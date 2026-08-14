Новини
Свят »
САЩ »
Решение за милиарди долари! Доналд Тръмп иска да върне стари модели катапултни механизми на американските самолетоносачи

Решение за милиарди долари! Доналд Тръмп иска да върне стари модели катапултни механизми на американските самолетоносачи

14 Август, 2026 17:35 1 422 11

  • доналд тръмп-
  • пентагон-
  • самолетоносачи-
  • пийт хегсет

Решението се опира на наблюдения във връзка с конфликтите в последно време, в които участват САЩ, включително войната с Иран

Решение за милиарди долари! Доналд Тръмп иска да върне стари модели катапултни механизми на американските самолетоносачи - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че бъдещите американски самолетоносачи ще използват отново стари модели катапултни механизми, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според Тръмп старите модели са надеждна технология. Това обаче ще струва милиарди долари.

Държавният глава е на мнение, че с това решение ще бъдат коригирани дългосрочните проблеми в програмите по изграждане и ремонт на плавателни съдове на американския военноморски флот. Решението се опира на наблюдения във връзка с конфликтите в последно време, в които участват САЩ, включително войната с Иран. Така е станало ясно, че има определени проблеми със съдовете.

В президентски документ, посветен на въпросите на сигурността, се казва още, че западащата индустриална база за корабостроене е направила построяването на бойни кораби по-бавно и по-скъпо, както и ремонта им.

Заради това Пентагонът следва да замени електромагнитните системи за катапултиране с хидравлични и парни системи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    12 7 Отговор
    Руският удар в орбита: как Западът ще остане без очи и уши
    Военен анализ

    Според германския генерал Михаел Траут, командващ Космическото командване на Бундесвера, при комбиниран удар Русия може да извади от строя до 3/4 от сателитите на НАТО още в първите минути на конфликт. Но истинската цел няма да са всички спътници, а само двата гръбнака – сателитите за ранно оповестяване и тези за навигация (GPS). Русия разполага с оръжията за тази задача още днес. Електронното оръжие "Тобол" заглушава едновременно GPS и Starlink. Системата "Калинка" е насочена конкретно срещу комуникационните мрежи. Ракетата "Нудол" може физически да унищожи сателит в орбита. А в краен случай ядрен взрив в ниска орбита би извадил от строя до 80% от всички спътници. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще остане без ранно предупреждение за ракетни атаки, без навигация за военните и без комуникация между командванията. Войниците няма да знаят къде са. Ракетите няма да могат да се насочват. Финансовата система ще спре. Интернет ще рухне. На практика ще останат само телефоните – които лесно се заглушават. Русия не просто разработва тези оръжия – тя вече ги разполага. Остава само искрата. А когато тя пламне, Западът ще води война без очи, без уши и без изход. Веригата на злото куче Северна Корея най-вероятно ще бъде свалена в началото на зимата. Въпросът ми е към нашите политици – като европейски гражданин, трябва ли да се страхувам за живота си и има ли НАТО план за това?

    ✍️ 🔴 П

    Коментиран от #6, #7

    17:38 14.08.2026

  • 2 Бунтове на самолетоносачите

    13 3 Отговор
    Персоналът им психясъл и не иска да ходи на война, саботират плавенията, запушват тоалетните, палят елинсталацията, а Тръмпича още вложения ще прави. Ха ха ха

    17:46 14.08.2026

  • 3 Укротролюгата има скоротечен рак

    2 2 Отговор
    И целия е в метастази.

    17:47 14.08.2026

  • 4 Чуку.ндур -киборг

    4 10 Отговор
    В Бул.гаристан е пълно с деген.ерати- р.усофил.истици

    17:48 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Директно отивай

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    В Русия, а за още по-сигурно в Северна Корея.

    17:49 14.08.2026

  • 7 ПЪЛНИ Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Половината дето си написал са ....виж ми НИКа

    17:50 14.08.2026

  • 8 ПЪЛНИ Глупости

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":

    И на теб ,с метални бомбета !!И водопроводни тръби .

    17:51 14.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мирка

    1 0 Отговор
    Да оправи тоалетните, че текат директно в океана! Там е проблема на самолетоносачите! Козяк, информирайте го
    , немедлено!

    18:52 14.08.2026

  • 11 Хи хи

    1 0 Отговор
    Напред към парните технологии, бъдещето на самолетостроенето и колите !!! Повече пара, по малко емисии !!

    19:27 14.08.2026