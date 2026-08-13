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Япония извика руския посланик заради посещението на Путин на Курилските острови

Япония извика руския посланик заради посещението на Путин на Курилските острови

13 Август, 2026 14:59 1 104 38

  • япония-
  • путин-
  • курилските острови

Токио определи визитата на руския президент на остров Итуруп като неприемлива и отправи категоричен протест

Япония извика руския посланик заради посещението на Путин на Курилските острови - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да изрази „категоричен протест“ срещу посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови. Путин посети остров Итуруп на 13 август, предава БТА.

„След като научихме, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, извикахме руския посланик Николай Ноздрев в министерството на външните работи и отправихме остър протест“, се посочва в изявление на японското външно министерство.

Посещението на Путин се състоя на фона на дългогодишния териториален спор между Москва и Токио за Курилските острови, които Япония нарича „Северни територии“ и също счита за свои. Спорът продължава да бъде един от основните проблеми в отношенията между двете страни.

Визитата на руския президент предизвика остра реакция от японските власти. По-рано японската министър-председателка Санае Такаичи определи посещението като „напълно неприемливо“ и заяви, че то противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за островите.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    39 13 Отговор
    Японские макаки, рабы США, пошли в в жопу! Дебилы, фашист!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #13

    15:02 13.08.2026

  • 2 Европеец

    46 11 Отговор
    Ей и тия японци са слънчаса ли....

    15:03 13.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    43 9 Отговор
    И казала на руския посланник :вие ни бомбихте два пъти с атом ,ама ние оставаме съюзници с говедата

    15:03 13.08.2026

  • 4 Ну что

    17 6 Отговор
    Протостурвайте си

    15:04 13.08.2026

  • 5 Луганск

    17 46 Отговор
    Но трябва да признаем, че едните живеят в 18век и мрат в украинските поля за 300 золара, а другите са вай модерната и техничессаа нация в света!

    Коментиран от #6, #12, #17, #24

    15:05 13.08.2026

  • 6 Калпазанин

    14 31 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    До това води болщевизма и блатния просперитет, така е!

    15:06 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    13 36 Отговор
    Едните още са с галошите и ватенките и тероризират света, другите живеят в 22век!

    Коментиран от #33

    15:08 13.08.2026

  • 9 Бизнес Инсайдър

    32 7 Отговор
    Руският посланник им е показал на японците едноок смок с дисаги в отговор на искането .

    15:08 13.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 31 Отговор
    Няма по пропаднало и примитивно от блатара!

    Коментиран от #15

    15:09 13.08.2026

  • 11 Киселото мляко

    9 1 Отговор
    "Истината не е за продан. 2+2=4 е абсолют, който не зависи от преписване. По света и в България има достатъчно примери как медии падат след разбити акаунти и компрометирани сървъри – Донбас Нюз, Уошингтън Поуст, Ен1, Пик.бг, БНТ, Би Ти Ви, БНЮЗ. Досега това бяха аматьори. Сега професионалистите гледат. Ние знаем какво ще публикувате предварително. Знаем и за вашите неизвестни проблеми. Това е последният учтив сигнал. Следващият няма да е такъв. Изберете мъдро. 🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА"

    15:09 13.08.2026

  • 12 Гренландец

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    ВъзмУтен съм.

    15:09 13.08.2026

  • 13 Ха,ха,ха

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Сега четох следната статия; Германия се подготвя за спиране на тока, което може да продължи седмици

    Коментиран от #16

    15:10 13.08.2026

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 29 Отговор
    Бункерното обикаля по далечко от Украина, Буданов го е предупредил, че ще го изстреля в космоса с фекаа лното му куфарче❗

    15:11 13.08.2026

  • 15 Клати Курти

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Мартине ,имаш предвид родата тии която живее в Хумата -Лом ?

    15:11 13.08.2026

  • 16 Луганск

    7 24 Отговор

    До коментар #13 от "Ха,ха,ха":

    Тока, интернета и бензина ще го спират, но в блатата, нази зима бунсерното ке на свещи, ако оцелее!

    15:12 13.08.2026

  • 17 Беше

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    това.
    Не следиш май икономическата ситуация в Япония, а претопляш стари манджи.
    Признай си!

    15:13 13.08.2026

  • 18 Софиянец

    27 7 Отговор
    Няма никакъв "дългогодишния териториален спор между Москва и Токио за Курилските острови", има само джапанско мрънкане, островите са си Руски!

    15:13 13.08.2026

  • 19 шаа

    22 4 Отговор
    путин си обикаля своите територии. джапанките що скачат. да си пратят и те императора на курилите, да видим колко са ербап

    15:15 13.08.2026

  • 20 Нещастници

    18 3 Отговор
    Токио да наладне Русия ако иска и да плагодари за бомба дировките на сащ....

    15:15 13.08.2026

  • 21 Тия па

    15 3 Отговор
    да сте гледали някога с кой ставате съюзник. Ние как не ревем за части от Македония, Сърбия, Румъния, Турция.

    15:17 13.08.2026

  • 22 Голямо плачкане

    9 4 Отговор
    Ми то на тоя остров има две села с по десет къщи, ко плачкат искад да изселат горите ли?

    15:17 13.08.2026

  • 23 Левски

    19 7 Отговор
    До "Луганск". Ти бил ли си в Русия, да видиш как живеят? Пишеш абсолютни глупости. Имат си всичко. А ти какво произвеждаш с помощите от ЕС?

    Коментиран от #25

    15:18 13.08.2026

  • 24 А ти си

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    НАЙ ГОЛЕМИЯ НЕГРАМОТНИК

    15:19 13.08.2026

  • 25 Луганск

    7 21 Отговор

    До коментар #23 от "Левски":

    Бил съм много пъти, имат само кюмюр, евтини проститутси като теб и алкохолици като майка ти, другото то внасят от китай за долари.

    Коментиран от #34

    15:20 13.08.2026

  • 26 Биби

    1 10 Отговор
    Нема нема,бат Путйо не е бил на Курилите! Таме е одил Владимир Василевич!

    15:21 13.08.2026

  • 27 Леле - леле ! 😜

    9 1 Отговор
    Уважавам японците , но ги уверявам , че едва ли братушките се трогват от изказванията им . НО , знам за едни Милиарди жители на "поднебесната" , които са много чувствителни към идеи за промени в Тихия океан . Дано милите японци не усятят защо са Курилски тези острови !

    15:25 13.08.2026

  • 28 0407

    4 0 Отговор
    Що не кажете .... кога Яп е нападнала и превзела Корея и част от Китай.....победена 1945г сега иска ,ама не дават ....

    Коментиран от #29

    15:27 13.08.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "0407":

    Сталин се отказва от своя дял от Япония заради Китай и Корея Дали е правилно никой още не може да каже Горбачов профука много но рано или късно всичко ще си дойде на мястото

    15:35 13.08.2026

  • 30 Жбръц

    8 0 Отговор
    Джапанките нека да си леят Оди на протеста.РФ държи пълен административен,юридически и институционален контрол над четирите острова, Итируп е най- големия.Общо образуват Сахалинск.Площта му е над 1200 кв километра,но е от геостратегически план за РФ.Трасе на Северния морски път,и контрол над Охотско море.И пиле не може да прехвръкне ,без реакция от военните.А там са разположени мощни системи ,от авиация - СУ-35, тежките БАЛ и Бастион- никакъв шанс няма срещу тях, какъвто и да е противников кораб или група кораби.

    15:35 13.08.2026

  • 31 В статията

    6 0 Отговор
    Пише че за тези острови имало дългогодишен спор
    От края на втората световна война до днес тези територии са руски и по това никакъв спорт няма японците биха искали да си ги получат обратно но това са резултатите от войната

    15:35 13.08.2026

  • 32 Трол

    7 1 Отговор
    И Путин си го премести от левия на десния крачол

    15:37 13.08.2026

  • 33 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Къде се загуби бе европеец, гледам от снощи си се появил..... Да не си е бил в Русия и Япония, та си толкова ,,компетентен,,....

    15:37 13.08.2026

  • 34 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Луганск":

    Процес на пълна украинизация завершен напълно. Готов за источния фронт че за друго не ставаш

    15:37 13.08.2026

  • 35 боги

    1 0 Отговор
    Николай Ноздрев -демек Дзурлев мурлев ПУСИН =путин

    15:46 13.08.2026

  • 36 Левски

    1 0 Отговор
    До "Луганск". Майка ми е отдавна в гробищата. А теб, ако те видя, жална ти майка.

    15:49 13.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    0 0 Отговор
    Да се изгони ватняка!

    15:51 13.08.2026

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