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Дъщерята на Бил Гейтс пред 20 г. затвор за измама?

Дъщерята на Бил Гейтс пред 20 г. затвор за измама?

14 Август, 2026 06:38, обновена 14 Август, 2026 06:43 1 326 11

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Скандалът с Фиби Гейтс и стартъпа Phia се разраства след разкрития за незаконни комисиони

Дъщерята на Бил Гейтс пред 20 г. затвор за измама? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на милиардера Бил Гейтс, 23-годишната Фиби Гейтс, е заплашена от сериозни правни последици и потенциално наказание до 20 години федерален затвор заради разследване за мащабна финансова измама.

Скандалът е свързан с нейния високотехнологичен изкуствен интелект (AI) стартъп за модно пазаруване Phia, съоснован с колежката ѝ от Станфорд София Киани. Разследване на авторитетната медия Bloomberg извади наяве вътрешни съобщения, които доказват, че компанията умишлено е прилагала незаконната практика „cookie stuffing“ (тъпкане на бисквитки). Чрез нея софтуерът на приложението е генерирал фалшиви кликове и е присвоявал комисиони от онлайн продажби, които реално не е пренасочил.

Какво е „cookie stuffing“ и как е действала схемата?

Браузърното разширение на Phia е рекламирано като дигитален асистент, помагащ на потребителите да откриват най-добрите цени и кодове за отстъпка. Проверки на независими експерти по дигитална реклама обаче установиха, че разширението тайно е отваряло фонови раздели и е инжектирало свои реферални кодове по време на плащане, дори когато потребителите не са използвали приложението. По този начин Phia е изземвала комисионите на други легитимни платформи и създатели на съдържание.

Разкритията удрят тежко по имиджа на младата предприемачка:

  • Срив на приходите: След принудителното спиране на измамната функция през юли, дневните приходи на Phia са паднали драстично от 80 000 долара на едва 10 000 – 28 000 долара.
  • Мащаб на измамата: Незаконното „тъпкане на бисквитки“ е съставлявало рекордните 51% от всички отчетени продажби на компанията за месец юни.
  • Прекратени партньорства: Големи афилиейт мрежи като Impact.com вече блокираха достъпа на стартъпа до системите си.

Заплаха от 20 години федерален затвор

Правните експерти, цитирани от издания като New York Post и Futurism, подчертават, че в американското законодателство този вид дигитална измама се преследва като федерална измама по жица (wire fraud). Законът предвижда максимално наказание от до 20 години лишаване от свобода, придружено с огромни финансови санкции и възстановяване на щети.

Въпреки че към момента срещу Фиби Гейтс все още няма повдигнати официални наказателни обвинения от прокуратурата, изтеклите вътрешни чатове в Slack доказват, че тя и съоснователката ѝ са знаели за „бъга“ от поне седем месеца и умишлено са настоявали функцията да остане активна, за да поддържат високи финансови показатели. Поради това редица потърпевши корпорации, сред които eBay (която по ирония на съдбата бе сред инвеститорите в Phia), обмислят завеждането на мащабни съдебни дела.

Стартъпът Phia успя да събере над 43 милиона долара финансиране от топ инвеститори и знаменитости като Ким Кардашиян и Парис Хилтън, но днес бъдещето на компанията и на самата дъщеря на Бил Гейтс остава изключително несигурно.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    14 0 Отговор
    Убиец!

    06:49 14.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    21 0 Отговор
    Туй агне и то пари ли е нямало, че тръгнало да мами хората бе?

    Коментиран от #4

    06:49 14.08.2026

  • 3 Име

    9 0 Отговор
    Съпричастен към Убийството в Пловдив! Съпричастен към Убийството на Момичето в Бидона!

    06:50 14.08.2026

  • 4 Иван

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Хазарка, сър.

    Коментиран от #8

    06:52 14.08.2026

  • 5 Боримечката

    6 0 Отговор
    Кой разбрал разбрал, който не поне научи доста от терминологията свързана с схемата„cookie stuffing“.

    06:54 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Петър Бидона!

    06:57 14.08.2026

  • 9 Негър

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "В.Левски":

    Прочети "Протоколите на сионските мъдреци" и се запознай с цялостното еврейство.

    07:00 14.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    За милиони ,в техния случай милиарди ,няма закони ,за кокошки няма прошки ,тва е най малкото което може да им се случи ,а този нечовек сатанист трябваше да е отдавна в отвъдното за геноцид над човечеството ,заедно с Урсула и сие

    07:00 14.08.2026

  • 11 Нищо няма да и се случи

    1 0 Отговор
    Бил Гейтс е твърде богат и влиятелен и никой няма да смее да я пипне. Това момиче е израснало в разкош и се занимава с бизнес само за да има какво да прави. Не и трябва да повтаря успехите на баща си, просто трябва да внимава да не похарчи парите му неразумно, което няма как да стане, като се има предвид какви акули ги управляват.

    07:33 14.08.2026