Жест на добра воля! Украйна и Русия размениха помежду си тела на убити войници

Украйна и Русия заявиха днес, че са направили размяна на тела на убити войници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Телата на 261 убити бяха върнати на Украйна и според руската страна това са телата на убити украински войници", заяви в Телеграм украинският център за военнопленници.
Руската медия РБК, позовавайки се на руски парламентарист, заяви, че Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела.
Усилията за дипломатическо решаване на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток.
За предаването на тела от Русия на Украйна съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ.
Разследващи и криминалисти ще вземат всички необходими мерки, за да установят самоличността на хората, на които са останките, отбелязва украинската агенция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9, #59
16:40 13.08.2026
2 Хасковски каунь
16:41 13.08.2026
3 Путин
Коментиран от #10, #14
16:41 13.08.2026
4 Хаха
Коментиран от #12
16:42 13.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
............ и е получила от Украйна 24 тела🤔
Ама нали укр...ите трепеха 10 срещу 1 техен❗
Коментиран от #66
16:42 13.08.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пак горе долу хиляда процента разлика Винаги едно и също Десет към едно Да живее демокрацията
16:44 13.08.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Винаги е било така - приблизително 1:10, това е показателно...
16:46 13.08.2026
8 Сатана Z
Добра статистика в полза на Зеления нацист
Коментиран от #48, #63
16:47 13.08.2026
9 нннн
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путин пак се мина. Дава много, получава малко.
16:47 13.08.2026
10 Щом казваш..
До коментар #3 от "Путин":такива сте,
ама другия път си напиши своя ник..
16:48 13.08.2026
11 Оня
16:49 13.08.2026
12 Сложно е
До коментар #4 от "Хаха":сам ли го измисли и вики.. с превод?
16:49 13.08.2026
13 С това съотношение
16:50 13.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИЗСИПАХА ВИ БЕЗБРОЙ
16:50 13.08.2026
16 az СВО Победа 81
261 за 24 ....
Коментиран от #18
16:50 13.08.2026
17 Сатана Z
След нападащата страна в случая Русия няма превъзходство 3 към 1 в жива сила ,защо тогава Украйна стърпи поражения и отстъпва?Значи има нещо друго?
Коментиран от #19, #22
16:51 13.08.2026
18 Ами
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":То като няколко дрона ударят ватенката кво да разменяш?Мръвки?
Коментиран от #21, #24, #72
16:52 13.08.2026
19 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Сатана Z":И само 300 000 редовна руска армия.Останалите опълчение от Донбас.
Коментиран от #36
16:53 13.08.2026
20 Абе все
16:53 13.08.2026
21 az СВО Победа 81
До коментар #18 от "Ами":Дотук минус 2.4 млн. украинци....
Наркетата ще ги занули всичките!
Коментиран от #23
16:54 13.08.2026
22 Убаво
До коментар #17 от "Сатана Z":От тези 650 000 руски войни един няма да се върне жив.
Коментиран от #28, #62, #65
16:54 13.08.2026
23 Аа майкуууу
До коментар #21 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂😂😂
16:55 13.08.2026
24 Соломон
До коментар #18 от "Ами":За сметка на това на всеки мъртва руски Освободител Украйна е приготвила по 10 дрона и професионално селфи от изпращането му на оня свят
Коментиран от #46
16:55 13.08.2026
25 Интересно съотношение
Коментиран от #26, #31, #34
16:56 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #22 от "Убаво":Ще се върнат само онези които са имали късмета да се трансформират в самовари
17:03 13.08.2026
29 мдааааа
Коментиран от #40
17:03 13.08.2026
30 Соломон
До коментар #27 от "Да така е":Няма какво да мисля. То си личи какви сте,щом се радвате на подобни новини
Коментиран от #33
17:05 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 да питам
17:05 13.08.2026
33 Така е
До коментар #30 от "Соломон":Хората които мислят, не тролят! За жалост докато глупака троли, в Украйна умират хора.
17:06 13.08.2026
34 Нещо е останало
До коментар #25 от "Интересно съотношение":от 24
17:06 13.08.2026
35 Иван
17:06 13.08.2026
36 Демек
До коментар #19 от "Последния Софиянец":башибозук!
17:07 13.08.2026
37 Горкия укротрол
17:08 13.08.2026
38 Верно ли
Коментиран от #39
17:08 13.08.2026
39 Бит русораст
До коментар #38 от "Верно ли":Верно е.
17:09 13.08.2026
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #29 от "мдааааа":ЗЕЛЕНСКИ ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА БРАТУШКИ
....
ОЩЕ ДВА МИЛИОНА БРАТЯ СЕ ЗАЪРНАХА У ДОМА СИ КАТО САМОВАРИ :(((
....
Коментиран от #44
17:12 13.08.2026
41 Ами
3 000 чуждестранни "туристи" посетили територията на Новорусия.
Единствената държава проявила интерес за сега е само Перу.
17:12 13.08.2026
42 Руски месар
17:16 13.08.2026
43 Ний ша Ва упрайм
17:17 13.08.2026
44 Соломон
До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не лъжи като дърта индоевропейска. Уби ги Русия и твоя кумир Жужи
Коментиран от #50
17:18 13.08.2026
45 Тити на Кака
Което напълно обяснява явлението "бусификация". Явление, което го има в Украйна, а в Русия и с микроскоп не можеш да откриеш.
Иначе е ясно, че ВСУ печелят войната. В интернет.
В реала се случва 1:10. И няма мърдане от там.
17:20 13.08.2026
46 Мишел
До коментар #24 от "Соломон":Фантазираш ,Саломон.
При дроновете и стрелковото оръжие има приблизително равенство. При всички други оръжия Русия има преимущество, а при тежките оръжия има пълно превъзходство. Украйна има преимущество при предаване на информация в реално време ( Старлинк), но Русия гради подобна система, която е 2/3 готова. Основен проблем на Украйна е увеличаващият се недостиг на жива сила, което води до намаляване на ВСУ на бойното поле. Русия непрекъснато увеличава своите военни на фронта и вече наближава двойно превъзходство.
17:21 13.08.2026
47 ГадюГара
17:21 13.08.2026
48 Орк
До коментар #8 от "Сатана Z":Перемога. Переможил Русия.
17:21 13.08.2026
49 Путин от Курило
17:22 13.08.2026
50 Лука
До коментар #44 от "Соломон":Сюлеймане ,не обиждай родата си ,това ,че говориш турски не те прави генетично и външно по различен от братчедите .
17:23 13.08.2026
51 Хм...
Съотношението е почти 1÷11.
Явно бандерчетата задобряват. Доскоро съотношението беше 1÷25/30. А може би не че задобряват, ами привършват?
Коментиран от #52
17:24 13.08.2026
52 Значи
До коментар #51 от "Хм...":от последната размяна има 24 убити руснаци???
17:26 13.08.2026
53 ТехноЛог
Коментиран от #57
17:27 13.08.2026
54 Ами съотношението е ясно 1:10
"Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела"
Коментиран от #58, #69
17:28 13.08.2026
55 Дудов
17:29 13.08.2026
56 Соломон
17:30 13.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 И така...
До коментар #54 от "Ами съотношението е ясно 1:10":Бързо бързо към последния х0х0ль ... както искат ингилизите!!!
17:31 13.08.2026
59 Знае
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Едно към единадесет . И не забравяй , че Зеленски отказа хуманитарно примирие в превзетата от руснаците Константиновка , даваща възможност на украинците да си приберат телата на няколко хиляди загинали украински бойци там . По официални данни , в боевете за Константиновка украинците изгубиха около 15000 военни . Телата на повечето украинци и чуждестранни наемници останаха в превзетият от руснаците град и околностите му . И това е само в една Константиновка...
17:34 13.08.2026
60 ТехноЛог
До коментар #57 от "Хитлер":Еее да не навлизаме в детайли има хора със слаби нерви в сайта ,да кажем костни материали за импланти ,кожени ръкавици ,портмонета ,тапицерия за фотьойли и т.н..В райха са били доста изобретателни .
17:34 13.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Цитат
До коментар #22 от "Убаво":За 7 месеца от началото на годината -минус 280 000 нациста-убити и ранени!Бандерата танцува!
17:45 13.08.2026
63 Помни
До коментар #8 от "Сатана Z":Укранците реват , че Русия използва по около 8500 авиобомби с управляеми модули и абсолютна точност . Тези авиобомби тежат по 500 , 1500 , 3000 и даже 5000 килограма ! Когато една такава авиобомба попадне в команден пункт , пункт за временна дислокация, наблюдателен пункт , бункер , блиндаж ... там просто няма останали човешки останки на украински военни за връщане ...
Коментиран от #70
17:45 13.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Умен атлантик
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Така е , обаче... трябва да се има предвид лятното летоброене и ретроградния Меркурий!!! Тогава сметките излизат! Плюс това от 1300 убити руси дневно ти колко искаш да събират укрите ? Друго обаче е важно,че тези 261 убити са украинци "според" Русия! Може да са руснаци както се твърдеше в началото (без значение,че вървят комплект с документи и отличия).
Коментиран от #71
17:48 13.08.2026
67 Размяна
След това от руснака остават само отломки, които не се събират за размяна.
17:56 13.08.2026
68 Няма
17:58 13.08.2026
69 Досега украинците
До коментар #54 от "Ами съотношението е ясно 1:10":са получили около 25 000 тела срещу 3 000 руски. Естестевено завладяващия(макар и много бавно) територии разполага с труповете от сраженията - своите изгаря в инсинегаторите или заравя в братски могили за да не плаща вдовишки пенсии, а украинските връща на ВСУ. Украинците откъде да взимат тела като отстъпват? Въпреки всичко още през 04.2026г. Зеленски призна за 55 000 жертви и още толкова изчезнали т.е. 110 000. В тая бройка се вписват и тия 25 000, явно за 4м. са станали още повече.
18:01 13.08.2026
70 Помни
До коментар #63 от "Помни":8500 авиобомби на месец . Плюс тежка артилерия 152 милиметра . Плюс тежка минохвъргачка Тюлпан с калибър 240 милиметра . Боеприпасите са от 130 до над 200 килограма в зависимост от предназначението си. Може да среля и с тактически атомни боеприпаси . Стреля на разстояние от над 9 километра , до над 19 километра ... Какво остава от човек , ако до него попадне 130 килограмова фугасна мина ???...
18:02 13.08.2026
71 Д,мин
До коментар #66 от "Умен атлантик":"Друго обаче е важно,че тези 261 убити са украинци "според" Русия! ", тези интерпретации са си твои, или кораба майка ти ги говори! Пост 5 пише тела и от двете страни, за Русия македонските руснаци са си техни, по кръв и по етнос. Онези с поздрава "Аве Цезаре" и шевроните в стил "Вълча кука" , чиито видеа в Ю тубата леееко и незабележимо изчезнаха, насъскаха братя срещу братя! Тези тела са на хора "доброзорно" мобилизирани от едни бендерки с бусове. Ако между тях има чуждестранни "доброволци" от Латинска Америка, от току що пенсионирали се натювци и от Айдар, Азов, Десен сектор и Кракен, ще е най-добре!
18:04 13.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.