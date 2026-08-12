Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: САЩ не постигнаха целите си и търсят изход от конфликта

Иран: САЩ не постигнаха целите си и търсят изход от конфликта

12 Август, 2026 15:29, обновена 12 Август, 2026 15:26 1 473 13

  • иран-
  • сащ-
  • война-
  • конфликт

Говорителят на КГИР твърди, че Вашингтон е започнал да търси посредници за преговори след по-малко от 20 дни бойни действия

Иран: САЩ не постигнаха целите си и търсят изход от конфликта - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

САЩ не са успели да постигнат нито една от обявените си цели във войната срещу Иран и само за по-малко от 20 дни са започнали да търсят посредници за преговори и прекратяване на конфликта. Това заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосеин Мохеби, цитиран от иранската агенция ИРНА, предава БТА.

Мохеби определи като безпрецедентна скоростта, с която според него Вашингтон е претърпял неуспех и е започнал да търси изход от конфликта.

Той направи сравнение с американското участие във Виетнамската и Корейската война. По думите му войната във Виетнам е продължила близо 20 години, а Корейската война – три години, преди САЩ да бъдат принудени да се оттеглят.

„В Иран обаче, след като воюваха по-малко от 20 дни, САЩ стигнаха до точка на отчаяние и започнаха да търсят посредници за преговори и прекратяване на войната“, заяви говорителят.

Какви цели приписва Иран на Вашингтон

Според Мохеби САЩ са се стремили да променят политическата система в Иран и да принудят страната към безусловна капитулация, но не са успели да постигнат нито една от тези цели.

Той посочи като други заявени цели на Вашингтон завземането на ирански ресурси и петролни находища, унищожаването на ядрените и ракетните способности на страната, както и евентуалното разделяне на части от Иран и предаването им на други държави.

„Това бяха някои от обявените цели на САЩ, докато негласните им цели са отделен въпрос“, заяви Мохеби.

Той подчерта, че според оценката на КГИР Вашингтон в крайна сметка не е успял да постигне нито една от тези цели.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Борсов брокер

    1 20 Отговор
    Тръмп постига целите си!

    Коментиран от #7

    15:30 12.08.2026

  • 3 ИсториятаНи

    15 6 Отговор
    Ние пък 36 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:32 12.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснаков

    1 5 Отговор
    голям мизерник си дали го проумяваш...ОТКато...

    15:34 12.08.2026

  • 6 Механик

    22 5 Отговор
    Иран размаза хегемона. Цял свят видя, че самолетоносачите им се задръстиха и си отидоха, а с ракетите удариха на кухо. Освен това, цялата печалба на САЩ и арабските к ьопеци беше, че им отлетяха базите, оръжието и милиарди, много милиарди вложени в тия бази.
    А от цялата работа сме на кяр ние. Да ни е често скъпия бензин и дизел.
    Ама нищо. Ще се бръкнем в джобчето да платим капризите на малоумния Тръмп. Децата ни ще ядат по-малко, пък и ще ги обличаме от "секонд хенд", че зимъска парното ще е скъпо.

    Коментиран от #9

    15:45 12.08.2026

  • 7 Механик

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "Борсов брокер":

    Кои цели постига Тръмп? Че като клати борсите прави милиони ли?
    Ми то това не е до акъл, а е до власт. Един селски тарикат да сложиш на Тръмп на мястото и той ще прави милиони.
    А ти му се възхищавай, щото си от ония от които взимат, та такива като тръмпоча да правят милиони.

    Коментиран от #8

    15:47 12.08.2026

  • 8 Ха ха

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    А ти какво постигаш,като неселски тарикат?

    15:50 12.08.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Бомбя си Иран кога си искам и както си искам

    Коментиран от #12, #13

    16:43 12.08.2026

  • 10 Кошмарът на Тръмп се сбъдва -

    9 0 Отговор
    Иран затваря Ормуз, целият свят псува Тръмп и рейтингът на САЩ отива на кино!

    Но истинската веселба ще започне по изборно време наесен!

    17:23 12.08.2026

  • 11 Нищо не приписва Иран на Вашингтон

    0 0 Отговор
    Нито пък е според Мохеби!

    САЩ и Израел сами ясно заявиха целите си. И няма нужда някой да им ги приписва или да ги гадае.

    Аман от журналистичиски трикове и каламбури.

    18:17 12.08.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    И ние имаме интернет❗

    18:49 12.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Никой не спори, че бомбиш❗
    Но НИЩО не постигна с БОМБОкрацията ‼️

    18:50 12.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания