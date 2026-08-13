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Жест на добра воля! Украйна и Русия размениха помежду си тела на убити войници
  Тема: Украйна

Жест на добра воля! Украйна и Русия размениха помежду си тела на убити войници

13 Август, 2026 16:39 1 343 72

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • володимир зеленски

Руската медия РБК, позовавайки се на руски парламентарист, заяви, че Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела

Жест на добра воля! Украйна и Русия размениха помежду си тела на убити войници - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия заявиха днес, че са направили размяна на тела на убити войници, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Телата на 261 убити бяха върнати на Украйна и според руската страна това са телата на убити украински войници", заяви в Телеграм украинският център за военнопленници.

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Руската медия РБК, позовавайки се на руски парламентарист, заяви, че Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела.

Усилията за дипломатическо решаване на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток.

За предаването на тела от Русия на Украйна съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ.

Разследващи и криминалисти ще вземат всички необходими мерки, за да установят самоличността на хората, на които са останките, отбелязва украинската агенция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    56 4 Отговор
    Едно към десет.

    Коментиран от #6, #9, #59

    16:40 13.08.2026

  • 2 Хасковски каунь

    47 2 Отговор
    Сансажман . 12 : 1

    16:41 13.08.2026

  • 3 Путин

    4 37 Отговор
    Сорос ни каза да се евг и да казваме на копейките по строежите че уж сме станали.... "многоходови".

    Коментиран от #10, #14

    16:41 13.08.2026

  • 4 Хаха

    6 38 Отговор
    Корейките неофашисти/нацисти тачат Рoсбия заради комунизма щото уж били равни, ама сегашната Росия се стреми към имперските години, срещу които Ленин бащата на комунизма се бори.

    Коментиран от #12

    16:42 13.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    53 4 Отговор
    Москва е върнала на Украйна 261 тела
    ............ и е получила от Украйна 24 тела🤔
    Ама нали укр...ите трепеха 10 срещу 1 техен❗

    Коментиран от #66

    16:42 13.08.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак горе долу хиляда процента разлика Винаги едно и също Десет към едно Да живее демокрацията

    16:44 13.08.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 3 Отговор
    Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела.
    Винаги е било така - приблизително 1:10, това е показателно...

    16:46 13.08.2026

  • 8 Сатана Z

    43 4 Отговор
    10- 12 укро трупа срещу 1 руски..
    Добра статистика в полза на Зеления нацист

    Коментиран от #48, #63

    16:47 13.08.2026

  • 9 нннн

    33 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин пак се мина. Дава много, получава малко.

    16:47 13.08.2026

  • 10 Щом казваш..

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    такива сте,
    ама другия път си напиши своя ник..

    16:48 13.08.2026

  • 11 Оня

    21 2 Отговор
    Се го оня спец соломончо да мъцне нещо по въпроса!?

    16:49 13.08.2026

  • 12 Сложно е

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    сам ли го измисли и вики.. с превод?

    16:49 13.08.2026

  • 13 С това съотношение

    35 2 Отговор
    не е далеч последният украинец. Да видим после САЩ кой глупав народ ще съсипят!

    16:50 13.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИЗСИПАХА ВИ БЕЗБРОЙ

    32 2 Отговор
    ПАРИ И ОРЪЖИЯ И ПАК НИЩО. ЗАГУБА СЛЕД ЗАГУБА ДО КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРАЙНА.

    16:50 13.08.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    22 2 Отговор
    Почувствахте ли съотношението?

    261 за 24 ....

    Коментиран от #18

    16:50 13.08.2026

  • 17 Сатана Z

    28 3 Отговор
    Вчера Люся Арестович буквално каза ,че на фронта от Руска страна има 650 000 войни и срещу 1 000 000 укъри и зададе въпроса;
    След нападащата страна в случая Русия няма превъзходство 3 към 1 в жива сила ,защо тогава Украйна стърпи поражения и отстъпва?Значи има нещо друго?

    Коментиран от #19, #22

    16:51 13.08.2026

  • 18 Ами

    6 25 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    То като няколко дрона ударят ватенката кво да разменяш?Мръвки?

    Коментиран от #21, #24, #72

    16:52 13.08.2026

  • 19 Последния Софиянец

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    И само 300 000 редовна руска армия.Останалите опълчение от Донбас.

    Коментиран от #36

    16:53 13.08.2026

  • 20 Абе все

    19 2 Отговор
    се чудя,що укрите постъпват нечестно и не връщат на Русия телата на загиналите-да не би да няма повече?

    16:53 13.08.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    24 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Дотук минус 2.4 млн. украинци....

    Наркетата ще ги занули всичките!

    Коментиран от #23

    16:54 13.08.2026

  • 22 Убаво

    4 27 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    От тези 650 000 руски войни един няма да се върне жив.

    Коментиран от #28, #62, #65

    16:54 13.08.2026

  • 23 Аа майкуууу

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂😂😂

    16:55 13.08.2026

  • 24 Соломон

    4 25 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    За сметка на това на всеки мъртва руски Освободител Украйна е приготвила по 10 дрона и професионално селфи от изпращането му на оня свят

    Коментиран от #46

    16:55 13.08.2026

  • 25 Интересно съотношение

    27 1 Отговор
    Украинците бият руснаците а не могат да утрепят повече от 24 човека срещу над 260 техни. Да е жива и здрава урсолианската пропаганда защото иначе щяхме да помислим че двете бели линии съвсем го е закъсал след протестите в цяла Украйна срещу него.

    Коментиран от #26, #31, #34

    16:56 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Соломон

    2 13 Отговор

    До коментар #22 от "Убаво":

    Ще се върнат само онези които са имали късмета да се трансформират в самовари

    17:03 13.08.2026

  • 29 мдааааа

    5 10 Отговор
    Разбира се .. И Всички пожари в роzzии не са от нищо друго , а само от паднали отломки ...

    Коментиран от #40

    17:03 13.08.2026

  • 30 Соломон

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "Да така е":

    Няма какво да мисля. То си личи какви сте,щом се радвате на подобни новини

    Коментиран от #33

    17:05 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 да питам

    8 5 Отговор
    А "бойците" на Ким Чо , приехали ?

    17:05 13.08.2026

  • 33 Така е

    14 4 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    Хората които мислят, не тролят! За жалост докато глупака троли, в Украйна умират хора.

    17:06 13.08.2026

  • 34 Нещо е останало

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Интересно съотношение":

    от 24

    17:06 13.08.2026

  • 35 Иван

    14 1 Отговор
    11 към 1.......обикновено е 25 към 1.в някои случаи 48 към 1.

    17:06 13.08.2026

  • 36 Демек

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    башибозук!

    17:07 13.08.2026

  • 37 Горкия укротрол

    7 3 Отговор
    Не стига, че го мъчи скоротечен рак и има разсейки навсякъде, ами новините от ден на ден са по-лоши за него.

    17:08 13.08.2026

  • 38 Верно ли

    3 10 Отговор
    Путин бил в Курило?

    Коментиран от #39

    17:08 13.08.2026

  • 39 Бит русораст

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Верно ли":

    Верно е.

    17:09 13.08.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 19 Отговор

    До коментар #29 от "мдааааа":

    ЗЕЛЕНСКИ ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА БРАТУШКИ
    ....
    ОЩЕ ДВА МИЛИОНА БРАТЯ СЕ ЗАЪРНАХА У ДОМА СИ КАТО САМОВАРИ :(((
    ....

    Коментиран от #44

    17:12 13.08.2026

  • 41 Ами

    16 3 Отговор
    Преди няколко дни Русия е предложила да върне тленните останки на около
    3 000 чуждестранни "туристи" посетили територията на Новорусия.
    Единствената държава проявила интерес за сега е само Перу.

    17:12 13.08.2026

  • 42 Руски месар

    12 2 Отговор
    Складовете са препълнени!Не може да приемем повече!

    17:16 13.08.2026

  • 43 Ний ша Ва упрайм

    10 1 Отговор
    цифрите говорят те не лъжат изводите кой има у кратуната нещо си ги прави сам логиката а не да четеш манипулирани платени "съобщения". Наемниците са тор

    17:17 13.08.2026

  • 44 Соломон

    2 12 Отговор

    До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не лъжи като дърта индоевропейска. Уби ги Русия и твоя кумир Жужи

    Коментиран от #50

    17:18 13.08.2026

  • 45 Тити на Кака

    9 2 Отговор
    Такааааа, за пореден път съотношение 1:10.
    Което напълно обяснява явлението "бусификация". Явление, което го има в Украйна, а в Русия и с микроскоп не можеш да откриеш.
    Иначе е ясно, че ВСУ печелят войната. В интернет.
    В реала се случва 1:10. И няма мърдане от там.

    17:20 13.08.2026

  • 46 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Фантазираш ,Саломон.
    При дроновете и стрелковото оръжие има приблизително равенство. При всички други оръжия Русия има преимущество, а при тежките оръжия има пълно превъзходство. Украйна има преимущество при предаване на информация в реално време ( Старлинк), но Русия гради подобна система, която е 2/3 готова. Основен проблем на Украйна е увеличаващият се недостиг на жива сила, което води до намаляване на ВСУ на бойното поле. Русия непрекъснато увеличава своите военни на фронта и вече наближава двойно превъзходство.

    17:21 13.08.2026

  • 47 ГадюГара

    7 1 Отговор
    Укрите на снимката бързат тоя в чувала да го носят докато бере душа ,та да му продадат органите !

    17:21 13.08.2026

  • 48 Орк

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Перемога. Переможил Русия.

    17:21 13.08.2026

  • 49 Путин от Курило

    4 5 Отговор
    Всьо па план !

    17:22 13.08.2026

  • 50 Лука

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Соломон":

    Сюлеймане ,не обиждай родата си ,това ,че говориш турски не те прави генетично и външно по различен от братчедите .

    17:23 13.08.2026

  • 51 Хм...

    12 2 Отговор
    24÷261
    Съотношението е почти 1÷11.
    Явно бандерчетата задобряват. Доскоро съотношението беше 1÷25/30. А може би не че задобряват, ами привършват?

    Коментиран от #52

    17:24 13.08.2026

  • 52 Значи

    10 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хм...":

    от последната размяна има 24 убити руснаци???

    17:26 13.08.2026

  • 53 ТехноЛог

    8 2 Отговор
    Хич нямат нюх руснаците в бизнес идеите ,това ако бяха германци от толкова много трупове на украинци и наемници ,що люксозни желирани консерви за домашни любимци щяха да спретнат ,плюс материали за очни импланти и епифизни жлези .

    Коментиран от #57

    17:27 13.08.2026

  • 54 Ами съотношението е ясно 1:10

    10 1 Отговор
    1:10 жертви така смятат и американските специалисти...
    "Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела"

    Коментиран от #58, #69

    17:28 13.08.2026

  • 55 Дудов

    1 0 Отговор
    А кога ще си разменят живи?

    17:29 13.08.2026

  • 56 Соломон

    12 1 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    17:30 13.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И така...

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ами съотношението е ясно 1:10":

    Бързо бързо към последния х0х0ль ... както искат ингилизите!!!

    17:31 13.08.2026

  • 59 Знае

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Едно към единадесет . И не забравяй , че Зеленски отказа хуманитарно примирие в превзетата от руснаците Константиновка , даваща възможност на украинците да си приберат телата на няколко хиляди загинали украински бойци там . По официални данни , в боевете за Константиновка украинците изгубиха около 15000 военни . Телата на повечето украинци и чуждестранни наемници останаха в превзетият от руснаците град и околностите му . И това е само в една Константиновка...

    17:34 13.08.2026

  • 60 ТехноЛог

    10 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хитлер":

    Еее да не навлизаме в детайли има хора със слаби нерви в сайта ,да кажем костни материали за импланти ,кожени ръкавици ,портмонета ,тапицерия за фотьойли и т.н..В райха са били доста изобретателни .

    17:34 13.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Цитат

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Убаво":

    За 7 месеца от началото на годината -минус 280 000 нациста-убити и ранени!Бандерата танцува!

    17:45 13.08.2026

  • 63 Помни

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Укранците реват , че Русия използва по около 8500 авиобомби с управляеми модули и абсолютна точност . Тези авиобомби тежат по 500 , 1500 , 3000 и даже 5000 килограма ! Когато една такава авиобомба попадне в команден пункт , пункт за временна дислокация, наблюдателен пункт , бункер , блиндаж ... там просто няма останали човешки останки на украински военни за връщане ...

    Коментиран от #70

    17:45 13.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Умен атлантик

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Така е , обаче... трябва да се има предвид лятното летоброене и ретроградния Меркурий!!! Тогава сметките излизат! Плюс това от 1300 убити руси дневно ти колко искаш да събират укрите ? Друго обаче е важно,че тези 261 убити са украинци "според" Русия! Може да са руснаци както се твърдеше в началото (без значение,че вървят комплект с документи и отличия).

    Коментиран от #71

    17:48 13.08.2026

  • 67 Размяна

    3 3 Отговор
    Около 85% от руските загуби в жива сила са резултат от среща с украински дрон с половин кило взрив.
    След това от руснака остават само отломки, които не се събират за размяна.

    17:56 13.08.2026

  • 68 Няма

    0 4 Отговор
    убит руснак!Умрели са от препиване след превземане на пасьолка!

    17:58 13.08.2026

  • 69 Досега украинците

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ами съотношението е ясно 1:10":

    са получили около 25 000 тела срещу 3 000 руски. Естестевено завладяващия(макар и много бавно) територии разполага с труповете от сраженията - своите изгаря в инсинегаторите или заравя в братски могили за да не плаща вдовишки пенсии, а украинските връща на ВСУ. Украинците откъде да взимат тела като отстъпват? Въпреки всичко още през 04.2026г. Зеленски призна за 55 000 жертви и още толкова изчезнали т.е. 110 000. В тая бройка се вписват и тия 25 000, явно за 4м. са станали още повече.

    18:01 13.08.2026

  • 70 Помни

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Помни":

    8500 авиобомби на месец . Плюс тежка артилерия 152 милиметра . Плюс тежка минохвъргачка Тюлпан с калибър 240 милиметра . Боеприпасите са от 130 до над 200 килограма в зависимост от предназначението си. Може да среля и с тактически атомни боеприпаси . Стреля на разстояние от над 9 километра , до над 19 километра ... Какво остава от човек , ако до него попадне 130 килограмова фугасна мина ???...

    18:02 13.08.2026

  • 71 Д,мин

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Умен атлантик":

    "Друго обаче е важно,че тези 261 убити са украинци "според" Русия! ", тези интерпретации са си твои, или кораба майка ти ги говори! Пост 5 пише тела и от двете страни, за Русия македонските руснаци са си техни, по кръв и по етнос. Онези с поздрава "Аве Цезаре" и шевроните в стил "Вълча кука" , чиито видеа в Ю тубата леееко и незабележимо изчезнаха, насъскаха братя срещу братя! Тези тела са на хора "доброзорно" мобилизирани от едни бендерки с бусове. Ако между тях има чуждестранни "доброволци" от Латинска Америка, от току що пенсионирали се натювци и от Айдар, Азов, Десен сектор и Кракен, ще е най-добре!

    18:04 13.08.2026

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