Румен Радев към випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“: Днес вие се посвещавате на святата мисия да гарантирате въздушния суверенитет на Родината

Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност и бурното развитие на иновациите изискват от личния състав на военновъздушните сили непрестанно да се адаптира към новите технологии, безпилотните летателни системи, изкуствения интелект, космическите технологии и кибероперациите, помитайки остарели догми. Това каза министър-председателят Румен Радев, който участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите – випускници и свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски - 2026“ на ВВВУ „Георги Бенковски“. В церемонията взе участие и министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Премиерът подчерта, че присвояването на офицерско звание не е просто тържествен акт, а е преди всичко отговорност. „Днес вие се посвещавате на святата мисия - гарантиране на въздушния суверенитет на Родината“, акцентира Радев и изтъкна, че военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията.
В словото си Румен Радев изрази своята благодарност към преподавателите във ВВВУ „Георги Бенковски“ – „авиационната Алма матер, школа по родолюбие и мъжество, за всеотдайната работа и високия професионализъм, с които посрещат предизвикателствата на новата среда на сигурност. Благодари на обществеността на град Плевен и на близките, които подкрепят и възпитават младите хора по техния професионален път.
След церемонията премиерът посети Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен към Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“, където се проведе тържествен ритуал по откриване на барелефи на авиаторите професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов, които носят прозвището „баща на българското самолетостроене“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мунчоооо, ти какъв си долен предател
Коментиран от #5, #40, #52
13:02 14.08.2026
2 Ганя Путинофила
Кой ще ни напада?
Коментиран от #8, #13
13:02 14.08.2026
3 Анонимен
13:02 14.08.2026
4 Мнение
НАРОДЕ ЩЕ СЕ СЪБУДИШ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ, ДА ИЗМЕТЕШ ВСИЧКАТА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ПРОДАЛА СЕ НАПАСТ, ИЛИ ЩЕ ЧАКАШ РАКЕТИТЕ ОТ ИРАН???
13:02 14.08.2026
5 Чорбара
До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":Млъквай отврат,смърдиш!
13:03 14.08.2026
6 Развитие
Коментиран от #38
13:04 14.08.2026
7 Тато
13:04 14.08.2026
8 Мнение
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":ЕЙ ГО НИЩОЖЕСТВОТО КОЕТО БЕЗ "ПУТИН" НЕ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА?!
РАДЕВ НЕ БЕШЕ ЛИ НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ ДОПУСНАЛ ЧУЖДИ САМОЛЕТИ ДА ВОДЯТ ВОЙНА С ИРАН, ОТ НАША ТЕРИТОРИЯ???
АБЕ ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ НАМЕРЯТ ВСИЧКИТЕ ТРОЛОВИ ФЕРМИ И ЩЕ ХВЪРЧИ ПЕРУШИНА ДО НЕБЕТО!!!
13:04 14.08.2026
9 Развитие
13:05 14.08.2026
10 Има снимки в нета!
Това натовска армия ли е или руска?
Коментиран от #15, #16
13:05 14.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- пр€ми€рът € ПРО $$$Т ф а т м а к!
ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ф а т м а к а!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #21
13:07 14.08.2026
13 Не позна
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Путин , Русия , едва ли . Ама с вашия аскер трябва да сме внимателни .
13:08 14.08.2026
14 Зъл пес
13:09 14.08.2026
15 Мнение
До коментар #10 от "Има снимки в нета!":ТЪЙ ЛИ СТАНА, А "ДЕМОКРАТЧЕ" ФАШИЗИРАНО?!
А КАТО ТРЕПИТЕ ХОРА ПО ВАШЕ ОСМОТРЕНИЕ НА ТЕПЕТАТА В ПЛОВДИВ, ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ, НАЛИ ТАКА?!
ВЕЧЕ СИ МИСЛЯ, ЧЕ Е ВРЕМЕ НАШИЯТ НАРОД ДА СЕ ВЪОРЪЖАВА МАСОВО! ЩОТО ТОГАВА ЩЕ ИМА ЕДНА БЪРЗА ПАТАКЛАМА И ТОВА Е!
И ЦЯЛАТА ШОРШОВА ГНЯС ЩЕ БЪДЕ ПОЧИСТЕНА ОТ ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #19, #23
13:10 14.08.2026
16 Летописец
До коментар #10 от "Има снимки в нета!":Армия създадена от Руската империя , ако не знаеш . на 20 юли 1878 г. С приказна заповед № 1 на руския императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков .
13:11 14.08.2026
17 Този човечец
13:11 14.08.2026
18 ТИР
13:12 14.08.2026
19 А бе русодебил
До коментар #15 от "Мнение":Като драскаш с големи букви, по важен ли изглеждаш?
Коментиран от #24, #28
13:13 14.08.2026
20 Вечно
13:13 14.08.2026
21 Мнение
До коментар #12 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":АБЕ ДЕЦАТА В ПЛОВДИВ СВАСТИКИ РИСУВАХА ПО БЕЗЖИЗНЕНОТО ТЯЛО НА УБИТИЯТ, А ВИЕ ПАК ЗА КОМУНИЗЪМ ДРАСКАТЕ???
БЪЛГАРИЯ ОТ 36Г Е ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ШОРОШОВА "ДЕМОКРАЦИЯ"!!!
ТАКА, ЧЕ ВСИЧКО ДЕТО СЕ СЛУЧВА НА ТЕРИТОРИЯТА НИ, НЕ Е ЗАРАДИ КОМУНИЗМА, А ЗАРАДИ ЕВРО-ФАШИЗМА!!!
ДА СИ ЗНАЕТЕ!!!
Коментиран от #35
13:13 14.08.2026
22 БОЦ - ко
И не ще да си отиде,
В демократи, преродихте се другари,
За вас е "май", за нас студена зима иде !
13:14 14.08.2026
23 Още един неграмотен русодебил
До коментар #15 от "Мнение":Едно изречение, 5 правописни грешки.
Коментиран от #27
13:14 14.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кой
13:16 14.08.2026
26 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Мнение":Вратлето ти колко секунди ще издържи?
Коментиран от #30
13:17 14.08.2026
27 Мнение
До коментар #23 от "Още един неграмотен русодебил":ТИ ЗАТОВА ЛИ ПИШЕШ САМО ПО-ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ?!
ЗА ДА НЕ СЕ ПОКАЖЕШ КАКЪВ НЕВЕРОЯТЕН ИНТЕЛЕКТ СИ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ?!
13:17 14.08.2026
28 АГАТ а Кристи
До коментар #19 от "А бе русодебил":Всъщност не е по-висок от "ньо-ньо" - то на копейката 🤣🤣🤣
13:18 14.08.2026
29 Що пишеш с главни букви?
До коментар #24 от "Мнение":Кьорав ли си?
Не
Нормален ли си?
Коментиран от #48
13:18 14.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А бе мух ъл
До коментар #24 от "Мнение":я пийни едно успокоително, че нещо си се превъзбудил
Коментиран от #33
13:21 14.08.2026
32 Радев, смешко
Коментиран от #44
13:23 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 гост
13:27 14.08.2026
35 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
До коментар #21 от "Мнение":36г. "д€мокрация" НА ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$),В$ИЧКИ ОЛИГАР$И И В$ИЧКИ УПРАВИТ€ЛИ НА "ин$титуции" $А т€хнит€ рожби , БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАТО КАКВИ $€ ОПР€Д€ЛЯТ(д€мократи, либ€рали, €вро-атлантици),НО В$ИЧКИТ€ Н€ $А $ЛУЧАЙНИ!
А €$ € НОВИЯТ €вро-г € й $ки Комунизъм, А НЕ ФАШИЗЪМ!
Коментиран от #50, #62
13:27 14.08.2026
36 Ъхъъъъ
13:27 14.08.2026
37 Абе!
Коментиран от #39, #45, #65
13:28 14.08.2026
38 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Развитие":Хвърли Виена боклука Радев и откачихте
13:28 14.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":Радев, защо преди изборите обещаваше едно, а сега цените още повече скачат нагоре!Мошеник си ти, Радев!
13:31 14.08.2026
41 хех
Коментиран от #53
13:32 14.08.2026
42 Парпърляк
13:32 14.08.2026
43 Една рота хора
13:32 14.08.2026
44 То верно че
До коментар #32 от "Радев, смешко":Нито Морското, нито Бенковски могат въобще ВУЗ-ове да са ама що пара гълтат....
13:34 14.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ей дъртия
До коментар #33 от "Мнение":Оди да квасиш млеко.
13:35 14.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тоя
До коментар #29 от "Що пишеш с главни букви?":Може и да е Кьо рав 😭...
Но има един дето пише през ДВА реда... Завалията - или пел, тек, но по-скоро ПАР кин сон 😭😭😭
13:37 14.08.2026
49 Гвардейците и духовата музика
13:37 14.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 тоз па барабар с йотова
на гол тумбак чифте пищови
с изпразнена хазна от тиквите
вместо да върне заграбеното от тях и в затвора
локуми разтягат за наивни
13:37 14.08.2026
52 То ако бегето се упривлява от ердоган
До коментар #1 от "Мунчоооо, ти какъв си долен предател":Ще живеем по добре и бегето ще се развие
13:38 14.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Механик
Какво викаш да гарантират бе Радев? Ние сме първите които ще направят нов род войски "авио-пехота". Летци пехотинци, радев.
Смешни сте с високопарните си думи. А инак за 37 годинки, добре занулихте Българската армия и в частност ВВС.
Коментиран от #60, #61
13:42 14.08.2026
55 Тва е положението пичове
13:43 14.08.2026
56 койдазнай
13:43 14.08.2026
57 От пред с калашници на 50 г.
13:45 14.08.2026
58 Има суверенна национална
13:48 14.08.2026
59 Сега като запукат НАТЮ
13:48 14.08.2026
60 Мнение
До коментар #54 от "Механик":Най-сетне нормален човек във форума.
Преди пехота, авиация и въоръжение за армията ни, ИМА ЕДИН НЕВЕРОЯТНО ПО-ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ!
НАРИЧА СЕ ЧУЖДОПОКЛОННИТЕ ФЕРМИ НА ЧУЖДИ НПО-ТА, СПОНСОРИРАНИ ОТ ТАКИВА КАТО ШОРОШ!
ИМЕННО ТЕЗИ ПРОМИХА УМОВЕТЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МЛАДИТЕ, ТА СЕГА ДЕЦАТА НИ УБИВАТ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, ПОНЕЖЕ ТАКА ИМ СЕ СТРУВА ПРАВИЛНО!!!
ТОЧНО ТАКА СЕ ЗАРАЖДА ФАШИЗМА И НАЦИЗМА - ПРОМИВАШ МОЗЪЦИТЕ НА ГРУПА ХОРА, НАЛИВАШ ИМ КИНТИ, ОБЯСНЯВАШ ИМ, ЧЕ В СЪЩНОСТ СА СВРЪХЧОВЕЦИ И ОСТАНАЛИТЕ СА ПОД ТЯХ (Т.НАР. "УМНОКРАСИВИ") И ПОСЛЕ РЕЗУЛТАТЪТ НЕ ЗАКЪСНЯВА!!!
ЗАТОВА НАРОДЕ, ПЪРВО ПОПРАВИ СРЕДАТА В КОЯТО СЕ РАЗВИВАТ ДЕЦАТА ТИ/НИ, А ПОСЛЕ МИСЛИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИЕ НА АРМИЯТА СИ!!!
13:49 14.08.2026
61 То за армия требе пари
До коментар #54 от "Механик":Боташко вика,че няма пари.Мъни,мъни нема.
13:50 14.08.2026
62 Мнение
До коментар #35 от "ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!":КАК НАЙ-ЕЛЕГАНТНО ДА ТИ КАЖА, ЧЕ В МИСЛОВНАТА ДЕЙНОСТ СИ КАТО БОЛНА ХЛ...КА?!
НА ЗАПАДЪТ НЕ МУ ТРЯБВАТ ХОРА СЪС СОБСТВЕНО МНЕНИЕ!!!
ИМЕННО ЗАТОВА ПОСТАВЯТ ОТКРОВЕНИ И ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, КАТО ГЕРБ, ДПС, БСП И ППДБ, НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!!
ТОВА НЕ Е ЧАСТЕН СЛУЧАЙ САМО ЗА БЪЛГАРИЯ!!!
ТАКА ПРАВЯТ СЪС ВСЯКА ЕДНА СЛАБА ДЪРЖАВА!!!
ПРИМЕР УКРИЯ!
ПОСТАВИХА ИМ ЗЕЛЕНОТО ЧУЧЕЛО И ТО ПОЧНА ДА ПРАЩА НАРОДА СИ КЪМ ВЕЧНИТЕ ПОЛЕТА, ДОКАТО СИ ПРАВИ ПАЛАТИ И ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ!
ДРУГ ПРИМЕР, ТАЛИБАНИТЕ КОИТО БЯХА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТЕРОРИСТИ, ГИ СЛОЖИХА НА ВЛАСТ В СИРИЯ!!!
ИМЕННО ЗАТОВА БИВШИТЕ КОМУНИСТИ КАТО ГЕРБ, ДПС И ППДБ, СА ПОСТАВЕНИ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРИЯ!!! ЩОТО ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ И СА ПРОТИВ НАРОДА НИ, НО СЛУГУВАТ НА ЗАПАДА И СА УДОБНИ!!!
ЗАТОВА НЕ ПОВТАРЯЙТЕ НАСЛЯПО ЗА КОМУНИЗМЪТ, А МИСЛЕТЕ ПО-ДАЛЕЧ ОТ НОСОВЕТЕ СИ!!!
13:51 14.08.2026
63 Тея ли шматки
13:52 14.08.2026
64 Ей сега вече
13:58 14.08.2026
65 Прокопи
До коментар #37 от "Абе!":Браво.Изкефи ме.Това е истината за този злобен кариерист.Очаквам да свърши много зле.Нещо от рода на Мусолини.
14:00 14.08.2026
66 Гове о 😯
14:01 14.08.2026
67 муньо
14:04 14.08.2026
68 Ей сега вече могат
14:05 14.08.2026