Въпреки призивите: Протест пред БНТ заради "Евровизия” не започна

Въпреки заявките в социалните мрежи, протест пред сградата на Българската национална телевизия (БНТ) в София не се състоя. Събитието трябваше да започне в 18:00 часа, но в продължение на един час след уговорения час на пространството пред сградата имаше само журналисти и представители на медии, пише GlasNews.

Събитието бе организирано в социалните мрежи, а причината беше избора на Бургас като град домакин на "Евровизия" догодина.

Организаторите на стояха в социалните мрежи БНТ да публикува критериите, тежестта им и оценките на двата финални града, за да стане ясно как е взето решението. Демонстрацията не е насочена срещу Бургас, а цели повече прозрачност и отговор на въпроса защо София е била пренебрегната въпреки по-големия си транспортен, инфраструктурен и организационен капацитет.

"Все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", се казва в съобщението на събитието във Facebook.

Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста.

Припомняме, че в четвъртък от обществената телевизия обявиха, че морският град ще бъде домакин на 71-то издание на певчевския конкурс. С това финалната фаза по избор на града домакин приключи. В по-ранен етап отпаднаха Пловдив и Варна.

Новината веднага предизвика остри реакции в социалните мрежи у нас. Дори и днес темата намира отзвук из Threads, Facebook и TikTok, където потребители спорят дали изборът е бил правилен.

Някои загатнаха, че зад него стои политически игри. Според твърдения, включително и на бившия министър-председател на България Кирил Петков, който вчера с публикация в социалните мрежи заключи, че изборът е направен за "гербаджиите".

"Интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия — модерно, европейски и с международна видимост — позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни", написа Петков.

Подобни обвинения изразиха и други потребители в социалните мрежи, а днес генералният директор на БНТ Милена Милотинова обяви, че Бургас е избран, защото "представи най-силна кандидатура".

"Това включва място за провеждане на събитието, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване и също така визия как да направим цялостното преживяване, така че да да стане едно запомнящо се събитие. Оценката е комплексна, документите са десетки страници", каза днес тя в ефира на най-старата телевизия у нас.

Друга част от аргументацията на някои защо Бургас не е правилното място за "Евровизия" е свързаността. Според потребители, така или иначе гостите ще трябва да кацнат на летището в столицата преди да отидат до Бургас, тъй като "бургаското летище няма свързаност и капацитет". Придвижването от София до морето също е абсурдна.

"С БДЖ ли ще пътуват чужденците! Горките!", изтъкнаха някои.

Повод за коментари станаха и цените на нощувките в района. Както GlasNews подробно разказа в четвъртък, цените на местата за настаняване са космически, а броят им е силно ограничен.

Най-евтиното от останалите жилища в AirBnB струва 4800 евро за шест нощувки, докато най-скъпото достига 18 000 евро, което означава, че най-достъпното излиза по 800 евро на вечер, а при най-скъпото цената достига внушителните 3000 евро за една нощ.

В Booking.com пък от останалите 15 места за настаняване най-ниската цена за целия шестдневен престой е 3000 евро, а най-високата достига 25 645 евро. Това означава, че дори най-евтините предложения излизат по около 500 евро на вечер, докато при най-скъпото цената надхвърля 4270 евро за една нощ, показа нашата проверка в деня, когато бе обявено решението за "Евровизия" 2027.

Данните обаче представляват моментната снимка на пазара. Цените и наличността в Booking.com и Airbnb могат да се променят постоянно, а сумите се определят от самите места за настаняване и домакините. Показаните оферти не означават и че действително ще бъдат резервирани на тези цени. Не означава и, че това са единствените места, които ще са свободни.