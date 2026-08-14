Бургас влиза в трескава подготовка за „Евровизия“ 2027

Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морският град ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, еуфорията вече е завладяла града, а местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика.
„Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България, и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова тв заместник-кметът по култура на община Бургас Диана Саватева.
По думите ѝ подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до „Арена Бургас“, а ще бъде в целия град. Общината планира "Евровизия" да се превърне в събитие, което ще даде възможност на Бургас да представи не само себе си, но и региона и България пред международната публика. Очаква се активности да има на различни места в града - около „Арена Бургас“, в обновената зала „Младост“, по крайбрежието, около Морската гара, както и на площад „Тройката“ и площад „Св. св. Кирил и Методий“.
„Няма да има кътче в града, включително открити и закрити локации, което да не усети духа на "Евровизия“, каза Саватева.
Особено внимание ще бъде отделено и на местните творчески организации. По думите на заместник-кмета общината вече е получила над 100 писма от творчески структури, които са заявили готовност да се включат със свои активности по време на събитието.
Туристическият бизнес също очаква "Евровизия" да даде по-ранен старт на сезона. „Нашият бранш с удоволствие ще подкрепи всяка една инициатива, която би удължила сезона и която би направила реклама на България като цяло“, заяви мениджърът на верига хотели в Слънчев бряг Александър Александров
По думите му обаче появилите се в интернет оферти за над 20 000 евро за апартамент за една седмица не отговарят на реалните пазарни нива. „За мен това не са реалистични цени“, коментира той. И подчерта, че големите хотели в Слънчев бряг не са увеличавали цените си специално заради "Евровизия". „Няма увеличение, няма такава спекулация", категоричен е Александров.
Подобна е ситуацията и в Бургас. Биляна Неделчева, управител на голям хотел в центъра на града, съобщи, че интересът към настаняването вече е значителен. „Бих казала, че вече оформяме списъци с чакащи резервации за периода на "Евровизия“, заяви тя.
Хотелиерите очакват повишаване на заетостта, включително заради необходимостта от настаняване на екипи, които ще пристигнат по-рано от самото шоу. „При нас вече има запитвания за настаняване на екипи. Говори се за предиода от 23-24 април с продължителност около месец, но всъщност това е на база предварителни данни“, обясни Неделчева.
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Тя също определи офертите за над 20 000 евро за седмица като нереалистични, но подчерта, че в крайна сметка пазарът ще покаже дали подобни цени ще бъдат приети от клиентите, доколко обективни са, доколко са търсени и "доколко ще бъдат резервирани тези помещения“.
Според хотелиерите е нормално при големи международни събития да има известно повишение на цените заради по-високото търсене, но прекомерното завишаване може да се окаже неефективно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цялото ЛГБТ в Бургас!
Коментиран от #10
08:56 14.08.2026
2 ОПГ Герб
08:56 14.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дара Големата Дупара
Коментиран от #16
08:58 14.08.2026
5 Име
Коментиран от #27
09:01 14.08.2026
6 Мутата
09:02 14.08.2026
7 Моля!
09:20 14.08.2026
8 Даааа
Коментиран от #22
09:21 14.08.2026
9 Паткан
09:21 14.08.2026
10 Бангaгaнгамангa
До коментар #1 от "Цялото ЛГБТ в Бургас!":Жендъpляцитe тоя път го сложиха и на бургашките батки, хихихи!
09:23 14.08.2026
11 Пецата
09:23 14.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АлиБЕКа на Сачевица
09:24 14.08.2026
14 Бг и тн...
09:26 14.08.2026
15 Честито!
Коментиран от #17
09:27 14.08.2026
16 Кочо
До коментар #4 от "Дара Големата Дупара":Дара преди 2 месеца предпочиташе София, но турското и в нея надделя!? Някак си! БНТ също зауби тонус, а БТВ се екзалтира! Милотинова хич не бе възторжена и се иказва схематично професионално! За журналист, който е показвал батални сцени от Чечня не е трудно! А въпроса ми, това на фотоса лицето на Евровизия - БГ ли е!?
09:29 14.08.2026
17 Чума
До коментар #15 от "Честито!":Тя, простотията вече започна там! Някакви хлапета скачат и врещят, докато камерата е включена! Леговището на Рижите, Кела, Митю Зъркелите и най долнопробните инстинки на странжднаски главорези и шмекери, с най овратителните прелести на ранната демокрация - геопатогенна зона! Петко Лисичков ги респектира веднъж!
09:34 14.08.2026
18 Простаци
09:41 14.08.2026
19 Странжански устрем
09:44 14.08.2026
20 Българин
09:44 14.08.2026
21 Иван
Коментиран от #23, #25
09:48 14.08.2026
22 Чироза
До коментар #8 от "Даааа":Оха-а-а!Митю гьоза потрива ръце.Ще пласира поне пет кила фентанил.
Коментиран от #24
09:50 14.08.2026
23 Централният плаж
До коментар #21 от "Иван":Ще е уникално гето пичове. Като бежански лагер в Сомалия ще е
09:51 14.08.2026
24 пет кила фентанил ?
До коментар #22 от "Чироза":5 тона няма да стигнат бре
09:52 14.08.2026
25 Чума
До коментар #21 от "Иван":Хакан Фидан иска! Вас и Дара никой не ви пита! Да не мислиш, че на БНТ му е много приятно да живее в София, а да готви конкурс в Меден курник!? По добре да го отстъпи на възторжената от вчера Босфор ТВ!
09:53 14.08.2026
26 1111
09:53 14.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.