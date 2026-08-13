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Лятна жега! Температури над 35 градуса очакват над 135 милиона души в Европа

Лятна жега! Температури над 35 градуса очакват над 135 милиона души в Европа

13 Август, 2026 17:09 724 10

  • климат-
  • жега-
  • глобално затопляне

На максимални температури над 30 градуса се очаква да са изложени днес близо трима от всеки петима жители на Европа, без Турция, или около 340 милиона души

Лятна жега! Температури над 35 градуса очакват над 135 милиона души в Европа - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Райони в Европа, в които живеят общо над 135 милиона души, основно във Франция, Италия, Испания и Великобритания, се очаква да бъдат засегнати от температури над 35 градуса по Целзий в определени часове от деня, сочат изчисления на Франс прес. Това е повишение спрямо вчерашния ден, пише БТА.

На максимални температури над 30 градуса се очаква да са изложени днес близо трима от всеки петима жители на Европа, без Турция, или около 340 милиона души. Анализът е изготвен въз основа на прогнозите на Германската метеорологична служба и демографските прогнози за 2025 г. на Съвместния изследователски център на Европейската комисия и потвърждава данните на австрийската неправителствена организация Klimadashboard.

Европа, която е континентът с най-бързо покачващи се температури в света, е изправена пред нова гореща вълна през август. Още вчера прогнозите сочеха, че поне 92 милиона души ще се сблъскат с температури над 35 градуса.

И днес най-силните горещини се очакват в западната и южната част на континента. Във Франция температури над 35 градуса се прогнозират за райони с около 50 милиона жители. Планинските райони вероятно ще останат по-слабо засегнати, но горещините ще се обхванат и североизточните части на страната, които бяха пощадени вчера.

В Италия подобни температури се очакват за около 29 милиона души, особено по западното крайбрежие, в долината на река По, в южните райони на страната и по островите.

Горещата вълна ще засегне и големи части от Иберийския полуостров, като в Испания около 25 милиона души ще бъдат изложени на температури над 35 градуса.

Термометрите се очаква да преминат прага от 35 градуса и за около 23 милиона жители на Великобритания, главно в гъсто населените централни райони на Англия, включително Лондон. Националната метеорологична служба съобщи във вторник, че страната е на път да отчете най-горещото си лято досега.

АФП съобщава, че при изчисленията си е използвала методология, сходна с тази на Klimadashboard, като е съпоставила прогнозния модел на Германската метеорологична служба, изготвен към 03:00 ч. по Гринуич, с данните за гъстотата на населението. За засегнати са отчетени жителите на райони, в които моделът прогнозира температури над 30 или над 35 градуса в даден момент от деня.

Тъй като моделът е с точност от около 6,5 километра, той не може напълно да отрази ефекта на т. нар. градски топлинни острови, посочва Давид Яблонски от Klimadashboard пред АФП. Според организацията това означава, че анализът вероятно подценява броя на хората, засегнати от жегите в най-гъсто населените градски райони.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Заради зелените политики на Урсула Европа се затопля два пъти по бързо.

    17:09 13.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Няма страшно в Европа европейците са малцинство.Останалите са израснали в солариуми и са свикнали

    17:16 13.08.2026

  • 3 А кога

    2 1 Отговор
    Е сега може ли посред лято да е 35 градуса

    Коментиран от #6, #7

    17:18 13.08.2026

  • 4 Да горят в ада западнало

    5 1 Отговор
    еvrgeysките geyтаcи,Господ ги наказва за простотите и олигофренщините които творят. И Дунав да пресъхне и да стане сухо корито дано,да умиргат от глад пропаданляците западнали.

    17:19 13.08.2026

  • 5 Гретка с моторетка

    1 1 Отговор
    Абе ора... да не би да има глобално затопляне... нещо дочух от тук от там.

    17:22 13.08.2026

  • 6 е ми може

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "А кога":

    още от пролет... само дето тези 35 градусе летото беха за 2 седмици, не за 2 месеца.

    17:23 13.08.2026

  • 7 Оффф

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "А кога":

    Аман от разбирачи като теб,личи си че си от някое село в България. В колата е 43 ° преди 10 минути се прибрах ,и още по нормално според теб е 2 месеца да седим в къщите като вампири с климатик не можеш се радваш на дневна светлина прозорците горещи .Земята е суха няма трева изгоря в края на април .Ама лято е и е нормално а дано и в България опитате от това "нормално "лято ви пожелавам от сърце.

    Коментиран от #9

    17:31 13.08.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Tемператури над 35 градуса

    Вие нормални ли сте бе!!! ЛЯТО Е! КОЛКО ДА Е СКАПАНАТА ТЕМПЕРАТУРА?! 18?!
    От кога 35 градуса е проблемна температура за лятото?! Откакто откаченеци почнаха да реват за разни жълти и пембени кодове?!!!

    Няма вече шанс за европа! Тоталната токсична глупост побеждава!

    17:36 13.08.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оффф":

    Баба ти на 40 градуса е копала нивата - тва че ти висиш на климатик си е твой проблем!

    Колата ти може да е и 60 градуса - мери се температура на въздуха!

    А аз преди малко се метнах на колелцето, минах 4 км в тая ужасяваща, убийствена и непоносима за живот жега, да си налея вода от изворчето. И о, чудо оживях! ЛЯТО Е ПИЧ!! ТОПЛО Е! 40 градусови жеги в България имаме от столетия!

    17:39 13.08.2026

  • 10 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В момента в центъра на Лондон е 36 градуса,а казваха, че ще е 38.Излъгаха ни

    17:48 13.08.2026