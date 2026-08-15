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Талибаните отбелязаха 5 години на власт в Афганистан

Талибаните отбелязаха 5 години на власт в Афганистан

15 Август, 2026 17:00 865 31

  • афганистан-
  • талибани-
  • честване-
  • власт

В Кабул имаше паради и тържества, докато ООН и международни организации предупредиха за задълбочаваща се хуманитарна и правозащитна криза

Талибаните отбелязаха 5 години на власт в Афганистан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Талибаните отбелязаха петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан с официални церемонии, парад в Кабул и демонстрация на военна техника. Управляващите представиха 15 август като ден на победата над западните сили, докато ООН и хуманитарни организации предупредиха, че страната остава изправена пред тежка икономическа, социална и правозащитна криза.

Талибаните влязоха в Кабул на 15 август 2021 г., когато подкрепяното от Запада афганистанско правителство се разпадна на фона на изтеглянето на американските и другите сили на НАТО. Пет години по-късно движението контролира страната, но правителството му остава почти изцяло международно непризнато. Към момента Русия е единствената държава, която официално е признала управлението на талибаните.

Парад пред бившето посолство на САЩ

В Кабул бронирани автомобили на талибаните преминаха в парад пред сградата на бившото американско посолство. По улиците бяха поставени знамена и плакати, а подобни прояви се проведоха и в други части на страната.

На официална церемония в залата на традиционното афганистанско събрание Лоя джирга високопоставени представители на режима определиха връщането на талибаните на власт като освобождение от чуждестранната окупация. Сред присъстващите не е имало жени.

Министърът на вътрешните работи Сираджудин Хакани заяви във видеообръщение, че завръщането на движението е било резултат от морал, смелост и „божествена помощ“. Той все пак призна, че в страната продължават да съществуват проблеми.

Жените остават почти изключени от обществения живот

Именно положението на жените и момичетата остава основният източник на международни критики.

След завръщането си на власт талибаните забраниха на момичетата да учат след шести клас и впоследствие затвориха университетите за жени. Ограничен е и достъпът им до редица професии, обществени пространства и пътувания без мъж придружител.

По данни на UNESCO около 2,4–2,5 млн. момичета са лишени от средно и висше образование. Данни на UN Women показват още, че приблизително половината афганистански жени напускат домовете си само веднъж или два пъти месечно.

Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Афганистан Ричард Бенет предупреди, че страната преминава през тежка правозащитна криза, включваща не само дискриминация на жените, но и произволни арести, изтезания, насилствени изчезвания, ограничения върху свободата на словото и натиск върху журналисти и малцинства.

По-сигурно, но по-бедно

Талибаните представят подобрената сигурност като едно от основните си постижения. След десетилетия война в много части на Афганистан действително се наблюдава по-ниско ниво на открит въоръжен конфликт.

Това обаче не означава край на насилието. През последните седмици бяха убити няколко високопоставени представители на талибаните в североизточната провинция Бадахшан, а част от предишните нападения срещу управлението са били поемани от регионалния клон на „Ислямска държава“.

Паралелно с това икономическите проблеми остават тежки. Международният спасителен комитет предупреди, че хуманитарните нужди са достигнали рекордно равнище заради суши, земетресения, бедност и масовото връщане на афганистанци от Иран и Пакистан. Броят на хората, които се нуждаят от хуманитарна помощ, е нараснал с около 3,5 млн. души спрямо 2021 г.

Западът продължава да критикува режима

Германия и други западни държави не признават талибанското правителство именно заради ограниченията върху основните права, особено тези на жените. В същото време част от европейските страни поддържат практически контакти с режима по въпроси като миграцията и депортациите, което предизвиква критики от правозащитни организации.

Талибаните от своя страна се опитват да разширят международните си връзки. Според Reuters церемонии за петата годишнина са били планирани и в Пакистан, Китай, Узбекистан, Иран, Турция и Малайзия. Режимът развива и икономически контакти със съседни държави, въпреки ограниченото дипломатическо признание.

Пет години власт, но без международна легитимност

Петата годишнина показва противоречивата картина в Афганистан. Талибаните успяха да запазят политическия и военния контрол над страната и да прекратят голяма част от откритите бойни действия, но остават международно изолирани и под силен натиск заради управлението си.

За милиони афганистанци най-големите проблеми вече не са ежедневните фронтови боеве, а липсата на работа, достъп до образование, здравеопазване и достатъчно средства за живот. А за жените пет години талибанска власт означават системно ограничаване на присъствието им в образованието, трудовия пазар и обществения живот.


Афганистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пък в германистан и запада

    13 9 Отговор
    брадатитеТалибани отбелязаха дълги години на хранилки откакто на власт са брюкселските зелки

    17:03 15.08.2026

  • 2 Хомосексуалисти за Путин

    8 9 Отговор
    Уррррааааа!

    Коментиран от #26

    17:07 15.08.2026

  • 3 гост

    4 9 Отговор
    В Авганистан "практикуват" bacha-bazi. Европа да се готви за същото, и BG е в това число.

    Коментиран от #11

    17:09 15.08.2026

  • 4 Горски

    2 8 Отговор
    Мразя професорите повече, отколкото мразя България. Сталин хубуу ги изтреби.
    Правят нас, старшинките, да изглеждаме непълноценни край тях. Не понасям, че и при талибаните имат професори..Това ми докарва истерия.
    Марш сички у Белене и аз да съм началник!
    Ще си дерибействам на воля като в родната казарма.

    17:11 15.08.2026

  • 5 гост

    8 4 Отговор
    Да се оправят,20 год ги дундуркаха и после да няма кой да защити постигнатото...Кофти е но не са за съжаление..помогни си сам да ти помогне и Господ..

    17:13 15.08.2026

  • 6 Фют

    8 7 Отговор
    Браво, талибани!

    17:13 15.08.2026

  • 7 име

    9 8 Отговор
    След 10 годишна кампания СССР се изтегля от Афганистан в пълен ред и системата, която оставя, издържа 3 години преди да започне да се разпада под натиска на муджахидините, които са въоръжавани и продкрепяни от краварите. След 20 годишна "кампания" в Афганистан, без никакъв план, коалиция от кравари, австралийци и малобританци се евакуират в хаос, по колесниците на самолетите, защото системата, която не са успели да изградят, не издържа на натиска на талибаните, които дори не са подкрепяни от външна сила. Всеки може да направи сравнение на "постигнатото" от краварите с архивни снимки от Афганистан по времето на СССР и Афганистан по времето на краварите.

    17:19 15.08.2026

  • 8 Американците

    10 5 Отговор
    след двайсет годишна война ( най - дългата им ) си тръгнаха през глава , само раниците на гърба и оставиха абсолютно всичко на талибаните . Сгради , клиники , техника , танкове , абе всичко за което се сетиш !

    17:19 15.08.2026

  • 9 Грета съм

    3 3 Отговор
    Ще ги посетя.

    17:20 15.08.2026

  • 10 Абе

    15 7 Отговор
    Какво построиха за годините на власт, тези диваци, освен де воюват и убиват друго не знаят.

    Коментиран от #16

    17:20 15.08.2026

  • 11 Ман

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Това е истинския ислям и шариат който готвят за европа

    17:25 15.08.2026

  • 12 Афганистан -

    9 6 Отговор
    Това се случва, когато ислямски психопати са на власт.

    17:26 15.08.2026

  • 13 Талибаните изгониха руснята

    6 5 Отговор
    кат бити пее рази.

    Коментиран от #31

    17:27 15.08.2026

  • 14 665

    1 4 Отговор
    Да илядат тия момчета!
    Напълно автентични.
    Е го, от ляво Сандокан с двата калашника.

    17:29 15.08.2026

  • 15 И отново

    3 5 Отговор
    Пропаганда, за човешки права, живота на жените (като видяхме насилието над тях в Германия по Нова Година, е разбираемо защо си седят в домовете), липса на работа и бедност... Но вместо да признаят режима и да се опитат да подпомогнат възстановяването на икономиката, от която зависи справянето с бедността и всичко останало, какво прави ООН и Запада? Само отправя критики и възпрепятства опитите за възстановяване на реда! Като се създава само хаос, няма как да се решат проблемите, но и целта на Запада никога не е била да ги решава!!!

    17:34 15.08.2026

  • 16 Герги

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    имаш три минуса,да коментирам ли повече какъв до===битък коментира тук.

    17:34 15.08.2026

  • 17 Мани Мани !

    1 2 Отговор
    В България Комунделските Талибани от 80 години са на власт.

    Коментиран от #22

    17:35 15.08.2026

  • 18 Пич

    3 2 Отговор
    Където някога е стъпвал руски крак, само разруха.

    17:39 15.08.2026

  • 19 генерал Андре Буфон

    2 1 Отговор
    В една война по-слабия заслужава да загуби. Неговата загуба ще бъде в следствие от провала в мисленето му или по време на войната или преди да влезе в тази война.

    Нищо не може да охарактеризира по-добре провалените военни интервенции в Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Либия и сега в Украйна - провал в мисленето.

    17:39 15.08.2026

  • 20 Укротролюгата има скоротечен рак

    3 1 Отговор
    Укротролюгата има скоротечен рак с разсейки в цялото тяло.

    17:39 15.08.2026

  • 21 Мухахаха

    2 1 Отговор
    А как краварите висяха по колесниците

    17:39 15.08.2026

  • 22 ПеПедофил

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мани Мани !":

    И ние искаме на власт, но сме неможачи и ДАНС ни чисти.

    17:40 15.08.2026

  • 23 Аеееее

    1 1 Отговор
    Кресливите олигофрени стягайте алките ша има ох

    17:41 15.08.2026

  • 24 Селям Алейком

    2 2 Отговор
    Париж Берлин Брюксел ша папкате дюнера

    17:44 15.08.2026

  • 25 Всекиму своето

    1 2 Отговор
    Христос е казал, По делата им ще ги познаете, берат ли се смокини от тръни и грозде от репеи?Едни съдове Той е създал за почтена употреба, други като тези неугледници вечно държащи оръжия, за непочтена.

    17:44 15.08.2026

  • 26 Еж му

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хомосексуалисти за Путин":

    Дъртия буй

    17:45 15.08.2026

  • 27 Збъркан евроатлантик

    1 0 Отговор
    Падам си по талибани

    17:46 15.08.2026

  • 28 Исая 2:4

    1 0 Отговор
    Бог ще съди между народите и ще решава между много племена;
    и те ще изковат мечовете си на палешници и копията си - на сърпове;
    народ против народ няма да вдигне меч,нито ще се учат вече на война.
    А тези слуги на сатаната -талибани, мюсюлмани ще бъдат изтребени, превърнати в тор по лицето на земята.В съгласие с следния текст: Блажени кротките, защото те ще наследят земята, а нечестивите ще се изтребят от нея.

    17:53 15.08.2026

  • 29 Азиатец

    2 0 Отговор
    Тия обрасли орунгели заедно с децата си направиха великата сила САЩ за посмешище. А иранците окончателно зacpaxa авторитета и на световен хегемон.

    18:02 15.08.2026

  • 30 Поздравявам Талибаните със

    0 0 Отговор
    Една Песньовка.🤣🇷🇺🪆❗️🤣

    18:06 15.08.2026

  • 31 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Талибаните изгониха руснята":

    "Талибаните изгониха руснята
    Отговор
    кат бити пее рази."

    Пълни глупости ! Руснаците се изтеглиха като на парад в колони с развети знамена. В последния БТР беше командващия ген. Громов със сина си.
    А как се изтеглиха американците, ако си гледал без да се срамуваш ?

    18:07 15.08.2026

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