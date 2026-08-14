Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Бленджини поема Милано! Ще води и България до 2028 г.

Бленджини поема Милано! Ще води и България до 2028 г.

14 Август, 2026 21:00 687 0

  • бленджини-
  • треньор-
  • волейбол

Националният селекционер по волейбол Джанлоренцо Бленджини застава начело на женския Нумия Веро Волей (Милано)

Бленджини поема Милано! Ще води и България до 2028 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старши треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини официално е новият наставник на италианския женски гранд Нумия Веро Волей (Милано) за сезон 2026/2027. Италианският клуб официално обяви новината в своите социални мрежи, с което потвърди появилите се по-рано слухове за завръщането на специалиста в клубния волейбол. Бленджини ще наследи на поста Стефано Лаварини, чието освобождаване бе обявено по-рано днес и се очаква да поеме турския Фенербахче.

Двоен ангажимент за италианския специалист

Назначението на Джанлоренцо Бленджини в Милано няма да повлияе на работата му с българските национали. Само преди броени дни, на 11 август 2026 г., Българската федерация по волейбол удължи договора на италианеца до 2028 година, давайки му изрично разрешение да съчетава двете позиции.

Това ще бъде изцяло нов опит за Бленджини, тъй като за първи път в своята богата и изпълнена с 11 трофея кариера той застава начело на женски отбор. Помощници в щаба му в Милано ще бъдат познатите имена Масимо Капонери и Никола Далдело, а Паоло Пероне ще изпълнява функциите на скаут. Италианецът ще се присъедини към клубния си тим веднага след края на Европейското първенство по волейбол за мъже (ЕвроВолей 2026).

Какво заяви Джанлоренцо Бленджини?

В официално видеообръщение, разпространено от пресцентъра на Нумия Веро Волей (Милано), селекционерът изрази своите амбиции:

„Много съм щастлив да обявя, че съм новият старши треньор на Нумия Веро Волей (Милано). Благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и доверието към мен. Предстои дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха.“

Основната дългосрочна цел на Бленджини с България остава непроменена – класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове