Решение за милиарди долари! Доналд Тръмп иска да върне стари модели катапултни механизми на американските самолетоносачи

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че бъдещите американски самолетоносачи ще използват отново стари модели катапултни механизми, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Според Тръмп старите модели са надеждна технология. Това обаче ще струва милиарди долари.
Държавният глава е на мнение, че с това решение ще бъдат коригирани дългосрочните проблеми в програмите по изграждане и ремонт на плавателни съдове на американския военноморски флот. Решението се опира на наблюдения във връзка с конфликтите в последно време, в които участват САЩ, включително войната с Иран. Така е станало ясно, че има определени проблеми със съдовете.
В президентски документ, посветен на въпросите на сигурността, се казва още, че западащата индустриална база за корабостроене е направила построяването на бойни кораби по-бавно и по-скъпо, както и ремонта им.
Заради това Пентагонът следва да замени електромагнитните системи за катапултиране с хидравлични и парни системи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
Военен анализ
Според германския генерал Михаел Траут, командващ Космическото командване на Бундесвера, при комбиниран удар Русия може да извади от строя до 3/4 от сателитите на НАТО още в първите минути на конфликт. Но истинската цел няма да са всички спътници, а само двата гръбнака – сателитите за ранно оповестяване и тези за навигация (GPS). Русия разполага с оръжията за тази задача още днес. Електронното оръжие "Тобол" заглушава едновременно GPS и Starlink. Системата "Калинка" е насочена конкретно срещу комуникационните мрежи. Ракетата "Нудол" може физически да унищожи сателит в орбита. А в краен случай ядрен взрив в ниска орбита би извадил от строя до 80% от всички спътници. Ако този удар бъде нанесен, Западът ще остане без ранно предупреждение за ракетни атаки, без навигация за военните и без комуникация между командванията. Войниците няма да знаят къде са. Ракетите няма да могат да се насочват. Финансовата система ще спре. Интернет ще рухне. На практика ще останат само телефоните – които лесно се заглушават. Русия не просто разработва тези оръжия – тя вече ги разполага. Остава само искрата. А когато тя пламне, Западът ще води война без очи, без уши и без изход. Веригата на злото куче Северна Корея най-вероятно ще бъде свалена в началото на зимата. Въпросът ми е към нашите политици – като европейски гражданин, трябва ли да се страхувам за живота си и има ли НАТО план за това?
✍️ 🔴 П
Коментиран от #6, #7
17:38 14.08.2026
2 Бунтове на самолетоносачите
17:46 14.08.2026
3 Укротролюгата има скоротечен рак
17:47 14.08.2026
4 Чуку.ндур -киборг
17:48 14.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Директно отивай
До коментар #1 от "КИБОРГ":В Русия, а за още по-сигурно в Северна Корея.
17:49 14.08.2026
7 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "КИБОРГ":Половината дето си написал са ....виж ми НИКа
17:50 14.08.2026
8 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #5 от "Ритници в главата на мръсната Саяна":И на теб ,с метални бомбета !!И водопроводни тръби .
17:51 14.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мирка
, немедлено!
18:52 14.08.2026
11 Хи хи
19:27 14.08.2026