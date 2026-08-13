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След Украйна! Владимир Путин декларира, че Русия не заплашва и Япония

След Украйна! Владимир Путин декларира, че Русия не заплашва и Япония

13 Август, 2026 18:39 1 236 63

  • русия-
  • япония-
  • владимир путин-
  • курилски острови

Руският президент също така критикува настоящото японско правителство и призова отношенията да се върнат към състоянието, в което са били по времето на бившия министър-председател Шинзо Абе

След Украйна! Владимир Путин декларира, че Русия не заплашва и Япония - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия "не заплашва Япония" и че ескалиращата реторика на Япония и санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна са необосновани.

Путин заяви, че Русия няма териториални претенции към Япония, но намекна, че териториалните претенции на Япония върху Курилските острови представляват заплаха за Русия.

Това обобщи Институтът за изследване на войната.

На 12 август руският президент Владимир Путин се срещна с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина по време на заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот в Южно-Сахалинск, област Сахалин, като Путин и Лиина използваха публичните си изявления предимно за да критикуват позицията на Япония.

Путин също така критикува настоящото японско правителство и призова отношенията да се върнат към състоянието, в което са били по времето на бившия министър-председател Шинзо Абе.

Путин заяви, че "потенциалът за конфликт" в Азиатско-тихоокеанския регион нараства, тъй като НАТО "прониква" в региона, създавайки нови военно-политически блокове и разполагайки нови оръжейни системи.

Коментарите на Путин и Лиина вероятно имат за цел да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да се справи с предизвикателствата в своята среда на сигурност.

Реакцията на Кремъл към японската "Бяла книга за отбраната" за 2026 г. е значително по-сдържана в сравнение с тази на Китайската народна република (КНР), която включваше обвинения към Япония, че "преувеличава" заплахата от Пекин и използва КНР като претекст за ремилитаризация.

Вероятно Путин е искал да даде да се разбере, че Япония трябва да приспособи отбранителната си политика в съответствие с руските интереси, като същевременно поддържа известна реторична дистанция от острата реакция на Китай към японската "Бяла книга" за 2026 г.

Путин също така използва срещата си с Лиина, за да критикува "последните решения" на ЕС, свързани с корабите от руския "сенчест флот", като вероятно имаше предвид приемането от страна на ЕС на правни механизми, които разширяват правомощията на европейските власти да инспектират кораби от руския "сенчест флот", както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г., насочен срещу танкерите от руския "сенчест флот" и нефтопреработвателните заводи.

Путин критикува правните механизми на ЕС за конфискация на кораби от "сенчестия флот" и продажба на техния товар, както и заплаши, че Русия може да "отговори със същото" на западни кораби, плаващи в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.

Лиина отговори, че Тихоокеанският флот разполага с капацитет да инспектира и задържа кораби на "неприятелски държави". През 2026 г. европейските държави предприемат все по-съгласувани мерки за противодействие на руския "сенчест флот".

На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, която се проведе в периода януари-август 2026 г.

Операциите по контраофанзивата в посока Александровка демонстрират способността на Украйна да постига относително значителни тактически напредъци и да възобнови в ограничена степен механизираните маневри по отделни участъци от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се готви за мащабна принудителна мобилизация на резервистите след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

В нощта на 11 срещу 12 август украинските сили нанесоха мащабен удар срещу руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Купянск, а руските сили - в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък русодебилския клошарски трол

    9 16 Отговор
    Е болен от скоротечен рак с разсейки и много ще реве от болки защото няма пари и за морфин да угасне тихо...по добре да се задуши в гърнето с изпражненията си от изпаренията

    Коментиран от #3, #4

    18:41 13.08.2026

  • 2 КИБОРГ

    7 18 Отговор
    Независими анализатори твърдят, че световният конфликт може да започне в началото на зимата. При сблъсък първата задача на руснаците е да премахнат двата гръбнака на Запада – сателитите за ранно оповестяване и навигация. Русия разполага с лазера "Пересвет", системата "Тобол" (75 случая на заглушаване над Европа от 2019 г., източници: NYT, Тексаски университет), орбитални "сателити-убийци" и ракети С-500. Без сателити Западът губи комуникация, насочване и реакция – кораби, ракети и армии слепеят. Злобното куче Ким Чен-ун вече не е на верига – 9500 севернокорейски военни са в Курска област, очакват се още 30–50 хил. до ноември, доставени са над 100 ракети KN-23/24 (източници: Kyodo, Reuters, RBC, ISW). На 13 август Путин посети спорния Итуруп, Япония протестира (ТАСС, Anadolu). Това не е война на терен, а на ослепяване – тактика, която ще предизвика масов хаос в комуникацията, координацията и вземането на решения. НАТО не е подготвено за такъв тип война. При този хаос трябва ли европейският гражданин да се притеснява за живота си?

    🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #10, #47

    18:42 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точен сте

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "А пък русодебилския клошарски трол":

    Те всички руycoфилиcтици клошaрски копейки по добре да се отърват от мъките колкото може по скоро

    18:43 13.08.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    22 14 Отговор
    От Япония да си траят и да се подмазват на тези дето ги облъчиха 1945г.

    18:43 13.08.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    16 21 Отговор
    Ало, японците!
    Защо изпращате на маскалите Тойоти и Нисани?
    Нека си карат руските таралясници Масквич!

    Коментиран от #13

    18:43 13.08.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    21 8 Отговор
    Смешни японски лалугери да си седят в дупката и да не поглеждат дори към курилския архипелаг който е руски по волята на Бог.

    18:45 13.08.2026

  • 8 Леле - леле ! 🤔

    16 8 Отговор
    Украинците са на привършване . Натото (англосаксонците , Турция и Израел ) смятат да използват японците за поредно пушечно месо под руски обстрел !

    Коментиран от #16

    18:45 13.08.2026

  • 9 САЩ премахнаха окупационният режим

    11 18 Отговор
    върху Германия и Япония и настояват да се въоръжават.
    Не ми се мисли какво ще става с руснята!

    18:46 13.08.2026

  • 10 Пълни глупости

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "КИБОРГ":

    Копейките само за войни бълнуват.

    Коментиран от #35

    18:46 13.08.2026

  • 11 Беceн язoвец

    9 16 Отговор
    клетите и безпомощни раши да се свият и да си траят ,стига им боя в Украйна и 2 милиона при кобзон,че и Японците да ги почнат

    Коментиран от #33

    18:46 13.08.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    10 5 Отговор
    Къде сте бе, комедианти от ISW???

    Липсвахте ми! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    18:47 13.08.2026

  • 13 Бесен - Язовец

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Може да има ритници по дебелата Буда ако не слушат какво ги съветва руския президент Владимир Путин

    Коментиран от #28

    18:47 13.08.2026

  • 14 Фори

    7 11 Отговор
    Никой не вярва на думите на Путин че няма да го нападне. Дори Япония и Щвейцария!

    Коментиран от #22, #29

    18:48 13.08.2026

  • 15 У0400 Ямбол е градът

    7 0 Отговор
    Има мобилизация да вземат нашите тролове да ги мобилизират. И без това го величаят.

    18:48 13.08.2026

  • 16 Соломон

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "Леле - леле ! 🤔":

    Не се притеснявай за украинците. За всеки руски турист са приготвили по 10 дрона и качествено и професионално селфи от екскурзията му в Украйна

    Коментиран от #20

    18:50 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    Знаете ли за кво им е архипелага на японските слуги на ФАЩ, по камъните на архипелага расте един мъх искат да го изкльопат и него, и разни дребни риби дето се крият близо до него.

    18:53 13.08.2026

  • 20 Леле - леле ! 🤔

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    По-добре да бяха приготвили черно найлонови чували за войниците на украинската хунта ! Но нищо , така ще вкарат Русия в чувалена криза , че не може да намери достатъчно турбо за войниците на зеления наркоман .

    Коментиран от #23

    18:53 13.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъ

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Фори":

    "Никой не вярва на думите на Путин че няма да го нападне."

    То и аз не вярвах, че Куба може да е заплаха за сигурността на САЩ, но Рубио ме опроверга.....🤣
    П.с

    Между другото, Рубио е досущ като нашите еничари - латинос, който ненавижда латиносите...

    18:55 13.08.2026

  • 23 Соломон

    5 7 Отговор

    До коментар #20 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ами тя Русия вече е в криза

    Коментиран от #36

    18:55 13.08.2026

  • 24 Заплахата за света

    9 6 Отговор
    се нарича САЩ!

    18:56 13.08.2026

  • 25 Гресирана ватенка

    7 10 Отговор
    Всяка ватенка,която отива на фронта е задължен да си носи чувал за труп.Така по-лесно го прибират в къщи😁

    Коментиран от #26

    18:56 13.08.2026

  • 26 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    И чувала предварително надписан къде да бъде доставен че стават грешки. А това струва пари

    Коментиран от #32

    18:59 13.08.2026

  • 27 Хаха

    7 3 Отговор
    Оказва се, че западната военна помощ за Украйна чупи рекорди: през юни тя достигна пик, въпреки края на пряката подкрепа от САЩ, според данни на Института Кил в Германия.
    Киев е получил 7,2 милиарда евро военна помощ през юни. Това е най-високата сума от април 2024 г., когато Украйна получи 9,04 милиарда евро, и третото по големина месечно военно финансиране от донори от февруари 2022 г.
    Това повдига разумен въпрос: къде отидоха тези пари, ако Зеленски твърди, че няма с какво да сваля ракети?

    18:59 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 име

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Фори":

    Путин не напада, Путин денацифицира. Включително превантивно денацифициране. Ако не ти харесва, пиши завещание и ходи на фронта да се пробваш да мачкаш ушанки.

    19:00 13.08.2026

  • 30 !!!?

    5 4 Отговор
    Путлер е гушнал китката...и наобиколилата го глутница гавази няма да може да му помогне !

    19:01 13.08.2026

  • 31 Реалист

    3 2 Отговор
    Хвърли им шепа уран 238 на японците и ще заобичат вечно

    19:01 13.08.2026

  • 32 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Соломон":

    Сюлеймане, виж последната статия за размяна на чували от днес!?
    261:24! Абе всеки път съотношението е 1:12,15, ама ти си фантазирай квото ти е кеф...

    Коментиран от #39

    19:02 13.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Махнете тази ботоксова шматка

    4 4 Отговор
    Дайте нещо за нормалните хора.За черната пантера,за плажовете,за бангарангата...

    19:02 13.08.2026

  • 35 Жапанка с чип

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пълни глупости":

    Войната също е и на интелектуално и психологическо ниво, но повечето тука отдавна сте я изгубили.

    19:04 13.08.2026

  • 36 Мда

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Соломон":

    Пак криза за бензин в Москва.Мдам.

    Коментиран от #42

    19:04 13.08.2026

  • 37 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 2 Отговор
    Няма никакво значение какво казва или подписва ходещото на токчета нищожеcтво Пусин.
    Никога не спазва думата или подписа си. Няма нищо мъжко в него, поведението му напълно отговаря на фамилията.

    19:08 13.08.2026

  • 38 И кой го пише това?

    2 1 Отговор
    "Срамежливо" отпечатаното лого сочи на "Институтът за изследване на войната" , демек подпалвачите на война. Кратка справка : Кимбърли Каган основава ISW през 2007 година. Тя е омъжена за Фредерик Каган, старши сътрудник в Американския институт за предприемачество и един от архитектите на стратегията за увеличаване на войските в Ирак. Фредерик е брат на Робърт Каган, съосновател на прословутия Проект за новия американски век (PNAC) – неоконсервативната групировка, която планира инвазията в Ирак още през 1998 година. Робърт пък е женен за Виктория Нюланд, която като заместник държавен секретар координира американската подкрепа за преврата в Украйна през 2014 година. И това не е конспиративна теория. Това е публично достъпна информация, която основните медии системно игнорират. И в крайна сметка, кво им бърка в г..а, че Путин бил на Курилите? Сакаш Тръмп не ходи в Хавай или не приказва, че искал да стане президент на Венецуела и на Иран. САЩ не са ли на хиляди и хиляди мили от Курилите?

    19:08 13.08.2026

  • 39 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха":

    Ще ти дам една друга реална статистика. През ВСВ Германия загуби със 7 милиона убити. При това се сражава и със Англичани,Американци и др. СССР спечели със клизма със загуби от 27 милиона

    Коментиран от #49, #53

    19:08 13.08.2026

  • 40 Пламен

    3 1 Отговор
    Минаха 4 месеца , откакто Кирил Дмитриев предсказа , че Европа ще разпадне.след четири месеца.Статийката я има във форум.

    13 Април, 2026
    Цитирам дословно Кирил Дмитриев.
    -Проверете след четири месеца дали съм бил прав.

    Копейките бяха в делириум , обаче се оказа , че руснака пак лъже.:)

    Коментиран от #51, #56

    19:08 13.08.2026

  • 41 Ами

    2 1 Отговор
    Вчера имаше статия в която се казваше, че преди няколко дни
    САЩ са забранили на окраина да атакува Новоросийск.
    Вчера и онзи ден към Новоросийск са изпратени над 500 летателни апарата,
    в резултат на което са регистрирани двайсетина локални пожара най-вероятно
    от свалените летателни апарати. Не се съобщава за сериозни поражения.
    В американски сайтове се появиха и сателитни снимки.
    Та ... Колко да е мащабен този удър към Новоросийск?

    19:09 13.08.2026

  • 42 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Мда":

    Не знам каква "криза" има в Москва с бензина, ама там за разлика от Укрия бензиностанциите там са си на място и не димят....

    19:09 13.08.2026

  • 43 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Руският ботуш отново ще марширува по Жар Освободител,а жълтопаветната измет ще пляска с ръце както са правили техните бащи и деди.

    Коментиран от #46

    19:09 13.08.2026

  • 44 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 4 Отговор
    За един месец славните украински войни си върнаха толкова земи, колкото монголята на Пут Ин Хан успя да узурпира за цяла година и даде над 300 000 жертви.

    19:10 13.08.2026

  • 45 Има ли още шарани?

    1 4 Отговор
    И кой е този трезво мислещ човек на планетата, който още слуша или вярва на блатните московски opки ?! 🤣🤣🤣
    Трябва да си топ oлиrofрен за да обръщаш внимание на тези патологични лъжци и yбийци !

    19:14 13.08.2026

  • 46 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    Ще марширува. Ама бос и без ботуши,с вдигнати ръце. Като изпаднали германци

    Коментиран от #58

    19:14 13.08.2026

  • 47 !!!?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "КИБОРГ":

    Предиъда да ти "Пересвет"не виж къде се намира е Мадуро !!!?

    19:15 13.08.2026

  • 48 По темата:

    2 0 Отговор
    Пример едно : В момента н Япония не се изучава по история кой е хвърлил атомните бомби през 1945г. над Хирошима и Нагасаки. Вместо това, в стила на "каган" се намеква, че това е сторила Русия. Втори пример: при неотдавнашното си посещение в САЩ Санае Такаити, премиер на Япония, посети гроба/паметника на пилота хвърлил атомните бомби през 1945г., постави цветя, поклони се и се разплака. Нещо ? Кратка историческа справка за пилота. Първо американците му казват, че ще направи нещо благородно. После като вижда какво е причинил, пилота полудява/получава в психически срив и т.н. и .... нормално, като нормален пич, се самоубива. ХахаАмериканците му издигат паметник. И именно на него са покланя Такаити. Нещо като паметника на свалените американци, които бомбандирали столицата ни. И що са хвърлили бомбите, да ги питаш? Ами защото не могли да ги победят по друг начин. Нещо да ви присвятква червената ламба за аналогия с Русия и Иран. Свят като цвят ...

    Коментиран от #54

    19:15 13.08.2026

  • 49 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Виж истинската статистика, Сюлеймане:
    Първо СССР не воюва "само" с Германия, а с обединена тогава Европа, без окупираните Югославия /изключение правят усташите/и Гърция. Австрия, Румъния, Финландия, Унгария, Италия, Словакия, Франция, Испания, местни бандери и прибалтийци подпомагат Вермахта с цели армии, Чехия технологично, България логистично!
    Второ - в тези бройки "жертви" Сталин умишлено включва и починалите от естествена смърт през тези години в СССР, но въпреки това цивилните загуби не са малко! Военните са приблизително еднакви!
    Трето, ако не беше Червената армия да извади предците ти буквално от пещите, ти нямаше да се случиш днес и да ръсиш глупости, неблагодарнико!
    Четвърто - Япония воюва сама в Тихия океан и Китай с половината свят, а не Германия! И накрая пак трябва Червената армия да я побеждава!

    Коментиран от #55

    19:18 13.08.2026

  • 50 Путин

    1 0 Отговор
    Само слабите заплашват.Силните действат когато си решат.

    19:19 13.08.2026

  • 51 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пламен":

    Колективния запад на практика вече се е разпаднал.
    Просто не са го обявили официално.
    Скоро да си чувал нещо за коалицията на желаещите.
    Май на желаещите им минаха мераците :)

    19:20 13.08.2026

  • 52 хахахаха

    1 0 Отговор
    Но за САЩ не е много сигурно. Япония го играха този мач.

    19:21 13.08.2026

  • 53 Справедлив

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Чифутино, всеки ден ти правя клизма и искаш още

    19:21 13.08.2026

  • 54 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "По темата:":

    Ние не само издигнахме паметник на американските пилоти бомбардирали София.
    Дори съборихме МОЧА, защото бил съветски паметник.
    Така, че не сме по стока от японците.

    19:29 13.08.2026

  • 55 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Скъпи ми смехурко. За каква обединена Европа ми говориш че ставаш смешен. А статистика която съм ти дал включва и цивилните жертви. Голяма част от дело на англо американските бомбадировки. Къде са 7 и къде 27 милиона. И ако не бе помощта нямаше да има кого да освобождават

    19:30 13.08.2026

  • 56 Плоски мозъчета

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пламен":

    След брекзита и отказа на Испания да подкрепи военните операции срещу Иран, остава само Германия и Полша да спрат гювеча за зеления клоун и край с ЕС.

    Коментиран от #57

    19:32 13.08.2026

  • 57 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Плоски мозъчета":

    И защо Испания трябва да подкрепят военни операции в Иран. Това какво общо има с Европа. Докато Украйна е в Европа и какво ще се случи с нея засяга Европа

    19:36 13.08.2026

  • 58 Мигрантска криза

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Като те набарат някои арабели в тъмното, като почнат да спират тока, да видим как ще тролиш после.

    19:36 13.08.2026

  • 59 Троянец

    1 1 Отговор
    DW ......това ми стига!

    Коментиран от #61

    19:39 13.08.2026

  • 60 Герги

    2 1 Отговор
    .....Путин заяви, че Русия няма териториални претенции към Япония....да се смееш ли или да плачеш...крадеца казва че няма териториални претенции към ограбеният...наглост на Нта степен.

    19:44 13.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Кажи на Владимир Путин":

    Ще го направи с Майката на наркомана.

    19:47 13.08.2026

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