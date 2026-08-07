Военен анализатор заяви, че Северна Корея е пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна

Северна Корея всъщност се превърна в пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна, предоставяйки военна помощ на Москва и изпращайки свои военнослужещи да участват във военни действия.
Това заяви украинският военен анализатор Олександър Мусиенко пред телевизия FREEДОМ. Той заяви, че Пхенян не подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, нарушава принципите на международното право и Устава на ООН.
Северна Корея предоставя на Русия пряка военна подкрепа – както с оръжия, така и с личен състав. „Те подкрепят агресията срещу Украйна, като изпращат своите военни и оръжия. Знаем, че Северна Корея преди това е изпращала свои подразделения да участват във военни действия срещу украинските военни в Курска област. Сега те помагат на Русия с ракети, по-специално с балистични ракети от типа КН-23 и КН-24“, каза военният анализатор.
Мусиенко отбеляза, че засиленото сътрудничество между Москва и Пхенян представлява заплаха не само за Украйна, но и за цяла Европа. „Това е заплаха не само за Украйна. Оста на злото непрекъснато се приближава към Европа и Запада. Те търсят начини да разрушат единството на НАТО и Европейския съюз, да заплашат страните от Алианса. Това вече не са просто приказки – тази заплаха става все по-значима“, подчерта анализатор.
Русия се стреми да разшири кръга от съюзници, готови да я подкрепят във войната срещу Украйна. „Това показва, че Путин възнамерява да разшири войната и постоянно да привлича нови съюзници, които са готови да подкрепят Русия в тази агресивна престъпна война. Ето защо Западът трябва отново да мобилизира усилията си в подкрепа на Украйна“, отбеляза военнослужещият от украинските въоръжени сили.
Сближаването между Русия и Северна Корея е резултат от изчерпването на руските ресурси поради продължителната война.
„Ефективно принудихме Путин да изгради по-дълбоки връзки със Северна Корея, на която преди това практически не обръщаше внимание. Сега е принуден да направи това, защото Русия е похарчила значителна част от резервите си за война, те са на изчерпване и Москва се нуждае от външна помощ“, обясни военният анализатор.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви на 30 юли, че по предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души. Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.
Някои анализатори смятат, че повторната поява на севернокорейските ракети е още един признак за начина, по който Русия постепенно адаптира своята военна икономика, отбелязва Ройтерс. Вместо да разчита изцяло на вътрешното производство, Москва все повече използва мрежа от външни доставчици – най-вече Северна Корея и Иран – за да компенсира наложените срещу нея санкции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великата матушка
Сега се моли на клоуна Ким за ракети!
Коментиран от #14, #16, #18, #19, #25, #28, #31, #33, #42, #51
11:54 07.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЕС, Малобритания и Фащ
Коментиран от #15
11:56 07.08.2026
4 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
11:58 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ами така,е по честно
11:59 07.08.2026
7 Робот
Коментиран от #53, #57
12:00 07.08.2026
8 Механик
До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":Да не съм луд?
12:00 07.08.2026
9 Аналлизатори под път и над път
12:00 07.08.2026
10 Пламен
12:00 07.08.2026
11 Kaлпазанин
Коментиран от #46
12:00 07.08.2026
12 осраински
12:03 07.08.2026
13 който подкрепя РУСИЯ подкрепя ДОБРОТО
12:03 07.08.2026
14 Абе маани маани
До коментар #1 от "Великата матушка":Още 2023 рашките останаха без войска и ракети и само с кирки и лопатки напредват към Лвов където има остатъци на х0х0ль ..
12:03 07.08.2026
15 Ко речи?
До коментар #3 от "ЕС, Малобритания и Фащ":Украйна се отбранява, а не напада.
Коментиран от #61
12:05 07.08.2026
16 осраински
До коментар #1 от "Великата матушка":Пак си забравил противозачатъчните Сега аборт
12:05 07.08.2026
17 Георгиев
12:05 07.08.2026
18 Инна
До коментар #1 от "Великата матушка":Руската армия премина към пълно унищожаване на логистиката на противника и неговите тилови бази. В Черно море са ликвидирани два сухотоварни кораба с натовско оръжие, а в Херсон подземният бункер се превръща в масов гроб за елитното подразделение на ВСУ.
Въоръжените сили на РФ нанесоха удар по ешелон с военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Днепропетровска област.
В Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области беше обявена въздушна тревога, а украинските ресурси писаха за балистична заплаха.
Миналата нощ Черно море в района на Одеса стана последната точка за поредната партида западно въоръжение. Руските военни са унищожили два сухотоварни кораба, опитващи се да доставят техника и боеприпаси за нуждите на ВСУ. Тази операция е част от системната работа по прерязването на морските артерии за снабдяване на украинската армия.
Паралелно с морската блокада руската авиация нанася точкови удари по заровени командни пунктове. В контролирания от киевския режим Херсон с мощни фугасни авиобомби е унищожена подземната база, където се е намирал взвод на печално известното подразделение "Птахи Маджара".
Мислеха, че са в безопасност, но разузнаването ни ги откри. Нашата авиация нанесе успешен удар и базата
унищожени
В резултат на удара врагът загуби повече взвод жива сила. Унищожени са два тона боеприпаси, скъпо оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), радиоелектронно разузнаване (РЕР) и устройства за изстрелване на дронове. Не е изключено
Коментиран от #29, #32
12:07 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 жълт парцал
Това го заявих аз, известен диванен анализатор.
12:08 07.08.2026
21 мдааа... ти да видиш
Из европейската преса
12:09 07.08.2026
22 име
12:10 07.08.2026
23 Да бе ,да ! 😜
12:10 07.08.2026
24 НЯМА ВОЙНА НА РУСИЯ
12:10 07.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 наблюдател
12:11 07.08.2026
27 Дъглас
12:12 07.08.2026
28 Кондуктора с голямата Франзела
До коментар #1 от "Великата матушка":Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
07.08.2026 0,80 € 0,90 € 0,37 € а в клуба на богатите България дизел днес 1.80 евро как е патенце
12:13 07.08.2026
29 Много руска телевизия
До коментар #18 от "Инна":гледаш! От 2022г все разбравят това.
Оказа се, че украинската армия е по голяма от китайската, американската и турската, взети заедно.
Коментиран от #65
12:14 07.08.2026
30 Жорко
12:14 07.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Антирашист 2167
До коментар #18 от "Инна":Кой допуска рашистки рупор в бг сайт ?
Коментиран от #40, #41, #79
12:16 07.08.2026
33 Жорко
До коментар #1 от "Великата матушка":Много си и изключително проЗД,няма какво да добавя защото всичко друго ще е трудно за асимилация.
Коментиран от #44
12:16 07.08.2026
34 Ммммм
Хахахаха
12:16 07.08.2026
35 Антирашист 2167
До коментар #31 от "гост":Това не променя фашистката същност на рашистка просия !
12:19 07.08.2026
36 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
12:19 07.08.2026
37 604
12:19 07.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #31 от "гост":Увеличението на производството на ракети и дронове е СЕДЕМ ПЪТИ добре ме чуйте СЕДЕМ ПЪТИ Догодина в експлоатация влизат четири чисто нови завода които ще произвеждат ракети като бонбони Да живее демокрацията
12:20 07.08.2026
40 Гост
До коментар #32 от "Антирашист 2167":А ти кой си?Това са новините и е добре да се разпросраняват по някакъв начин.
Коментиран от #86
12:21 07.08.2026
41 Росомаха
До коментар #32 от "Антирашист 2167":Ти си по рупорите и свирките.
12:21 07.08.2026
42 Путин и на аятолаха се моли
До коментар #1 от "Великата матушка":Всичките тези дронове Герани са ирански!
12:21 07.08.2026
43 Укротрола да хване скоротечен рак!
12:22 07.08.2026
44 Знам, че истината много боли
До коментар #33 от "Жорко":и трудно се асимилира.
12:23 07.08.2026
45 Айляк
Сега за нас бира, сладоред и пуканки...и ще гледаме колко са точни на Кимчо ракетките.
12:24 07.08.2026
46 Антирашист 2169
До коментар #11 от "Kaлпазанин":Това с борбата срещу еврейски каузи го започал хитлер ! Продължавате ли го ?
Коментиран от #56
12:24 07.08.2026
47 Залужни
Украйна никога нямахда влезе в НАТО.
Всички видове оръжия и доктрини са използвани, но ВСУ губи на бойното поле.
Украйна не може да достигне и половината от нивото на военната
отбрана на Русия.
Ще се кандидатирам за президент
12:25 07.08.2026
48 ?????
А Щатите, Европа, Англия кви участници са тогава.
Да не говорим че те забъркаха цялата каша.
12:26 07.08.2026
49 КНДР подкрепя териториалната цялост
Именно юдео-ционистките водачи на укро-нацистите на Киевския Майдан от ноември 2013 г., завършил с кървавия държавен преврат през февруари 2014 г. започнаха ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В УКРАЙНА.
В резултат Автономна република Крим обяви НЕЗАВИСИМОСТ от юдео-фашистка Украйна, след законен РЕФЕРЕНДУМ, състоял се на 16.03.2014 г., обяви НЕЗАВИСИМА РЕПУБЛИКА КРИМ и на 18.03.2014 г. Република Крим се присъедини към Руската федерация като пълноправен субект на федерацията...
12:26 07.08.2026
50 Росомаха
12:27 07.08.2026
51 Само че
До коментар #1 от "Великата матушка":Ако Путин превземе Украйна и обърне тази добре обучена армия срещу Европа, за три дни е до Берлин. Европейците майтап им се струва.
12:27 07.08.2026
52 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:30 07.08.2026
53 Така е
До коментар #7 от "Робот":Падне ли Украйна, пада цяла Европа. Путин е пресметнал всичко.
Коментиран от #55
12:30 07.08.2026
54 Росомаха
Коментиран от #87
12:33 07.08.2026
55 Росомаха
До коментар #53 от "Така е":Защо му е на Путин да напада Европа? Там населението не е руско, както в Украйна. Да вземе и тях ли на издръжка?
12:36 07.08.2026
56 Антиционист
До коментар #46 от "Антирашист 2169":Добре е направил Хитлер.
12:41 07.08.2026
57 100
До коментар #7 от "Робот":Зимата ще е тежка и за Рашистан.
Коментиран от #59
12:41 07.08.2026
58 АНГЛОСАКСОНСКИЯ КОШМАР
12:41 07.08.2026
59 ФАБ 10000
До коментар #57 от "100":Ама не толкова тежка, колкото ще е в бандерия.
Коментиран от #83
12:42 07.08.2026
60 Задача по математика
До коментар #31 от "гост":За да се разруши град като Дрезден през ВСВ са били необходими 8000 тона бомби. Една ракета "Искандер" носи 0,5 тона тротил. Да се пресметне колко Искандера са необходими за Киев( 2,5 пъти по-голям по площ от Дрезден) и колко пари ще струва. Една ракета е $1млн. За колко време ще се произведат тия ракети при 120 на месец и колко пари ще струва?
Коментиран от #82
12:42 07.08.2026
61 Ко селски?
До коментар #15 от "Ко речи?":Как се отбранява, като през 2014 г. убиваха българи и руснаци в Одеса и Донбас!
12:43 07.08.2026
62 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН
12:44 07.08.2026
63 Ъъъ
12:44 07.08.2026
64 ганю
сте участници във войната
вие имате съюзници
Русия също
ще загубите войната
12:45 07.08.2026
65 Руската телевизия
До коментар #29 от "Много руска телевизия":в България е спряна от двуполовите още през 2022 г.
12:46 07.08.2026
66 Шаран БГ
Нашите демократични ръководители ще се почувстват истински евроатлантици, ако вкарат в тази война български войници. Велик народ сме, с велика икономика, с велика армия......Защо не !?
12:48 07.08.2026
67 СЕГА МАЛКИ КОРЕЙЧЕТА С ГОЛЕМИЧКИ РАКЕТКИ
12:49 07.08.2026
68 ганю
оръжие сателити информация
съдействие.
3 -тата световна е в ход
12:49 07.08.2026
69 Вие сте бунаци
Коментиран от #71
12:55 07.08.2026
70 ха ха
12:58 07.08.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #69 от "Вие сте бунаци":Простак 210%
13:01 07.08.2026
72 Перо
13:02 07.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
13:07 07.08.2026
75 Мара нюз
От такива източници са на Мара новините
13:11 07.08.2026
76 мчи
13:17 07.08.2026
77 А запада
13:19 07.08.2026
78 Факт
13:30 07.08.2026
79 Инна
До коментар #32 от "Антирашист 2167":Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.
13:39 07.08.2026
80 Топчията
14:00 07.08.2026
81 Майор Мишев
14:10 07.08.2026
82 Клати Курти
До коментар #60 от "Задача по математика":Мило муци 👄 ,за тази цел руснаците имат вакуумни бомби още от времето на Великия СССР ,която като бъде пусната всичко на площ 200м на 200 спира да диша без значение дали е в укритие защото се изчерпва кислорода .Я сега коте мило, сметни колко бомби ще трябват на руснаците за да настане тишина в Куев и наистина ли ги няма в наличност ?
Коментиран от #84
14:18 07.08.2026
83 Един
До коментар #59 от "ФАБ 10000":Не знам какво е бандерия, но украинците са свикнали на тежък живот, докато повечето рашисти живеят с мисълта, че са велики и недосегаеми. Ето сега и малкото взривове в Москва хвърлиха местните в ахуе. А взривовете ще стават все повече.
14:30 07.08.2026
84 Площта на Киев е
До коментар #82 от "Клати Курти":835кв. км. Нека да е 200Х200 м. зоната на поражение (както казваш, което е съмнително) или 0,04кв. км. 835/0,04 е 20875 вакуумни бомби. За да изсмучат въздуха те трябва да бъдат взривени едновременно защото въздухът се възстановява за няколко минути. Такава бомба тежи 7 тона, направи сметка колко тежат 20875 такива и кой ще ги достави и пусне над Киев.
15:07 07.08.2026
85 Бай Ганьо
15:32 07.08.2026
86 Антирашист 2167
До коментар #40 от "Гост":Върви ги разпространявай в просия ! Ако не съвпадат стехните "новони" ни чака затвор или скок от прозореца !
15:39 07.08.2026
87 Антирашист 2168
До коментар #54 от "Росомаха":Не се ли гледаш в огледалото !
15:46 07.08.2026