Румъния не покрива нито един критерий за приемане на еврото

Румъния в момента не изпълнява нито един от критериите, необходими за приемането на еврото. Това заяви управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску при представянето на доклад за инфлацията, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.

По думите му основният приоритет на страната в момента трябва да бъде фискалната корекция и намаляването на бюджетния дефицит под 3 процента. Според Исъреску на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване на Румъния към еврозоната.

Управителят на централната банка смята, че на страната вероятно ще са необходими „няколко добри години“, като при всички положения присъединяването не би могло да се очаква преди изборите през 2028 г.

Исъреску припомни, че Румъния вече е подготвяла преминаването към единната европейска валута, но процесът е бил прекъснат през 2018 г. Той подчерта, че приемането на еврото не представлява просто замяна на националната валута, а сложен политически и социален процес, който изисква устойчивост на основните икономически показатели.

Управителят на Националната банка на Румъния припомни също, че страната не може да се откаже от ангажимента си да приеме еврото. С Договора за присъединяване към Европейския съюз Румъния е поела задължение да въведе единната валута, когато изпълни необходимите условия.

Националната банка е готова отново да участва в подготовката на процеса по присъединяване към еврозоната, посочи Исъреску. Окончателните решения обаче трябва да бъдат взети от румънското правителство и парламента.