Иран: САЩ не постигнаха целите си и търсят изход от конфликта

САЩ не са успели да постигнат нито една от обявените си цели във войната срещу Иран и само за по-малко от 20 дни са започнали да търсят посредници за преговори и прекратяване на конфликта. Това заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосеин Мохеби, цитиран от иранската агенция ИРНА, предава БТА.
Мохеби определи като безпрецедентна скоростта, с която според него Вашингтон е претърпял неуспех и е започнал да търси изход от конфликта.
Той направи сравнение с американското участие във Виетнамската и Корейската война. По думите му войната във Виетнам е продължила близо 20 години, а Корейската война – три години, преди САЩ да бъдат принудени да се оттеглят.
„В Иран обаче, след като воюваха по-малко от 20 дни, САЩ стигнаха до точка на отчаяние и започнаха да търсят посредници за преговори и прекратяване на войната“, заяви говорителят.
Какви цели приписва Иран на Вашингтон
Според Мохеби САЩ са се стремили да променят политическата система в Иран и да принудят страната към безусловна капитулация, но не са успели да постигнат нито една от тези цели.
Той посочи като други заявени цели на Вашингтон завземането на ирански ресурси и петролни находища, унищожаването на ядрените и ракетните способности на страната, както и евентуалното разделяне на части от Иран и предаването им на други държави.
„Това бяха някои от обявените цели на САЩ, докато негласните им цели са отделен въпрос“, заяви Мохеби.
Той подчерта, че според оценката на КГИР Вашингтон в крайна сметка не е успял да постигне нито една от тези цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Борсов брокер
Коментиран от #7
15:30 12.08.2026
3 ИсториятаНи
15:32 12.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руснаков
15:34 12.08.2026
6 Механик
А от цялата работа сме на кяр ние. Да ни е често скъпия бензин и дизел.
Ама нищо. Ще се бръкнем в джобчето да платим капризите на малоумния Тръмп. Децата ни ще ядат по-малко, пък и ще ги обличаме от "секонд хенд", че зимъска парното ще е скъпо.
Коментиран от #9
15:45 12.08.2026
7 Механик
До коментар #2 от "Борсов брокер":Кои цели постига Тръмп? Че като клати борсите прави милиони ли?
Ми то това не е до акъл, а е до власт. Един селски тарикат да сложиш на Тръмп на мястото и той ще прави милиони.
А ти му се възхищавай, щото си от ония от които взимат, та такива като тръмпоча да правят милиони.
Коментиран от #8
15:47 12.08.2026
8 Ха ха
До коментар #7 от "Механик":А ти какво постигаш,като неселски тарикат?
15:50 12.08.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #6 от "Механик":Бомбя си Иран кога си искам и както си искам
Коментиран от #12, #13
16:43 12.08.2026
10 Кошмарът на Тръмп се сбъдва -
Но истинската веселба ще започне по изборно време наесен!
17:23 12.08.2026
11 Нищо не приписва Иран на Вашингтон
САЩ и Израел сами ясно заявиха целите си. И няма нужда някой да им ги приписва или да ги гадае.
Аман от журналистичиски трикове и каламбури.
18:17 12.08.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":И ние имаме интернет❗
18:49 12.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Никой не спори, че бомбиш❗
Но НИЩО не постигна с БОМБОкрацията ‼️
18:50 12.08.2026