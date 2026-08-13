Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия "не заплашва Япония" и че ескалиращата реторика на Япония и санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна са необосновани.

Путин заяви, че Русия няма териториални претенции към Япония, но намекна, че териториалните претенции на Япония върху Курилските острови представляват заплаха за Русия.

Това обобщи Институтът за изследване на войната.

На 12 август руският президент Владимир Путин се срещна с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина по време на заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот в Южно-Сахалинск, област Сахалин, като Путин и Лиина използваха публичните си изявления предимно за да критикуват позицията на Япония.

Путин също така критикува настоящото японско правителство и призова отношенията да се върнат към състоянието, в което са били по времето на бившия министър-председател Шинзо Абе.

Путин заяви, че "потенциалът за конфликт" в Азиатско-тихоокеанския регион нараства, тъй като НАТО "прониква" в региона, създавайки нови военно-политически блокове и разполагайки нови оръжейни системи.

Коментарите на Путин и Лиина вероятно имат за цел да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да се справи с предизвикателствата в своята среда на сигурност.

Реакцията на Кремъл към японската "Бяла книга за отбраната" за 2026 г. е значително по-сдържана в сравнение с тази на Китайската народна република (КНР), която включваше обвинения към Япония, че "преувеличава" заплахата от Пекин и използва КНР като претекст за ремилитаризация.

Вероятно Путин е искал да даде да се разбере, че Япония трябва да приспособи отбранителната си политика в съответствие с руските интереси, като същевременно поддържа известна реторична дистанция от острата реакция на Китай към японската "Бяла книга" за 2026 г.

Путин също така използва срещата си с Лиина, за да критикува "последните решения" на ЕС, свързани с корабите от руския "сенчест флот", като вероятно имаше предвид приемането от страна на ЕС на правни механизми, които разширяват правомощията на европейските власти да инспектират кораби от руския "сенчест флот", както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г., насочен срещу танкерите от руския "сенчест флот" и нефтопреработвателните заводи.

Путин критикува правните механизми на ЕС за конфискация на кораби от "сенчестия флот" и продажба на техния товар, както и заплаши, че Русия може да "отговори със същото" на западни кораби, плаващи в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.

Лиина отговори, че Тихоокеанският флот разполага с капацитет да инспектира и задържа кораби на "неприятелски държави". През 2026 г. европейските държави предприемат все по-съгласувани мерки за противодействие на руския "сенчест флот".

На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, която се проведе в периода януари-август 2026 г.

Операциите по контраофанзивата в посока Александровка демонстрират способността на Украйна да постига относително значителни тактически напредъци и да възобнови в ограничена степен механизираните маневри по отделни участъци от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се готви за мащабна принудителна мобилизация на резервистите след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

В нощта на 11 срещу 12 август украинските сили нанесоха мащабен удар срещу руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.

Наскоро украинските сили напреднаха в посока Купянск, а руските сили - в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.