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Иран постави ултиматум на САЩ за Ормузкия проток

Иран постави ултиматум на САЩ за Ормузкия проток

10 Август, 2026 06:21, обновена 10 Август, 2026 06:27 2 206 18

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Техеран настоява за икономически репарации, пълно вдигане на санкциите и край на морската блокада, за да отвори стратегическия воден път

Иран постави ултиматум на САЩ за Ормузкия проток - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Иран официално обвърза повторното отваряне на Ормузкия проток с мащабни отстъпки от страна на Вашингтон.

Според изявление на ръководителя на Висшия съвет по национална сигурност на Иран, Мохамад Золгадр, стратегическият канал няма да бъде деблокиран, докато САЩ не изпълнят списък от строги условия. Ислямската република настоява за изплащане на военни репарации за щетите от петмесечния конфликт, пълно вдигане на икономическите санкции, прекратяване на американската военноморска блокада върху иранските пристанища и окончателно изтегляне на чуждестранните сили от региона.

Преговорите през Оман пред срив?

Новите искания на Техеран преобръщат досегашния оптимизъм за бързо дипломатическо решение. През последните седмици Иран и Оман провеждаха интензивни разговори за създаване на нов временен маршрут за търговското корабоплаване през протока. Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че двустранното споразумение с Маскат е в своите „финални етапи“, но подчерта, че то само по себе си няма да отвори водния път, докато Белият дом не промени радикално поведението си. Преки преговори между Вашингтон и Техеран в момента не се водят, като комуникацията се осъществява единствено чрез посредници поради твърденията на Иран, че САЩ нарушават сключеното през юни временно споразумение, предава Reuters.

Отговорът на Доналд Тръмп и пазарният шок

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп демонстрира предпазлив, но твърд подход. Пред американски медии Тръмп заяви, че САЩ водят „умерени полупреговори“ и просто наблюдават икономическата ситуация в Иран, който страда от огромна инфлация и липса на финансови ресурси. Той бе категоричен, че американската военноморска блокада ще остане в сила до постигането на окончателно споразумение или „пълна капитулация“ от страна на Техеран, пише mezha.net.

В същото време финансовият министър на САЩ Скот Бесент изрази мнение, че през следващите две години значението на Ормузкия проток като енергиен хъб драстично ще намалее, тъй като над 50% до 70% от нефтените потоци ще бъдат пренасочени през сухопътни тръбопроводи, информира iranintl.com.

Ситуацията се усложнява допълнително и на заден план, където застрахователният пазар Lloyd's of London въведе клаузи, прекратяващи застрахователното покритие за всеки кораб, който плати транзитни такси или налози на Иран за преминаване през протока, пише boereport.com. Това поставя международните корабни компании в безизходица. Докато Иран се опитва да наложи контрол и да изисква между 5% и 7% от стойността на товарите, световните пазари остават в очакване дали Вашингтон ще приеме иранския икономически натиск, или конфликтът ще навлезе в нова, още по-непредсказуема фаза.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    28 3 Отговор
    Иран искат САЩ да им заплатят всички щети от войната и да подпишат договор, че няма да нападнат отново.

    06:34 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тези американци

    25 7 Отговор
    Големи наивници. Как очакват една хилядолетна държава да признае пълна капитулация. Те укрите с тяхната измислена държава на тридесетина години се репчат, какво очакват от Иран.

    Коментиран от #6

    06:46 10.08.2026

  • 5 мда

    19 3 Отговор
    Сега условията ги поставя Иран

    06:48 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Англичаните

    30 4 Отговор
    с техния Лойд си търсят белята и те. Скоро ще се появи техен конкурент и ще се молят за клиенти. Говорят как други използват нефта, зърното, природния газ за политически цели и натиск, а правят същото със застраховането, като корабите не използващи услугите им са маркирани като "сенчест флот". Монополиста не разрешава конкуренция, но света вече видя двуличието им!

    06:54 10.08.2026

  • 9 Дзак

    5 5 Отговор
    Дано по-скоро си прекарат тръбопроводите, че да оставят хората в Персийския залив на мира.

    06:55 10.08.2026

  • 10 Никой

    9 3 Отговор
    няма да направи милиардни инвестиции за тръбопроводи в размирен регион. Те кораби не искат да застраховат, камо ли подобна скъпа и сложна инфраструктура.
    Арабите ще трябва молят САЩ (Израел) да се откаже от тази безсмислена война срещу иранците. Иначе във времето, американските добивни компании ще компенсират дефицита на нефт и газ на международните пазари, но на значително по-високи ценови равнища.

    07:22 10.08.2026

  • 11 Яна

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Наричате цигани гражданите на държава с хилядолетна история?Ха,ха.Навярно не знаете и факта,че голяма част от населението на тази сърана не са араби.

    Коментиран от #17

    07:35 10.08.2026

  • 12 Иван

    0 1 Отговор
    Който е взел кредит, трябва да направи отстъпки и да върне част от кредита.

    07:38 10.08.2026

  • 13 Логично е

    14 1 Отговор
    Отиваш някъде без предупреждение, потрошваш един куп неща ей така за кеф, за да покажеш колко голЕм батка си !
    Нормално е да ти кажат - Айде сега да си платиш !
    Иран пак иска малко ! Избитите деца и цивилни невинни, как да ги оцениш ?
    Само Израел и САЩ си позволяват да избиват цивилни безнаказано ! Това не са косвени жертви !

    Коментиран от #15

    07:40 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Браво Подкрепям

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Логично е":

    Колко струва детето на тоя дето пуска статията
    Нека каже
    И иран да сметне168плюс още да го умножи
    А и главага на Тръмп колко е оценена и семейството
    Да ги приравни към цената на иранското ръководство

    07:53 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Янко

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Яна":

    Разбира се,че са цигани,целият район е такъв!!!

    08:42 10.08.2026

  • 18 Симо

    2 0 Отговор
    Голяма хапка се оказа Иран! УСА и събратя се задавиха. Сега се опитват да изплюят налапаното, ама май на повръщане ще отиде работата. Рано или късно, това щеше да се случи. Пак Иран е добрия вариант. С Ким Чен щяха да се въргалят в надробеното

    09:16 10.08.2026

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