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Бургас влиза в трескава подготовка за „Евровизия“ 2027

Бургас влиза в трескава подготовка за „Евровизия“ 2027

14 Август, 2026 08:20 700 27

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Хотели вече оформят списъци с чакащи

Бургас влиза в трескава подготовка за „Евровизия“ 2027 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морският град ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, еуфорията вече е завладяла града, а местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика.

„Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България, и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова тв заместник-кметът по култура на община Бургас Диана Саватева.

По думите ѝ подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до „Арена Бургас“, а ще бъде в целия град. Общината планира "Евровизия" да се превърне в събитие, което ще даде възможност на Бургас да представи не само себе си, но и региона и България пред международната публика. Очаква се активности да има на различни места в града - около „Арена Бургас“, в обновената зала „Младост“, по крайбрежието, около Морската гара, както и на площад „Тройката“ и площад „Св. св. Кирил и Методий“.

„Няма да има кътче в града, включително открити и закрити локации, което да не усети духа на "Евровизия“, каза Саватева.

Особено внимание ще бъде отделено и на местните творчески организации. По думите на заместник-кмета общината вече е получила над 100 писма от творчески структури, които са заявили готовност да се включат със свои активности по време на събитието.

Туристическият бизнес също очаква "Евровизия" да даде по-ранен старт на сезона. „Нашият бранш с удоволствие ще подкрепи всяка една инициатива, която би удължила сезона и която би направила реклама на България като цяло“, заяви мениджърът на верига хотели в Слънчев бряг Александър Александров

По думите му обаче появилите се в интернет оферти за над 20 000 евро за апартамент за една седмица не отговарят на реалните пазарни нива. „За мен това не са реалистични цени“, коментира той. И подчерта, че големите хотели в Слънчев бряг не са увеличавали цените си специално заради "Евровизия". „Няма увеличение, няма такава спекулация", категоричен е Александров.

Подобна е ситуацията и в Бургас. Биляна Неделчева, управител на голям хотел в центъра на града, съобщи, че интересът към настаняването вече е значителен. „Бих казала, че вече оформяме списъци с чакащи резервации за периода на "Евровизия“, заяви тя.

Хотелиерите очакват повишаване на заетостта, включително заради необходимостта от настаняване на екипи, които ще пристигнат по-рано от самото шоу. „При нас вече има запитвания за настаняване на екипи. Говори се за предиода от 23-24 април с продължителност около месец, но всъщност това е на база предварителни данни“, обясни Неделчева.

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Тя също определи офертите за над 20 000 евро за седмица като нереалистични, но подчерта, че в крайна сметка пазарът ще покаже дали подобни цени ще бъдат приети от клиентите, доколко обективни са, доколко са търсени и "доколко ще бъдат резервирани тези помещения“.

Според хотелиерите е нормално при големи международни събития да има известно повишение на цените заради по-високото търсене, но прекомерното завишаване може да се окаже неефективно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цялото ЛГБТ в Бургас!

    4 2 Отговор
    Къде са антисоросите? Къде е Радев?

    Коментиран от #10

    08:56 14.08.2026

  • 2 ОПГ Герб

    12 2 Отговор
    И нека краденето започне сега. /Боко Чекмеджето/

    08:56 14.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дара Големата Дупара

    10 2 Отговор
    ще докара всички евро пе дали в Бургас.

    Коментиран от #16

    08:58 14.08.2026

  • 5 Име

    9 6 Отговор
    Какво късмет, че тази простотия няма да бъде в София! Стигат ни нашенските селяндури, които надойдоха от села и паланки.

    Коментиран от #27

    09:01 14.08.2026

  • 6 Мутата

    7 1 Отговор
    БолимеУятЗаЕвровизията

    09:02 14.08.2026

  • 7 Моля!

    3 3 Отговор
    Простолюдието да си гледа телевизия Планета без да коментира Евровизия 🤫

    09:20 14.08.2026

  • 8 Даааа

    4 1 Отговор
    Вече увеличиха цените 20 пъти.

    Коментиран от #22

    09:21 14.08.2026

  • 9 Паткан

    4 2 Отговор
    Да вдигат отсега цените х10. Тия просто не знаят къде се нашиха.

    09:21 14.08.2026

  • 10 Бангaгaнгамангa

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цялото ЛГБТ в Бургас!":

    Жендъpляцитe тоя път го сложиха и на бургашките батки, хихихи!

    09:23 14.08.2026

  • 11 Пецата

    3 1 Отговор
    Тва нещо евровизиа вобще не става за ракиа и салата разбираш ли така че хич не ми го хвалете 🤣

    09:23 14.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АлиБЕКа на Сачевица

    5 1 Отговор
    Честито! Догодина таратор по 200 ойро!

    09:24 14.08.2026

  • 14 Бг и тн...

    3 1 Отговор
    Софиянци изкараха луд късмет,трябва да черпят

    09:26 14.08.2026

  • 15 Честито!

    3 2 Отговор
    В Бургас много се радват, че ще бъдат домакини, на най пошлият и безнравствен конкурс в света! Голямо "разнообразие" ще се събере, за пълен кеф на алчните домакини!

    Коментиран от #17

    09:27 14.08.2026

  • 16 Кочо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дара Големата Дупара":

    Дара преди 2 месеца предпочиташе София, но турското и в нея надделя!? Някак си! БНТ също зауби тонус, а БТВ се екзалтира! Милотинова хич не бе възторжена и се иказва схематично професионално! За журналист, който е показвал батални сцени от Чечня не е трудно! А въпроса ми, това на фотоса лицето на Евровизия - БГ ли е!?

    09:29 14.08.2026

  • 17 Чума

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Честито!":

    Тя, простотията вече започна там! Някакви хлапета скачат и врещят, докато камерата е включена! Леговището на Рижите, Кела, Митю Зъркелите и най долнопробните инстинки на странжднаски главорези и шмекери, с най овратителните прелести на ранната демокрация - геопатогенна зона! Петко Лисичков ги респектира веднъж!

    09:34 14.08.2026

  • 18 Простаци

    3 2 Отговор
    Ще тормозят бургазлии вместо в Слънчев бряг да е тази гнусна бутафория и да са оградени с бодлива тел

    09:41 14.08.2026

  • 19 Странжански устрем

    1 1 Отговор
    леле-е-е,и тази ли "красавица"ще трябва да изтърпим.Бургазлии дано забогатеят,че поне да не мислим за тях.От сега сложиха тигана на котлона.Жилищните наеми за седмица скочили на 20 хил.Э на седмица.Още вчера почти всичко било наето.То да не е хотел "Риц"?Таратора сигурно ще стане на 20Э.С мляко от свещенна крава,вода от река Йордан и краставици от висящите градини на Семирамида.

    09:44 14.08.2026

  • 20 Българин

    1 1 Отговор
    Ще има един куп мърлячи по Черноморието.Ха ,честито на бургазлии!!!Улици и булеварди затворени.Политиците го направиха да не е в София.

    09:44 14.08.2026

  • 21 Иван

    2 1 Отговор
    Бургазлии не искаме конкурса да е в Бургас.Цял месец града ще страда.Бургас няма необходимата инфраструктура за това.Залата е по-малка.Докъде ще го разпростирате?!

    Коментиран от #23, #25

    09:48 14.08.2026

  • 22 Чироза

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Даааа":

    Оха-а-а!Митю гьоза потрива ръце.Ще пласира поне пет кила фентанил.

    Коментиран от #24

    09:50 14.08.2026

  • 23 Централният плаж

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Ще е уникално гето пичове. Като бежански лагер в Сомалия ще е

    09:51 14.08.2026

  • 24 пет кила фентанил ?

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Чироза":

    5 тона няма да стигнат бре

    09:52 14.08.2026

  • 25 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Хакан Фидан иска! Вас и Дара никой не ви пита! Да не мислиш, че на БНТ му е много приятно да живее в София, а да готви конкурс в Меден курник!? По добре да го отстъпи на възторжената от вчера Босфор ТВ!

    09:53 14.08.2026

  • 26 1111

    0 0 Отговор
    По поръчка на Боко е в Бургас.Преди месец беше при кмета.Договорка.

    09:53 14.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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