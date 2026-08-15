Русия ускорява разработването на нови оръжия за войната

Русия продължава да разширява военнопромишления си капацитет и вече работи по ново поколение оръжейни и комуникационни системи, докато войната в Украйна навлиза в поредната си фаза.

Последните данни показват, че Москва не само попълва изразходваните запаси, но и увеличава производството на някои видове ракети над предварително планираните обеми. Паралелно с това Русия изгражда собствена сателитна комуникационна мрежа, която трябва да намали технологичната ѝ зависимост от чужди системи.

Производството на ракети расте

Според информация на украинското военно разузнаване, цитирана от Reuters, Русия надхвърля производствените си планове за 2026 г. с приблизително 10–20% при някои ракетни системи, включително „Циркон“ и „Оникс“. Тези оценки не могат да бъдат независимо потвърдени, но съвпадат с наблюдаваното увеличаване на руските ракетни атаки през последните месеци.

Украинската страна оценява, че Москва разполага със значителни запаси от балистични ракети „Искандер-М“, като паралелно продължава серийното им производство. Русия използва и свръхзвукови и хиперзвукови оръжия при масирани удари по украински градове и инфраструктура.

Само при една от големите атаки през август украинските власти съобщиха за изстрелването на 24 балистични ракети, както и на ракети „Циркон“ или „Оникс“, заедно с над 100 дрона.

Русия изгражда собствен отговор на Starlink

Един от най-важните технологични проекти е руската система Rassvet, замислена като собствена нискоорбитална сателитна комуникационна мрежа.

По данни на украинското военно разузнаване Русия вече има 16 спътника от програмата в орбита и планира броят им да достигне 292 до 2027 г. и 924 до 2035 г.

Системата все още не предоставя постоянна връзка, но Киев предупреждава, че при достатъчно голяма сателитна групировка тя може да се превърне във функционален руски аналог на Starlink.

Това би имало съществено военно значение. Сателитните комуникации позволяват управление на дронове, координация между подразделенията и предаване на данни в реално време на места, където традиционните комуникационни системи са ограничени или заглушени.

Опитът от Украйна влиза директно в новите разработки

Войната превърна Украйна в среда за изключително бързо технологично развитие. И двете страни постоянно адаптират дронове, системи за радиоелектронна борба, ракети и средства за комуникация спрямо това, което работи на бойното поле.

Русия все повече използва и по-бързи реактивни дронове, които създават допълнително натоварване върху украинската противовъздушна отбрана. AP отбелязва, че при последните големи атаки Москва комбинира различни типове ракети и безпилотни апарати именно с цел да затрудни прихващането им.

Руският президент Владимир Путин също заяви през юли, че за военноморските сили се разработват и внедряват нови видове въоръжение, без да предоставя подробности за всички системи. Това е официално руско твърдение и не позволява независимо да бъде оценена реалната степен на готовност на конкретните разработки.

Северна Корея остава важен фактор

Паралелно със собственото производство Русия получава и военно оборудване от Северна Корея.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи през август, че руските сили отново използват севернокорейски балистични ракети. Reuters по-рано съобщи, че украинските радари са засекли траектории, характерни за ракетите KN-23 или KN-24 при удар край Кривой рог.

Това показва, че Москва комбинира увеличено вътрешно производство с външни доставки, за да поддържа темпа на ракетната кампания срещу Украйна.

Украйна също ускорява собственото производство

Военната технологична надпревара обаче е двустранна. Украйна значително увеличи собственото производство на дронове и далекобойни оръжия и през 2026 г. провежда все повече удари дълбоко на руска територия.

На 15 август украинските сили атакуваха промишлена инфраструктура в Самарска област. Киев заяви, че сред целите е бил ракетно-космическият център „Прогрес“, а украинският президент посочи използването на произведени в страната ракети с голям обсег. Русия потвърди масирана атака и ограничени щети по индустриална инфраструктура, но подробностите за пораженията не са независимо установени.

Украйна разработва и собствена система за противодействие на балистични ракети в партньорство с европейски компании. Проектът включва фирми като Thales, Leonardo, Eurosam и Saab.

Войната се превръща в технологична надпревара

След повече от четири години пълномащабна война конфликтът все по-силно се определя от способността на двете страни да произвеждат и адаптират оръжия по-бързо от противника.

За Русия ключовите направления са масовото производство на ракети и дронове, радиоелектронната борба, сателитните комуникации и разработването на нови системи с по-голям обсег и скорост. За Украйна приоритетът е да компенсира по-малките си ресурси чрез технологични решения, далекобойни удари и европейско сътрудничество.

Това означава, че дори евентуално намаляване на интензивността на бойните действия няма автоматично да прекрати оръжейната надпревара. Производствените мощности и технологиите, изградени по време на войната, вероятно ще определят военния баланс в Европа и след края на активните бойни действия.