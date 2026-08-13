Полша може да предостави на Украйна ракети за системите „Пейтриът“ през следващите дни

Полските власти се очаква в близките дни да вземат решение относно предоставянето на Украйна на допълнителна партида ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. При определянето на позицията си Варшава ще вземе предвид и собствените нужди в областта на сигурността, предава Фокус.

Това заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Магдалена Собковяк-Чарнецка в ефира на RMF FM. По думите ѝ окончателното решение ще бъде взето на най-високо равнище.

В същото време полските власти вече обсъждат възможността за увеличаване на военната помощ за Украйна на фона на нарастващата ракетна заплаха от страна на Русия.

„Това решение винаги трябва да се взема в контекста на сигурността на поляците, а всички аргументи трябва да бъдат преценени“, заяви Собковяк-Чарнецка.

Позицията на Варшава е повлияна и от неотдавнашния случай на нарушаване на полското въздушно пространство от руска ракета. Инцидентът засили дискусиите за необходимостта от поддържане на достатъчно способности за защита на самата Полша.

Заместник-министърът посочи и позицията на вицепремиера и министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Според Собковяк-Чарнецка той е заявил, че независимо от политическите спорове дали Полша е постъпила правилно с предоставянето на ракети на Украйна, е готов да предостави още.

„Той предпочита такава ракета да бъде свалена над украинска територия“, допълни тя.