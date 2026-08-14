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Въпреки призивите: Протест пред БНТ заради "Евровизия” не започна

Въпреки призивите: Протест пред БНТ заради "Евровизия” не започна

14 Август, 2026 21:07 1 704 34

  • протест-
  • бнт-
  • бургас-
  • евровизия

Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста

Въпреки призивите: Протест пред БНТ заради "Евровизия” не започна - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки заявките в социалните мрежи, протест пред сградата на Българската национална телевизия (БНТ) в София не се състоя. Събитието трябваше да започне в 18:00 часа, но в продължение на един час след уговорения час на пространството пред сградата имаше само журналисти и представители на медии, пише GlasNews.

Събитието бе организирано в социалните мрежи, а причината беше избора на Бургас като град домакин на "Евровизия" догодина.

Организаторите на стояха в социалните мрежи БНТ да публикува критериите, тежестта им и оценките на двата финални града, за да стане ясно как е взето решението. Демонстрацията не е насочена срещу Бургас, а цели повече прозрачност и отговор на въпроса защо София е била пренебрегната въпреки по-големия си транспортен, инфраструктурен и организационен капацитет.

"Все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", се казва в съобщението на събитието във Facebook.

Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста.

Припомняме, че в четвъртък от обществената телевизия обявиха, че морският град ще бъде домакин на 71-то издание на певчевския конкурс. С това финалната фаза по избор на града домакин приключи. В по-ранен етап отпаднаха Пловдив и Варна.

Новината веднага предизвика остри реакции в социалните мрежи у нас. Дори и днес темата намира отзвук из Threads, Facebook и TikTok, където потребители спорят дали изборът е бил правилен.

Някои загатнаха, че зад него стои политически игри. Според твърдения, включително и на бившия министър-председател на България Кирил Петков, който вчера с публикация в социалните мрежи заключи, че изборът е направен за "гербаджиите".

"Интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия — модерно, европейски и с международна видимост — позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни", написа Петков.

Подобни обвинения изразиха и други потребители в социалните мрежи, а днес генералният директор на БНТ Милена Милотинова обяви, че Бургас е избран, защото "представи най-силна кандидатура".

"Това включва място за провеждане на събитието, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване и също така визия как да направим цялостното преживяване, така че да да стане едно запомнящо се събитие. Оценката е комплексна, документите са десетки страници", каза днес тя в ефира на най-старата телевизия у нас.

Друга част от аргументацията на някои защо Бургас не е правилното място за "Евровизия" е свързаността. Според потребители, така или иначе гостите ще трябва да кацнат на летището в столицата преди да отидат до Бургас, тъй като "бургаското летище няма свързаност и капацитет". Придвижването от София до морето също е абсурдна.

"С БДЖ ли ще пътуват чужденците! Горките!", изтъкнаха някои.

Повод за коментари станаха и цените на нощувките в района. Както GlasNews подробно разказа в четвъртък, цените на местата за настаняване са космически, а броят им е силно ограничен.

Най-евтиното от останалите жилища в AirBnB струва 4800 евро за шест нощувки, докато най-скъпото достига 18 000 евро, което означава, че най-достъпното излиза по 800 евро на вечер, а при най-скъпото цената достига внушителните 3000 евро за една нощ.

В Booking.com пък от останалите 15 места за настаняване най-ниската цена за целия шестдневен престой е 3000 евро, а най-високата достига 25 645 евро. Това означава, че дори най-евтините предложения излизат по около 500 евро на вечер, докато при най-скъпото цената надхвърля 4270 евро за една нощ, показа нашата проверка в деня, когато бе обявено решението за "Евровизия" 2027.

Данните обаче представляват моментната снимка на пазара. Цените и наличността в Booking.com и Airbnb могат да се променят постоянно, а сумите се определят от самите места за настаняване и домакините. Показаните оферти не означават и че действително ще бъдат резервирани на тези цени. Не означава и, че това са единствените места, които ще са свободни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    62 5 Отговор
    Парите за протести свършиха , и сега глад голям .

    21:16 14.08.2026

  • 2 Парпърляк

    22 1 Отговор
    ХАХАХАХ

    21:16 14.08.2026

  • 3 Да, да

    28 0 Отговор
    Яжте ФаФли!

    21:16 14.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А50

    36 2 Отговор
    Аууууу софииските петранци били пренебрегнати.

    21:18 14.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    38 3 Отговор
    София празнува че се отървахме от Гейвизия.

    21:19 14.08.2026

  • 7 Бълвочи

    31 2 Отговор
    На кой му пука къде ще е гейсборището? Единствено на имотната мафия.

    21:23 14.08.2026

  • 8 О, Морес

    23 0 Отговор
    Ами,така и така са се събрали-журналисти и представители на медии,да си бяха спретнали те един протест, че да им ниски заплатите,а тяхната професия е жизнено важна за бъдещето на България.Или защо Бургас има море,а София няма.Или защо пада нивото на река Дунав е сантиметри.А най-добре- до кога ще търпим недъзите е българския футбол!

    Коментиран от #15

    21:23 14.08.2026

  • 9 идиоти вън

    25 0 Отговор
    Абе да не се карате предлагам евровизията да се проведе в Горна баня и ако може на 2 февруари, смятям, че умно некрасивите ще бъдат най-щастливи!!!

    21:23 14.08.2026

  • 10 Пурко

    37 2 Отговор
    Васко Ухото може да организира само оргии в Петрохан

    21:24 14.08.2026

  • 11 ЧЕ КОЙ ГО БРИГА

    21 2 Отговор
    За този измислен сатанински конкурс. Толкова е пропаднал, че даже го дадоха на България.

    21:28 14.08.2026

  • 12 Сатана Z

    20 3 Отговор
    В Бургас няма педофили за разлика от София ,а на Евровизия ще има невръстни деца.
    София си има гей парад и никой не оспорва провеждането му там.

    21:29 14.08.2026

  • 13 Шиши

    17 3 Отговор
    Тоя кмет градът не може да си изчисти тръгнал Евровизия да прави

    21:29 14.08.2026

  • 14 ?????

    21 2 Отговор
    Уф.
    Некадърността на столичния кмет май му помогна в случая с Евровизията.

    21:30 14.08.2026

  • 15 Щъркел

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "О, Морес":

    Само лешояди ,с камери ,и микрофони пред БНТ .

    21:33 14.08.2026

  • 16 Тц, тц, тц!

    17 1 Отговор
    Четох, че не протест, а направо бунт ще организират столичните педофили! Много несериозни излязоха!

    21:33 14.08.2026

  • 17 наистина е чудно

    8 3 Отговор
    Този избор наистина е странен. Кончита Вурст наистина би избрало София.

    21:34 14.08.2026

  • 18 О, Морес

    13 1 Отговор
    Че те педалите от Европа имат ли 4 800 еврака за шест нощувки ? Краставици имат! Ще вият като хиени на черния пясък на бургаския плаж цяла нощ.Там е безплатно.Нощем.

    21:36 14.08.2026

  • 19 Хмм

    14 1 Отговор
    воеводката Бонка се издъни, не можа да поведе хорото, софиянци проявиха разум

    21:36 14.08.2026

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    Таратора вече ще е 10е. А за умнокрасивите гол бана.

    21:56 14.08.2026

  • 21 Ддд

    6 2 Отговор
    София е КОЧИНА откакто Васко ухото ДС наследника управлява града.

    21:56 14.08.2026

  • 22 Перо

    8 0 Отговор
    Джендърия и прозрачност! За причините питайте Шалом! Те командват Евровизия и на рамо да си я носят! Добре че се отървахме от третополовите от цяла Европа! Какъв протест ще правят новите столичани, това е смешно, добре че не са се изложили с протеста! Селтиците, които искаха мутренска демокрация да се оправят!

    21:59 14.08.2026

  • 23 Георги

    5 0 Отговор
    абе ДСил и екипът му не могат да организират сметопочистване, паркиране, велоалея... искате да организира евровизия. Вярно, че е готов да дава пари от джоба си на всякакви из-вра-теня-ци ама това е по-голямо от петрохан.

    22:03 14.08.2026

  • 24 Жалко

    6 1 Отговор
    Така исках европростовизията да се проведе в софийското метро.

    22:05 14.08.2026

  • 25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    5 1 Отговор
    Жълтoпaветните oлигoфpени си харчат честно заработените гpантове по моретата на България, Гърция, Турция и Испания, а по-добре платените сигурно са на карибите и луксозните острови.
    Чакайте наесен когато дайдат гладните студенти.

    22:09 14.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Васил Терзиев

    5 0 Отговор
    Трябваше да предложи не София, а Петрохан. Природа, пещери, панорами…

    22:25 14.08.2026

  • 29 Тоя мухльо

    2 1 Отговор
    Избран с мошенгийте на герберастко - ппдебилната шайка боклуците не може да изчисти за гейвизия седнал да си точи устичката. Ванчето Григорова реално трябваше да е кметица !

    22:34 14.08.2026

  • 30 Кой бе е организатора??

    0 5 Отговор
    Надяваме се медиите, които публикуваха фейка за протести, пусната от фабриката на Кремъл новини-Карбовски -Дачков, да публикуват и сегашните им езуитски коментари за добрата евровизия и как се гордеят, че жендърите щели да дойдат в Бургассс...

    Коментиран от #33, #34

    22:37 14.08.2026

  • 31 Бай Хой

    1 0 Отговор
    И в София и в Бургас....че и у нас място за паркиране няма .....всичко е застроено ...в София ходя събота и в неделя си тръгвам защото гражданите са си на село ,в Бургас зимата няма място за паркиране а лятото абсурд ...,посред нощ си местя колата да ми е по близо ....даже в малките градове вече място няма ....къде не мога да паркирам не ходя ....така че се сърдете на себе си неуважаеми граждани ....да има гараж с табелка ,,не паркирай ,, пълен с буркани и стари гуми и за по лесно колата отвън ....

    22:50 14.08.2026

  • 32 Стая

    1 0 Отговор
    Лакомия ще осе рат кон курса

    22:57 14.08.2026

  • 33 Ти от Марс ли падаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кой бе е организатора??":

    Организатори бяха жълтопаветни общински съветници от ПП-ДБ.
    Какъв Дачков те бие по кухата тиква?
    Ето ти какво написаха вчера във Фейсбука си жълтопаветниците, търси с Гугъл и не се излагай:

    "София, а не БургаZ! Готвят протест пред БНТ заради "Евровизия"

    23:01 14.08.2026

  • 34 О, Морес

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кой бе е организатора??":

    Джендърите,като дойдат до Бургас,много лесно могат да прескочат до Стамбул-града голям ! Там лесно ще си намерят мющерии.Защото,известно е,че там опитите никога не са спирали.

    23:02 14.08.2026

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