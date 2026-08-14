Въпреки призивите: Протест пред БНТ заради "Евровизия” не започна

Въпреки заявките в социалните мрежи, протест пред сградата на Българската национална телевизия (БНТ) в София не се състоя. Събитието трябваше да започне в 18:00 часа, но в продължение на един час след уговорения час на пространството пред сградата имаше само журналисти и представители на медии, пише GlasNews.
Събитието бе организирано в социалните мрежи, а причината беше избора на Бургас като град домакин на "Евровизия" догодина.
Организаторите на стояха в социалните мрежи БНТ да публикува критериите, тежестта им и оценките на двата финални града, за да стане ясно как е взето решението. Демонстрацията не е насочена срещу Бургас, а цели повече прозрачност и отговор на въпроса защо София е била пренебрегната въпреки по-големия си транспортен, инфраструктурен и организационен капацитет.
"Все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", се казва в съобщението на събитието във Facebook.
Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста.
Припомняме, че в четвъртък от обществената телевизия обявиха, че морският град ще бъде домакин на 71-то издание на певчевския конкурс. С това финалната фаза по избор на града домакин приключи. В по-ранен етап отпаднаха Пловдив и Варна.
Новината веднага предизвика остри реакции в социалните мрежи у нас. Дори и днес темата намира отзвук из Threads, Facebook и TikTok, където потребители спорят дали изборът е бил правилен.
Някои загатнаха, че зад него стои политически игри. Според твърдения, включително и на бившия министър-председател на България Кирил Петков, който вчера с публикация в социалните мрежи заключи, че изборът е направен за "гербаджиите".
"Интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия — модерно, европейски и с международна видимост — позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни", написа Петков.
Подобни обвинения изразиха и други потребители в социалните мрежи, а днес генералният директор на БНТ Милена Милотинова обяви, че Бургас е избран, защото "представи най-силна кандидатура".
"Това включва място за провеждане на събитието, много силна ангажираност от страна на общината, транспортна свързаност, добра инфраструктура, добра база за хотелско настаняване и също така визия как да направим цялостното преживяване, така че да да стане едно запомнящо се събитие. Оценката е комплексна, документите са десетки страници", каза днес тя в ефира на най-старата телевизия у нас.
Друга част от аргументацията на някои защо Бургас не е правилното място за "Евровизия" е свързаността. Според потребители, така или иначе гостите ще трябва да кацнат на летището в столицата преди да отидат до Бургас, тъй като "бургаското летище няма свързаност и капацитет". Придвижването от София до морето също е абсурдна.
"С БДЖ ли ще пътуват чужденците! Горките!", изтъкнаха някои.
Повод за коментари станаха и цените на нощувките в района. Както GlasNews подробно разказа в четвъртък, цените на местата за настаняване са космически, а броят им е силно ограничен.
Най-евтиното от останалите жилища в AirBnB струва 4800 евро за шест нощувки, докато най-скъпото достига 18 000 евро, което означава, че най-достъпното излиза по 800 евро на вечер, а при най-скъпото цената достига внушителните 3000 евро за една нощ.
В Booking.com пък от останалите 15 места за настаняване най-ниската цена за целия шестдневен престой е 3000 евро, а най-високата достига 25 645 евро. Това означава, че дори най-евтините предложения излизат по около 500 евро на вечер, докато при най-скъпото цената надхвърля 4270 евро за една нощ, показа нашата проверка в деня, когато бе обявено решението за "Евровизия" 2027.
Данните обаче представляват моментната снимка на пазара. Цените и наличността в Booking.com и Airbnb могат да се променят постоянно, а сумите се определят от самите места за настаняване и домакините. Показаните оферти не означават и че действително ще бъдат резервирани на тези цени. Не означава и, че това са единствените места, които ще са свободни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от село
21:16 14.08.2026
2 Парпърляк
21:16 14.08.2026
3 Да, да
21:16 14.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А50
21:18 14.08.2026
6 Последния Софиянец
21:19 14.08.2026
7 Бълвочи
21:23 14.08.2026
8 О, Морес
Коментиран от #15
21:23 14.08.2026
9 идиоти вън
21:23 14.08.2026
10 Пурко
21:24 14.08.2026
11 ЧЕ КОЙ ГО БРИГА
21:28 14.08.2026
12 Сатана Z
София си има гей парад и никой не оспорва провеждането му там.
21:29 14.08.2026
13 Шиши
21:29 14.08.2026
14 ?????
Некадърността на столичния кмет май му помогна в случая с Евровизията.
21:30 14.08.2026
15 Щъркел
До коментар #8 от "О, Морес":Само лешояди ,с камери ,и микрофони пред БНТ .
21:33 14.08.2026
16 Тц, тц, тц!
21:33 14.08.2026
17 наистина е чудно
21:34 14.08.2026
18 О, Морес
21:36 14.08.2026
19 Хмм
21:36 14.08.2026
20 Гост
21:56 14.08.2026
21 Ддд
21:56 14.08.2026
22 Перо
21:59 14.08.2026
23 Георги
22:03 14.08.2026
24 Жалко
22:05 14.08.2026
25 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Чакайте наесен когато дайдат гладните студенти.
22:09 14.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Васил Терзиев
22:25 14.08.2026
29 Тоя мухльо
22:34 14.08.2026
30 Кой бе е организатора??
Коментиран от #33, #34
22:37 14.08.2026
31 Бай Хой
22:50 14.08.2026
32 Стая
22:57 14.08.2026
33 Ти от Марс ли падаш?
До коментар #30 от "Кой бе е организатора??":Организатори бяха жълтопаветни общински съветници от ПП-ДБ.
Какъв Дачков те бие по кухата тиква?
Ето ти какво написаха вчера във Фейсбука си жълтопаветниците, търси с Гугъл и не се излагай:
"София, а не БургаZ! Готвят протест пред БНТ заради "Евровизия"
23:01 14.08.2026
34 О, Морес
До коментар #30 от "Кой бе е организатора??":Джендърите,като дойдат до Бургас,много лесно могат да прескочат до Стамбул-града голям ! Там лесно ще си намерят мющерии.Защото,известно е,че там опитите никога не са спирали.
23:02 14.08.2026