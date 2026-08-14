Дъщерята на Бил Гейтс пред 20 г. затвор за измама?

Дъщерята на милиардера Бил Гейтс, 23-годишната Фиби Гейтс, е заплашена от сериозни правни последици и потенциално наказание до 20 години федерален затвор заради разследване за мащабна финансова измама.

Скандалът е свързан с нейния високотехнологичен изкуствен интелект (AI) стартъп за модно пазаруване Phia, съоснован с колежката ѝ от Станфорд София Киани. Разследване на авторитетната медия Bloomberg извади наяве вътрешни съобщения, които доказват, че компанията умишлено е прилагала незаконната практика „cookie stuffing“ (тъпкане на бисквитки). Чрез нея софтуерът на приложението е генерирал фалшиви кликове и е присвоявал комисиони от онлайн продажби, които реално не е пренасочил.

Какво е „cookie stuffing“ и как е действала схемата?

Браузърното разширение на Phia е рекламирано като дигитален асистент, помагащ на потребителите да откриват най-добрите цени и кодове за отстъпка. Проверки на независими експерти по дигитална реклама обаче установиха, че разширението тайно е отваряло фонови раздели и е инжектирало свои реферални кодове по време на плащане, дори когато потребителите не са използвали приложението. По този начин Phia е изземвала комисионите на други легитимни платформи и създатели на съдържание.

Разкритията удрят тежко по имиджа на младата предприемачка:

Срив на приходите: След принудителното спиране на измамната функция през юли, дневните приходи на Phia са паднали драстично от 80 000 долара на едва 10 000 – 28 000 долара.

След принудителното спиране на измамната функция през юли, дневните приходи на Phia са паднали драстично от 80 000 долара на едва 10 000 – 28 000 долара. Мащаб на измамата: Незаконното „тъпкане на бисквитки“ е съставлявало рекордните 51% от всички отчетени продажби на компанията за месец юни.

Незаконното „тъпкане на бисквитки“ е съставлявало рекордните 51% от всички отчетени продажби на компанията за месец юни. Прекратени партньорства: Големи афилиейт мрежи като Impact.com вече блокираха достъпа на стартъпа до системите си.

Заплаха от 20 години федерален затвор

Правните експерти, цитирани от издания като New York Post и Futurism, подчертават, че в американското законодателство този вид дигитална измама се преследва като федерална измама по жица (wire fraud). Законът предвижда максимално наказание от до 20 години лишаване от свобода, придружено с огромни финансови санкции и възстановяване на щети.

Въпреки че към момента срещу Фиби Гейтс все още няма повдигнати официални наказателни обвинения от прокуратурата, изтеклите вътрешни чатове в Slack доказват, че тя и съоснователката ѝ са знаели за „бъга“ от поне седем месеца и умишлено са настоявали функцията да остане активна, за да поддържат високи финансови показатели. Поради това редица потърпевши корпорации, сред които eBay (която по ирония на съдбата бе сред инвеститорите в Phia), обмислят завеждането на мащабни съдебни дела.

Стартъпът Phia успя да събере над 43 милиона долара финансиране от топ инвеститори и знаменитости като Ким Кардашиян и Парис Хилтън, но днес бъдещето на компанията и на самата дъщеря на Бил Гейтс остава изключително несигурно.