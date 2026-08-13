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Румъния не покрива нито един критерий за приемане на еврото

Румъния не покрива нито един критерий за приемане на еврото

13 Август, 2026 16:52 1 264 62

  • румъния-
  • евро-
  • приемане на еврото

Управителят на централната банка предупреди, че страната ще има нужда от „няколко добри години“, преди да може реалистично да се присъедини към еврозоната

Румъния не покрива нито един критерий за приемане на еврото - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния в момента не изпълнява нито един от критериите, необходими за приемането на еврото. Това заяви управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску при представянето на доклад за инфлацията, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.

По думите му основният приоритет на страната в момента трябва да бъде фискалната корекция и намаляването на бюджетния дефицит под 3 процента. Според Исъреску на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване на Румъния към еврозоната.

Управителят на централната банка смята, че на страната вероятно ще са необходими „няколко добри години“, като при всички положения присъединяването не би могло да се очаква преди изборите през 2028 г.

Исъреску припомни, че Румъния вече е подготвяла преминаването към единната европейска валута, но процесът е бил прекъснат през 2018 г. Той подчерта, че приемането на еврото не представлява просто замяна на националната валута, а сложен политически и социален процес, който изисква устойчивост на основните икономически показатели.

Управителят на Националната банка на Румъния припомни също, че страната не може да се откаже от ангажимента си да приеме еврото. С Договора за присъединяване към Европейския съюз Румъния е поела задължение да въведе единната валута, когато изпълни необходимите условия.

Националната банка е готова отново да участва в подготовката на процеса по присъединяване към еврозоната, посочи Исъреску. Окончателните решения обаче трябва да бъдат взети от румънското правителство и парламента.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрон Майа 🐝

    58 4 Отговор
    А Бойко всичко покриваше 😆 Мунчо защо не направи референдум ?

    Коментиран от #16, #20, #34

    16:53 13.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    67 2 Отговор
    И ние не ги покривахме, ама ни (го) набутаха в кошарата🤔❗

    16:53 13.08.2026

  • 3 хехе

    57 2 Отговор
    Мухаха щото ние ги покривахме добре, че бяха стъкмистиките на таборетката и кокорестия та да свалят дефицита под 3% и сега духаме супата.

    Коментиран от #21

    16:54 13.08.2026

  • 4 Браво

    58 3 Отговор
    То и ние не покривахме всички критерии, ама ни отмъкнаха златото!
    Румънци, не се предавайте! Иначе ще го закъсате, както ние го закъсахме!

    16:55 13.08.2026

  • 5 ДА СЕ РАДВАТ

    51 3 Отговор
    И ДА ЧЕРПЯТ. ЕВРОРО Е КАПАН

    16:55 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Урсуланец

    43 3 Отговор
    То и ние не покривахме никакви критерии но имахме 47 милиарда евро резерв , който гушна ЕЦБ . И това е ....
    Сега сме по- богати

    16:56 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойко Разбойко

    47 2 Отговор
    Да им пратят Теменужка Петкова и ще покрият всички критерии.

    16:57 13.08.2026

  • 10 Будали

    25 1 Отговор
    и по-добре, че не покриват, при нас 37 гoдини парнтьорните ни внасят само: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    16:57 13.08.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    5 36 Отговор
    Добре, че влезнахме преди да дойде лъжливия и крадлив чорап на власт.
    Като нищо щеше да ни извади от борда и да предизвика нова виденова зима, 1€=1000 лв. и грабеж на спестяванията на българите. Вече сме го виждали от ДС-БКП, които управляват до сега, под строгите наставления на бандитите в Кремъл.

    Коментиран от #22

    17:00 13.08.2026

  • 12 Според мен те просто

    21 2 Отговор
    не са глупави да го приемат като виждат какво става в Хърватия и в България. Да не говорим за еврозоната. Все още се чудя на какво се крепи тази валута при положение че и европейската централна банка и международния валутен фонд многократно предупреждаваха че нито цъфтим нито връзваме а само рупа ме зелено.
    Ще видим какво ще стане тази зима до следващата пролет и дали ще успеем да се хванем отново за зелено зелено зелено.....

    17:00 13.08.2026

  • 13 Дреме им

    18 0 Отговор
    При поток от 120 милиарда $ годишно от чуждестранни инвеститори в страната .

    17:00 13.08.2026

  • 14 БеГемот

    20 0 Отговор
    Абе що са толкова грозни тия пари бе монетите ръждясват ,банкнотите се мачкат....ужас....

    Коментиран от #18

    17:01 13.08.2026

  • 15 Регресивна България

    23 3 Отговор
    Според плана Ранът трябва да затрият България до 2030г.

    Коментиран от #40

    17:01 13.08.2026

  • 16 Мнение

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":

    ЩОТО В РУМЪНИЯ ВСЕ ПАК ИМА НЯКОЙ С ГОЛЕМИ "БАЛЛС", ДОКАТО В БЪЛГАРИЯ ЕДНИ ППДБ-ЕЙЦИ ОБЯСНЯВАХА В ЗАПИСЪТ НА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ НЕЩО ОТ СОРТА, ЧЕ ЩЕЛИ ДА СЕ РАЗБЕРАТ С УРСУЛА ЗА ЕВРОТО ПО ДРУГИЯ НАЧИН!!!

    КОГАТО УРСУЛА ИСКА ДА ВЪВЕДЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО (ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НАД МАСИТЕ), А БГ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ НАТИКАТ БЪЛГАРИЯ НАСИЛА И ПРОТИВ ЖЕЛАНИЕТО НА НАРОДА, ТОВА НЕ ГО ПРАВЯТ ПОНЕЖЕ С ЛЕВОВЕ НЕ МОГАТ ДА КРАДАТ (НА БОЙКО ЧЕКМЕДЖЕТАТА БЯХА ОТДАВНА В ЕВРОЗОНАТА), А ЗАЩОТО ЗНАЯТ, ЧЕ В ЗАРОБВОЗОНОТА СЛЕДВА Т.НАР. ДИГИТАЛНО ЕВРО (ТОТАЛЕН КОНТРОЛ И ЗАПОР НА СМЕТКИТЕ НА НЕУДОБНИТЕ)!!!

    ЗАТОВА ПОЗДРАВЯВАМ РУМЪНЦИТЕ!
    УСПЯХА ДА УСТОЯТ НА ЗЛОТО ОТ БРЮКСЕЛ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ ИМ ОТМЕНИХА НАСИЛА ЕДНИ ИЗБОРИ!!!

    Коментиран от #37

    17:01 13.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Щото са екологични.

    17:03 13.08.2026

  • 19 Ний ша Ва упрайм

    12 0 Отговор
    нищът хората и го правят нарочно особено като видяха ко стааа тука! Тия шопи ни вкараха в олема олелия и сега берем "плодовете им. От 2:1 стана 1:3.

    17:04 13.08.2026

  • 20 Чако

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":

    Бойко кумир ли ти е?

    17:04 13.08.2026

  • 21 Чако

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Друга е причината! Да не мислиш, че ония в европа лапат мухи? Знаеха перфектно на какъв хал сме! Но ни прибраха резерва а може и други планове да имат!

    17:07 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тиква

    19 1 Отговор
    Да, така е, Румъния, Унгария, Дания, Швеция, Норвегия,Полша не покриват критериите, важно че България покрива, всички българи Счастливи и обичат осраинци и уСрула.

    17:09 13.08.2026

  • 24 Чако

    18 1 Отговор
    А от днес тук: "Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени"
    И после да имаме вяра в институциите!

    17:11 13.08.2026

  • 25 УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ

    12 2 Отговор
    НА РУМЪНЦИТЕ ЗАЩОТО ГИ ГОТВЯТ ЗА КУРБАН И ВОЙНА С РУСИЯ,А ТОВА ЩЕ НАВРЕДИ НА ЕВРОТО.

    Коментиран от #30, #38

    17:13 13.08.2026

  • 26 Имаш бримка

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    на розАвия чорапогащник-)))

    17:16 13.08.2026

  • 27 именно те виждат кво поскъпна много тук

    10 1 Отговор
    и като идват на черноморието виждат безумни цени
    и не искат да се парят като нас зарди разни тикви

    Той подчерта, че приемането на еврото не представлява просто замяна на националната валута

    17:21 13.08.2026

  • 28 Мери Юинс

    11 1 Отговор
    Румъния не е тъпа да покрива критерии, които я закопават икономически. Поради това не си дава зор с нищо. Както знаеш, ти първи изпълниха изисквания за членство, а нас ни взеха по милост заради морето, но Румъния, също както Полша, Чехия, Унгария доста бързо се усетиха и драстично намалиха темпото и натегачеството.

    17:21 13.08.2026

  • 29 От морето

    8 1 Отговор
    Понеже не покриват нито един критерий, за това Св.Св. Константин и Елена е пълен с румънски туристи в скъпите хотели и са тук с луксозни коли. То и Украйна не покрива критериите за еуро, но курорта е пълен и с млади украинци със скъпарски коли, недостижими за средния българин. Толкова за еврото.

    17:23 13.08.2026

  • 30 Точно обратната е логиката

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ":

    Румънците отказват за да не бъдат контролирани финансово и да ги пращат курбан.

    17:23 13.08.2026

  • 31 Теслатъ

    9 1 Отговор
    Ний пък кът уж ги покрихме, цъфнахме, та вързахме!!! Тепърва има да го поемаме дълбоко и без смазка с туй евро....!

    17:25 13.08.2026

  • 32 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    И ние не покривахме нито един критерий, но с измами ни вкараха в еврото за да ни оплячкосат парите в борда. Румънците нямат борд и не ги искат. Все пак всичко зависи от предателите управленци, а ние имаме такива в изобилие.

    17:27 13.08.2026

  • 33 Ъъъ

    10 0 Отговор
    "Румъния в момента не изпълнява нито един от критериите, необходими за приемането на еврото. "

    То и ние не изпълнявахме нито един критерий, но това не ни попречи да се набием на едно трибуквие....Пък и можете да попитате румънските туристи, които посещават/посещаваха България какво мислят за въвеждането на еврото в България....Питайте ги....🤣

    17:28 13.08.2026

  • 34 Окооо

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":

    Лелеее, какви ги говориш??? На отрязана глава, търси ли се лек ? Късно е за референдум... Така ни изработиха сглобката- ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ- БСП- ИТН..... Абсурдно е, няма как да се върне лева, колкото и да ни се иска...

    Коментиран от #42, #44

    17:28 13.08.2026

  • 35 Тити

    7 1 Отговор
    Едва ли румънците ще приемат еврото като виждат какво става във България.

    17:31 13.08.2026

  • 36 ЖАЛКИ СГЛОБКИ

    6 1 Отговор
    А НИЕ С КАКВО ГО ПОКРИХМЕ ЧЕ НИ ГО НАТРЕСОХА

    17:34 13.08.2026

  • 37 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Добре ,че все пак Радев иска да вкара в конституцията , кешът да не отпада , това много добро решение👍

    17:37 13.08.2026

  • 38 Глупости с главни букви

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ":

    пак са глупости. Рехава демагогия. Самите румънци отказват, а не на тях. За да запазят суверенитет.

    17:38 13.08.2026

  • 39 Дон Турболенто

    6 2 Отговор
    То ние не ги покривахме. Ама ни набутаха там.

    17:39 13.08.2026

  • 40 По точно

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Регресивна България":

    От Прогресивна България могат да я затрият и по-рано.

    17:40 13.08.2026

  • 41 Просто не смеят

    6 1 Отговор
    защото на румънците без референдум няма да могат да го набутат.
    А един провал на референдум за еврото е голям шамар. И спирка за следващите канарчета.

    17:42 13.08.2026

  • 42 Да знаеш

    6 2 Отговор

    До коментар #34 от "Окооо":

    Ако Украйна падне, ще видиш как ще въведем набързо рублата.

    Коментиран от #47, #49, #55, #59

    17:42 13.08.2026

  • 43 Ъъъ

    4 0 Отговор
    Румънците идваха в България, защото тук реално беше в пъти по-евтино от тяхните курорти, а не защото много харесват страната ни.....Примерно, на тяхната версия на.....да речем нашия Слънчак - Мамая, цените бяха два-три пъти по-високи отколкото при нас преди еврото.....А причината за високите цени бяха(и са) румънките, които са в OnlyFans....То няма млада румънка, която да се хване на работа като сервитьорка, барманка, и друга "ка".....И цените по техните курорти излетяха.....Ако някой мисли, че лъжа, съветвам го да посети Мамая Норд.....Цените са като на Ривиерата. Затова и средностатистическия румънец идваше тук.....Тази година обаче ги няма.....

    Коментиран от #60

    17:44 13.08.2026

  • 44 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Окооо":

    Да , много точно , злото вече е сторено и назад не може да се върне, а пък и Радев малко е фурнаджийска лопата , помним как първия път отказа да инициира референдум за тази прословута еврозона , единствените , които искрено се бореха това бяха ВЪЗРАЖДАНЕ, но за съжаление българския народ не го оцени това 😮‍💨

    17:44 13.08.2026

  • 45 само да попитам

    6 1 Отговор
    а ние след като сме по-нзад от тях с години как успяхме да го покрием??? дали отговора не е в едни милиарди които осигуряваха лева…

    17:45 13.08.2026

  • 46 Дон Турболенто

    6 1 Отговор
    На мен гърци още преди няколко години са ми казвали да не правим тая глупост с евроро, защото ще се нахендрим. Даже Стив Ханке (създателя на валутния борд у нас) каза да не го правим. Противниците на еврото излизаха с икономически аргументи. А защитниците, които гастролираха по всички студия само ни пускаха някакви розови пръдни как щяло да ни залее море от гигантски инвестиции и че ще се замогнем в "клуба на богатите", който всъщност е "клуб на задлъжнелите".

    Коментиран от #51

    17:46 13.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 УдоМача

    7 1 Отговор
    То и България не изпълняваше нито един от критериите, но... ни го набутаха (това де, еврото).

    17:47 13.08.2026

  • 49 Знам, знам.

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Да знаеш":

    Не си ли на възраст, в която трябва да подхождаш по-сериозно към подобни теми?

    17:48 13.08.2026

  • 50 Анонимен

    5 0 Отговор
    Ще са по добре. При нас цена 1 лев стана 1 Евро Управиха се тези които въведоха еврото без да питат народа

    17:50 13.08.2026

  • 51 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дон Турболенто":

    А те и германците го казват , точно затова го наричат йоро игра на думи което значи скъпо , а ние къде можем да сравняваме с Германия по стандарт щом те се оплакват че е всичко е поскъпнало тогава

    17:51 13.08.2026

  • 52 Разгадаемост

    6 0 Отговор
    Д аааа не са глупаци като нас.

    17:51 13.08.2026

  • 53 Подведоха ни

    5 0 Отговор
    Хахаха умни излезнаха

    17:52 13.08.2026

  • 54 Само в България може за 6 месеца

    6 1 Отговор
    От 2:1 - лев към евро..
    Стана 3:1 евро към лев

    17:56 13.08.2026

  • 55 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Да знаеш":

    Приятелю пий ги тези хапчета 🤯💊

    17:57 13.08.2026

  • 56 Малиии

    1 2 Отговор
    Тука само фенове-рубладжии , бе .. 😁 Начело с Партийният Секретар ..

    18:03 13.08.2026

  • 57 Ахахааха

    2 0 Отговор
    Ей няма такъв цирк бе, Ние ги покрихме нали??Да се радват румънците ,че не са толкова прости като нас и си нямат вожда и магнита

    18:03 13.08.2026

  • 58 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Румънците да поканят "премиера на всички премиери" - великият политик и държавник, Бойко Методиев Борисов, доказан цар на шашмите и той ще им го вкара с 200, въвеждайки еврото,както ни го натресе на нас - българите!

    18:03 13.08.2026

  • 59 Да те

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Да знаеш":

    Въведат в анадола

    18:05 13.08.2026

  • 60 Не са идвали за това

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ъъъ":

    Горе е по-студено и нямат хубави плажове, но румънците по принцип не са фенове на морският туризъм, като цяло.

    18:05 13.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Да не са лу--ди да ги покриват!?

    0 0 Отговор
    Ши--б--ани бг ол--иго--фр--ени

    18:10 13.08.2026

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