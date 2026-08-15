Талибаните отбелязаха 5 години на власт в Афганистан

Талибаните отбелязаха петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан с официални церемонии, парад в Кабул и демонстрация на военна техника. Управляващите представиха 15 август като ден на победата над западните сили, докато ООН и хуманитарни организации предупредиха, че страната остава изправена пред тежка икономическа, социална и правозащитна криза.
Талибаните влязоха в Кабул на 15 август 2021 г., когато подкрепяното от Запада афганистанско правителство се разпадна на фона на изтеглянето на американските и другите сили на НАТО. Пет години по-късно движението контролира страната, но правителството му остава почти изцяло международно непризнато. Към момента Русия е единствената държава, която официално е признала управлението на талибаните.
Парад пред бившето посолство на САЩ
В Кабул бронирани автомобили на талибаните преминаха в парад пред сградата на бившото американско посолство. По улиците бяха поставени знамена и плакати, а подобни прояви се проведоха и в други части на страната.
На официална церемония в залата на традиционното афганистанско събрание Лоя джирга високопоставени представители на режима определиха връщането на талибаните на власт като освобождение от чуждестранната окупация. Сред присъстващите не е имало жени.
Министърът на вътрешните работи Сираджудин Хакани заяви във видеообръщение, че завръщането на движението е било резултат от морал, смелост и „божествена помощ“. Той все пак призна, че в страната продължават да съществуват проблеми.
Жените остават почти изключени от обществения живот
Именно положението на жените и момичетата остава основният източник на международни критики.
След завръщането си на власт талибаните забраниха на момичетата да учат след шести клас и впоследствие затвориха университетите за жени. Ограничен е и достъпът им до редица професии, обществени пространства и пътувания без мъж придружител.
По данни на UNESCO около 2,4–2,5 млн. момичета са лишени от средно и висше образование. Данни на UN Women показват още, че приблизително половината афганистански жени напускат домовете си само веднъж или два пъти месечно.
Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Афганистан Ричард Бенет предупреди, че страната преминава през тежка правозащитна криза, включваща не само дискриминация на жените, но и произволни арести, изтезания, насилствени изчезвания, ограничения върху свободата на словото и натиск върху журналисти и малцинства.
По-сигурно, но по-бедно
Талибаните представят подобрената сигурност като едно от основните си постижения. След десетилетия война в много части на Афганистан действително се наблюдава по-ниско ниво на открит въоръжен конфликт.
Това обаче не означава край на насилието. През последните седмици бяха убити няколко високопоставени представители на талибаните в североизточната провинция Бадахшан, а част от предишните нападения срещу управлението са били поемани от регионалния клон на „Ислямска държава“.
Паралелно с това икономическите проблеми остават тежки. Международният спасителен комитет предупреди, че хуманитарните нужди са достигнали рекордно равнище заради суши, земетресения, бедност и масовото връщане на афганистанци от Иран и Пакистан. Броят на хората, които се нуждаят от хуманитарна помощ, е нараснал с около 3,5 млн. души спрямо 2021 г.
Западът продължава да критикува режима
Германия и други западни държави не признават талибанското правителство именно заради ограниченията върху основните права, особено тези на жените. В същото време част от европейските страни поддържат практически контакти с режима по въпроси като миграцията и депортациите, което предизвиква критики от правозащитни организации.
Талибаните от своя страна се опитват да разширят международните си връзки. Според Reuters церемонии за петата годишнина са били планирани и в Пакистан, Китай, Узбекистан, Иран, Турция и Малайзия. Режимът развива и икономически контакти със съседни държави, въпреки ограниченото дипломатическо признание.
Пет години власт, но без международна легитимност
Петата годишнина показва противоречивата картина в Афганистан. Талибаните успяха да запазят политическия и военния контрол над страната и да прекратят голяма част от откритите бойни действия, но остават международно изолирани и под силен натиск заради управлението си.
За милиони афганистанци най-големите проблеми вече не са ежедневните фронтови боеве, а липсата на работа, достъп до образование, здравеопазване и достатъчно средства за живот. А за жените пет години талибанска власт означават системно ограничаване на присъствието им в образованието, трудовия пазар и обществения живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пък в германистан и запада
17:03 15.08.2026
2 Хомосексуалисти за Путин
Коментиран от #26
17:07 15.08.2026
3 гост
Коментиран от #11
17:09 15.08.2026
4 Горски
Правят нас, старшинките, да изглеждаме непълноценни край тях. Не понасям, че и при талибаните имат професори..Това ми докарва истерия.
Марш сички у Белене и аз да съм началник!
Ще си дерибействам на воля като в родната казарма.
17:11 15.08.2026
5 гост
17:13 15.08.2026
6 Фют
17:13 15.08.2026
7 име
17:19 15.08.2026
8 Американците
17:19 15.08.2026
9 Грета съм
17:20 15.08.2026
10 Абе
Коментиран от #16
17:20 15.08.2026
11 Ман
До коментар #3 от "гост":Това е истинския ислям и шариат който готвят за европа
17:25 15.08.2026
12 Афганистан -
17:26 15.08.2026
13 Талибаните изгониха руснята
Коментиран от #31
17:27 15.08.2026
14 665
Напълно автентични.
Е го, от ляво Сандокан с двата калашника.
17:29 15.08.2026
15 И отново
17:34 15.08.2026
16 Герги
До коментар #10 от "Абе":имаш три минуса,да коментирам ли повече какъв до===битък коментира тук.
17:34 15.08.2026
17 Мани Мани !
Коментиран от #22
17:35 15.08.2026
18 Пич
17:39 15.08.2026
19 генерал Андре Буфон
Нищо не може да охарактеризира по-добре провалените военни интервенции в Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Либия и сега в Украйна - провал в мисленето.
17:39 15.08.2026
20 Укротролюгата има скоротечен рак
17:39 15.08.2026
21 Мухахаха
17:39 15.08.2026
22 ПеПедофил
До коментар #17 от "Мани Мани !":И ние искаме на власт, но сме неможачи и ДАНС ни чисти.
17:40 15.08.2026
23 Аеееее
17:41 15.08.2026
24 Селям Алейком
17:44 15.08.2026
25 Всекиму своето
17:44 15.08.2026
26 Еж му
До коментар #2 от "Хомосексуалисти за Путин":Дъртия буй
17:45 15.08.2026
27 Збъркан евроатлантик
17:46 15.08.2026
28 Исая 2:4
и те ще изковат мечовете си на палешници и копията си - на сърпове;
народ против народ няма да вдигне меч,нито ще се учат вече на война.
А тези слуги на сатаната -талибани, мюсюлмани ще бъдат изтребени, превърнати в тор по лицето на земята.В съгласие с следния текст: Блажени кротките, защото те ще наследят земята, а нечестивите ще се изтребят от нея.
17:53 15.08.2026
29 Азиатец
18:02 15.08.2026
30 Поздравявам Талибаните със
18:06 15.08.2026
31 Азиатец
До коментар #13 от "Талибаните изгониха руснята":"Талибаните изгониха руснята
Отговор
кат бити пее рази."
Пълни глупости ! Руснаците се изтеглиха като на парад в колони с развети знамена. В последния БТР беше командващия ген. Громов със сина си.
А как се изтеглиха американците, ако си гледал без да се срамуваш ?
18:07 15.08.2026