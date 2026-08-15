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Русия ускорява разработването на нови оръжия за войната

Русия ускорява разработването на нови оръжия за войната

15 Август, 2026 18:51 1 003 21

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Москва увеличава производството на ракети

Русия ускорява разработването на нови оръжия за войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия продължава да разширява военнопромишления си капацитет и вече работи по ново поколение оръжейни и комуникационни системи, докато войната в Украйна навлиза в поредната си фаза.

Последните данни показват, че Москва не само попълва изразходваните запаси, но и увеличава производството на някои видове ракети над предварително планираните обеми. Паралелно с това Русия изгражда собствена сателитна комуникационна мрежа, която трябва да намали технологичната ѝ зависимост от чужди системи.

Производството на ракети расте

Според информация на украинското военно разузнаване, цитирана от Reuters, Русия надхвърля производствените си планове за 2026 г. с приблизително 10–20% при някои ракетни системи, включително „Циркон“ и „Оникс“. Тези оценки не могат да бъдат независимо потвърдени, но съвпадат с наблюдаваното увеличаване на руските ракетни атаки през последните месеци.

Украинската страна оценява, че Москва разполага със значителни запаси от балистични ракети „Искандер-М“, като паралелно продължава серийното им производство. Русия използва и свръхзвукови и хиперзвукови оръжия при масирани удари по украински градове и инфраструктура.

Само при една от големите атаки през август украинските власти съобщиха за изстрелването на 24 балистични ракети, както и на ракети „Циркон“ или „Оникс“, заедно с над 100 дрона.

Русия изгражда собствен отговор на Starlink

Един от най-важните технологични проекти е руската система Rassvet, замислена като собствена нискоорбитална сателитна комуникационна мрежа.

По данни на украинското военно разузнаване Русия вече има 16 спътника от програмата в орбита и планира броят им да достигне 292 до 2027 г. и 924 до 2035 г.

Системата все още не предоставя постоянна връзка, но Киев предупреждава, че при достатъчно голяма сателитна групировка тя може да се превърне във функционален руски аналог на Starlink.

Това би имало съществено военно значение. Сателитните комуникации позволяват управление на дронове, координация между подразделенията и предаване на данни в реално време на места, където традиционните комуникационни системи са ограничени или заглушени.

Опитът от Украйна влиза директно в новите разработки

Войната превърна Украйна в среда за изключително бързо технологично развитие. И двете страни постоянно адаптират дронове, системи за радиоелектронна борба, ракети и средства за комуникация спрямо това, което работи на бойното поле.

Русия все повече използва и по-бързи реактивни дронове, които създават допълнително натоварване върху украинската противовъздушна отбрана. AP отбелязва, че при последните големи атаки Москва комбинира различни типове ракети и безпилотни апарати именно с цел да затрудни прихващането им.

Руският президент Владимир Путин също заяви през юли, че за военноморските сили се разработват и внедряват нови видове въоръжение, без да предоставя подробности за всички системи. Това е официално руско твърдение и не позволява независимо да бъде оценена реалната степен на готовност на конкретните разработки.

Северна Корея остава важен фактор

Паралелно със собственото производство Русия получава и военно оборудване от Северна Корея.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи през август, че руските сили отново използват севернокорейски балистични ракети. Reuters по-рано съобщи, че украинските радари са засекли траектории, характерни за ракетите KN-23 или KN-24 при удар край Кривой рог.

Това показва, че Москва комбинира увеличено вътрешно производство с външни доставки, за да поддържа темпа на ракетната кампания срещу Украйна.

Украйна също ускорява собственото производство

Военната технологична надпревара обаче е двустранна. Украйна значително увеличи собственото производство на дронове и далекобойни оръжия и през 2026 г. провежда все повече удари дълбоко на руска територия.

На 15 август украинските сили атакуваха промишлена инфраструктура в Самарска област. Киев заяви, че сред целите е бил ракетно-космическият център „Прогрес“, а украинският президент посочи използването на произведени в страната ракети с голям обсег. Русия потвърди масирана атака и ограничени щети по индустриална инфраструктура, но подробностите за пораженията не са независимо установени.

Украйна разработва и собствена система за противодействие на балистични ракети в партньорство с европейски компании. Проектът включва фирми като Thales, Leonardo, Eurosam и Saab.

Войната се превръща в технологична надпревара

След повече от четири години пълномащабна война конфликтът все по-силно се определя от способността на двете страни да произвеждат и адаптират оръжия по-бързо от противника.

За Русия ключовите направления са масовото производство на ракети и дронове, радиоелектронната борба, сателитните комуникации и разработването на нови системи с по-голям обсег и скорост. За Украйна приоритетът е да компенсира по-малките си ресурси чрез технологични решения, далекобойни удари и европейско сътрудничество.

Това означава, че дори евентуално намаляване на интензивността на бойните действия няма автоматично да прекрати оръжейната надпревара. Производствените мощности и технологиите, изградени по време на войната, вероятно ще определят военния баланс в Европа и след края на активните бойни действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    9 4 Отговор
    Научната статистика към 2025 година е ясна. Седем от деветте природни системи са в критично състояние. Само две са стабилни. През юли изчерпахме ресурсите на планетата за цялата година – за седем месеца изгърбихме природата. Живеем на заем от утрешния ден. Въглеродният бюджет ще ни стигне до края на десетилетието. После – няма връщане. Конфликтите разкъсват света, а растителността и земите умират. Вредните газове от човешката омраза са колкото цели държави. Само четиринадесет процента от градовете имат чист въздух – и този процент пада. България е на първо място в Европа по най-лошото. А най-големият абсурд? Военните замърсители дори не се броят – извън всякакви споразумения. Остават ни години, не десетилетия. Фактите са тук. Въпросът е – ще ги погледнем ли, докато още има кой?

    🔴 ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #7, #13

    18:52 15.08.2026

  • 2 Работайте братья

    8 6 Отговор
    Успех!

    18:53 15.08.2026

  • 3 Из "Дневника на един паветник"

    5 7 Отговор
    Сутрин е, отивам на педикюр
    Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
    Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
    Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
    15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
    16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
    16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
    16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
    17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
    17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
    Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
    Ама го гръмнаха...

    18:55 15.08.2026

  • 4 Сложен въпрос

    8 10 Отговор
    Кога Русия ще направи нещо по различно от оръжия или отрови.

    18:56 15.08.2026

  • 5 Ускорител

    9 6 Отговор
    Нещо ускорението стана отрицателно след посещението на ято фламинга в завода на Роскосмос

    Коментиран от #9

    18:56 15.08.2026

  • 6 Русия

    1 1 Отговор
    Московчанин разказа истината за войната и мобилизацията!

    18:56 15.08.2026

  • 7 Пророк

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Всички беди в света от векове идват от русията.

    Коментиран от #10

    19:01 15.08.2026

  • 8 Ами

    4 3 Отговор
    Някой на запад задава ли си въобще въпроса,
    какво ще прави Русия с толкова много оръжия
    след като бангарангата в окраина приключи?

    Коментиран от #12

    19:03 15.08.2026

  • 9 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ускорител":

    Укробандерите обичат миризмата на разцъфнал орешник

    19:05 15.08.2026

  • 10 Не си пророк

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пророк":

    А простак
    Всички войни са от запада.
    Фашизмът и комунизмът също

    19:07 15.08.2026

  • 11 Пламен

    2 6 Отговор
    То и ссср така правеше накрая.

    19:08 15.08.2026

  • 12 Е там е работата

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Расия освен за оръжия за друго не мисли.

    Коментиран от #19

    19:09 15.08.2026

  • 13 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Спокойно за всеки проблем си има решение.
    Вярно е, че около 15% от населението на Земята използват
    над 60% от ресурсите, а дава под 30% от БВП на планетата.
    Ти какво си мислиш, че Путин ще е вечен?
    Следващият ще реши този проблем с един размах.

    19:09 15.08.2026

  • 14 Слепото

    3 3 Отговор
    Ние ги видееме тия БЕЗ аналоговите Нови ружья на педофила!
    Магарища със мрежа срещу дронове,..крадени мотори, камионе със кокошарници и монгольяк мурафети.
    Закривай

    19:12 15.08.2026

  • 15 гост

    2 2 Отговор
    Украйна да бие по сателитите,

    19:15 15.08.2026

  • 16 Само минавам

    1 1 Отговор
    Това на снимката от кой филм е?На всеки километър! :)

    19:18 15.08.2026

  • 17 ПОСЛЕ ЩЕ ГИ ПРОБВАТ

    2 1 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:21 15.08.2026

  • 18 Западът дава пари и оръжие

    1 0 Отговор
    Но не дава войници.
    Няма и са даде.
    Много е различно това който го разбира

    19:21 15.08.2026

  • 19 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Е там е работата":

    Твърди се че от 1994 година насам е имало поне осем доклада към президента на САЩ,
    че разширяването на НАТО на изток ще принуди Русия към ответни действия.
    Три от докладите са публични и можеш да ги почетеш. Ако знаеш къде да търсиш :)
    Последният е от преди няколко месеца.
    Твърди се, че заради него са уволнили Тулси Габард.

    19:22 15.08.2026

  • 20 Украйна нищо

    3 1 Отговор
    Не разработва и запада ги снабдява с технологии....например ракетата фламинго е направена с помощта на Англия. Ако Украйна можеше нещо да направи сама нямаше да реве за ракети патриот които прихващат 10-15% от руската балистика или да се натиска ЕС да създадат противоракетна система.....т.е някой да им я плати

    19:37 15.08.2026

  • 21 име

    0 0 Отговор
    Най-важното е, че са направили нова, по-евтина крилата ракета, С-8000 Бандерол, 150 кг глава, 11кг тротил, 650км скорост, 500км обхват. И нови планиращи модули за ФАБ бомбите, позволявящи им да прелетят до 100 мили. Чеситито на бандерите!

    19:52 15.08.2026

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