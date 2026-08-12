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Американски KC-135R лети втори пореден ден близо до руската граница във Финландия

Американски KC-135R лети втори пореден ден близо до руската граница във Финландия

12 Август, 2026 16:21, обновена 12 Август, 2026 16:29 1 349 46

  • финландия-
  • сащ-
  • русия-
  • граница

Самолетът за въздушно презареждане е извършвал продължителни кръгови полети в северната част на страната

Американски KC-135R лети втори пореден ден близо до руската граница във Финландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски самолет-зареждач Boeing KC-135R Stratotanker е летял за втори пореден ден в близост до руската граница, докато е извършвал продължителен кръгов маршрут над Финландия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.

Самолетът е излетял около 8:45 ч. московско време от британската военновъздушна база „Милденхол“ в югоизточната част на Великобритания. След това е преминал над Северно море, Норвегия и Швеция, преди да навлезе във въздушното пространство на Финландия.

След като е прелетял над Оулу, около 11:20 ч. московско време KC-135R е започнал да следва траектория, разположена приблизително успоредно на руската граница, с център в района на финландския град Пудасярви.

Дължината на маршрута е била около 150 километра, като самолетът е останал приблизително три часа в района, преди да поеме обратно към Великобритания.

Не са установени други самолети за дозареждане

Според информацията самолетът е извършвал полетите си в район, в който не е имало друг самолет с включен транспондер, който да се приближи до него за въздушно дозареждане.

По същото време във Финландия не са се провеждали военни учения, отбелязва РИА Новости.

Според описанието на американските военновъздушни сили KC-135R Stratotanker е предназначен основно за въздушно презареждане, но платформата може да бъде използвана и за задачи, свързани с разузнаване и наблюдение.

В описанието на американските ВВС се посочва още, че самолети от този тип са изпълнявали полети над Русия в рамките на вече прекратения Договор за открито небе.

Самият маршрут на конкретния полет и причината за продължителното присъствие на самолета в района не са официално посочени.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Смър на САЩ и

    28 16 Отговор
    слугите им в Територията. Слагайте експлозиви по пътя от Кабиле до Безмер

    Коментиран от #10

    16:33 12.08.2026

  • 3 Пропадналост

    24 15 Отговор
    Ние 36 години летим в безтегловност и падаме ли падаме, но ни обясняват че сме се запътили към отбора на богатите пропаднали държави. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #22

    16:33 12.08.2026

  • 4 щеИскат

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "дразнят мечока":

    ще искат като от Иран: компенсации, че са отговорили на атаката...

    16:33 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Румен Решетников

    12 24 Отговор
    Рашибозука, как коментирахте подобни новини, когато самолети на крепостните летят близо до границите на натовски държави ?
    Може да лети където си иска в международното пространство, нали? 😀

    16:34 12.08.2026

  • 7 Вън американските окупатори

    23 12 Отговор
    и тричане през врата за слугите им в тАрАторията

    16:34 12.08.2026

  • 8 Някой

    27 7 Отговор
    Утре руски самолет ще прелети на повече от 200 км от границата, вътре в руска територия и тия ще се разпищят за провокация.

    16:34 12.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бъди шахед !

    7 14 Отговор

    До коментар #2 от "Смър на САЩ и":

    сложи си пръчка динамит в аспуха и порази неверниците!поттен окбар!

    Коментиран от #38

    16:34 12.08.2026

  • 11 Иван 1

    19 6 Отговор
    Време му е за сваляне и няма да е там.

    Коментиран от #15

    16:35 12.08.2026

  • 12 Сатана Z

    23 7 Отговор
    Ще се налети.Краварите така летяха и на границата с Иран ама ония брадатите не разбират от майтап.Свалят всичко,което лети .

    Коментиран от #17

    16:35 12.08.2026

  • 13 гьотлак

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "а ти ще":

    пак ли си мечтаеш да си активен докато поемаш 🤡

    16:36 12.08.2026

  • 14 Всички еврасти-атлантиди в територията

    15 4 Отговор
    ще бъдат тричани със струна от пиано в Белене докато пуснат кафяво

    Коментиран от #19

    16:36 12.08.2026

  • 15 хай ван

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Иван 1":

    време е асан да те свали в обора

    16:36 12.08.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    13 8 Отговор
    ще лети до колкото му позволят руснаците после скрап

    16:37 12.08.2026

  • 17 и шалварите

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    на анна ти?

    16:38 12.08.2026

  • 18 Да лети той,

    17 5 Отговор
    После пак ще има - ама ние бяхме толкова мирни, пък що така ни удариха руснаците….

    Коментиран от #20

    16:39 12.08.2026

  • 19 ти на кука

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всички еврасти-атлантиди в територията":

    и по сантим кожа на ден с рукана 😁

    16:39 12.08.2026

  • 20 ураджам синии

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Да лети той,":

    што са по рахте 2015 къзъм

    16:40 12.08.2026

  • 21 дядото

    10 4 Отговор
    лети,вероятно натъпкан с апаратура за разузнаване

    16:49 12.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Капитан Америка

    6 8 Отговор
    Летим си където си искаме, а руснаците само гледат. След това се връщаме в Безмер.

    16:57 12.08.2026

  • 24 сакън!

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "брар":

    с мотиката!с мотиката!

    17:01 12.08.2026

  • 25 така е

    11 2 Отговор
    Обследват си територията. И у нас такива кръгове правеха преди години. Явно още тогава са се подготвяли за цистерните сега

    17:02 12.08.2026

  • 26 Някой

    6 7 Отговор
    Никой нищо не може да каже на американците!

    17:07 12.08.2026

  • 27 Ксаниба

    6 9 Отговор
    Блатните диваци няма и да гъкнат от страх пред САЩ.Правят се на голямата работа само пред безащитна Украйна .

    Коментиран от #34, #40

    17:09 12.08.2026

  • 28 Маринов

    5 6 Отговор
    Какво да се посочва: самолетът облита своята бъдеща траектория за последващи окраински събития. Мисля, че и Руснаците също са тренирали свалянето му. Всички са доволни!

    17:11 12.08.2026

  • 29 Тоя самолет

    14 1 Отговор
    зарежда на Тръмп химическата тоалетна, която е в контейнера с който напоследък лети лудия.

    17:11 12.08.2026

  • 30 Тарасчук

    5 2 Отговор
    Тоя дето подкрепя укрите тука бил болен от скоротечен рак и имал разсейки навсякъде.

    Коментиран от #35

    17:13 12.08.2026

  • 31 Ааааа

    3 10 Отговор
    Затова ли в Кремъл замирисало на кенеф?

    Коментиран от #44

    17:17 12.08.2026

  • 32 Трепере русораста

    3 5 Отговор
    Замириса.

    17:19 12.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ТИР

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ксаниба":

    Все издигате лозунги,,, какъв страх , след като Иран ги бомби всеки път когато ги провокират ,,,,

    Коментиран от #36

    17:23 12.08.2026

  • 35 Ае примати

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Тарасчук":

    Това ли ви каза пияната от пасоля да пишете.

    17:28 12.08.2026

  • 36 Костадинов

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "ТИР":

    Само праволинейни чугуни модат да допуснат че Иран ги бомби.

    17:31 12.08.2026

  • 37 Левски

    9 0 Отговор
    По време на "студената война" един Б52 се опита да разузнава над Русия на 32км. височина, ама русите го свалиха. Да не стане същото, после кой ми а...а в гащите

    17:41 12.08.2026

  • 38 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "бъди шахед !":

    АМА В НЕГОВИЯ👈 ИЛИ ТОЗ НА КОЛАТА

    17:44 12.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Фръчилото

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ксаниба":

    Факт!
    САЩ им конфискувани 29 танкера с нефт!
    Англия - 2...
    Франция -- 3
    А Украйна,..140 малки танкера ФИРА!
    А.. бегачо от готвачо.. избега отново в бункеро в Урал
    Хихихи
    Ама така...некакси...херойски... избега
    Хехехехе

    Коментиран от #42

    17:58 12.08.2026

  • 41 Няма край

    2 4 Отговор
    руския СТРАХ, няма ...😂

    17:58 12.08.2026

  • 42 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фръчилото":

    Русия си е взела парите при товаренето. А САЩ, Англия и Франция са си пирати и престъпници от близо 200години. Украйна от 5 години освен с тероризъм, с друго не се занимава. Още факти трябват ли ти? Мада фактър

    Коментиран от #46

    18:36 12.08.2026

  • 43 Гриша

    0 1 Отговор
    Тоя е от Безмер. Рум на Радев в очите ви го каза
    Нашият съюзник е САЩ.Копей обаче е психически не добре приема реалността такава каквато е ,а само каквато на него му се иска да бъде.

    Някакъв па потуран помак тръгнал да го сваля. Братиньо първо си вдигни потурите па тогава сваляй самолети да ти се не хързулне нещо у хралупата няма да ти е сефте

    Коментиран от #45

    18:51 12.08.2026

  • 44 Пус лер

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ааааа":

    Ами аз се обос рах ,мирише не се трае

    19:04 12.08.2026

  • 45 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гриша":

    С такъв съюзник като САЩ врагове не ти трябват. Ти си вече окупиран!

    19:05 12.08.2026

  • 46 Най важния Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Е ,че си Г.Й

    19:06 12.08.2026

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