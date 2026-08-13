Япония извика руския посланик заради посещението на Путин на Курилските острови

Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио Николай Ноздрев, за да изрази „категоричен протест“ срещу посещението на руския президент Владимир Путин на Курилските острови. Путин посети остров Итуруп на 13 август, предава БТА.

„След като научихме, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, извикахме руския посланик Николай Ноздрев в министерството на външните работи и отправихме остър протест“, се посочва в изявление на японското външно министерство.

Посещението на Путин се състоя на фона на дългогодишния териториален спор между Москва и Токио за Курилските острови, които Япония нарича „Северни територии“ и също счита за свои. Спорът продължава да бъде един от основните проблеми в отношенията между двете страни.

Визитата на руския президент предизвика остра реакция от японските власти. По-рано японската министър-председателка Санае Такаичи определи посещението като „напълно неприемливо“ и заяви, че то противоречи на последователната позиция на Япония по въпроса за островите.