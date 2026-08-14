Бленджини поема Милано! Ще води и България до 2028 г.

Старши треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини официално е новият наставник на италианския женски гранд Нумия Веро Волей (Милано) за сезон 2026/2027. Италианският клуб официално обяви новината в своите социални мрежи, с което потвърди появилите се по-рано слухове за завръщането на специалиста в клубния волейбол. Бленджини ще наследи на поста Стефано Лаварини, чието освобождаване бе обявено по-рано днес и се очаква да поеме турския Фенербахче.

Двоен ангажимент за италианския специалист

Назначението на Джанлоренцо Бленджини в Милано няма да повлияе на работата му с българските национали. Само преди броени дни, на 11 август 2026 г., Българската федерация по волейбол удължи договора на италианеца до 2028 година, давайки му изрично разрешение да съчетава двете позиции.

Това ще бъде изцяло нов опит за Бленджини, тъй като за първи път в своята богата и изпълнена с 11 трофея кариера той застава начело на женски отбор. Помощници в щаба му в Милано ще бъдат познатите имена Масимо Капонери и Никола Далдело, а Паоло Пероне ще изпълнява функциите на скаут. Италианецът ще се присъедини към клубния си тим веднага след края на Европейското първенство по волейбол за мъже (ЕвроВолей 2026).

Какво заяви Джанлоренцо Бленджини?

В официално видеообръщение, разпространено от пресцентъра на Нумия Веро Волей (Милано), селекционерът изрази своите амбиции:

„Много съм щастлив да обявя, че съм новият старши треньор на Нумия Веро Волей (Милано). Благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и доверието към мен. Предстои дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха.“

Основната дългосрочна цел на Бленджини с България остава непроменена – класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.