Мария Перес и София Фиорини с исторически рекорди в спортното ходене

Испанката Мария Перес (на снимката) и италианката София Фиорини записаха имената си в историята на европейската атлетика, след като поставиха световни рекорди съответно на полумаратон и маратон спортно ходене на първенството в Бирмингам, предава БТА. Перес спечели титлата на 21,0975 километра с време 1:30:06 часа, което е значително под определения от Световната атлетика квалификационен стандарт от 1:30:30. Така испанката стигна до първото си европейско злато от 2018 година насам.

Четирикратната световна шампионка на 35 километра се пребори за победата пред италианката Александрина Михай, а третото място остана за украинката Людмила Оляновска.

Още по-впечатляващо беше представянето на София Фиорини в маратона. Италианката измина дистанцията за 3:15:11 часа, с което подобри досегашното върхово постижение с повече от 10 минути.

Фиорини контролираше състезанието в заключителната му част и около 10 километра преди финала се откъсна от конкурентките си. Полякинята Катаржина Здзебло финишира втора, на около четири минути и половина след победителката, а бронзовото отличие спечели испанката Ракел Гонсалес.

Дисциплините полумаратон и маратон в спортното ходене са официално признати от Световната атлетика от 1 януари, като по-късата дистанция от 21,0975 км замени досегашната надпревара на 20 км. За полумаратона е определен стандарт от 1:30:30 часа, докато за маратона той е 3:17:00.

За Фиорини това е голям скок спрямо представянето ѝ на отборното световно първенство в Бразилия през април. Тогава италианката завърши втора с време 3:25:42 часа, но в Бирмингам подобри резултата си с повече от 10 минути.