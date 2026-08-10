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Москва: Киев може да плати за „Северен поток“
  Тема: Украйна

Москва: Киев може да плати за „Северен поток“

10 Август, 2026 06:36, обновена 10 Август, 2026 06:40 3 717 32

  • украйна-
  • северен поток-
  • русия-
  • мирошник

Русия не изключва финансова сметка за Украйна заради саботажа на газопроводите в Балтийско море

Москва: Киев може да плати за „Северен поток“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посланикът за специални поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник направи ключово изявление, свързано с разследването на експлозиите по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, случили се през септември 2022 г.

Дипломатът не изключи възможността в бъдеще властите в Киев да бъдат официално таксувани и подведени под финансова отговорност за унищожаването на критичната енергийна инфраструктура. Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение по оста Москва-Берлин-Киев и разкритията около германското разследване на саботажа.

Още новини от Украйна

Новината отразява засилващия се натиск от страна на Руската федерация за търсене на международни компенсации след серия от ключови съдебни и прокурорски решения в Европа.

Международният натиск и обвиненията срещу Украйна

Изявлението на Мирошник съвпада с новите етапи от разследването на Федералната прокуратура на Германия, която наскоро повдигна официални обвинения срещу украинския гражданин и бивш военен Серхий К. за извършване на военни престъпления и умишлено предизвикване на експлозии. Според германските разследващи органи, саботажът е бил извършен от специализирана украинска група, действаща по нареждане на държавни структури в Киев с цел да се прекъснат трайно приходите на Русия от продажба на природен газ.

Докато официалните украински власти и Прокуратурата на Украйна продължават категорично да отричат всякакво участие на държавата в атаката, Москва използва правните ходове на Берлин, за да аргументира бъдещи искове за обезщетения. Според коментари от руското МВнР, ако вината на украинските структури бъде окончателно доказана в съда, Украйна ще трябва да поеме пълната икономическа тежест по възстановяването или компенсацията на нанесените щети.

Защо застрахователите и съдилищата променят баланса?

Темата за "таксуването" на Киев придобива още по-голяма тежест след скорошното решение на Върховния съд в Лондон. Британският съд отхвърли иска на оператора Nord Stream AG за изплащане на застрахователно обезщетение в размер на близо 580 милиона евро. Магистратите в Обединеното кралство приеха аргументите на големите застрахователни компании, че експлозиите са директно или косвено свързани с протичащия военен конфликт между Русия и Украйна, което задейства клаузите за изключване на отговорност при военни действия.

Този съдебен прецедент де факто затваря вратата за частно застрахователно обезщетяване на разрушената инфраструктура, оставяйки Русия пред алтернативата да търси средствата директно от държавата, сочена за извършител от германските власти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    9 67 Отговор
    Гладна кокошка - просо сънува.

    06:42 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Дък, паток

    67 10 Отговор
    Ще плати със сигурност. И то с лихвите.

    06:45 10.08.2026

  • 4 Малък с голям човек🥒

    35 11 Отговор
    Е той вече плати с два милиона разходен материал.🤣

    06:47 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    52 8 Отговор
    Не само Киев ще плати но и балтийските държави...! Има само един сухоземен път през който НАТО може да премине към балтийските държави и е по средата между Беларус и руския анклав ..! ...

    06:49 10.08.2026

  • 7 $$радион

    7 18 Отговор
    чмошник

    06:50 10.08.2026

  • 8 Единственият начин

    66 8 Отговор
    Да не плати е като останат без държава. Това е най вероятният начин.

    Коментиран от #12

    06:52 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българските турци

    26 8 Отговор

    До коментар #8 от "Единственият начин":

    След подялбата на Украйна между Русия , "Жечпосполита", Словакия,Унгария,Румъния и Турция ще остане малка територия която ще е украински израел и вероятно ще се обяви за "американска или еврейска" територия !..По този начин ще стане "гейм овер" и всичко ще пасне с границите след "Прутските войни" и "кавгата"(играта)ще започне пак отново отначало !...😊👌❤️

    07:07 10.08.2026

  • 13 СЪС СИГУРНОСТ

    38 6 Отговор
    Окраина ще плати щетите със загубата на територията си.

    07:11 10.08.2026

  • 14 Ще ги платим всички ние

    29 6 Отговор
    само Урсула да каже. Нищо пари са на фона на 90 милиарда...

    Коментиран от #21

    07:33 10.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АМИ НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ

    25 4 Отговор
    ЩОТО ТЕА НЯМАТ ПАРИ
    ИСКА ЩЕ Е КЪМ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
    ВСЪЩНОСТ НА ЕВРОПА И ТРЯБВА ГАЗ
    РУСИЯ СИ ИМА
    ТАКА ЧЕ Е ПРОСТО
    ЦЕНАТА Е ФРАНКО РУСКАТА ГРАНИЦА
    ОТ ТАМ НАСЕТНЕ ДА СА ОПРАЯТ КАКТО ИСКАТ
    МОГАТ ДА ГО НОСЯТ С КОФИ

    07:36 10.08.2026

  • 17 УРААА

    5 10 Отговор
    НА ТОЯ ДЕ....БИЛ ЯВНО МУ МИНА ДИАРИ....ЯТА
    КАЗАХ МУ ЛЯТОТО ДА НЕ ЯДЕ ОТ КОФИТЕ
    ЩОТО БЪРЗО ВКИСВА

    07:38 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хаха

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ще ги платим всички ние":

    Е, то лесно се определят щетите. Преди взривяването стойността на минаващия газ е била към 2-2.5 милиарда долара на месец. Слагаме 4г по подобна сума, 20ина милиарда стойност на тръбопровода. С лихвите какво са за ЕС там някакви си 150-200 милиарда? За Украйна и още 20 трилиона ще дадем и смело ще изплащаме с по филия хляб на ден, ако си на заплата, с десетилетия. Не се шегувам. С прогресивния данък, ниския ръст на доходите, закриването на заводи и все по-високата инфлация това ще дойде- опитват с инфлация да обезценят дълга, а данъците да ядат доходите да стоят като преди инфлацията. Затова и немската и френската средна класа умря. Тази година френските курорти за средния гражданин са празни- няма пари за почивки. Разбира се, Ница, Монако, Сен Тропе още процъфтяват, ама те не са за простолюдието, а за елита, който данъци не плаща. И този елит поне на хартия се изнася извън ЕС масово. Живее повечето от годината в Монако, Кипър, Дубай, плаща 0 данък дивидент и ще гласува и за 100% данък на овцете да има за лапкане.

    08:13 10.08.2026

  • 22 Иван Иванов

    17 3 Отговор
    2014 година кой избомби Луганск? Какво направиха военизираните структури на Десен сектор и Азов? Има видео и от акцията на Драпатий с бронетранспортьорите срещу барикадите на невърожените протестиращи. Кой блокира Крим и им спре водата?

    08:16 10.08.2026

  • 23 Да бе

    3 3 Отговор
    Да чакаш от умрял писмо.

    08:46 10.08.2026

  • 24 Да, ама не

    2 14 Отговор
    Московията по-добре да мисли как ще плаща разрушенията, които причини в Украйна!
    И кой е казал, че ще я допуснат отново в Европа, за да си продава енергоресурсите?

    Коментиран от #26, #28

    08:55 10.08.2026

  • 25 Васил

    4 10 Отговор
    Рашистките мечти нямат край само с тях ще си останат.

    09:07 10.08.2026

  • 26 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Да, ама не":

    Москва вече печели ПОВЕЧЕ от преди войната в Украйна от износ на газ и петрол. Пренасочи пазарите към Азия. А и днес ЕС внася 10-12% от газа си от Русия, директно 1-2%, а с посредници 15-20% от петрола(Индия, Турция и т.н., които изнасят руски нефт като свой).
    Но това не е толкова важно. По-важното е как виждаш Русия да плаща обезщетения. Ще бъде победена? С какво и как? Украйна няма ПВО вече, Русия й поломи пристанища, рафинерии, гари, военни заводи, складове, складове на супермаркетите последните дни. ЕС ще нападне директно и така ще има победа?

    09:50 10.08.2026

  • 27 Биби

    2 1 Отговор
    Нема денги,каза бат Путйо путилифона! Ма нема се косат,че го едът суров и туй то!

    09:56 10.08.2026

  • 28 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Да, ама не":

    А... И друго. Потърси малко. Русия отвори с Китай морски път през Арктика и сериозно придвижват тръбопровод от там към Китай. БРИКС и те уж са замразили плана за смяна на долара като основна валута, ама не съвсем. Все повече петрол и газ се изнася и от арабите с плащане в юани и злато вместо долари.
    В тази икономическа война всъщност засега Русия и Китай печелят сериозно- ЕС е на ръба на огромна криза и фалити на държави като Франция, Испания. САЩ губят хегемонията на долара, а не могат много да се репчат- суровини и основни стоки са 80-90% от Китай.

    09:59 10.08.2026

  • 29 КРАТКО

    2 4 Отговор
    ИСКАНДЕРА ЛЕТИ
    УКРО.....ФИЛА КВИЧИ
    НОВИТЕ РУСКИ ДРОНОВЕ СА С АКУСТИЧНО НАСОЧВАНЕ
    ЗАСИЧАТ ГРУХТЕНЕ И КВИЧЕНЕ

    Коментиран от #31

    10:11 10.08.2026

  • 30 Ще платят

    4 1 Отговор
    Когато и рашистите ще плащат Репарации за дивата си и крадлива агресия.

    10:17 10.08.2026

  • 31 Ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "КРАТКО":

    Засичат квиченето и грухтенето по опашките за бензин на крепостните и гледките как горят складове и рафинерии

    10:19 10.08.2026

  • 32 Маринов

    1 0 Отговор
    Каква стана тя? Към момента: Русия ще търси украинско плащане от около милиард евро за възстановяване на тръбите и още за пропуснати ползи. Нещо се замълча, че САЩ ще купят тръбите и ще продават по тях руска газ. След ремонта. Германия върви надолу, с газовите проблеми, но не се отклонява от руското ембарго. Потъва, но не иска да подаде ръка, за да бъде извадена, спасена.
    Вероятно пред следващата година, след изборите в САЩ, Франция и Германия ще настъпят значителни промени. Надявам се към добро.

    12:23 10.08.2026

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