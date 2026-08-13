След Украйна! Владимир Путин декларира, че Русия не заплашва и Япония

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия "не заплашва Япония" и че ескалиращата реторика на Япония и санкциите срещу Русия във връзка с войната в Украйна са необосновани.
Путин заяви, че Русия няма териториални претенции към Япония, но намекна, че териториалните претенции на Япония върху Курилските острови представляват заплаха за Русия.
Това обобщи Институтът за изследване на войната.
На 12 август руският президент Владимир Путин се срещна с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина по време на заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот в Южно-Сахалинск, област Сахалин, като Путин и Лиина използваха публичните си изявления предимно за да критикуват позицията на Япония.
Путин също така критикува настоящото японско правителство и призова отношенията да се върнат към състоянието, в което са били по времето на бившия министър-председател Шинзо Абе.
Путин заяви, че "потенциалът за конфликт" в Азиатско-тихоокеанския регион нараства, тъй като НАТО "прониква" в региона, създавайки нови военно-политически блокове и разполагайки нови оръжейни системи.
Коментарите на Путин и Лиина вероятно имат за цел да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да се справи с предизвикателствата в своята среда на сигурност.
Реакцията на Кремъл към японската "Бяла книга за отбраната" за 2026 г. е значително по-сдържана в сравнение с тази на Китайската народна република (КНР), която включваше обвинения към Япония, че "преувеличава" заплахата от Пекин и използва КНР като претекст за ремилитаризация.
Вероятно Путин е искал да даде да се разбере, че Япония трябва да приспособи отбранителната си политика в съответствие с руските интереси, като същевременно поддържа известна реторична дистанция от острата реакция на Китай към японската "Бяла книга" за 2026 г.
Путин също така използва срещата си с Лиина, за да критикува "последните решения" на ЕС, свързани с корабите от руския "сенчест флот", като вероятно имаше предвид приемането от страна на ЕС на правни механизми, които разширяват правомощията на европейските власти да инспектират кораби от руския "сенчест флот", както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г., насочен срещу танкерите от руския "сенчест флот" и нефтопреработвателните заводи.
Путин критикува правните механизми на ЕС за конфискация на кораби от "сенчестия флот" и продажба на техния товар, както и заплаши, че Русия може да "отговори със същото" на западни кораби, плаващи в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.
Лиина отговори, че Тихоокеанският флот разполага с капацитет да инспектира и задържа кораби на "неприятелски държави". През 2026 г. европейските държави предприемат все по-съгласувани мерки за противодействие на руския "сенчест флот".
На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, която се проведе в периода януари-август 2026 г.
Операциите по контраофанзивата в посока Александровка демонстрират способността на Украйна да постига относително значителни тактически напредъци и да възобнови в ограничена степен механизираните маневри по отделни участъци от фронтовата линия.
Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се готви за мащабна принудителна мобилизация на резервистите след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.
В нощта на 11 срещу 12 август украинските сили нанесоха мащабен удар срещу руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.
Наскоро украинските сили напреднаха в посока Купянск, а руските сили - в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък русодебилския клошарски трол
Коментиран от #3, #4
18:41 13.08.2026
2 КИБОРГ
🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #10, #47
18:42 13.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Точен сте
До коментар #1 от "А пък русодебилския клошарски трол":Те всички руycoфилиcтици клошaрски копейки по добре да се отърват от мъките колкото може по скоро
18:43 13.08.2026
5 Бесен - Язовец
18:43 13.08.2026
6 Ганя Путинофила
Защо изпращате на маскалите Тойоти и Нисани?
Нека си карат руските таралясници Масквич!
Коментиран от #13
18:43 13.08.2026
7 Бесен - Язовец
18:45 13.08.2026
8 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #16
18:45 13.08.2026
9 САЩ премахнаха окупационният режим
Не ми се мисли какво ще става с руснята!
18:46 13.08.2026
10 Пълни глупости
До коментар #2 от "КИБОРГ":Копейките само за войни бълнуват.
Коментиран от #35
18:46 13.08.2026
11 Беceн язoвец
Коментиран от #33
18:46 13.08.2026
12 az СВО Победа 81
Липсвахте ми! 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #21
18:47 13.08.2026
13 Бесен - Язовец
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Може да има ритници по дебелата Буда ако не слушат какво ги съветва руския президент Владимир Путин
Коментиран от #28
18:47 13.08.2026
14 Фори
Коментиран от #22, #29
18:48 13.08.2026
15 У0400 Ямбол е градът
18:48 13.08.2026
16 Соломон
До коментар #8 от "Леле - леле ! 🤔":Не се притеснявай за украинците. За всеки руски турист са приготвили по 10 дрона и качествено и професионално селфи от екскурзията му в Украйна
Коментиран от #20
18:50 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бесен - Язовец
18:53 13.08.2026
20 Леле - леле ! 🤔
До коментар #16 от "Соломон":По-добре да бяха приготвили черно найлонови чували за войниците на украинската хунта ! Но нищо , така ще вкарат Русия в чувалена криза , че не може да намери достатъчно турбо за войниците на зеления наркоман .
Коментиран от #23
18:53 13.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ъъъ
До коментар #14 от "Фори":"Никой не вярва на думите на Путин че няма да го нападне."
То и аз не вярвах, че Куба може да е заплаха за сигурността на САЩ, но Рубио ме опроверга.....🤣
П.с
Между другото, Рубио е досущ като нашите еничари - латинос, който ненавижда латиносите...
18:55 13.08.2026
23 Соломон
До коментар #20 от "Леле - леле ! 🤔":Ами тя Русия вече е в криза
Коментиран от #36
18:55 13.08.2026
24 Заплахата за света
18:56 13.08.2026
25 Гресирана ватенка
Коментиран от #26
18:56 13.08.2026
26 Соломон
До коментар #25 от "Гресирана ватенка":И чувала предварително надписан къде да бъде доставен че стават грешки. А това струва пари
Коментиран от #32
18:59 13.08.2026
27 Хаха
Киев е получил 7,2 милиарда евро военна помощ през юни. Това е най-високата сума от април 2024 г., когато Украйна получи 9,04 милиарда евро, и третото по големина месечно военно финансиране от донори от февруари 2022 г.
Това повдига разумен въпрос: къде отидоха тези пари, ако Зеленски твърди, че няма с какво да сваля ракети?
18:59 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 име
До коментар #14 от "Фори":Путин не напада, Путин денацифицира. Включително превантивно денацифициране. Ако не ти харесва, пиши завещание и ходи на фронта да се пробваш да мачкаш ушанки.
19:00 13.08.2026
30 !!!?
19:01 13.08.2026
31 Реалист
19:01 13.08.2026
32 Хаха
До коментар #26 от "Соломон":Сюлеймане, виж последната статия за размяна на чували от днес!?
261:24! Абе всеки път съотношението е 1:12,15, ама ти си фантазирай квото ти е кеф...
Коментиран от #39
19:02 13.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Махнете тази ботоксова шматка
19:02 13.08.2026
35 Жапанка с чип
До коментар #10 от "Пълни глупости":Войната също е и на интелектуално и психологическо ниво, но повечето тука отдавна сте я изгубили.
19:04 13.08.2026
36 Мда
До коментар #23 от "Соломон":Пак криза за бензин в Москва.Мдам.
Коментиран от #42
19:04 13.08.2026
37 РФ е един огромен КЕН eф !
Никога не спазва думата или подписа си. Няма нищо мъжко в него, поведението му напълно отговаря на фамилията.
19:08 13.08.2026
38 И кой го пише това?
19:08 13.08.2026
39 Соломон
До коментар #32 от "Хаха":Ще ти дам една друга реална статистика. През ВСВ Германия загуби със 7 милиона убити. При това се сражава и със Англичани,Американци и др. СССР спечели със клизма със загуби от 27 милиона
Коментиран от #49, #53
19:08 13.08.2026
40 Пламен
13 Април, 2026
Цитирам дословно Кирил Дмитриев.
-Проверете след четири месеца дали съм бил прав.
Копейките бяха в делириум , обаче се оказа , че руснака пак лъже.:)
Коментиран от #51, #56
19:08 13.08.2026
41 Ами
САЩ са забранили на окраина да атакува Новоросийск.
Вчера и онзи ден към Новоросийск са изпратени над 500 летателни апарата,
в резултат на което са регистрирани двайсетина локални пожара най-вероятно
от свалените летателни апарати. Не се съобщава за сериозни поражения.
В американски сайтове се появиха и сателитни снимки.
Та ... Колко да е мащабен този удър към Новоросийск?
19:09 13.08.2026
42 Хаха
До коментар #36 от "Мда":Не знам каква "криза" има в Москва с бензина, ама там за разлика от Укрия бензиностанциите там са си на място и не димят....
19:09 13.08.2026
43 Сатана Z
Коментиран от #46
19:09 13.08.2026
44 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
19:10 13.08.2026
45 Има ли още шарани?
Трябва да си топ oлиrofрен за да обръщаш внимание на тези патологични лъжци и yбийци !
19:14 13.08.2026
46 Соломон
До коментар #43 от "Сатана Z":Ще марширува. Ама бос и без ботуши,с вдигнати ръце. Като изпаднали германци
Коментиран от #58
19:14 13.08.2026
47 !!!?
До коментар #2 от "КИБОРГ":Предиъда да ти "Пересвет"не виж къде се намира е Мадуро !!!?
19:15 13.08.2026
48 По темата:
Коментиран от #54
19:15 13.08.2026
49 Хаха
До коментар #39 от "Соломон":Виж истинската статистика, Сюлеймане:
Първо СССР не воюва "само" с Германия, а с обединена тогава Европа, без окупираните Югославия /изключение правят усташите/и Гърция. Австрия, Румъния, Финландия, Унгария, Италия, Словакия, Франция, Испания, местни бандери и прибалтийци подпомагат Вермахта с цели армии, Чехия технологично, България логистично!
Второ - в тези бройки "жертви" Сталин умишлено включва и починалите от естествена смърт през тези години в СССР, но въпреки това цивилните загуби не са малко! Военните са приблизително еднакви!
Трето, ако не беше Червената армия да извади предците ти буквално от пещите, ти нямаше да се случиш днес и да ръсиш глупости, неблагодарнико!
Четвърто - Япония воюва сама в Тихия океан и Китай с половината свят, а не Германия! И накрая пак трябва Червената армия да я побеждава!
Коментиран от #55
19:18 13.08.2026
50 Путин
19:19 13.08.2026
51 Ами
До коментар #40 от "Пламен":Колективния запад на практика вече се е разпаднал.
Просто не са го обявили официално.
Скоро да си чувал нещо за коалицията на желаещите.
Май на желаещите им минаха мераците :)
19:20 13.08.2026
52 хахахаха
19:21 13.08.2026
53 Справедлив
До коментар #39 от "Соломон":Чифутино, всеки ден ти правя клизма и искаш още
19:21 13.08.2026
54 Ами
До коментар #48 от "По темата:":Ние не само издигнахме паметник на американските пилоти бомбардирали София.
Дори съборихме МОЧА, защото бил съветски паметник.
Така, че не сме по стока от японците.
19:29 13.08.2026
55 Соломон
До коментар #49 от "Хаха":Скъпи ми смехурко. За каква обединена Европа ми говориш че ставаш смешен. А статистика която съм ти дал включва и цивилните жертви. Голяма част от дело на англо американските бомбадировки. Къде са 7 и къде 27 милиона. И ако не бе помощта нямаше да има кого да освобождават
19:30 13.08.2026
56 Плоски мозъчета
До коментар #40 от "Пламен":След брекзита и отказа на Испания да подкрепи военните операции срещу Иран, остава само Германия и Полша да спрат гювеча за зеления клоун и край с ЕС.
Коментиран от #57
19:32 13.08.2026
57 Соломон
До коментар #56 от "Плоски мозъчета":И защо Испания трябва да подкрепят военни операции в Иран. Това какво общо има с Европа. Докато Украйна е в Европа и какво ще се случи с нея засяга Европа
19:36 13.08.2026
58 Мигрантска криза
До коментар #46 от "Соломон":Като те набарат някои арабели в тъмното, като почнат да спират тока, да видим как ще тролиш после.
19:36 13.08.2026
59 Троянец
Коментиран от #61
19:39 13.08.2026
60 Герги
19:44 13.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 оня с коня
До коментар #28 от "Кажи на Владимир Путин":Ще го направи с Майката на наркомана.
19:47 13.08.2026