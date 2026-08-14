Бургас влиза в трескава подготовка за „Евровизия“ 2027

Бургас се подготвя за едно от най-мащабните международни събития, които ще се проведат в България. След новината, че морският град ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина, еуфорията вече е завладяла града, а местният туристически бизнес очаква сериозен ефект върху сезона. Хиляди фенове, туристи, делегации и представители на медиите се очаква да пристигнат по Южното Черноморие през 2027 година. Това поставя предизвикателства не само пред местата за настаняване, но и пред транспорта, паркирането и цялостната градска логистика.

„Много сме благодарни, че имаме възможност да представяме България, и същевременно съзнаваме отговорността, защото ни предстои много сериозна организация“. Това заяви в „Здравей, България” по Нова тв заместник-кметът по култура на община Бургас Диана Саватева.

По думите ѝ подготовката започва с работни срещи с всички партньори, тъй като събитието няма да се ограничи само до „Арена Бургас“, а ще бъде в целия град. Общината планира "Евровизия" да се превърне в събитие, което ще даде възможност на Бургас да представи не само себе си, но и региона и България пред международната публика. Очаква се активности да има на различни места в града - около „Арена Бургас“, в обновената зала „Младост“, по крайбрежието, около Морската гара, както и на площад „Тройката“ и площад „Св. св. Кирил и Методий“.

„Няма да има кътче в града, включително открити и закрити локации, което да не усети духа на "Евровизия“, каза Саватева.

Особено внимание ще бъде отделено и на местните творчески организации. По думите на заместник-кмета общината вече е получила над 100 писма от творчески структури, които са заявили готовност да се включат със свои активности по време на събитието.

Туристическият бизнес също очаква "Евровизия" да даде по-ранен старт на сезона. „Нашият бранш с удоволствие ще подкрепи всяка една инициатива, която би удължила сезона и която би направила реклама на България като цяло“, заяви мениджърът на верига хотели в Слънчев бряг Александър Александров

По думите му обаче появилите се в интернет оферти за над 20 000 евро за апартамент за една седмица не отговарят на реалните пазарни нива. „За мен това не са реалистични цени“, коментира той. И подчерта, че големите хотели в Слънчев бряг не са увеличавали цените си специално заради "Евровизия". „Няма увеличение, няма такава спекулация", категоричен е Александров.

Подобна е ситуацията и в Бургас. Биляна Неделчева, управител на голям хотел в центъра на града, съобщи, че интересът към настаняването вече е значителен. „Бих казала, че вече оформяме списъци с чакащи резервации за периода на "Евровизия“, заяви тя.

Хотелиерите очакват повишаване на заетостта, включително заради необходимостта от настаняване на екипи, които ще пристигнат по-рано от самото шоу. „При нас вече има запитвания за настаняване на екипи. Говори се за предиода от 23-24 април с продължителност около месец, но всъщност това е на база предварителни данни“, обясни Неделчева.

„Евровизия“ като икономически шанс: Туризмът очаква милиони от приходи и изразява готовност да приеме гостите на конкурса

Тя също определи офертите за над 20 000 евро за седмица като нереалистични, но подчерта, че в крайна сметка пазарът ще покаже дали подобни цени ще бъдат приети от клиентите, доколко обективни са, доколко са търсени и "доколко ще бъдат резервирани тези помещения“.

Според хотелиерите е нормално при големи международни събития да има известно повишение на цените заради по-високото търсене, но прекомерното завишаване може да се окаже неефективно.