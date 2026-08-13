Румъния не покрива нито един критерий за приемане на еврото

Румъния в момента не изпълнява нито един от критериите, необходими за приемането на еврото. Това заяви управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску при представянето на доклад за инфлацията, съобщава телевизия Диджи 24, предава БТА.
По думите му основният приоритет на страната в момента трябва да бъде фискалната корекция и намаляването на бюджетния дефицит под 3 процента. Според Исъреску на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване на Румъния към еврозоната.
Управителят на централната банка смята, че на страната вероятно ще са необходими „няколко добри години“, като при всички положения присъединяването не би могло да се очаква преди изборите през 2028 г.
Исъреску припомни, че Румъния вече е подготвяла преминаването към единната европейска валута, но процесът е бил прекъснат през 2018 г. Той подчерта, че приемането на еврото не представлява просто замяна на националната валута, а сложен политически и социален процес, който изисква устойчивост на основните икономически показатели.
Управителят на Националната банка на Румъния припомни също, че страната не може да се откаже от ангажимента си да приеме еврото. С Договора за присъединяване към Европейския съюз Румъния е поела задължение да въведе единната валута, когато изпълни необходимите условия.
Националната банка е готова отново да участва в подготовката на процеса по присъединяване към еврозоната, посочи Исъреску. Окончателните решения обаче трябва да бъдат взети от румънското правителство и парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрон Майа 🐝
Коментиран от #16, #20, #34
16:53 13.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:53 13.08.2026
3 хехе
Коментиран от #21
16:54 13.08.2026
4 Браво
Румънци, не се предавайте! Иначе ще го закъсате, както ние го закъсахме!
16:55 13.08.2026
5 ДА СЕ РАДВАТ
16:55 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Урсуланец
Сега сме по- богати
16:56 13.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойко Разбойко
16:57 13.08.2026
10 Будали
16:57 13.08.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Като нищо щеше да ни извади от борда и да предизвика нова виденова зима, 1€=1000 лв. и грабеж на спестяванията на българите. Вече сме го виждали от ДС-БКП, които управляват до сега, под строгите наставления на бандитите в Кремъл.
Коментиран от #22
17:00 13.08.2026
12 Според мен те просто
Ще видим какво ще стане тази зима до следващата пролет и дали ще успеем да се хванем отново за зелено зелено зелено.....
17:00 13.08.2026
13 Дреме им
17:00 13.08.2026
14 БеГемот
Коментиран от #18
17:01 13.08.2026
15 Регресивна България
Коментиран от #40
17:01 13.08.2026
16 Мнение
До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":ЩОТО В РУМЪНИЯ ВСЕ ПАК ИМА НЯКОЙ С ГОЛЕМИ "БАЛЛС", ДОКАТО В БЪЛГАРИЯ ЕДНИ ППДБ-ЕЙЦИ ОБЯСНЯВАХА В ЗАПИСЪТ НА РАДОСТИН ВАСИЛЕВ НЕЩО ОТ СОРТА, ЧЕ ЩЕЛИ ДА СЕ РАЗБЕРАТ С УРСУЛА ЗА ЕВРОТО ПО ДРУГИЯ НАЧИН!!!
КОГАТО УРСУЛА ИСКА ДА ВЪВЕДЕ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО (ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НАД МАСИТЕ), А БГ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ НАТИКАТ БЪЛГАРИЯ НАСИЛА И ПРОТИВ ЖЕЛАНИЕТО НА НАРОДА, ТОВА НЕ ГО ПРАВЯТ ПОНЕЖЕ С ЛЕВОВЕ НЕ МОГАТ ДА КРАДАТ (НА БОЙКО ЧЕКМЕДЖЕТАТА БЯХА ОТДАВНА В ЕВРОЗОНАТА), А ЗАЩОТО ЗНАЯТ, ЧЕ В ЗАРОБВОЗОНОТА СЛЕДВА Т.НАР. ДИГИТАЛНО ЕВРО (ТОТАЛЕН КОНТРОЛ И ЗАПОР НА СМЕТКИТЕ НА НЕУДОБНИТЕ)!!!
ЗАТОВА ПОЗДРАВЯВАМ РУМЪНЦИТЕ!
УСПЯХА ДА УСТОЯТ НА ЗЛОТО ОТ БРЮКСЕЛ, НЕЗАВИСИМО, ЧЕ ИМ ОТМЕНИХА НАСИЛА ЕДНИ ИЗБОРИ!!!
Коментиран от #37
17:01 13.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Последния Софиянец
До коментар #14 от "БеГемот":Щото са екологични.
17:03 13.08.2026
19 Ний ша Ва упрайм
17:04 13.08.2026
20 Чако
До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":Бойко кумир ли ти е?
17:04 13.08.2026
21 Чако
До коментар #3 от "хехе":Друга е причината! Да не мислиш, че ония в европа лапат мухи? Знаеха перфектно на какъв хал сме! Но ни прибраха резерва а може и други планове да имат!
17:07 13.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тиква
17:09 13.08.2026
24 Чако
И после да имаме вяра в институциите!
17:11 13.08.2026
25 УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ
Коментиран от #30, #38
17:13 13.08.2026
26 Имаш бримка
До коментар #6 от "Трол":на розАвия чорапогащник-)))
17:16 13.08.2026
27 именно те виждат кво поскъпна много тук
и не искат да се парят като нас зарди разни тикви
Той подчерта, че приемането на еврото не представлява просто замяна на националната валута
17:21 13.08.2026
28 Мери Юинс
17:21 13.08.2026
29 От морето
17:23 13.08.2026
30 Точно обратната е логиката
До коментар #25 от "УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ":Румънците отказват за да не бъдат контролирани финансово и да ги пращат курбан.
17:23 13.08.2026
31 Теслатъ
17:25 13.08.2026
32 Павел Пенев
17:27 13.08.2026
33 Ъъъ
То и ние не изпълнявахме нито един критерий, но това не ни попречи да се набием на едно трибуквие....Пък и можете да попитате румънските туристи, които посещават/посещаваха България какво мислят за въвеждането на еврото в България....Питайте ги....🤣
17:28 13.08.2026
34 Окооо
До коментар #1 от "Дрон Майа 🐝":Лелеее, какви ги говориш??? На отрязана глава, търси ли се лек ? Късно е за референдум... Така ни изработиха сглобката- ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ- БСП- ИТН..... Абсурдно е, няма как да се върне лева, колкото и да ни се иска...
Коментиран от #42, #44
17:28 13.08.2026
35 Тити
17:31 13.08.2026
36 ЖАЛКИ СГЛОБКИ
17:34 13.08.2026
37 Стенли
До коментар #16 от "Мнение":Добре ,че все пак Радев иска да вкара в конституцията , кешът да не отпада , това много добро решение👍
17:37 13.08.2026
38 Глупости с главни букви
До коментар #25 от "УМИШЛЕНО ОТКАЗВАТ":пак са глупости. Рехава демагогия. Самите румънци отказват, а не на тях. За да запазят суверенитет.
17:38 13.08.2026
39 Дон Турболенто
17:39 13.08.2026
40 По точно
До коментар #15 от "Регресивна България":От Прогресивна България могат да я затрият и по-рано.
17:40 13.08.2026
41 Просто не смеят
А един провал на референдум за еврото е голям шамар. И спирка за следващите канарчета.
17:42 13.08.2026
42 Да знаеш
До коментар #34 от "Окооо":Ако Украйна падне, ще видиш как ще въведем набързо рублата.
Коментиран от #47, #49, #55, #59
17:42 13.08.2026
43 Ъъъ
Коментиран от #60
17:44 13.08.2026
44 Стенли
До коментар #34 от "Окооо":Да , много точно , злото вече е сторено и назад не може да се върне, а пък и Радев малко е фурнаджийска лопата , помним как първия път отказа да инициира референдум за тази прословута еврозона , единствените , които искрено се бореха това бяха ВЪЗРАЖДАНЕ, но за съжаление българския народ не го оцени това 😮💨
17:44 13.08.2026
45 само да попитам
17:45 13.08.2026
46 Дон Турболенто
Коментиран от #51
17:46 13.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 УдоМача
17:47 13.08.2026
49 Знам, знам.
До коментар #42 от "Да знаеш":Не си ли на възраст, в която трябва да подхождаш по-сериозно към подобни теми?
17:48 13.08.2026
50 Анонимен
17:50 13.08.2026
51 Стенли
До коментар #46 от "Дон Турболенто":А те и германците го казват , точно затова го наричат йоро игра на думи което значи скъпо , а ние къде можем да сравняваме с Германия по стандарт щом те се оплакват че е всичко е поскъпнало тогава
17:51 13.08.2026
52 Разгадаемост
17:51 13.08.2026
53 Подведоха ни
17:52 13.08.2026
54 Само в България може за 6 месеца
Стана 3:1 евро към лев
17:56 13.08.2026
55 Стенли
До коментар #42 от "Да знаеш":Приятелю пий ги тези хапчета 🤯💊
17:57 13.08.2026
56 Малиии
18:03 13.08.2026
57 Ахахааха
18:03 13.08.2026
58 И още мисирки ООД
18:03 13.08.2026
59 Да те
До коментар #42 от "Да знаеш":Въведат в анадола
18:05 13.08.2026
60 Не са идвали за това
До коментар #43 от "Ъъъ":Горе е по-студено и нямат хубави плажове, но румънците по принцип не са фенове на морският туризъм, като цяло.
18:05 13.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Да не са лу--ди да ги покриват!?
18:10 13.08.2026