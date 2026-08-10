Москва: Киев може да плати за „Северен поток“

Посланикът за специални поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник направи ключово изявление, свързано с разследването на експлозиите по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, случили се през септември 2022 г.
Дипломатът не изключи възможността в бъдеще властите в Киев да бъдат официално таксувани и подведени под финансова отговорност за унищожаването на критичната енергийна инфраструктура. Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение по оста Москва-Берлин-Киев и разкритията около германското разследване на саботажа.
Новината отразява засилващия се натиск от страна на Руската федерация за търсене на международни компенсации след серия от ключови съдебни и прокурорски решения в Европа.
Международният натиск и обвиненията срещу Украйна
Изявлението на Мирошник съвпада с новите етапи от разследването на Федералната прокуратура на Германия, която наскоро повдигна официални обвинения срещу украинския гражданин и бивш военен Серхий К. за извършване на военни престъпления и умишлено предизвикване на експлозии. Според германските разследващи органи, саботажът е бил извършен от специализирана украинска група, действаща по нареждане на държавни структури в Киев с цел да се прекъснат трайно приходите на Русия от продажба на природен газ.
Докато официалните украински власти и Прокуратурата на Украйна продължават категорично да отричат всякакво участие на държавата в атаката, Москва използва правните ходове на Берлин, за да аргументира бъдещи искове за обезщетения. Според коментари от руското МВнР, ако вината на украинските структури бъде окончателно доказана в съда, Украйна ще трябва да поеме пълната икономическа тежест по възстановяването или компенсацията на нанесените щети.
Защо застрахователите и съдилищата променят баланса?
Темата за "таксуването" на Киев придобива още по-голяма тежест след скорошното решение на Върховния съд в Лондон. Британският съд отхвърли иска на оператора Nord Stream AG за изплащане на застрахователно обезщетение в размер на близо 580 милиона евро. Магистратите в Обединеното кралство приеха аргументите на големите застрахователни компании, че експлозиите са директно или косвено свързани с протичащия военен конфликт между Русия и Украйна, което задейства клаузите за изключване на отговорност при военни действия.
Този съдебен прецедент де факто затваря вратата за частно застрахователно обезщетяване на разрушената инфраструктура, оставяйки Русия пред алтернативата да търси средствата директно от държавата, сочена за извършител от германските власти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганчо
06:42 10.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Доналд Дък, паток
06:45 10.08.2026
4 Малък с голям човек🥒
06:47 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Овчар
06:49 10.08.2026
7 $$радион
06:50 10.08.2026
8 Единственият начин
Коментиран от #12
06:52 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българските турци
До коментар #8 от "Единственият начин":След подялбата на Украйна между Русия , "Жечпосполита", Словакия,Унгария,Румъния и Турция ще остане малка територия която ще е украински израел и вероятно ще се обяви за "американска или еврейска" територия !..По този начин ще стане "гейм овер" и всичко ще пасне с границите след "Прутските войни" и "кавгата"(играта)ще започне пак отново отначало !...😊👌❤️
07:07 10.08.2026
13 СЪС СИГУРНОСТ
07:11 10.08.2026
14 Ще ги платим всички ние
Коментиран от #21
07:33 10.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АМИ НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ
ИСКА ЩЕ Е КЪМ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
ВСЪЩНОСТ НА ЕВРОПА И ТРЯБВА ГАЗ
РУСИЯ СИ ИМА
ТАКА ЧЕ Е ПРОСТО
ЦЕНАТА Е ФРАНКО РУСКАТА ГРАНИЦА
ОТ ТАМ НАСЕТНЕ ДА СА ОПРАЯТ КАКТО ИСКАТ
МОГАТ ДА ГО НОСЯТ С КОФИ
07:36 10.08.2026
17 УРААА
КАЗАХ МУ ЛЯТОТО ДА НЕ ЯДЕ ОТ КОФИТЕ
ЩОТО БЪРЗО ВКИСВА
07:38 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хаха
До коментар #14 от "Ще ги платим всички ние":Е, то лесно се определят щетите. Преди взривяването стойността на минаващия газ е била към 2-2.5 милиарда долара на месец. Слагаме 4г по подобна сума, 20ина милиарда стойност на тръбопровода. С лихвите какво са за ЕС там някакви си 150-200 милиарда? За Украйна и още 20 трилиона ще дадем и смело ще изплащаме с по филия хляб на ден, ако си на заплата, с десетилетия. Не се шегувам. С прогресивния данък, ниския ръст на доходите, закриването на заводи и все по-високата инфлация това ще дойде- опитват с инфлация да обезценят дълга, а данъците да ядат доходите да стоят като преди инфлацията. Затова и немската и френската средна класа умря. Тази година френските курорти за средния гражданин са празни- няма пари за почивки. Разбира се, Ница, Монако, Сен Тропе още процъфтяват, ама те не са за простолюдието, а за елита, който данъци не плаща. И този елит поне на хартия се изнася извън ЕС масово. Живее повечето от годината в Монако, Кипър, Дубай, плаща 0 данък дивидент и ще гласува и за 100% данък на овцете да има за лапкане.
08:13 10.08.2026
22 Иван Иванов
08:16 10.08.2026
23 Да бе
08:46 10.08.2026
24 Да, ама не
И кой е казал, че ще я допуснат отново в Европа, за да си продава енергоресурсите?
Коментиран от #26, #28
08:55 10.08.2026
25 Васил
09:07 10.08.2026
26 хаха
До коментар #24 от "Да, ама не":Москва вече печели ПОВЕЧЕ от преди войната в Украйна от износ на газ и петрол. Пренасочи пазарите към Азия. А и днес ЕС внася 10-12% от газа си от Русия, директно 1-2%, а с посредници 15-20% от петрола(Индия, Турция и т.н., които изнасят руски нефт като свой).
Но това не е толкова важно. По-важното е как виждаш Русия да плаща обезщетения. Ще бъде победена? С какво и как? Украйна няма ПВО вече, Русия й поломи пристанища, рафинерии, гари, военни заводи, складове, складове на супермаркетите последните дни. ЕС ще нападне директно и така ще има победа?
09:50 10.08.2026
27 Биби
09:56 10.08.2026
28 хаха
До коментар #24 от "Да, ама не":А... И друго. Потърси малко. Русия отвори с Китай морски път през Арктика и сериозно придвижват тръбопровод от там към Китай. БРИКС и те уж са замразили плана за смяна на долара като основна валута, ама не съвсем. Все повече петрол и газ се изнася и от арабите с плащане в юани и злато вместо долари.
В тази икономическа война всъщност засега Русия и Китай печелят сериозно- ЕС е на ръба на огромна криза и фалити на държави като Франция, Испания. САЩ губят хегемонията на долара, а не могат много да се репчат- суровини и основни стоки са 80-90% от Китай.
09:59 10.08.2026
29 КРАТКО
УКРО.....ФИЛА КВИЧИ
НОВИТЕ РУСКИ ДРОНОВЕ СА С АКУСТИЧНО НАСОЧВАНЕ
ЗАСИЧАТ ГРУХТЕНЕ И КВИЧЕНЕ
Коментиран от #31
10:11 10.08.2026
30 Ще платят
10:17 10.08.2026
31 Ха ха
До коментар #29 от "КРАТКО":Засичат квиченето и грухтенето по опашките за бензин на крепостните и гледките как горят складове и рафинерии
10:19 10.08.2026
32 Маринов
Вероятно пред следващата година, след изборите в САЩ, Франция и Германия ще настъпят значителни промени. Надявам се към добро.
12:23 10.08.2026