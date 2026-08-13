Ливан отрече да е договорил с Израел списък от държави за проверка на разоръжаването на „Хизбула“

Ливански представител отрече информацията на Ройтерс, че Бейрут и Израел са постигнали договореност за списък от държави, които могат да изпратят военнослужещи в Ливан, за да проверяват процеса по разоръжаване на „Хизбула“, предава БТА.

По думите му Бейрут продължава да обсъжда въпроса със Съединените щати. Така ливанските власти отхвърлят информацията, че вече е постигнато конкретно споразумение за държавите, които биха участвали в подобен механизъм за проверка.

Въпросът е свързан със споразумението от 26 юни, постигнато с посредничеството на САЩ. То предвижда поетапното изтегляне на израелските войски от Южен Ливан да бъде обвързано с „провереното разоръжаване“ от страна на ливанското правителство на всички въоръжени групировки, които не са част от държавните структури.

„Хизбула“ не участва в споразумението и отказва да се раздели с оръжейния си арсенал.

Миналата седмица Ройтерс съобщи, че Ливан и Израел са се договорили за списък от държави, които могат да участват в механизма за проверка. Впоследствие агенцията съобщи, позовавайки се на три източника, че сред потенциалните участници са Великобритания, Италия, Швейцария и Индонезия.

Представител на Държавния департамент на САЩ заяви във вторник, че по време на проведените миналата седмица в Рим срещи между Ливан и Израел, с посредничеството на Вашингтон, е била обсъдена възможността за „проверка от трета страна“ на операциите на ливанската армия по „разчистване“ на района.

Американският представител обаче не посочи конкретни държави, които биха могли да участват в подобен механизъм, нито потвърди съществуването на договорен списък.

Засега спорът около евентуалния механизъм за международна проверка остава част от по-широките преговори между Ливан и Израел, докато Бейрут продължава да обсъжда въпроса с Вашингтон.