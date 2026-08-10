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Атаки с дронове удариха Москва и Севастопол
  Тема: Украйна

Атаки с дронове удариха Москва и Севастопол

10 Август, 2026 04:35, обновена 10 Август, 2026 06:34 4 172 45

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Мощна вълна от безпилотни апарати изправи на нокти руската противовъздушна отбрана в ранните часове на деня

Атаки с дронове удариха Москва и Севастопол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още новини от Украйна

Нова мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) бе регистрирана в ранните часове на днешния ден.

Според първоначалната информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирана от световните информационни агенции, десетки украински дронове са били прехванати над различни региони. Основните цели на среднощната акция са били руската столица Москва и стратегическото пристанище Севастопол на временно анексирания Кримски полуостров.

Ситуацията около Москва: 13 апарата са неутрализирани

По официални данни на местните служби за безопасност и губернатора на областта, противовъздушната отбрана е реагирала своевременно срещу заплахата. Общо 13 дрона са били успешно свалени или заглушени със средства за радиоелектронна борба при опит да достигнат административните и промишлени зони на руската столица. Към момента не се съобщава за сериозни материални щети или пострадали граждани на територията на Московска област.

Напрежение в Крим: Отблъскват атаката над Севастопол

Едновременно с ударите към вътрешността на Русия, интензивна офанзива е предприета и срещу Севастопол. Местните окупационни власти потвърдиха, че руските военни сили в града са влезли в активен режим на отбрана. В Севастопол действат както системите за ПВО, така и мобилните огневи групи за поразяване на нисколетящи цели, предаде Би Би Си.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да разширяват обхвата на своите безпилотни операции, насочени към ключова руска военна и логистична инфраструктура далеч зад фронтовата линия.

Мистериозното изчезване на бившия заместник-началник от Кубан

Освен ескалацията във въздуха, руските медии и правни среди дискутират изчезването на бивш високопоставен държавен служител от Кубан (Краснодарски край). Неговият адвокат заяви пред журналисти, че мъжът, който излежаваше присъда и впоследствие подписа договор за заминаване на фронта, е в неизвестност.

Защитата алармира, че от няколко седмици няма никаква връзка с него, а военното командване не предоставя конкретни данни за местонахождението му или за неговия статус (дали е пленен, загинал или дезертирал). Практиката осъдени лица и бивши чиновници да изкупуват вината си на бойното поле остава масова, но липсата на отчетност често води до подобни юридически и хуманитарни казуси в зоната на така наречената „специална военна операция“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Ний ша Ва упрайм

    18 12 Отговор
    абе Крим нали е руски

    06:12 10.08.2026

  • 7 удри,удри

    14 10 Отговор
    бай Постоле!

    06:16 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Малък с голям човек🥒

    29 15 Отговор
    Разбира се,че Окраина пак пичели.Вчера и Тагарев го потвърди.🐽🤣🐽

    06:24 10.08.2026

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  • 19 няма край

    23 18 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    06:47 10.08.2026

  • 20 Жужи

    23 11 Отговор
    Тресе ми се бун.кера...

    06:49 10.08.2026

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  • 23 Браво

    18 8 Отговор
    Още една хубава новина!

    07:09 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    16 17 Отговор
    Дрън дрън и нищо в цялата статия освен едно като заглавие. Празни приказки, празни като бандерските глави.

    07:14 10.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Да питам само...

    14 13 Отговор
    Факти, защо си мислят, че Крим е временно Руски?

    Коментиран от #39

    07:27 10.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вацев

    14 9 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #35

    07:31 10.08.2026

  • 33 РУСОРАСТА Е С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 9 Отговор
    Другари бити русорасти нападнати сме с ДРОН!Ще се бием или ще бягаме?

    07:35 10.08.2026

  • 34 У0400 Ямбол е градът

    8 5 Отговор
    Там така изчезват. При демокрацията в Русия няма скрито покрито.

    07:35 10.08.2026

  • 35 Велчов

    10 7 Отговор

    До коментар #32 от "Вацев":

    Трябваше до три дни да са превзели Украйна. След седмица да са превзели Европа. После останалият свят.

    Коментиран от #37, #44

    07:37 10.08.2026

  • 36 Мишел

    10 5 Отговор
    Московските бомбоубежища могат да поберат само 10% от населението на града.Чакаме балистиката на украинците.

    07:41 10.08.2026

  • 37 На сажди

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "Велчов":

    Само около два часа и половина са достатъчни. Дори и хлебарките у вас няма да оцелеят.

    Коментиран от #42

    07:44 10.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хмхмхмхмх

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Да питам само...":

    Защото, според международното право Крим е времемнно руски- затова. А защо русия допуска украински дрончета над москва и не се ли питаш дали това е само /временно/ или не е...

    08:05 10.08.2026

  • 40 така, така

    5 1 Отговор
    Добре, че са публикациите във Факти, та нефелните опити на 0сраинците да имат някаква стойност. Колкото и да се старае пропагандата да помпа виртуални мускули в немощните, реалността е твърде сурова - ако руснака е предвидил съответната отбрана, то успеха на "прославените" е нулев.
    По-важното е, че провала не е само на 0сранийците, но и на още по-боготворените НАТО и САЩ. Царят е гол. И не са нужни някакви уникални способности, за да се види безсилието на "цивилизованите".

    09:32 10.08.2026

  • 41 И ЕФЕКТА Е = 2,7 МЛН.УБИТИ УКРАИНЦИ.

    4 0 Отговор
    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    10:19 10.08.2026

  • 42 Чебурашкаленд

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "На сажди":

    Твоите хребарки са руZки и ще оцелеят. Ден 5000 от СВО осирацията продължает.

    10:24 10.08.2026

  • 43 ИИ миленчууу

    4 1 Отговор
    Голямо заглавие, голям кен еф, гладния редактор за баничка се бори. Смешници.

    10:59 10.08.2026

  • 44 Повтаряш думите

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Велчов":

    на сенилния кравар бай Дън! Мечтаното ще стане истина!

    11:55 10.08.2026

  • 45 Маринов

    1 0 Отговор
    Да попитам защо списвачите наричат Логанска и Донецка области и Крим окупирани от Русия зони? Нали там имаше референдуми, решения и т н. И Киев спря бюджетирането им, не плаща пенсии, здравно осигуряване.

    12:32 10.08.2026

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