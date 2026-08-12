Американски KC-135R лети втори пореден ден близо до руската граница във Финландия

Американски самолет-зареждач Boeing KC-135R Stratotanker е летял за втори пореден ден в близост до руската граница, докато е извършвал продължителен кръгов маршрут над Финландия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.
Самолетът е излетял около 8:45 ч. московско време от британската военновъздушна база „Милденхол“ в югоизточната част на Великобритания. След това е преминал над Северно море, Норвегия и Швеция, преди да навлезе във въздушното пространство на Финландия.
След като е прелетял над Оулу, около 11:20 ч. московско време KC-135R е започнал да следва траектория, разположена приблизително успоредно на руската граница, с център в района на финландския град Пудасярви.
Дължината на маршрута е била около 150 километра, като самолетът е останал приблизително три часа в района, преди да поеме обратно към Великобритания.
Не са установени други самолети за дозареждане
Според информацията самолетът е извършвал полетите си в район, в който не е имало друг самолет с включен транспондер, който да се приближи до него за въздушно дозареждане.
По същото време във Финландия не са се провеждали военни учения, отбелязва РИА Новости.
Според описанието на американските военновъздушни сили KC-135R Stratotanker е предназначен основно за въздушно презареждане, но платформата може да бъде използвана и за задачи, свързани с разузнаване и наблюдение.
В описанието на американските ВВС се посочва още, че самолети от този тип са изпълнявали полети над Русия в рамките на вече прекратения Договор за открито небе.
Самият маршрут на конкретния полет и причината за продължителното присъствие на самолета в района не са официално посочени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Смър на САЩ и
Коментиран от #10
16:33 12.08.2026
3 Пропадналост
Коментиран от #22
16:33 12.08.2026
4 щеИскат
До коментар #1 от "дразнят мечока":ще искат като от Иран: компенсации, че са отговорили на атаката...
16:33 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Румен Решетников
Може да лети където си иска в международното пространство, нали? 😀
16:34 12.08.2026
7 Вън американските окупатори
16:34 12.08.2026
8 Някой
16:34 12.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бъди шахед !
До коментар #2 от "Смър на САЩ и":сложи си пръчка динамит в аспуха и порази неверниците!поттен окбар!
Коментиран от #38
16:34 12.08.2026
11 Иван 1
Коментиран от #15
16:35 12.08.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #17
16:35 12.08.2026
13 гьотлак
До коментар #9 от "а ти ще":пак ли си мечтаеш да си активен докато поемаш 🤡
16:36 12.08.2026
14 Всички еврасти-атлантиди в територията
Коментиран от #19
16:36 12.08.2026
15 хай ван
До коментар #11 от "Иван 1":време е асан да те свали в обора
16:36 12.08.2026
16 Ний ша Ва упрайм
16:37 12.08.2026
17 и шалварите
До коментар #12 от "Сатана Z":на анна ти?
16:38 12.08.2026
18 Да лети той,
Коментиран от #20
16:39 12.08.2026
19 ти на кука
До коментар #14 от "Всички еврасти-атлантиди в територията":и по сантим кожа на ден с рукана 😁
16:39 12.08.2026
20 ураджам синии
До коментар #18 от "Да лети той,":што са по рахте 2015 къзъм
16:40 12.08.2026
21 дядото
16:49 12.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Капитан Америка
16:57 12.08.2026
24 сакън!
До коментар #22 от "брар":с мотиката!с мотиката!
17:01 12.08.2026
25 така е
17:02 12.08.2026
26 Някой
17:07 12.08.2026
27 Ксаниба
Коментиран от #34, #40
17:09 12.08.2026
28 Маринов
17:11 12.08.2026
29 Тоя самолет
17:11 12.08.2026
30 Тарасчук
Коментиран от #35
17:13 12.08.2026
31 Ааааа
Коментиран от #44
17:17 12.08.2026
32 Трепере русораста
17:19 12.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ТИР
До коментар #27 от "Ксаниба":Все издигате лозунги,,, какъв страх , след като Иран ги бомби всеки път когато ги провокират ,,,,
Коментиран от #36
17:23 12.08.2026
35 Ае примати
До коментар #30 от "Тарасчук":Това ли ви каза пияната от пасоля да пишете.
17:28 12.08.2026
36 Костадинов
До коментар #34 от "ТИР":Само праволинейни чугуни модат да допуснат че Иран ги бомби.
17:31 12.08.2026
37 Левски
17:41 12.08.2026
38 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #10 от "бъди шахед !":АМА В НЕГОВИЯ👈 ИЛИ ТОЗ НА КОЛАТА
17:44 12.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Фръчилото
До коментар #27 от "Ксаниба":Факт!
САЩ им конфискувани 29 танкера с нефт!
Англия - 2...
Франция -- 3
А Украйна,..140 малки танкера ФИРА!
А.. бегачо от готвачо.. избега отново в бункеро в Урал
Хихихи
Ама така...некакси...херойски... избега
Хехехехе
Коментиран от #42
17:58 12.08.2026
41 Няма край
17:58 12.08.2026
42 Факт
До коментар #40 от "Фръчилото":Русия си е взела парите при товаренето. А САЩ, Англия и Франция са си пирати и престъпници от близо 200години. Украйна от 5 години освен с тероризъм, с друго не се занимава. Още факти трябват ли ти? Мада фактър
Коментиран от #46
18:36 12.08.2026
43 Гриша
Нашият съюзник е САЩ.Копей обаче е психически не добре приема реалността такава каквато е ,а само каквато на него му се иска да бъде.
Някакъв па потуран помак тръгнал да го сваля. Братиньо първо си вдигни потурите па тогава сваляй самолети да ти се не хързулне нещо у хралупата няма да ти е сефте
Коментиран от #45
18:51 12.08.2026
44 Пус лер
До коментар #31 от "Ааааа":Ами аз се обос рах ,мирише не се трае
19:04 12.08.2026
45 така е
До коментар #43 от "Гриша":С такъв съюзник като САЩ врагове не ти трябват. Ти си вече окупиран!
19:05 12.08.2026
46 Най важния Факт
До коментар #42 от "Факт":Е ,че си Г.Й
19:06 12.08.2026