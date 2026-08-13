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Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива

Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива

13 Август, 2026 18:43 967 58

  • въглища-
  • тец-
  • енергетика-
  • румен радев-
  • кнсб-
  • кт подкрепа

Министър-председателят проведе среща с представители на ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“

Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива - 1
Снимка: Министерски съвет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност. За целта правителството е в постоянен диалог с Европейската комисия по отношение на договорените през годините реформи в сектора, както и за мащаба и скоростта, с които се извършва зеленият преход. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, която се състоя в Министерския съвет. В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По време на срещата представителите на синдикалните организации изразиха притеснения във връзка с предприетите през последните години реформи, свързани с преструктуриране на въглищната енергетика и на предприятия и произтичащото от това освобождаване на работници.

Министър-председателят Румен Радев подчерта решимостта на българското правителство да работи за устойчиво и равномерно развитие на българските региони и открои предприетите от правителството действия за съхраняване на заетостта в Стара Загора и региона.

Премиерът отбеляза, че договорената отсрочка за закриване на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн до 2038 г. не решава проблема с тяхната икономическа рентабилност през този период, предвид европейските климатични цели и високите цени на емисионните квоти. По тази причина българското правителство, заедно с други държави членки на ЕС, работи за преосмисляне на Схемата за търговия с емисии, както и за признаване на значимостта на въглищната енергетика като суверенна базова мощност, особено в условията на днешната енергийна криза.

По време на срещата бяха обсъдени също така подходи за социалната закрила на работниците и съхраняване на заетостта в Маришкия басейн чрез рекултивация, трансформация на производствата и създаването на условия за нови технологични мощности и придобиването на нови професии, наред с привличането на инвестиции в региона на Стара Загора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    3 11 Отговор
    Независими анализатори твърдят, че световният конфликт може да започне в началото на зимата. При сблъсък първата задача на руснаците е да премахнат двата гръбнака на Запада – сателитите за ранно оповестяване и навигация. Русия разполага с лазера "Пересвет", системата "Тобол" (75 случая на заглушаване над Европа от 2019 г., източници: NYT, Тексаски университет), орбитални "сателити-убийци" и ракети С-500. Без сателити Западът губи комуникация, насочване и реакция – кораби, ракети и армии слепеят. Злобното куче Ким Чен-ун вече не е на верига – 9500 севернокорейски военни са в Курска област, очакват се още 30–50 хил. до ноември, доставени са над 100 ракети KN-23/24 (източници: Kyodo, Reuters, RBC, ISW). На 13 август Путин посети спорния Итуруп, Япония протестира (ТАСС, Anadolu). Това не е война на терен, а на ослепяване – тактика, която ще предизвика масов хаос в комуникацията, координацията и вземането на решения. НАТО не е подготвено за такъв тип война. При този хаос трябва ли европейският гражданин да се притеснява за живота си?

    🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #11, #20

    18:47 13.08.2026

  • 2 Пламен

    12 2 Отговор
    А с Г.Герг. какво става ?

    18:50 13.08.2026

  • 3 Прогресивен чорап

    17 10 Отговор
    Шофьорчето на самолета да вземе да върне и парните локомотиви,въглищата са му доста прогресивни,човек чак ще си помисли,че Ковачки му е от спонсорите на кампанията!

    Коментиран от #7

    18:52 13.08.2026

  • 4 Окооо

    9 13 Отговор
    Това е наистина добра новина! Другата добра новина за днес е, че правителството ще предложи задължително да не се спират разплащания в брой, а не само виртуално, както иска ЕС! Браво, а тука разни сглобкаджии нека си плюят и ревът !!!

    Коментиран от #8

    18:53 13.08.2026

  • 5 ПППБДБ

    18 6 Отговор
    Мунчо е един празнодумец.

    Коментиран от #14

    18:54 13.08.2026

  • 6 Анонимен

    7 5 Отговор
    Искаме, не искаме, с разрешение от ЕС или без, зимата ТЕЦ-овете ще се включват просто защото все още няма мощности, които да ги заменят в онези студени и облачни дни.

    Коментиран от #9, #12

    18:56 13.08.2026

  • 7 Даа

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Прогресивен чорап":

    Хайде сглобкаджиите- кога ще насочите дата за протести срещу новото управление! Всички наркобосове, заедно със Шиши и Боко са готови да дават луди пари за протести, за да спасят кожата си!!! Защото има вече нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и същи! Следва истинско правосъдие и възмездие!!! Ще изчистят хората на Шиши и Боко от системата и лошо им се пише, вече ги настъпила яко !!!

    Коментиран от #26

    18:57 13.08.2026

  • 8 Прогресивен тъпан

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    При дигитално разплащане на сивата икономика ще й се стъжни,льотчика ни е с прогресивно мислене!

    18:57 13.08.2026

  • 9 ПБДБ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Много студени последните Зими няма сняг 😆

    18:57 13.08.2026

  • 10 Григор

    6 11 Отговор
    "Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива"
    Ето това е истинска българска позиция! Няма нищо общо с послушковците, които казваха" Каквото кажат началниците в Брюксел". Огромна разлика. Едните са загрижени за евроатлантическите ценности и слушкат, а другите мислят за България. Приоритет на това управление би трябвало да е и развитието на ядрената енергетика, защото 5-ти и 6-ти блок не са вечни. АЕЦ "Козлодуй" е проектирана и изградена с ум и сега продължава да работи и да ни носи печалби. За миналия месец това са 90 милиона евро. Ако нивото на Дунав се задържи на това равнище, централата през следващите месеци ще печели по 100 милиона месечно.

    Коментиран от #36, #40

    18:58 13.08.2026

  • 11 55555

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Ако вземеш да напишеш нещо по темата,някой може и да се върже че не си руски бот.!!!!!!

    18:59 13.08.2026

  • 12 ОФФФ

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Явно докато си прогресирал не си разбрал колко батерии за съхранение на електроенергия сме изградили,от първите в Европа сме!

    18:59 13.08.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    12 6 Отговор
    Мурьооо, муньо
    Освен муньо друго не си !
    Извинявай пропуснах - си и красная подлога !!!

    19:00 13.08.2026

  • 14 Даа⁷

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "ПППБДБ":

    Празнодумци се оказахте вие ПП-ДБ, защото щяхте да борите ГЕРБ- ДПС, а направихте сглобка с тях.... Излъгахте надеждите на хората, затова вече сте с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #27

    19:00 13.08.2026

  • 15 Правителството е ангажирано с

    8 1 Отговор
    устойчивото развитие на българските обществени поръчки и запазването на Тиквените чекмеджета

    19:02 13.08.2026

  • 16 Българин 🇧🇬

    11 2 Отговор
    Вместо да строи Втора Държавна АЕЦ Белене , този Турски Боташ ще защитава американските отровни ТЕЦ-ове ?! Предател ❗

    19:03 13.08.2026

  • 17 тиквата съм

    4 2 Отговор
    голяма маса
    голяма хранилка

    и бонус
    кьор софра
    чекмеджета

    19:04 13.08.2026

  • 18 Факт

    12 3 Отговор
    Не ми е проблем.че симпатизантите са му прогресивно глупави,проблем ми е,че заради тяхната прогресивна глупост и аз като част от обществото страдам!

    19:05 13.08.2026

  • 19 Тоя е уникален денилии зеленочорспия

    9 3 Отговор
    Пак с тия смръдливи тецове, при положение, че сме батерийният оазис на Европа. Няма такива гладкомозъчни като посткомундетата.

    19:05 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    11 3 Отговор
    Лъжлив масон.

    19:09 13.08.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ АЛТЕРНАТИВНО - В СМИСЪЛ КАК ДА ПРИЛОЖИШ ПО НОВ НАЧИН ИЗВЕСТНИ ТЕХНОЛОГИ...
    .... НО ... ЗА ДА ИМАШ ТОЗИ КАПАЦИТЕТ ТРЯБВА ДА НЕ СИ ПОЛИТИК И ДА СИ СВОБОДЕН ДА МИСЛИШ И ДА ПРАВИШ НАУКА
    ......
    ПОЛИТИКАТА ОСАКАТЯВА МИСЛЕНЕТО !:)

    19:10 13.08.2026

  • 23 Да живее великият японски народ

    4 4 Отговор
    Няма друга страна на която в центъра на столицата и лежи мумия.

    19:12 13.08.2026

  • 24 Анонимен

    8 2 Отговор
    Хахахахаха рр единствено го интересува властта и господството оставка на модел червен рр ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА

    19:13 13.08.2026

  • 25 Муньо му речи

    9 2 Отговор
    и не го обиждай повече!

    19:14 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Даа⁷":

    А защо да борят и кого ти като какъв искаш да унищожаваш българи партии агресорите

    19:17 13.08.2026

  • 28 Критикар

    6 1 Отговор
    Следващото действие за запазване на " устойчивото" развитие на енергатиката и икономиката е връщането на парните локомотиви и влакове. Боже, ние в 21век ли сме?

    19:18 13.08.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    КАТО "ДОБЪР ХРИСТИЯНИН" КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СПАСИ ЧОВЕЧЕСТВОТО ,
    СПОРЕД МЕН СЪЧЕТАВАНЕТО ПО " ОСОБЕН НАЧИН" НА ТРИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕДНО - ТЕЦ НА ВЪГЛИЩА , ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ФЕЦ - ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
    ... МОЖЕ ДА РЕШИ
    ПРОБЛЕМА С ТЕЦ :) ПРИ ТОВА ВСИЧКИТЕ ТРИ ТЕХНОЛОГИИ СА ИЗВЕСТНИ И ВЕЧЕ
    " НАПРАВЕНИ И РАБОТЕЩИ"
    .. АЛТЕРНАТИВНО МИСЛЕНЕ ТРЯБВА ДРУГАРЕ

    19:19 13.08.2026

  • 30 Фатмака

    8 0 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    19:21 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ДС Прогресивно Ново начало

    6 0 Отговор
    Прогресивните шарлатани се ангажират със запазването на бизнеса на Чичко тревичко, познат в московието и като Ковачки

    Коментиран от #41

    19:27 13.08.2026

  • 34 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Ако някой не е виждал какво представлява фабрика за лъжи и грабеж на населението да види снимката.Това е една ОПГ от нац.предатели,продажници и крадци !

    19:29 13.08.2026

  • 35 Фатмако!

    6 1 Отговор
    "Устойчиви" са сямо наглостта, измамите и лъжите ти, селяндурската ти хитрост и коварство! Само те са устойчиви! Щом вчера изрече поресаващия цинизъм, че за жестокото убиъство в Пловдив са виновни тези, които демонтираха МОЧАА - позора, унижението и срама на Бългаиря! Впроечм, защо ревеш с крокодилски сълзи за партизанските паметници на неграмотни селяндури, терористи и мерзавци, които "се борели", като обирали мандри и кошари? Комунизмът и комунистическото управление на твоята престъпна и кървава БКП, Фатмако, е обявен за престъпен , забрави ли? Да, устойчиво е само отвратителното ти коварство, устойчиви са змийските ти очичики, с които само дебнеш кога да нападнеш по най-просташки начин опозицията! Устойчив е дългият ти нос, който върви два метра пред теб и пречи на минувачиет! Само че, Фатмако червен и в червата, веднага да уволниш нищожеството от женски пол в твоя "прогресивен" кабинет, дето нещо го играе социален министър! Тя е виновна за жестокия побой над петгодишното дете от изверга втория му баща! Защото това се случва за втори път! Защото детето веднъж вече беше пребито от изверга! Защо твоята "социална" слугиня не направи нищо и детето не беше изведено от ада, в който нейното министерство и некадърните й и корумпирани чиновници са го принудили да се върне и да живее? Защо, Фатмаоко?!

    19:31 13.08.2026

  • 36 Мунчо Копейкин празнодумеца

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Ето такива като тебе се търсят, да слушат какво им се говори, а не да гледат какво вършат. 🤣🤣🤣
    Клети шаранчета, кълвящи на празни обещания.

    19:31 13.08.2026

  • 37 Ясно

    6 1 Отговор
    Ще ни доизтровят с ТЕЦ-овете и въгледобива в името на олигархията

    19:31 13.08.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ПРИМИТИВИЗМА НА ЕВРО МУТРАТА С ФОТОВОЛТАИКА ?
    ....
    ПРАВИ ТОК ПРОДАВА 100% ПЕЧАЛБА
    .....
    ОБАЧЕ АКО
    ПРАВИ ТОК -ПРАВИ С ТОКА ПРОДУКТ -ПРОДАВА
    ... Е 200 % ПЕЧАЛБАТА :)

    Коментиран от #44

    19:32 13.08.2026

  • 39 Спасителите ни

    7 1 Отговор
    Рундю Донев, Пеканов и Ива Петрова...

    19:33 13.08.2026

  • 40 Варна

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Григор":

    Григоре,АЕЦ Козлодуй е единствената ядрена централа в СВЕТА която в момента работи на загуба заради износа на ток за украйна !

    Коментиран от #42

    19:34 13.08.2026

  • 41 Енергетик

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "ДС Прогресивно Ново начало":

    Ами те вече му прокараха тръбите за газ, за 300 000 000 € - народа плаща.
    И в дъното отново е издирвания от европейската прокуратура Владимир Малинов - любимец на кРадев, Пеевски и Борисов (свързан е с Боташ, Чирен, Турски поток)

    19:34 13.08.2026

  • 42 Клета невежа копейка 🤪

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Варна":

    Това са пак руски опорки. Има ECO и се вижда от къде се изнася.

    19:36 13.08.2026

  • 43 ЦСКА Москва

    9 1 Отговор
    Устойчиво ще оберем балъците които гласуваха за нас като ще продължат да плащат най високата цена на тока,водата,бензина ,хр.стоки и тн.Гарантирано от Боташоглу.

    19:36 13.08.2026

  • 44 Така ще да е

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    "ЕВРО МУТРАТА" винаги се оказва съветски другар, назначен за олигарх по заслуги към БКП-КПСС.

    19:38 13.08.2026

  • 45 Устойчивото развитие

    6 2 Отговор
    го измисли другаря Живков!

    19:39 13.08.2026

  • 46 Ще горим

    6 0 Отговор
    въглища и ше внасяме гръцки ток от фотоволтаици!

    19:41 13.08.2026

  • 47 да излезе гълаба

    7 0 Отговор
    да каже по колко разделиха за боташ и магистралите и кога започват да борят мутрите и мафията и да спират кражбата както обещаваха с навлажнени от умиление очи преди изборите с вожда му червен гумен боташ крадев???

    19:41 13.08.2026

  • 48 боташ ефенди

    7 0 Отговор
    кумуниста...

    19:42 13.08.2026

  • 49 10 - и ваксаджия Григор

    6 0 Отговор
    по-полека с лизането бе, Григоре! По-полека, ще се изтъни и без това мръсният ти език и няма да можеш да плюскаш бе, Григоре! Ти кьорав и глух ли си бе, вакасджийо на фатмашките ботуши на този наш "премиер", който е големият срам и големият позор на великата ни някога държава! С всеки изминал ден в геометрична прогресия расте омразата на цял един народ към кремълския слуга от село Славяноов! Той е отвратителне , долен лакей и подлога на кемълсския масов убиец ! Хайде стига с близането бе, Григоре! Ще не перминеш например на духане?

    19:45 13.08.2026

  • 50 !!!?

    5 0 Отговор
    Вижда се "прогреса"...Мистър Кеш е седнал в центъра на дългата страна на масата, а не на късата...!!!?

    19:48 13.08.2026

  • 51 РАДЕВ Е ЛЪЖЕЦ

    7 0 Отговор
    И тази новина е поредната му лъжа.

    19:51 13.08.2026

  • 52 Василев

    0 2 Отговор
    Алоуу!Обръщайте се с Господин Премиера!

    19:53 13.08.2026

  • 53 Мунчо крадене бавния

    2 0 Отговор
    Колене със секира за г розник плешив к син мунчо бавния че генерал че празадент

    19:55 13.08.2026

  • 54 Тъпунгер

    2 0 Отговор
    Тъпунгер

    20:06 13.08.2026

  • 55 Некадърен,

    2 0 Отговор
    некомпетентен, безполезен неможач

    20:12 13.08.2026

  • 56 Много сте

    2 0 Отговор
    Ангажирани да слугувате на сащ и дебиилите от ЕС... Народа и нашата страна хич не ви интересуват. Кога ще обявите вие от ПБ война и на Русия? Че с Иран вече е ясно.

    20:18 13.08.2026

  • 57 Славяновско

    2 0 Отговор
    говедо

    20:19 13.08.2026

  • 58 Рундьо сложи феса

    1 0 Отговор
    и ни поведе към "прогреса"!

    20:20 13.08.2026

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