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Румен Радев към випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“: Днес вие се посвещавате на святата мисия да гарантирате въздушния суверенитет на Родината

Румен Радев към випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“: Днес вие се посвещавате на святата мисия да гарантирате въздушния суверенитет на Родината

14 Август, 2026 12:59 745 68

  • димитър стоянов-
  • ввву „георги бенковски“-
  • румен радев-
  • кадети

След церемонията премиерът посети Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен

Румен Радев към випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“: Днес вие се посвещавате на святата мисия да гарантирате въздушния суверенитет на Родината - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност и бурното развитие на иновациите изискват от личния състав на военновъздушните сили непрестанно да се адаптира към новите технологии, безпилотните летателни системи, изкуствения интелект, космическите технологии и кибероперациите, помитайки остарели догми. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите – випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски - 2026“ на ВВВУ „Георги Бенковски“. В церемонията взе участие и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Премиерът подчерта, че присвояването на офицерско звание не е просто тържествен акт, а е преди всичко отговорност. „Днес вие се посвещавате на святата мисия - гарантиране на въздушния суверенитет на Родината“, акцентира Радев и изтъкна, че военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията.

В словото си Румен Радев изрази своята благодарност към преподавателите във ВВВУ „Георги Бенковски“ – „авиационната Алма матер, школа по родолюбие и мъжество, за всеотдайната работа и високия професионализъм, с които посрещат предизвикателствата на новата среда на сигурност. Благодари на обществеността на град Плевен и на близките, които подкрепят и възпитават младите хора по техния професионален път.

След церемонията премиерът посети Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен към Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“, където се проведе тържествен ритуал по откриване на барелефи на авиаторите професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов, които носят прозвището „баща на българското самолетостроене“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мунчоооо, ти какъв си долен предател

    22 7 Отговор
    Как не те е срам, с какви очи излизаш пред тия доблестни момчета и мъже, повдига им се на всички от теб, за това, че предаде България на ердоган

    Коментиран от #5, #40, #52

    13:02 14.08.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    14 6 Отговор
    Е, нали Мунчо е с путен?
    Кой ще ни напада?

    Коментиран от #8, #13

    13:02 14.08.2026

  • 3 Анонимен

    11 6 Отговор
    УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУОСТАВКА МОДЕЛ ЧЕРВЕН РАДЕВ ОСТАВКАААА УУУУУУУ

    13:02 14.08.2026

  • 4 Мнение

    12 11 Отговор
    ЗАЩО РУМЕН РАДЕВ ГОВОРИ ЗА ВЪЗДУШНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ РАЗРЕШИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ ДА ВОДЯТ ВОЙНА С ИРАН ОТ НАША ТЕРИТОРИЯ???

    НАРОДЕ ЩЕ СЕ СЪБУДИШ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ, ДА ИЗМЕТЕШ ВСИЧКАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПРОДАЛА СЕ НАПАСТ, ИЛИ ЩЕ ЧАКАШ РАКЕТИТЕ ОТ ИРАН???

    13:02 14.08.2026

  • 5 Чорбара

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":

    Млъквай отврат,смърдиш!

    13:03 14.08.2026

  • 6 Развитие

    17 4 Отговор
    Боташ черно море къде са българските интереси и как така рр еднолично раздава държавата ни Оставка и разследване

    Коментиран от #38

    13:04 14.08.2026

  • 7 Тато

    5 1 Отговор
    Пари нема - действайте!

    13:04 14.08.2026

  • 8 Мнение

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    ЕЙ ГО НИЩОЖЕСТВОТО КОЕТО БЕЗ "ПУТИН" НЕ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА?!
    РАДЕВ НЕ БЕШЕ ЛИ НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ДОПУСНАЛ ЧУЖДИ САМОЛЕТИ ДА ВОДЯТ ВОЙНА С ИРАН, ОТ НАША ТЕРИТОРИЯ???

    АБЕ ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ НАМЕРЯТ ВСИЧКИТЕ ТРОЛОВИ ФЕРМИ И ЩЕ ХВЪРЧИ ПЕРУШИНА ДО НЕБЕТО!!!

    13:04 14.08.2026

  • 9 Развитие

    11 3 Отговор
    Боташ черно море къде са българските интереси и как така рр еднолично раздава държавата ни Оставка и разследване

    13:05 14.08.2026

  • 10 Има снимки в нета!

    14 8 Отговор
    Български военнослужещи в униформа се снимат с генерал- губернаторшата Митрофанова на тотема на руският окупатор Альоша Галоша, който стърчи над най старият град в Европа, Пловдив!
    Това натовска армия ли е или руска?

    Коментиран от #15, #16

    13:05 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    13 4 Отговор
    Чичо р"ум€н" ОТНОВО "голям" го вади, АЛА м€к, УБ€ЖДАВА МЛАДИТЕ В $ЪВ€Т$КА ВЛА$Т!
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #21

    13:07 14.08.2026

  • 13 Не позна

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Путин , Русия , едва ли . Ама с вашия аскер трябва да сме внимателни .

    13:08 14.08.2026

  • 14 Зъл пес

    13 2 Отговор
    Мунчооо а самолети ще им намериш ли?

    13:09 14.08.2026

  • 15 Мнение

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Има снимки в нета!":

    ТЪЙ ЛИ СТАНА, А "ДЕМОКРАТЧЕ" ФАШИЗИРАНО?!
    А КАТО ТРЕПИТЕ ХОРА ПО ВАШЕ ОСМОТРЕНИЕ НА ТЕПЕТАТА В ПЛОВДИВ, ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ, НАЛИ ТАКА?!

    ВЕЧЕ СИ МИСЛЯ, ЧЕ Е ВРЕМЕ НАШИЯТ НАРОД ДА СЕ ВЪОРЪЖАВА МАСОВО! ЩОТО ТОГАВА ЩЕ ИМА ЕДНА БЪРЗА ПАТАКЛАМА И ТОВА Е!
    И ЦЯЛАТА ШОРШОВА ГНЯС ЩЕ БЪДЕ ПОЧИСТЕНА ОТ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #19, #23

    13:10 14.08.2026

  • 16 Летописец

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Има снимки в нета!":

    Армия създадена от Руската империя , ако не знаеш . на 20 юли 1878 г. С приказна заповед № 1 на руския императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков .

    13:11 14.08.2026

  • 17 Този човечец

    15 3 Отговор
    е жаден за власт. Какъв суверенитет с тези стари мигове.Какво ще защитават. Дано НАТО осигури безопасността на българското небе. Защо толкова се бави пускането на Ф16 над българското небе.Затова ли ги купихме или да си стоят в складовете. Може би Путин не дава. Кажи си.Нали не ги искаше и ти. Тези млади момчета трябва да усвояват натовска техника и да бранят Родината. Не са саботьори като теб и Боко дето докарахте армията ни до ненадежност и да чакаме Гърция да ни пази от ракети!

    13:11 14.08.2026

  • 18 ТИР

    9 2 Отговор
    В словото си Радев можеше да вметне че за да могат успешно да защитават разградените граници е базирал цистерни на Безмер,,,

    13:12 14.08.2026

  • 19 А бе русодебил

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Като драскаш с големи букви, по важен ли изглеждаш?

    Коментиран от #24, #28

    13:13 14.08.2026

  • 20 Вечно

    14 2 Отговор
    нацупен и с надменен поглед , да изглежда важен и сериозен !

    13:13 14.08.2026

  • 21 Мнение

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    АБЕ ДЕЦАТА В ПЛОВДИВ СВАСТИКИ РИСУВАХА ПО БЕЗЖИЗНЕНОТО ТЯЛО НА УБИТИЯТ, А ВИЕ ПАК ЗА КОМУНИЗЪМ ДРАСКАТЕ???

    БЪЛГАРИЯ ОТ 36Г Е ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ШОРОШОВА "ДЕМОКРАЦИЯ"!!!
    ТАКА, ЧЕ ВСИЧКО ДЕТО СЕ СЛУЧВА НА ТЕРИТОРИЯТА НИ, НЕ Е ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, А ЗАРАДИ ЕВРО-ФАШИЗМА!!!
    ДА СИ ЗНАЕТЕ!!!

    Коментиран от #35

    13:13 14.08.2026

  • 22 БОЦ - ко

    3 1 Отговор
    А "септември" стана януари,
    И не ще да си отиде,
    В демократи, преродихте се другари,
    За вас е "май", за нас студена зима иде !

    13:14 14.08.2026

  • 23 Още един неграмотен русодебил

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Едно изречение, 5 правописни грешки.

    Коментиран от #27

    13:14 14.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кой

    6 2 Отговор
    го е поканил , него и другарите му ? Ганьо гърби и плаща .

    13:16 14.08.2026

  • 26 Копейкотрошач

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Вратлето ти колко секунди ще издържи?

    Коментиран от #30

    13:17 14.08.2026

  • 27 Мнение

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Още един неграмотен русодебил":

    ТИ ЗАТОВА ЛИ ПИШЕШ САМО ПО-ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ?!
    ЗА ДА НЕ СЕ ПОКАЖЕШ КАКЪВ НЕВЕРОЯТЕН ИНТЕЛЕКТ СИ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?!

    13:17 14.08.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "А бе русодебил":

    Всъщност не е по-висок от "ньо-ньо" - то на копейката 🤣🤣🤣

    13:18 14.08.2026

  • 29 Що пишеш с главни букви?

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    Кьорав ли си?
    Не
    Нормален ли си?

    Коментиран от #48

    13:18 14.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А бе мух ъл

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    я пийни едно успокоително, че нещо си се превъзбудил

    Коментиран от #33

    13:21 14.08.2026

  • 32 Радев, смешко

    6 2 Отговор
    След като гледахме пародията с Йотова с 30-те курсанта в морското във Варна сега ни представяш и още една бутафория. Общо 116 випускници (52 курсанти и кадети от ВВВУ „Георги Бенковски“ и сержанти от Професионалния сержантски колеж) завършват обучението си през текущия випуск за 2026 година. Нито морското, нито Бенковски могат въобще ВУЗ-ове да са !

    Коментиран от #44

    13:23 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 гост

    0 0 Отговор
    Чичо Румене здравей!

    13:27 14.08.2026

  • 35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    36г. "д€мокрация" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$),В$ИЧКИ ОЛИГАР$И И В$ИЧКИ УПРАВИТ€ЛИ НА "ин$титуции" $А т€хнит€ рожби , БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАТО КАКВИ $€ ОПР€Д€ЛЯТ(д€мократи, либ€рали, €вро-атлантици),НО В$ИЧКИТ€ Н€ $А $ЛУЧАЙНИ!
    А €$ € НОВИЯТ €вро-г € й $ки Комунизъм, А НЕ ФАШИЗЪМ!

    Коментиран от #50, #62

    13:27 14.08.2026

  • 36 Ъхъъъъ

    4 1 Отговор
    присвояването на офицерско звание не е просто тържествен акт, то е просто една жалка атлантическа бутафория легитимираща има няма 52-ма заблудени във времето и пространството олигофрена

    13:27 14.08.2026

  • 37 Абе!

    9 2 Отговор
    Фатмако мърсен, нечистоплътен и долен! Абе, селяндурино от Славяново с бръснатата кратуна, с грозната брадавица на мутрата, със змийските очички и дългия нос, дето върви два метра ред теб! С какъв сурат си се изправил пред тези достойни момчета, вече истински мъже бе, Фатмако? И на тях ли ше обясниш, че за трагедията в Пловдив са виновни онези, който събориха МОЧА, който пък беше големият срам и позор на България и голямото унижение пред цял свят за великата ни някога държава! Че коя нормална страна и КОЙ нормален народ издига паметници на окупатирите си бе, Фатмако долен и мазен!? Комунизмът официално е обявен за престъпне режим бе, червен и в червата Фатмако! Я кажи на Деса да ти изпере мръсните зерени чорапи, че смърдят на селяндурщина от пет километра!

    Коментиран от #39, #45, #65

    13:28 14.08.2026

  • 38 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Развитие":

    Хвърли Виена боклука Радев и откачихте

    13:28 14.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Данъкоплатец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":

    Радев, защо преди изборите обещаваше едно, а сега цените още повече скачат нагоре!Мошеник си ти, Радев!

    13:31 14.08.2026

  • 41 хех

    6 2 Отговор
    Гледат го младите офицери и знаят, че е момче на Решетников. Смятай колко е патриотично и мотивиращо такъв да ги приветства!

    Коментиран от #53

    13:32 14.08.2026

  • 42 Парпърляк

    1 6 Отговор
    Да е жив и здрав Генерал Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    13:32 14.08.2026

  • 43 Една рота хора

    5 3 Отговор
    даже няма. И няма как и да има. Но иначе Рундю чупи стойки

    13:32 14.08.2026

  • 44 То верно че

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Радев, смешко":

    Нито Морското, нито Бенковски могат въобще ВУЗ-ове да са ама що пара гълтат....

    13:34 14.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ей дъртия

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Оди да квасиш млеко.

    13:35 14.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тоя

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Що пишеш с главни букви?":

    Може и да е Кьо рав 😭...
    Но има един дето пише през ДВА реда... Завалията - или пел, тек, но по-скоро ПАР кин сон 😭😭😭

    13:37 14.08.2026

  • 49 Гвардейците и духовата музика

    3 2 Отговор
    са важни. Другото не е важно. И боядисани пера от гларуси да има

    13:37 14.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 тоз па барабар с йотова

    5 1 Отговор
    с техни голи патриотични речи стават банални

    на гол тумбак чифте пищови
    с изпразнена хазна от тиквите
    вместо да върне заграбеното от тях и в затвора
    локуми разтягат за наивни

    13:37 14.08.2026

  • 52 То ако бегето се упривлява от ердоган

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":

    Ще живеем по добре и бегето ще се развие

    13:38 14.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Механик

    4 0 Отговор
    Пехотинци без пушки, адмирали без кораби и летци без самолети!!!
    Какво викаш да гарантират бе Радев? Ние сме първите които ще направят нов род войски "авио-пехота". Летци пехотинци, радев.
    Смешни сте с високопарните си думи. А инак за 37 годинки, добре занулихте Българската армия и в частност ВВС.

    Коментиран от #60, #61

    13:42 14.08.2026

  • 55 Тва е положението пичове

    5 1 Отговор
    Общо са 116 випускниците , 52 курсанти и кадети от ВВВУ „Георги Бенковски“ и останалите са сержанти от "сержантският колеж" ..... Във Морското във Варна ситуацията беше още по пародийна. Няма толкова луди хора които да са готови за НАТО и чужди интереси да умират. Дажи и тази бройка е голяма според мен .

    13:43 14.08.2026

  • 56 койдазнай

    3 2 Отговор
    Това същият Румен Радев ли е,който подписа договора с Боташ, подари 33% от газовото находище и даде магистрала Черно море на Турция?!?

    13:43 14.08.2026

  • 57 От пред с калашници на 50 г.

    3 1 Отговор
    А от зад с лопатки ....

    13:45 14.08.2026

  • 58 Има суверенна национална

    1 2 Отговор
    Валута Лев ?

    13:48 14.08.2026

  • 59 Сега като запукат НАТЮ

    1 1 Отговор
    С тази "святата мисия да гарантирате въздушния суверенитет на Родината".....и стой та гледай. Ама такива глупости дрънка

    13:48 14.08.2026

  • 60 Мнение

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    Най-сетне нормален човек във форума.

    Преди пехота, авиация и въоръжение за армията ни, ИМА ЕДИН НЕВЕРОЯТНО ПО-ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ!
    НАРИЧА СЕ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ ФЕРМИ НА ЧУЖДИ НПО-ТА, СПОНСОРИРАНИ ОТ ТАКИВА КАТО ШОРОШ!

    ИМЕННО ТЕЗИ ПРОМИХА УМОВЕТЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МЛАДИТЕ, ТА СЕГА ДЕЦАТА НИ УБИВАТ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, ПОНЕЖЕ ТАКА ИМ СЕ СТРУВА ПРАВИЛНО!!!

    ТОЧНО ТАКА СЕ ЗАРАЖДА ФАШИЗМА И НАЦИЗМА - ПРОМИВАШ МОЗЪЦИТЕ НА ГРУПА ХОРА, НАЛИВАШ ИМ КИНТИ, ОБЯСНЯВАШ ИМ, ЧЕ В СЪЩНОСТ СА СВРЪХЧОВЕЦИ И ОСТАНАЛИТЕ СА ПОД ТЯХ (Т.НАР. "УМНОКРАСИВИ") И ПОСЛЕ РЕЗУЛТАТЪТ НЕ ЗАКЪСНЯВА!!!

    ЗАТОВА НАРОДЕ, ПЪРВО ПОПРАВИ СРЕДАТА В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТ ДЕЦАТА ТИ/НИ, А ПОСЛЕ МИСЛИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ НА АРМИЯТА СИ!!!

    13:49 14.08.2026

  • 61 То за армия требе пари

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Механик":

    Боташко вика,че няма пари.Мъни,мъни нема.

    13:50 14.08.2026

  • 62 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":

    КАК НАЙ-ЕЛЕГАНТНО ДА ТИ КАЖА, ЧЕ В МИСЛОВНАТА ДЕЙНОСТ СИ КАТО БОЛНА ХЛ...КА?!

    НА ЗАПАДЪТ НЕ МУ ТРЯБВАТ ХОРА СЪС СОБСТВЕНО МНЕНИЕ!!!
    ИМЕННО ЗАТОВА ПОСТАВЯТ ОТКРОВЕНИ И ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, КАТО ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ, НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!!
    ТОВА НЕ Е ЧАСТЕН СЛУЧАЙ САМО ЗА БЪЛГАРИЯ!!!
    ТАКА ПРАВЯТ СЪС ВСЯКА ЕДНА СЛАБА ДЪРЖАВА!!!
    ПРИМЕР УКРИЯ!
    ПОСТАВИХА ИМ ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО И ТО ПОЧНА ДА ПРАЩА НАРОДА СИ КЪМ ВЕЧНИТЕ ПОЛЕТА, ДОКАТО СИ ПРАВИ ПАЛАТИ И ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ!

    ДРУГ ПРИМЕР, ТАЛИБАНИТЕ КОИТО БЯХА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТЕРОРИСТИ, ГИ СЛОЖИХА НА ВЛАСТ В СИРИЯ!!!

    ИМЕННО ЗАТОВА БИВШИТЕ КОМУНИСТИ КАТО ГЕРБ, ДПС И ППДБ, СА ПОСТАВЕНИ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!! ЩОТО ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ И СА ПРОТИВ НАРОДА НИ, НО СЛУГУВАТ НА ЗАПАДА И СА УДОБНИ!!!

    ЗАТОВА НЕ ПОВТАРЯЙТЕ НАСЛЯПО ЗА КОМУНИЗМЪТ, А МИСЛЕТЕ ПО-ДАЛЕЧ ОТ НОСОВЕТЕ СИ!!!

    13:51 14.08.2026

  • 63 Тея ли шматки

    2 2 Отговор
    Ще пометат "остарелите догми" ? хахахахаха .....

    13:52 14.08.2026

  • 64 Ей сега вече

    1 0 Отговор
    Много почна да ме е страх да не ни нападнат македонците

    13:58 14.08.2026

  • 65 Прокопи

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Абе!":

    Браво.Изкефи ме.Това е истината за този злобен кариерист.Очаквам да свърши много зле.Нещо от рода на Мусолини.

    14:00 14.08.2026

  • 66 Гове о 😯

    1 0 Отговор
    Му нчуу п е до го л тя зан бегай у селуу слафиянуффу да копал терлиците каун

    14:01 14.08.2026

  • 67 муньо

    0 0 Отговор
    и по бързо да разерат как се карат тези космически кораби F-16 че станахме за резил пред хората не можем да лъжем до безкрай че са дефектни и миг-овете са супер!

    14:04 14.08.2026

  • 68 Ей сега вече могат

    2 0 Отговор
    да се засилят на подскоци към офиса на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" в хотел Орбита и смело да тръгнат на круйзове и почивки с любовниците си

    14:05 14.08.2026

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