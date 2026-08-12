Американски KC-135R лети втори пореден ден близо до руската граница във Финландия

Американски самолет-зареждач Boeing KC-135R Stratotanker е летял за втори пореден ден в близост до руската граница, докато е извършвал продължителен кръгов маршрут над Финландия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.

Самолетът е излетял около 8:45 ч. московско време от британската военновъздушна база „Милденхол“ в югоизточната част на Великобритания. След това е преминал над Северно море, Норвегия и Швеция, преди да навлезе във въздушното пространство на Финландия.

След като е прелетял над Оулу, около 11:20 ч. московско време KC-135R е започнал да следва траектория, разположена приблизително успоредно на руската граница, с център в района на финландския град Пудасярви.

Дължината на маршрута е била около 150 километра, като самолетът е останал приблизително три часа в района, преди да поеме обратно към Великобритания.

Не са установени други самолети за дозареждане

Според информацията самолетът е извършвал полетите си в район, в който не е имало друг самолет с включен транспондер, който да се приближи до него за въздушно дозареждане.

По същото време във Финландия не са се провеждали военни учения, отбелязва РИА Новости.

Според описанието на американските военновъздушни сили KC-135R Stratotanker е предназначен основно за въздушно презареждане, но платформата може да бъде използвана и за задачи, свързани с разузнаване и наблюдение.

В описанието на американските ВВС се посочва още, че самолети от този тип са изпълнявали полети над Русия в рамките на вече прекратения Договор за открито небе.

Самият маршрут на конкретния полет и причината за продължителното присъствие на самолета в района не са официално посочени.