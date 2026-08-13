Япония извика руския посланик заради посещението на Путин на Курилските острови

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да изрази „категоричен протест“ срещу посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови. Путин посети остров Итуруп на 13 август, предава БТА.
„След като научихме, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, извикахме руския посланик Николай Ноздрев в министерството на външните работи и отправихме остър протест“, се посочва в изявление на японското външно министерство.
Посещението на Путин се състоя на фона на дългогодишния териториален спор между Москва и Токио за Курилските острови, които Япония нарича „Северни територии“ и също счита за свои. Спорът продължава да бъде един от основните проблеми в отношенията между двете страни.
Визитата на руския президент предизвика остра реакция от японските власти. По-рано японската министър-председателка Санае Такаичи определи посещението като „напълно неприемливо“ и заяви, че то противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за островите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #13
15:02 13.08.2026
2 Европеец
15:03 13.08.2026
3 Kaлпазанин
15:03 13.08.2026
4 Ну что
15:04 13.08.2026
5 Луганск
Коментиран от #6, #12, #17, #24
15:05 13.08.2026
6 Калпазанин
До коментар #5 от "Луганск":До това води болщевизма и блатния просперитет, така е!
15:06 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
Коментиран от #33
15:08 13.08.2026
9 Бизнес Инсайдър
15:08 13.08.2026
10 Последния Софиянец
Коментиран от #15
15:09 13.08.2026
11 Киселото мляко
15:09 13.08.2026
12 Гренландец
До коментар #5 от "Луганск":ВъзмУтен съм.
15:09 13.08.2026
13 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "Луганск":Сега четох следната статия; Германия се подготвя за спиране на тока, което може да продължи седмици
Коментиран от #16
15:10 13.08.2026
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:11 13.08.2026
15 Клати Курти
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Мартине ,имаш предвид родата тии която живее в Хумата -Лом ?
15:11 13.08.2026
16 Луганск
До коментар #13 от "Ха,ха,ха":Тока, интернета и бензина ще го спират, но в блатата, нази зима бунсерното ке на свещи, ако оцелее!
15:12 13.08.2026
17 Беше
До коментар #5 от "Луганск":това.
Не следиш май икономическата ситуация в Япония, а претопляш стари манджи.
Признай си!
15:13 13.08.2026
18 Софиянец
15:13 13.08.2026
19 шаа
15:15 13.08.2026
20 Нещастници
15:15 13.08.2026
21 Тия па
15:17 13.08.2026
22 Голямо плачкане
15:17 13.08.2026
23 Левски
Коментиран от #25
15:18 13.08.2026
24 А ти си
До коментар #5 от "Луганск":НАЙ ГОЛЕМИЯ НЕГРАМОТНИК
15:19 13.08.2026
25 Луганск
До коментар #23 от "Левски":Бил съм много пъти, имат само кюмюр, евтини проститутси като теб и алкохолици като майка ти, другото то внасят от китай за долари.
Коментиран от #34
15:20 13.08.2026
26 Биби
15:21 13.08.2026
27 Леле - леле ! 😜
15:25 13.08.2026
28 0407
Коментиран от #29
15:27 13.08.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "0407":Сталин се отказва от своя дял от Япония заради Китай и Корея Дали е правилно никой още не може да каже Горбачов профука много но рано или късно всичко ще си дойде на мястото
15:35 13.08.2026
30 Жбръц
15:35 13.08.2026
31 В статията
От края на втората световна война до днес тези територии са руски и по това никакъв спорт няма японците биха искали да си ги получат обратно но това са резултатите от войната
15:35 13.08.2026
32 Трол
15:37 13.08.2026
33 Европеец
До коментар #8 от "Европеец":Къде се загуби бе европеец, гледам от снощи си се появил..... Да не си е бил в Русия и Япония, та си толкова ,,компетентен,,....
15:37 13.08.2026
34 Орк
До коментар #25 от "Луганск":Процес на пълна украинизация завершен напълно. Готов за источния фронт че за друго не ставаш
15:37 13.08.2026
35 боги
15:46 13.08.2026
36 Левски
15:49 13.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Българин
15:51 13.08.2026