Посланикът за специални поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник направи ключово изявление, свързано с разследването на експлозиите по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2, случили се през септември 2022 г.

Дипломатът не изключи възможността в бъдеще властите в Киев да бъдат официално таксувани и подведени под финансова отговорност за унищожаването на критичната енергийна инфраструктура. Изявлението идва на фона на ескалиращото напрежение по оста Москва-Берлин-Киев и разкритията около германското разследване на саботажа.

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Новината отразява засилващия се натиск от страна на Руската федерация за търсене на международни компенсации след серия от ключови съдебни и прокурорски решения в Европа.

Международният натиск и обвиненията срещу Украйна

Изявлението на Мирошник съвпада с новите етапи от разследването на Федералната прокуратура на Германия, която наскоро повдигна официални обвинения срещу украинския гражданин и бивш военен Серхий К. за извършване на военни престъпления и умишлено предизвикване на експлозии. Според германските разследващи органи, саботажът е бил извършен от специализирана украинска група, действаща по нареждане на държавни структури в Киев с цел да се прекъснат трайно приходите на Русия от продажба на природен газ.

Докато официалните украински власти и Прокуратурата на Украйна продължават категорично да отричат всякакво участие на държавата в атаката, Москва използва правните ходове на Берлин, за да аргументира бъдещи искове за обезщетения. Според коментари от руското МВнР, ако вината на украинските структури бъде окончателно доказана в съда, Украйна ще трябва да поеме пълната икономическа тежест по възстановяването или компенсацията на нанесените щети.

Защо застрахователите и съдилищата променят баланса?

Темата за "таксуването" на Киев придобива още по-голяма тежест след скорошното решение на Върховния съд в Лондон. Британският съд отхвърли иска на оператора Nord Stream AG за изплащане на застрахователно обезщетение в размер на близо 580 милиона евро. Магистратите в Обединеното кралство приеха аргументите на големите застрахователни компании, че експлозиите са директно или косвено свързани с протичащия военен конфликт между Русия и Украйна, което задейства клаузите за изключване на отговорност при военни действия.

Този съдебен прецедент де факто затваря вратата за частно застрахователно обезщетяване на разрушената инфраструктура, оставяйки Русия пред алтернативата да търси средствата директно от държавата, сочена за извършител от германските власти.