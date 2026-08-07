Военен анализатор заяви, че Северна Корея е пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна

Северна Корея всъщност се превърна в пълноправен участник във войната на Русия срещу Украйна, предоставяйки военна помощ на Москва и изпращайки свои военнослужещи да участват във военни действия.

Това заяви украинският военен анализатор Олександър Мусиенко пред телевизия FREEДОМ. Той заяви, че Пхенян не подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, нарушава принципите на международното право и Устава на ООН.

Северна Корея предоставя на Русия пряка военна подкрепа – както с оръжия, така и с личен състав. „Те подкрепят агресията срещу Украйна, като изпращат своите военни и оръжия. Знаем, че Северна Корея преди това е изпращала свои подразделения да участват във военни действия срещу украинските военни в Курска област. Сега те помагат на Русия с ракети, по-специално с балистични ракети от типа КН-23 и КН-24“, каза военният анализатор.

Мусиенко отбеляза, че засиленото сътрудничество между Москва и Пхенян представлява заплаха не само за Украйна, но и за цяла Европа. „Това е заплаха не само за Украйна. Оста на злото непрекъснато се приближава към Европа и Запада. Те търсят начини да разрушат единството на НАТО и Европейския съюз, да заплашат страните от Алианса. Това вече не са просто приказки – тази заплаха става все по-значима“, подчерта анализатор.

Русия се стреми да разшири кръга от съюзници, готови да я подкрепят във войната срещу Украйна. „Това показва, че Путин възнамерява да разшири войната и постоянно да привлича нови съюзници, които са готови да подкрепят Русия в тази агресивна престъпна война. Ето защо Западът трябва отново да мобилизира усилията си в подкрепа на Украйна“, отбеляза военнослужещият от украинските въоръжени сили.

Сближаването между Русия и Северна Корея е резултат от изчерпването на руските ресурси поради продължителната война.

„Ефективно принудихме Путин да изгради по-дълбоки връзки със Северна Корея, на която преди това практически не обръщаше внимание. Сега е принуден да направи това, защото Русия е похарчила значителна част от резервите си за война, те са на изчерпване и Москва се нуждае от външна помощ“, обясни военният анализатор.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви на 30 юли, че по предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души. Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.

Някои анализатори смятат, че повторната поява на севернокорейските ракети е още един признак за начина, по който Русия постепенно адаптира своята военна икономика, отбелязва Ройтерс. Вместо да разчита изцяло на вътрешното производство, Москва все повече използва мрежа от външни доставчици – най-вече Северна Корея и Иран – за да компенсира наложените срещу нея санкции.