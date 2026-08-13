"Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива"

Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност. За целта правителството е в постоянен диалог с Европейската комисия по отношение на договорените през годините реформи в сектора, както и за мащаба и скоростта, с които се извършва зеленият преход. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, която се състоя в Министерския съвет. В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова.
По време на срещата представителите на синдикалните организации изразиха притеснения във връзка с предприетите през последните години реформи, свързани с преструктуриране на въглищната енергетика и на предприятия и произтичащото от това освобождаване на работници.
Министър-председателят Румен Радев подчерта решимостта на българското правителство да работи за устойчиво и равномерно развитие на българските региони и открои предприетите от правителството действия за съхраняване на заетостта в Стара Загора и региона.
Премиерът отбеляза, че договорената отсрочка за закриване на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност през този период, предвид европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти. По тази причина българското правителство, заедно с други държави членки на ЕС, работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии, както и за признаване на значимостта на въглищната енергетика като суверенна базова мощност, особено в условията на днешната енергийна криза.
По време на срещата бяха обсъдени също така подходи за социалната закрила на работниците и съхраняване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаването на условия за нови технологични мощности и придобиването на нови професии, наред с привличането на инвестиции в региона на Стара Загора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
Коментиран от #11, #20
18:47 13.08.2026
2 Пламен
18:50 13.08.2026
3 Прогресивен чорап
Коментиран от #7
18:52 13.08.2026
4 Окооо
Коментиран от #8
18:53 13.08.2026
5 ПППБДБ
Коментиран от #14
18:54 13.08.2026
6 Анонимен
Коментиран от #9, #12
18:56 13.08.2026
7 Даа
До коментар #3 от "Прогресивен чорап":Хайде сглобкаджиите- кога ще насочите дата за протести срещу новото управление! Всички наркобосове, заедно със Шиши и Боко са готови да дават луди пари за протести, за да спасят кожата си!!! Защото има вече нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и същи! Следва истинско правосъдие и възмездие!!! Ще изчистят хората на Шиши и Боко от системата и лошо им се пише, вече ги настъпила яко !!!
Коментиран от #26
18:57 13.08.2026
8 Прогресивен тъпан
До коментар #4 от "Окооо":При дигитално разплащане на сивата икономика ще й се стъжни,льотчика ни е с прогресивно мислене!
18:57 13.08.2026
9 ПБДБ
До коментар #6 от "Анонимен":Много студени последните Зими няма сняг 😆
18:57 13.08.2026
10 Григор
Ето това е истинска българска позиция! Няма нищо общо с послушковците, които казваха" Каквото кажат началниците в Брюксел". Огромна разлика. Едните са загрижени за евроатлантическите ценности и слушкат, а другите мислят за България. Приоритет на това управление би трябвало да е и развитието на ядрената енергетика, защото 5-ти и 6-ти блок не са вечни. АЕЦ "Козлодуй" е проектирана и изградена с ум и сега продължава да работи и да ни носи печалби. За миналия месец това са 90 милиона евро. Ако нивото на Дунав се задържи на това равнище, централата през следващите месеци ще печели по 100 милиона месечно.
Коментиран от #36, #40
18:58 13.08.2026
11 55555
До коментар #1 от "КИБОРГ":Ако вземеш да напишеш нещо по темата,някой може и да се върже че не си руски бот.!!!!!!
18:59 13.08.2026
12 ОФФФ
До коментар #6 от "Анонимен":Явно докато си прогресирал не си разбрал колко батерии за съхранение на електроенергия сме изградили,от първите в Европа сме!
18:59 13.08.2026
13 АГАТ а Кристи
Освен муньо друго не си !
Извинявай пропуснах - си и красная подлога !!!
19:00 13.08.2026
14 Даа⁷
До коментар #5 от "ПППБДБ":Празнодумци се оказахте вие ПП-ДБ, защото щяхте да борите ГЕРБ- ДПС, а направихте сглобка с тях.... Излъгахте надеждите на хората, затова вече сте с отпаднала необходимост!
Коментиран от #27
19:00 13.08.2026
15 Правителството е ангажирано с
19:02 13.08.2026
16 Българин 🇧🇬
19:03 13.08.2026
17 тиквата съм
голяма хранилка
и бонус
кьор софра
чекмеджета
19:04 13.08.2026
18 Факт
19:05 13.08.2026
19 Тоя е уникален денилии зеленочорспия
19:05 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
19:09 13.08.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НО ... ЗА ДА ИМАШ ТОЗИ КАПАЦИТЕТ ТРЯБВА ДА НЕ СИ ПОЛИТИК И ДА СИ СВОБОДЕН ДА МИСЛИШ И ДА ПРАВИШ НАУКА
......
ПОЛИТИКАТА ОСАКАТЯВА МИСЛЕНЕТО !:)
19:10 13.08.2026
23 Да живее великият японски народ
19:12 13.08.2026
24 Анонимен
19:13 13.08.2026
25 Муньо му речи
19:14 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
До коментар #14 от "Даа⁷":А защо да борят и кого ти като какъв искаш да унищожаваш българи партии агресорите
19:17 13.08.2026
28 Критикар
19:18 13.08.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СПОРЕД МЕН СЪЧЕТАВАНЕТО ПО " ОСОБЕН НАЧИН" НА ТРИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕДНО - ТЕЦ НА ВЪГЛИЩА , ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ФЕЦ - ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
... МОЖЕ ДА РЕШИ
ПРОБЛЕМА С ТЕЦ :) ПРИ ТОВА ВСИЧКИТЕ ТРИ ТЕХНОЛОГИИ СА ИЗВЕСТНИ И ВЕЧЕ
" НАПРАВЕНИ И РАБОТЕЩИ"
.. АЛТЕРНАТИВНО МИСЛЕНЕ ТРЯБВА ДРУГАРЕ
19:19 13.08.2026
30 Фатмака
19:21 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ДС Прогресивно Ново начало
Коментиран от #41
19:27 13.08.2026
34 ШЕФА
19:29 13.08.2026
35 Фатмако!
19:31 13.08.2026
36 Мунчо Копейкин празнодумеца
До коментар #10 от "Григор":Ето такива като тебе се търсят, да слушат какво им се говори, а не да гледат какво вършат. 🤣🤣🤣
Клети шаранчета, кълвящи на празни обещания.
19:31 13.08.2026
37 Ясно
19:31 13.08.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ПРАВИ ТОК ПРОДАВА 100% ПЕЧАЛБА
.....
ОБАЧЕ АКО
ПРАВИ ТОК -ПРАВИ С ТОКА ПРОДУКТ -ПРОДАВА
... Е 200 % ПЕЧАЛБАТА :)
Коментиран от #44
19:32 13.08.2026
39 Спасителите ни
19:33 13.08.2026
40 Варна
До коментар #10 от "Григор":Григоре,АЕЦ Козлодуй е единствената ядрена централа в СВЕТА която в момента работи на загуба заради износа на ток за украйна !
Коментиран от #42
19:34 13.08.2026
41 Енергетик
До коментар #33 от "ДС Прогресивно Ново начало":Ами те вече му прокараха тръбите за газ, за 300 000 000 € - народа плаща.
И в дъното отново е издирвания от европейската прокуратура Владимир Малинов - любимец на кРадев, Пеевски и Борисов (свързан е с Боташ, Чирен, Турски поток)
19:34 13.08.2026
42 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #40 от "Варна":Това са пак руски опорки. Има ECO и се вижда от къде се изнася.
19:36 13.08.2026
43 ЦСКА Москва
19:36 13.08.2026
44 Така ще да е
До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":"ЕВРО МУТРАТА" винаги се оказва съветски другар, назначен за олигарх по заслуги към БКП-КПСС.
19:38 13.08.2026
45 Устойчивото развитие
19:39 13.08.2026
46 Ще горим
19:41 13.08.2026
47 да излезе гълаба
19:41 13.08.2026
48 боташ ефенди
19:42 13.08.2026
49 10 - и ваксаджия Григор
19:45 13.08.2026
50 !!!?
19:48 13.08.2026
51 РАДЕВ Е ЛЪЖЕЦ
19:51 13.08.2026
52 Василев
19:53 13.08.2026
53 Мунчо крадене бавния
19:55 13.08.2026
54 Тъпунгер
20:06 13.08.2026
55 Некадърен,
20:12 13.08.2026
56 Много сте
20:18 13.08.2026
57 Славяновско
20:19 13.08.2026
58 Рундьо сложи феса
20:20 13.08.2026