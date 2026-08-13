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Полша може да предостави на Украйна ракети за системите „Пейтриът“ през следващите дни

Полша може да предостави на Украйна ракети за системите „Пейтриът“ през следващите дни

13 Август, 2026 15:52, обновена 13 Август, 2026 15:39 1 374 12

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Варшава ще реши в близките дни дали да увеличи военната помощ, като едновременно ще отчете собствените си нужди от противовъздушна отбрана

Полша може да предостави на Украйна ракети за системите „Пейтриът“ през следващите дни - 1
Снимка: БГНЕС/31 March 2025.
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полските власти се очаква в близките дни да вземат решение относно предоставянето на Украйна на допълнителна партида ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. При определянето на позицията си Варшава ще вземе предвид и собствените нужди в областта на сигурността, предава Фокус.

Това заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка в ефира на RMF FM. По думите ѝ окончателното решение ще бъде взето на най-високо равнище.

В същото време полските власти вече обсъждат възможността за увеличаване на военната помощ за Украйна на фона на нарастващата ракетна заплаха от страна на Русия.

„Това решение винаги трябва да се взема в контекста на сигурността на поляците, а всички аргументи трябва да бъдат преценени“, заяви Собковяк-Чарнецка.

Позицията на Варшава е повлияна и от неотдавнашния случай на нарушаване на полското въздушно пространство от руска ракета. Инцидентът засили дискусиите за необходимостта от поддържане на достатъчно способности за защита на самата Полша.

Заместник-министърът посочи и позицията на вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Според Собковяк-Чарнецка той е заявил, че независимо от политическите спорове дали Полша е постъпила правилно с предоставянето на ракети на Украйна, е готов да предостави още.

„Той предпочита такава ракета да бъде свалена над украинска територия“, допълни тя.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голем Праз

    19 15 Отговор
    Най-много да съборят още некой блок у киев, те без друго ги хабят за дроновете и после балистиката идва на чисто

    15:57 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    25 15 Отговор
    Пълни глупости..! Полша нищо няма да достави без разрешението на НАТо..! А НАТО има забрана от Тръмп ..

    Коментиран от #5, #9

    16:06 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Полша има само две батареи Пейтриът.

    16:31 13.08.2026

  • 7 Истинския Професор Герджиков

    11 10 Отговор
    Кое не разбрахте,напоследък американският ядрен специалист професор Тед Постол многократно го каза ,успеваемоста на Патриот е от 2-5%,що се опитвате отново да откривате топлата вода ?

    16:38 13.08.2026

  • 8 Инна

    11 10 Отговор
    Бившият командир на американските сили в Европа, генерал-лейтенант Бен Ходжис, призна неефективността на системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ срещу руски ракети. Той направи това изявление в своя YouTube канал.

    „Нито една от тях не беше уцелена от батареите „Пейтриът“, които САЩ предоставиха специално за защита на Киев от подобни удари“, каза Ходжис, коментирайки неотдавнашния удар на руските въоръжени сили срещу Украйна.

    Ходжис отбеляза, че други системи, произведени на Запад, интегрирани в украинската система за противовъздушна отбрана, също се провалиха. Той заяви, че настоящото поколение системи за противовъздушна отбрана на НАТО се оказаха безсилни срещу съвременния руски ракетен потенциал.

    16:45 13.08.2026

  • 9 Тръмп

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Те за това си овчар😁 😁😁

    16:53 13.08.2026

  • 10 Аз съм z

    6 6 Отговор
    Колкото им даде самолети . От както зелю получава потупвания само потупвания по рамото е редно тия дето да го избрали да се замислят , за чий чеп измират .

    17:14 13.08.2026

  • 11 Смотаняху

    3 3 Отговор
    Винаги съм се чудил от поляци и украинци кои са по-големите тъпаци и ми е трудно да си отговоря.Вероятно това е нещо дълбоко генетично

    17:42 13.08.2026

  • 12 Слава на Полша

    0 0 Отговор
    Руските Башибозуци
    Трябва яко да се млатят.

    18:07 13.08.2026

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