовата линия.
Мистериозното изчезване на бившия заместник-началник от Кубан
Освен ескалацията във въздуха, руските медии и правни среди дискутират изчезването на бивш високопоставен държавен служител от Кубан (Краснодарски край). Неговият адвокат заяви пред журналисти, че мъжът, който излежаваше присъда и впоследствие подписа договор за заминаване на фронта, е в неизвестност.
Защитата алармира, че от няколко седмици няма никаква връзка с него, а военното командване не предоставя конкретни данни за местонахождението му или за неговия статус (дали е пленен, загинал или дезертирал). Практиката осъдени лица и бивши чиновници да изкупуват вината си на бойното поле остава масова, но липсата на отчетност често води до подобни юридически и хуманитарни казуси в зоната на така наречената „специална военна операция“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Ний ша Ва упрайм
06:12 10.08.2026
7 удри,удри
06:16 10.08.2026
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10 Малък с голям човек🥒
06:24 10.08.2026
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19 няма край
06:47 10.08.2026
20 Жужи
06:49 10.08.2026
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23 Браво
07:09 10.08.2026
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25 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
07:14 10.08.2026
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30 Да питам само...
Коментиран от #39
07:27 10.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вацев
Коментиран от #35
07:31 10.08.2026
33 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:35 10.08.2026
34 У0400 Ямбол е градът
07:35 10.08.2026
35 Велчов
До коментар #32 от "Вацев":Трябваше до три дни да са превзели Украйна. След седмица да са превзели Европа. После останалият свят.
Коментиран от #37, #44
07:37 10.08.2026
36 Мишел
07:41 10.08.2026
37 На сажди
До коментар #35 от "Велчов":Само около два часа и половина са достатъчни. Дори и хлебарките у вас няма да оцелеят.
Коментиран от #42
07:44 10.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хмхмхмхмх
До коментар #30 от "Да питам само...":Защото, според международното право Крим е времемнно руски- затова. А защо русия допуска украински дрончета над москва и не се ли питаш дали това е само /временно/ или не е...
08:05 10.08.2026
40 така, така
По-важното е, че провала не е само на 0сранийците, но и на още по-боготворените НАТО и САЩ. Царят е гол. И не са нужни някакви уникални способности, за да се види безсилието на "цивилизованите".
09:32 10.08.2026
41 И ЕФЕКТА Е = 2,7 МЛН.УБИТИ УКРАИНЦИ.
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
10:19 10.08.2026
42 Чебурашкаленд
До коментар #37 от "На сажди":Твоите хребарки са руZки и ще оцелеят. Ден 5000 от СВО осирацията продължает.
10:24 10.08.2026
43 ИИ миленчууу
10:59 10.08.2026
44 Повтаряш думите
До коментар #35 от "Велчов":на сенилния кравар бай Дън! Мечтаното ще стане истина!
11:55 10.08.2026
45 Маринов
12:32 10.08.2026