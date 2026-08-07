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Военен анализатор заяви, че Северна Корея е пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна
  Тема: Украйна

Военен анализатор заяви, че Северна Корея е пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна

7 Август, 2026 11:52 2 239 87

  • украйна-
  • олександър мусиенко-
  • владимир путин-
  • русия-
  • северна корея

Путин възнамерява да разшири войната и постоянно да привлича нови съюзници, които са готови да подкрепят Русия в тази агресивна престъпна война, заяви Олександър Мусиенко

Военен анализатор заяви, че Северна Корея е пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея всъщност се превърна в пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна, предоставяйки военна помощ на Москва и изпращайки свои военнослужещи да участват във военни действия.

Това заяви украинският военен анализатор Олександър Мусиенко пред телевизия FREEДОМ. Той заяви, че Пхенян не подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, нарушава принципите на международното право и Устава на ООН.

Северна Корея предоставя на Русия пряка военна подкрепа – както с оръжия, така и с личен състав. „Те подкрепят агресията срещу Украйна, като изпращат своите военни и оръжия. Знаем, че Северна Корея преди това е изпращала свои подразделения да участват във военни действия срещу украинските военни в Курска област. Сега те помагат на Русия с ракети, по-специално с балистични ракети от типа КН-23 и КН-24“, каза военният анализатор.

Мусиенко отбеляза, че засиленото сътрудничество между Москва и Пхенян представлява заплаха не само за Украйна, но и за цяла Европа. „Това е заплаха не само за Украйна. Оста на злото непрекъснато се приближава към Европа и Запада. Те търсят начини да разрушат единството на НАТО и Европейския съюз, да заплашат страните от Алианса. Това вече не са просто приказки – тази заплаха става все по-значима“, подчерта анализатор.

Русия се стреми да разшири кръга от съюзници, готови да я подкрепят във войната срещу Украйна. „Това показва, че Путин възнамерява да разшири войната и постоянно да привлича нови съюзници, които са готови да подкрепят Русия в тази агресивна престъпна война. Ето защо Западът трябва отново да мобилизира усилията си в подкрепа на Украйна“, отбеляза военнослужещият от украинските въоръжени сили.

Сближаването между Русия и Северна Корея е резултат от изчерпването на руските ресурси поради продължителната война.

„Ефективно принудихме Путин да изгради по-дълбоки връзки със Северна Корея, на която преди това практически не обръщаше внимание. Сега е принуден да направи това, защото Русия е похарчила значителна част от резервите си за война, те са на изчерпване и Москва се нуждае от външна помощ“, обясни военният анализатор.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви на 30 юли, че по предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души. Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.

Някои анализатори смятат, че повторната поява на севернокорейските ракети е още един признак за начина, по който Русия постепенно адаптира своята военна икономика, отбелязва Ройтерс. Вместо да разчита изцяло на вътрешното производство, Москва все повече използва мрежа от външни доставчици – най-вече Северна Корея и Иран – за да компенсира наложените срещу нея санкции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великата матушка

    28 106 Отговор
    Бензиностанцията с ракети остана без бензин и ракети!
    Сега се моли на клоуна Ким за ракети!

    Коментиран от #14, #16, #18, #19, #25, #28, #31, #33, #42, #51

    11:54 07.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕС, Малобритания и Фащ

    118 17 Отговор
    са пълноправен участник във войната срещу Русия.

    Коментиран от #15

    11:56 07.08.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    15 69 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    11:58 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ами така,е по честно

    94 8 Отговор
    А х0х0лите ги подкрепят цяло НАТЮ + пудели или над 50 държави тайно и задкулисно с джепанета информация и наемници...

    11:59 07.08.2026

  • 7 Робот

    68 10 Отговор
    Има клипове в дълбоката мрежа..! Руски бойни дронове с магнит се залепят по енергийната инфраструктура на Украйна след което заспиват за известно време..! Подаръци за Коледа ще има за всички ..! Руснака може да е добър но когато няма други опции може и да е безпощаден..! Учените предупреждават че зимата ще е тежка за украинците но правителството игнорира това твърдение..!

    Коментиран от #53, #57

    12:00 07.08.2026

  • 8 Механик

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Как пък един бг клепар":

    Да не съм луд?

    12:00 07.08.2026

  • 9 Аналлизатори под път и над път

    53 6 Отговор
    Факти примерно са топ аналлизатори. Ежедневно аналлизират де що има за аналлизиране

    12:00 07.08.2026

  • 10 Пламен

    11 54 Отговор
    Русия все още се държи единствено заради Северна Корея.

    12:00 07.08.2026

  • 11 Kaлпазанин

    61 7 Отговор
    А натюто какво е тогава в укрия ,оня ден ме се похвалихте тук мисирките че 16000 чужденци се бият за еврйски каузи ,то бива бива лижемерие ама пак пък толкова от такива подлоги като вас

    Коментиран от #46

    12:00 07.08.2026

  • 12 осраински

    26 7 Отговор
    И България във войната с Иран

    12:03 07.08.2026

  • 13 който подкрепя РУСИЯ подкрепя ДОБРОТО

    50 13 Отговор
    срещу злото което е окраина и тези които им пращат оръжия и друго

    12:03 07.08.2026

  • 14 Абе маани маани

    53 10 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Още 2023 рашките останаха без войска и ракети и само с кирки и лопатки напредват към Лвов където има остатъци на х0х0ль ..

    12:03 07.08.2026

  • 15 Ко речи?

    12 52 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС, Малобритания и Фащ":

    Украйна се отбранява, а не напада.

    Коментиран от #61

    12:05 07.08.2026

  • 16 осраински

    18 8 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Пак си забравил противозачатъчните Сега аборт

    12:05 07.08.2026

  • 17 Георгиев

    55 8 Отговор
    А Киев ползва само окраински оръжие, ракети и дронове, окраински системи за управление на войски и дронове, Старлинк е окраински, английските и френските военни в щабовете на ВСУ всъщност са на приятелско посещение, а парите за оръжие и боеприпаси са заеми, а не дарения. Ха ха, голяма смешка!

    12:05 07.08.2026

  • 18 Инна

    34 8 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Руската армия премина към пълно унищожаване на логистиката на противника и неговите тилови бази. В Черно море са ликвидирани два сухотоварни кораба с натовско оръжие, а в Херсон подземният бункер се превръща в масов гроб за елитното подразделение на ВСУ.

    Въоръжените сили на РФ нанесоха удар по ешелон с военна техника на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Днепропетровска област.
    В Одеска, Сумска, Харковска и Черниговска области беше обявена въздушна тревога, а украинските ресурси писаха за балистична заплаха.
    Миналата нощ Черно море в района на Одеса стана последната точка за поредната партида западно въоръжение. Руските военни са унищожили два сухотоварни кораба, опитващи се да доставят техника и боеприпаси за нуждите на ВСУ. Тази операция е част от системната работа по прерязването на морските артерии за снабдяване на украинската армия.

    Паралелно с морската блокада руската авиация нанася точкови удари по заровени командни пунктове. В контролирания от киевския режим Херсон с мощни фугасни авиобомби е унищожена подземната база, където се е намирал взвод на печално известното подразделение "Птахи Маджара".
    Мислеха, че са в безопасност, но разузнаването ни ги откри. Нашата авиация нанесе успешен удар и базата
    унищожени
    В резултат на удара врагът загуби повече взвод жива сила. Унищожени са два тона боеприпаси, скъпо оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), радиоелектронно разузнаване (РЕР) и устройства за изстрелване на дронове. Не е изключено

    Коментиран от #29, #32

    12:07 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 жълт парцал

    40 6 Отговор
    НАТО всъщност се превърна в пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна, предоставяйки военна помощ на Киев и изпращайки свои военнослужещи да участват във военни действия.
    Това го заявих аз, известен диванен анализатор.

    12:08 07.08.2026

  • 21 мдааа... ти да видиш

    44 6 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    12:09 07.08.2026

  • 22 име

    39 8 Отговор
    Ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейчета правят за смях НАТОвското ПВО.

    12:10 07.08.2026

  • 23 Да бе ,да ! 😜

    25 4 Отговор
    Мария Атанасова само глупости пуска от сутринта . Очаквайте колегите ѝ да ѝ се отблагодарят като ѝ позволят да пусне статия с някоя истина .

    12:10 07.08.2026

  • 24 НЯМА ВОЙНА НА РУСИЯ

    36 5 Отговор
    Войната е на Британия срещу Русия.

    12:10 07.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 наблюдател

    30 4 Отговор
    Украинските дронове и други безпилотни средства са американски и английски разработки.

    12:11 07.08.2026

  • 27 Дъглас

    29 4 Отговор
    А ес не ли и тя участник във войната или това е друго

    12:12 07.08.2026

  • 28 Кондуктора с голямата Франзела

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
    07.08.2026 0,80 € 0,90 € 0,37 € а в клуба на богатите България дизел днес 1.80 евро как е патенце

    12:13 07.08.2026

  • 29 Много руска телевизия

    7 14 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    гледаш! От 2022г все разбравят това.
    Оказа се, че украинската армия е по голяма от китайската, американската и турската, взети заедно.

    Коментиран от #65

    12:14 07.08.2026

  • 30 Жорко

    22 5 Отговор
    Ами ако имат пакт за военно сътрудничество...но както и да е,цяла Европа,че и американците помагаха на Украйна,само че избраха грешната страна.

    12:14 07.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Антирашист 2167

    6 29 Отговор

    До коментар #18 от "Инна":

    Кой допуска рашистки рупор в бг сайт ?

    Коментиран от #40, #41, #79

    12:16 07.08.2026

  • 33 Жорко

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Много си и изключително проЗД,няма какво да добавя защото всичко друго ще е трудно за асимилация.

    Коментиран от #44

    12:16 07.08.2026

  • 34 Ммммм

    21 5 Отговор
    Сега е моментът усранците да нападнат с.корея
    Хахахаха

    12:16 07.08.2026

  • 35 Антирашист 2167

    6 19 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Това не променя фашистката същност на рашистка просия !

    12:19 07.08.2026

  • 36 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    19 6 Отговор
    Кой сега ще спре Руската армия.

    12:19 07.08.2026

  • 37 604

    21 4 Отговор
    А наще паветници що са зад копчетата....доман към фронтя да бият корейчетътъ..

    12:19 07.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Увеличението на производството на ракети и дронове е СЕДЕМ ПЪТИ добре ме чуйте СЕДЕМ ПЪТИ Догодина в експлоатация влизат четири чисто нови завода които ще произвеждат ракети като бонбони Да живее демокрацията

    12:20 07.08.2026

  • 40 Гост

    11 4 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 2167":

    А ти кой си?Това са новините и е добре да се разпросраняват по някакъв начин.

    Коментиран от #86

    12:21 07.08.2026

  • 41 Росомаха

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 2167":

    Ти си по рупорите и свирките.

    12:21 07.08.2026

  • 42 Путин и на аятолаха се моли

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Всичките тези дронове Герани са ирански!

    12:21 07.08.2026

  • 43 Укротрола да хване скоротечен рак!

    11 5 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак!

    12:22 07.08.2026

  • 44 Знам, че истината много боли

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Жорко":

    и трудно се асимилира.

    12:23 07.08.2026

  • 45 Айляк

    11 5 Отговор
    Зеле му омръзна само той да реве и пусна поръчката на други бандерски аналлизатори да пискат.
    Сега за нас бира, сладоред и пуканки...и ще гледаме колко са точни на Кимчо ракетките.

    12:24 07.08.2026

  • 46 Антирашист 2169

    4 12 Отговор

    До коментар #11 от "Kaлпазанин":

    Това с борбата срещу еврейски каузи го започал хитлер ! Продължавате ли го ?

    Коментиран от #56

    12:24 07.08.2026

  • 47 Залужни

    14 4 Отговор
    Съвещание на украинските посланици в Киев:
    Украйна никога нямахда влезе в НАТО.
    Всички видове оръжия и доктрини са използвани, но ВСУ губи на бойното поле.
    Украйна не може да достигне и половината от нивото на военната
    отбрана на Русия.
    Ще се кандидатирам за президент

    12:25 07.08.2026

  • 48 ?????

    15 3 Отговор
    Уф.
    А Щатите, Европа, Англия кви участници са тогава.
    Да не говорим че те забъркаха цялата каша.

    12:26 07.08.2026

  • 49 КНДР подкрепя териториалната цялост

    13 5 Отговор
    на Русия и това е нормално, с оглед на състоялата се най-близка история, след кървавия юдео-ционистки и укро-фашистки преврат в Киев, от февруари 2014 г., който свали законната украинска власт на законния президент на Украйна Виктор Янукович.

    Именно юдео-ционистките водачи на укро-нацистите на Киевския Майдан от ноември 2013 г., завършил с кървавия държавен преврат през февруари 2014 г. започнаха ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В УКРАЙНА.

    В резултат Автономна република Крим обяви НЕЗАВИСИМОСТ от юдео-фашистка Украйна, след законен РЕФЕРЕНДУМ, състоял се на 16.03.2014 г., обяви НЕЗАВИСИМА РЕПУБЛИКА КРИМ и на 18.03.2014 г. Република Крим се присъедини към Руската федерация като пълноправен субект на федерацията...

    12:26 07.08.2026

  • 50 Росомаха

    12 3 Отговор
    Цялата работа на урките и запада е да се крадат пари. Те много добре знаят, че невъзможно да се победи Русия. Много от украинските офицери са завършили военна академия в Москва и знаят, за какво става дума.

    12:27 07.08.2026

  • 51 Само че

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Великата матушка":

    Ако Путин превземе Украйна и обърне тази добре обучена армия срещу Европа, за три дни е до Берлин. Европейците майтап им се струва.

    12:27 07.08.2026

  • 52 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    13 2 Отговор
    СЪЩО КАКТО ЦЯЛОТО НАТЮ ВОЮВА С РУСИЯ

    12:30 07.08.2026

  • 53 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    Падне ли Украйна, пада цяла Европа. Путин е пресметнал всичко.

    Коментиран от #55

    12:30 07.08.2026

  • 54 Росомаха

    10 4 Отговор
    0краина е най-пропадналата, корумпирана, крадлива и БЕДНА страна в света. Защо Европа кара по два камиона евро на месец, за издръжка на тия паразити? Отделно кораби с оръжие и танкери с горива.

    Коментиран от #87

    12:33 07.08.2026

  • 55 Росомаха

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "Така е":

    Защо му е на Путин да напада Европа? Там населението не е руско, както в Украйна. Да вземе и тях ли на издръжка?

    12:36 07.08.2026

  • 56 Антиционист

    5 3 Отговор

    До коментар #46 от "Антирашист 2169":

    Добре е направил Хитлер.

    12:41 07.08.2026

  • 57 100

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Робот":

    Зимата ще е тежка и за Рашистан.

    Коментиран от #59

    12:41 07.08.2026

  • 58 АНГЛОСАКСОНСКИЯ КОШМАР

    7 4 Отговор
    Жириновски каза - този път руските войски ще стоят в центъра на Европа, за да има мир.

    12:41 07.08.2026

  • 59 ФАБ 10000

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "100":

    Ама не толкова тежка, колкото ще е в бандерия.

    Коментиран от #83

    12:42 07.08.2026

  • 60 Задача по математика

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    За да се разруши град като Дрезден през ВСВ са били необходими 8000 тона бомби. Една ракета "Искандер" носи 0,5 тона тротил. Да се пресметне колко Искандера са необходими за Киев( 2,5 пъти по-голям по площ от Дрезден) и колко пари ще струва. Една ракета е $1млн. За колко време ще се произведат тия ракети при 120 на месец и колко пари ще струва?

    Коментиран от #82

    12:42 07.08.2026

  • 61 Ко селски?

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ко речи?":

    Как се отбранява, като през 2014 г. убиваха българи и руснаци в Одеса и Донбас!

    12:43 07.08.2026

  • 62 ЗЕЛЕНСКИ ГЛЕДА КАТО ПЛЪХ В КАПАН

    11 4 Отговор
    Разбира, че краят му е близо.

    12:44 07.08.2026

  • 63 Ъъъ

    11 3 Отговор
    Ми да напомним на другаря Олександър Мусиенко, че според украинския военен омбудсман, на страната на Украйна се сражават наемници от общо 72 държави, а 40% от тях са от Южна Америка...Така че, не виждам причина да реве като вдовица.

    12:44 07.08.2026

  • 64 ганю

    10 3 Отговор
    всички които помагате на украината
    сте участници във войната
    вие имате съюзници
    Русия също
    ще загубите войната

    12:45 07.08.2026

  • 65 Руската телевизия

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "Много руска телевизия":

    в България е спряна от двуполовите още през 2022 г.

    12:46 07.08.2026

  • 66 Шаран БГ

    6 2 Отговор
    Ако Сев. Корея е ПЪЛНОправен участник във войната с/у Украйна, то Европа е ПРАЗНОправен участник във войната с/у Русия !! И никакъв мир скоро няма да има – никой не го иска, най-малко миролюбива Европа, която се стреми да подкара целия ЕС на военни релси !
    Нашите демократични ръководители ще се почувстват истински евроатлантици, ако вкарат в тази война български войници. Велик народ сме, с велика икономика, с велика армия......Защо не !?

    12:48 07.08.2026

  • 67 СЕГА МАЛКИ КОРЕЙЧЕТА С ГОЛЕМИЧКИ РАКЕТКИ

    8 4 Отговор
    Ще има УДРИ УДРИ УДРИ по главите плоски бандерски фашистики.

    12:49 07.08.2026

  • 68 ганю

    8 3 Отговор
    Сащ също е участника във войната
    оръжие сателити информация
    съдействие.
    3 -тата световна е в ход

    12:49 07.08.2026

  • 69 Вие сте бунаци

    4 9 Отговор
    Ако не е северна Корея , великата Русия отдавна да е закъсала за бомби, ракети и войници.

    Коментиран от #71

    12:55 07.08.2026

  • 70 ха ха

    4 1 Отговор
    Т.е да очакват Най Дончо да се появи

    12:58 07.08.2026

  • 71 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Вие сте бунаци":

    Простак 210%

    13:01 07.08.2026

  • 72 Перо

    11 3 Отговор
    А ЕС и НАТО не се ли превърнаха в съучастник и спонсор на държавата от третия свят Украйна, която получава повече пари от всичките страни-членки на ЕС, без никакъв ефект за най-корумпираната и мафиотска страна в света!

    13:02 07.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    8 2 Отговор
    Е тотален провал.

    13:07 07.08.2026

  • 75 Мара нюз

    7 1 Отговор
    FREEДОМ (Фридом) е украински информационен телевизионен канал на руски език,
    От такива източници са на Мара новините

    13:11 07.08.2026

  • 76 мчи

    5 2 Отговор
    чуждите граждани сражаващу се за украйна са вече половината от войската й, кво толкоз чудно руската да не е само от свои.......

    13:17 07.08.2026

  • 77 А запада

    7 2 Отговор
    Който даде200 млрд на Украйна само да подкрепи бюджета...освен оръжията не е ли пълноценен участник на страната на Украйна...запада е опасност за света защото налага санкции които другите са длъжни да спазват

    13:19 07.08.2026

  • 78 Факт

    2 1 Отговор
    Като НАТО

    13:30 07.08.2026

  • 79 Инна

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 2167":

    Междувременно цяла Русия очаква нови гръмки изявления от Зеленски. Може би вече е готов нов 40-дневен план за „принуждаване“ на Русия към мир? Първият току-що изтече.

    13:39 07.08.2026

  • 80 Топчията

    4 2 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола ,докато омекнат !

    14:00 07.08.2026

  • 81 Майор Мишев

    2 2 Отговор
    Коо риват хохоххляците ,всечки 27 страни членки на ЕС плюс Норвегия ,Ю.К.,Сащ ,Канада ,Япония ,Южна Корея и Австралия подкрепят финансово ,военно ,логистично и с военен персонал ОО срайна .

    14:10 07.08.2026

  • 82 Клати Курти

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Задача по математика":

    Мило муци 👄 ,за тази цел руснаците имат вакуумни бомби още от времето на Великия СССР ,която като бъде пусната всичко на площ 200м на 200 спира да диша без значение дали е в укритие защото се изчерпва кислорода .Я сега коте мило, сметни колко бомби ще трябват на руснаците за да настане тишина в Куев и наистина ли ги няма в наличност ?

    Коментиран от #84

    14:18 07.08.2026

  • 83 Един

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "ФАБ 10000":

    Не знам какво е бандерия, но украинците са свикнали на тежък живот, докато повечето рашисти живеят с мисълта, че са велики и недосегаеми. Ето сега и малкото взривове в Москва хвърлиха местните в ахуе. А взривовете ще стават все повече.

    14:30 07.08.2026

  • 84 Площта на Киев е

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Клати Курти":

    835кв. км. Нека да е 200Х200 м. зоната на поражение (както казваш, което е съмнително) или 0,04кв. км. 835/0,04 е 20875 вакуумни бомби. За да изсмучат въздуха те трябва да бъдат взривени едновременно защото въздухът се възстановява за няколко минути. Такава бомба тежи 7 тона, направи сметка колко тежат 20875 такива и кой ще ги достави и пусне над Киев.

    15:07 07.08.2026

  • 85 Бай Ганьо

    3 1 Отговор
    Пак ли са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци,та да викат севернокорейците?

    15:32 07.08.2026

  • 86 Антирашист 2167

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Върви ги разпространявай в просия ! Ако не съвпадат стехните "новони" ни чака затвор или скок от прозореца !

    15:39 07.08.2026

  • 87 Антирашист 2168

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Росомаха":

    Не се ли гледаш в огледалото !

    15:46 07.08.2026

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