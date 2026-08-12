Иран: САЩ не постигнаха целите си и търсят изход от конфликта

САЩ не са успели да постигнат нито една от обявените си цели във войната срещу Иран и само за по-малко от 20 дни са започнали да търсят посредници за преговори и прекратяване на конфликта. Това заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосеин Мохеби, цитиран от иранската агенция ИРНА, предава БТА.

Мохеби определи като безпрецедентна скоростта, с която според него Вашингтон е претърпял неуспех и е започнал да търси изход от конфликта.

Той направи сравнение с американското участие във Виетнамската и Корейската война. По думите му войната във Виетнам е продължила близо 20 години, а Корейската война – три години, преди САЩ да бъдат принудени да се оттеглят.

„В Иран обаче, след като воюваха по-малко от 20 дни, САЩ стигнаха до точка на отчаяние и започнаха да търсят посредници за преговори и прекратяване на войната“, заяви говорителят.

Какви цели приписва Иран на Вашингтон

Според Мохеби САЩ са се стремили да променят политическата система в Иран и да принудят страната към безусловна капитулация, но не са успели да постигнат нито една от тези цели.

Той посочи като други заявени цели на Вашингтон завземането на ирански ресурси и петролни находища, унищожаването на ядрените и ракетните способности на страната, както и евентуалното разделяне на части от Иран и предаването им на други държави.

„Това бяха някои от обявените цели на САЩ, докато негласните им цели са отделен въпрос“, заяви Мохеби.

Той подчерта, че според оценката на КГИР Вашингтон в крайна сметка не е успял да постигне нито една от тези цели.