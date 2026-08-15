Кадиров изпраща нова група доброволци от Грозни на фронта

Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, съобщи областният управител Рамзан Кадиров в своя Telegram канал.
„Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, за да изпълни поставените задачи. Преди заминаването бойците са се събрали на международното летище в Грозни, кръстено на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, се казва в изявлението.
Той отбеляза, че преди заминаването си патриотите са завършили интензивен курс на обучение в Руския университет за специални операции „Владимир Путин“.
Главата на републиката добави, че регионалната обществена фондация, кръстена на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров, е осигурила на доброволците всичко необходимо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #4, #27
20:28 15.08.2026
2 Даааа, за разлика
Коментиран от #7
20:29 15.08.2026
3 Гошо
20:29 15.08.2026
4 Точно!
До коментар #1 от "Помак":Очакваме нови снимки с фототапет от фронта.
Коментиран от #8, #29
20:30 15.08.2026
5 Пич
Коментиран от #17
20:30 15.08.2026
6 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
20:30 15.08.2026
7 Помак
До коментар #2 от "Даааа, за разлика":Те са доброволци за груз 200 ...хи хи
20:30 15.08.2026
8 Помак
До коментар #4 от "Точно!":Най смешната държава рушляк
20:31 15.08.2026
9 Няма край путинското унижение
Коментиран от #16
20:31 15.08.2026
10 Уточнение
20:33 15.08.2026
11 Цел Свет помни
Ааааахахаха
рамАзан и Апти са сертифицирани пе Дале
Ааааахахаха
Коментиран от #15
20:33 15.08.2026
12 Kaлпазанин
20:33 15.08.2026
13 Петър Дънов
Трета световна война няма да има.
От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение.
Коментиран от #30
20:34 15.08.2026
14 Аеееее
Коментиран от #19, #20
20:34 15.08.2026
15 Последният софианец
До коментар #11 от "Цел Свет помни":Факт! 👍😄👍
Коментиран от #31
20:34 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Карлуково
До коментар #5 от "Пич":Нали ти казахме днес да не си показваш олигофренщината?
Коментиран от #24
20:35 15.08.2026
18 Пък аз се чудех защо драстично намаляха
Виж, булките и козите да е недостиг.
Бихме им доставили малко бг путинци, ама много грозни бе! И кьорав козар няма да им посегне. Пък и не се къпят. Кауза пердута.
20:36 15.08.2026
19 Аеееее
До коментар #14 от "Аеееее":Нещастни кресливи олигофрени зелю има нужда от вас марш на фронта
20:37 15.08.2026
20 Селям Алейком
До коментар #14 от "Аеееее":Как спа патенце
20:37 15.08.2026
21 Соломон
Коментиран от #28
20:38 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Рамзан ага
20:40 15.08.2026
24 Не се
До коментар #17 от "Карлуково":Съобразявам с умствено недостатъчните паветници!!!
Когато еволюирате и станете хора, обади се да говорим!!?
20:40 15.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Калмари по родопски
До коментар #1 от "Помак":Да живее Д-Р ПУТИН, лечителят от Москоу....победил Ковид 19 за двадесет и четири часа!!!! Хвала тебя Братушка!!! Българите сме с теб сега и завинаги.
Ела и ни освободи от това Иго тежко
Жълтопаветническо!
20:42 15.08.2026
28 реру
До коментар #21 от "Соломон":Лука ,ти нямаш думата !
20:43 15.08.2026
29 Фончо
До коментар #4 от "Точно!":Ми изневерява с някакви Грозни ли?
Това е скандално!
Да не би да са отвлекли?
Фонче, да те спасявам ли?
20:45 15.08.2026
30 Ристьо Юристьо
До коментар #13 от "Петър Дънов":Господин Петър ,нещо за Путин ,няма ли да кажете?!
20:45 15.08.2026
31 Гресиран козяк
До коментар #15 от "Последният софианец":Гресирания кога стана и последен ,иначе жеста с гресирания палец👈 ми хареса ,но не си поствай снимката 😬 ,че понякога и деца влизат в сайта и ги плашиш!
20:46 15.08.2026
32 бебето
Коментиран от #34
20:47 15.08.2026
33 Вчера писахте че не иска да изпраща
Така сте се оплели като пате в кълчища евромизирките че престанахме да ви вярваме.
И сега чиѝ е Крим след като и НАСА го вкара в пределите на руската федерация.
20:47 15.08.2026
34 касата
До коментар #32 от "бебето":Дон Ку.ЛапПоне ,объркал си го с баща си .
20:48 15.08.2026
35 1945
20:53 15.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Нямат край
20:59 15.08.2026
38 гост
21:00 15.08.2026
39 .....
21:01 15.08.2026
40 12344
21:09 15.08.2026
41 Не нам...
Оставете пе деразинот а си...сдо хне спокойно бе дееа
Еееееееехехе
21:17 15.08.2026