Иран постави ултиматум на САЩ за Ормузкия проток

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Иран официално обвърза повторното отваряне на Ормузкия проток с мащабни отстъпки от страна на Вашингтон.

Според изявление на ръководителя на Висшия съвет по национална сигурност на Иран, Мохамад Золгадр, стратегическият канал няма да бъде деблокиран, докато САЩ не изпълнят списък от строги условия. Ислямската република настоява за изплащане на военни репарации за щетите от петмесечния конфликт, пълно вдигане на икономическите санкции, прекратяване на американската военноморска блокада върху иранските пристанища и окончателно изтегляне на чуждестранните сили от региона.

Преговорите през Оман пред срив?

Новите искания на Техеран преобръщат досегашния оптимизъм за бързо дипломатическо решение. През последните седмици Иран и Оман провеждаха интензивни разговори за създаване на нов временен маршрут за търговското корабоплаване през протока. Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че двустранното споразумение с Маскат е в своите „финални етапи“, но подчерта, че то само по себе си няма да отвори водния път, докато Белият дом не промени радикално поведението си. Преки преговори между Вашингтон и Техеран в момента не се водят, като комуникацията се осъществява единствено чрез посредници поради твърденията на Иран, че САЩ нарушават сключеното през юни временно споразумение, предава Reuters.

Отговорът на Доналд Тръмп и пазарният шок

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп демонстрира предпазлив, но твърд подход. Пред американски медии Тръмп заяви, че САЩ водят „умерени полупреговори“ и просто наблюдават икономическата ситуация в Иран, който страда от огромна инфлация и липса на финансови ресурси. Той бе категоричен, че американската военноморска блокада ще остане в сила до постигането на окончателно споразумение или „пълна капитулация“ от страна на Техеран, пише mezha.net.

В същото време финансовият министър на САЩ Скот Бесент изрази мнение, че през следващите две години значението на Ормузкия проток като енергиен хъб драстично ще намалее, тъй като над 50% до 70% от нефтените потоци ще бъдат пренасочени през сухопътни тръбопроводи, информира iranintl.com.

Ситуацията се усложнява допълнително и на заден план, където застрахователният пазар Lloyd's of London въведе клаузи, прекратяващи застрахователното покритие за всеки кораб, който плати транзитни такси или налози на Иран за преминаване през протока, пише boereport.com. Това поставя международните корабни компании в безизходица. Докато Иран се опитва да наложи контрол и да изисква между 5% и 7% от стойността на товарите, световните пазари остават в очакване дали Вашингтон ще приеме иранския икономически натиск, или конфликтът ще навлезе в нова, още по-непредсказуема фаза.