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Китай пробива технологичната блокада със собствено масово производство на литографски оборудвания за 7-нанометрови чипове

Китай пробива технологичната блокада със собствено масово производство на литографски оборудвания за 7-нанометрови чипове

14 Август, 2026 12:52 795 10

  • 7-нанометрови чипове-
  • китай

Пекин прави решителна крачка към пълна независимост в полупроводниковата индустрия, стартирайки първите доставки на местно разработени имерсионни DUV системи

Китай пробива технологичната блокада със собствено масово производство на литографски оборудвания за 7-нанометрови чипове - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Глобалната битка за технологично превъзходство навлиза в нов горещ етап, след като Китай официално започва масовото производство на собствени системи за дълбока ултравиолетова литография (DUV) с имерсионна технология. Този ход представлява директен отговор на затягащите се ограничения от страна на Запада и има за цел да подсигури производството на чипове на китайска земя, съкращавайки зависимостта от външни доставчици.

Държавно подкрепено предприятие, базирано в Шанхай, вече организира индустриалния процес, като първите апарати се очаква да бъдат внедрени в заводите още през настоящата година. Информационните масиви показват, че първоначалните партиди са предназначени за най-големите играчи в местния сектор, сред които SMIC, Hua Hong Semiconductor и ChangXin Memory Technologies. Замисълът предвижда скромните пет инсталации през тази година да бъдат последвани от сериозен скок с още близо двадесет машини през следващата.

Изборът на тези три компании за първи получатели не е случаен. Срещу тях се подготвят допълнителни регулаторни мерки от страна на американските законодатели, целящи пълното прекъсване на търговските им връзки с холандския гигант ASML – безспорният световен лидер в доставката на оборудване за микрочипове. В отговор Пекин консолидира инженерните ресурси на няколко вътрешни стартъпа, включително и екипи от Shanghai Yuliangsheng Technology, чиито прототипи вече преминават през тестови изпитания в реална производствена среда.

Въпреки че по-голямата част от компонентите в новите китайски DUV системи са с местен произход, постигането на пълен суверенитет все още среща спънки. Някои от критичните оптични елементи продължават да се доставят от Япония, а забавянията във веригата от местни поддоставчици ограничават първоначалния капацитет на производство.

В същото време ASML запазва огромно предимство на глобалната сцена с планирани над сто и тридесет имерсионни доставки за годината. Приходите на холандската компания от китайския пазар обаче бележат отчетлив спад спрямо предходните периоди – отбелязвайки свиване от една трета до около една пета от общия им оборудвателен поток. Това е пряко следствие както от търговските ограничения, така и от постепенната ориентация на местните производители към собствени алтернативи.

Специалистите отбелязват, че китайската имерсионна DUV технология е способна да произвежда 28-нанометрови елементи при единично експониране, а чрез технологията на многократното моделиране може да достигне и до 7-нанометрови процеси. Този метод обаче носи със себе си високи рискове от разминаване в слоевете и по-нисък процент на крайната годна продукция в сравнение с по-модерната, но недостъпна за Китай EUV (екстремна ултравиолетова) литография.

Анализаторите са категорични, че процесът по пълно сертифициране и фина настройка на китайските машини ще отнеме месеци, като тяхната производителност и прецизност все още отстъпват на западните аналози. Разработването на собствен работещ EUV прототип в страната също продължава, но то остава далеч от реално масово приложение във фабриките. Независимо от тези препятствия, началото на собственото серийно производство на DUV оборудване изпраща ясен сигнал към глобалния пазар за темповете, с които Азия гради своята технологична автономия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Иван

    11 0 Отговор
    а ние с капачките за вода ! браво ни нам нас :Д

    12:56 14.08.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор
    Запада залязва... Този път няма да е за 10,20 години.И България Пак е в тая лодка

    12:58 14.08.2026

  • 3 Китайските стоки и продукти са вредни за

    1 8 Отговор
    здравето и живота!

    12:59 14.08.2026

  • 4 Госあ

    11 0 Отговор
    Това беше ясно като бял ден! Хората искаха да си купуват машините от холандците и японците, ама ония се направиха на важни. И само планктона да не почне с лакърдиите, има още няколко публикации в реномирани списания за още по голяма разделителна способност и още няколко типа на печатане. Да не говорим, че играта вече е на квантово ниво.

    Коментиран от #10

    13:03 14.08.2026

  • 5 Така е...

    10 0 Отговор
    Като не искаш да правиш търговия, получаваш конкуренция...

    13:13 14.08.2026

  • 6 Псиоп

    3 0 Отговор
    Сценарият на всяка психическа епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, като намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с Ковид мРНК

    13:31 14.08.2026

  • 7 Пандемията

    1 0 Отговор
    Тя войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.

    13:35 14.08.2026

  • 8 Евро с въглеродна следа на ЕЦБ

    1 0 Отговор
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталнито евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР.

    Коментиран от #9

    13:38 14.08.2026

  • 9 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евро с въглеродна следа на ЕЦБ":

    Всъщност, точно в КНР се използваха само класически, изпитани ваксини - деактивирани и протеинови. Нищо че са по-скъпи за производство и няма такива колосални печалби 😉 Изглежда че партията все пак мисли за хората.

    13:47 14.08.2026

  • 10 Шефчето

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Американците наложиха блокара na ASML защото да не останат назад

    13:56 14.08.2026