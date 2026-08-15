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Кадиров изпраща нова група доброволци от Грозни на фронта
  Тема: Украйна

Кадиров изпраща нова група доброволци от Грозни на фронта

15 Август, 2026 20:27 942 41

  • русия-
  • украйна-
  • доброволци-
  • рамзан кадиров

Преди заминаването си бойците са завършили интензивен курс на обучение в Руския университет за специални операции „Владимир Путин“

Кадиров изпраща нова група доброволци от Грозни на фронта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, съобщи областният управител Рамзан Кадиров в своя Telegram канал.

„Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, за да изпълни поставените задачи. Преди заминаването бойците са се събрали на международното летище в Грозни, кръстено на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, се казва в изявлението.

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Той отбеляза, че преди заминаването си патриотите са завършили интензивен курс на обучение в Руския университет за специални операции „Владимир Путин“.

Главата на републиката добави, че регионалната обществена фондация, кръстена на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров, е осигурила на доброволците всичко необходимо.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    13 2 Отговор
    Тик ток ще снимат филм

    Коментиран от #4, #27

    20:28 15.08.2026

  • 2 Даааа, за разлика

    8 7 Отговор
    от държава 404, там има доброволци...

    Коментиран от #7

    20:29 15.08.2026

  • 3 Гошо

    9 3 Отговор
    Е нали оня ден казахте че не иска да праща

    20:29 15.08.2026

  • 4 Точно!

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Очакваме нови снимки с фототапет от фронта.

    Коментиран от #8, #29

    20:30 15.08.2026

  • 5 Пич

    10 8 Отговор
    Горките украинци! Някой не ги съжалява, техните вождове ги пращат на заколение, а техните съюзници мрънкат, че вождовете пращат недостатъчно украинци на заколение!!?

    Коментиран от #17

    20:30 15.08.2026

  • 6 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    2 8 Отговор
    Пуска на бандерите елементарна пропаганда да се радват малко.

    20:30 15.08.2026

  • 7 Помак

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Даааа, за разлика":

    Те са доброволци за груз 200 ...хи хи

    20:30 15.08.2026

  • 8 Помак

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Точно!":

    Най смешната държава рушляк

    20:31 15.08.2026

  • 9 Няма край путинското унижение

    11 6 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #16

    20:31 15.08.2026

  • 10 Уточнение

    10 5 Отговор
    Кадиров изпраща нова група доброволци от ... трима души на фронта.

    20:33 15.08.2026

  • 11 Цел Свет помни

    9 4 Отговор
    За 7 часа ще заловим Зелен ски и 16 БАН дери от правителството!!"
    Ааааахахаха
    рамАзан и Апти са сертифицирани пе Дале
    Ааааахахаха

    Коментиран от #15

    20:33 15.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    1 4 Отговор
    Ток и Путин скоро няма ли да умират пак бре ????и с превраги не ги ли сваляха

    20:33 15.08.2026

  • 13 Петър Дънов

    3 4 Отговор
    Рекох: Всички трябва да се молят, да станат проводници, да дойде Божието Благословение. Казват: "Кой ще победи?"- Ония хора, които носят Любовта- те ще победят. Рекох ,че този порядък, който сега съществува на Земята, няма прах от него да остане. Аз ви казвам, че "свършекът на света" се изразява в едно чистене на старото човечество. Свършекът на света се извършва от един период от 45 години. Този период е започнал от 1900г, и ще завърши в 1945г. От 1945 г, започва друг период, който ще трае също 45 години до 1990 г. След този период има кратка почивка до 1999. След това ще дойде Новия период с още по- страшна диктатура, която има да дойде. Тя също ще трае 45 години. За нея се говори в откровението на Йона, гл 21,ст.8: " А колкото за страхливците, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всички лъжци , тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел."
    Трета световна война няма да има.
    От трънения венец на България ще се изплете великото благо на балканските народи и славянството и само по този път ще дойде обединението.
    Христос няма да се разпъне, но това Слово ще влезе в готовите човеци. От петте континента ще дойдат през България да се благословят.
    Няма да ходите да проповядвате моето Учение. Те сами ще дойдат да ви търсят, защото в света ще настъпи духовен глад. По етера ще предават моето Учение.

    Коментиран от #30

    20:34 15.08.2026

  • 14 Аеееее

    4 5 Отговор
    Дърти русорасти марш на фронта!

    Коментиран от #19, #20

    20:34 15.08.2026

  • 15 Последният софианец

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Цел Свет помни":

    Факт! 👍😄👍

    Коментиран от #31

    20:34 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Карлуково

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Нали ти казахме днес да не си показваш олигофренщината?

    Коментиран от #24

    20:35 15.08.2026

  • 18 Пък аз се чудех защо драстично намаляха

    3 2 Отговор
    чеченците. Споко, не са на фронта, в Дубай са. Окултуриха се. Зарязаха козите, хукнаха по руски к.рви. Биха отишли на фронта не срещу пари, а ако пред тях подтичва севернокореец с апетитно д.пе. На Чечня пари не и трябват.Тя си има.
    Виж, булките и козите да е недостиг.
    Бихме им доставили малко бг путинци, ама много грозни бе! И кьорав козар няма да им посегне. Пък и не се къпят. Кауза пердута.

    20:36 15.08.2026

  • 19 Аеееее

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Аеееее":

    Нещастни кресливи олигофрени зелю има нужда от вас марш на фронта

    20:37 15.08.2026

  • 20 Селям Алейком

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Аеееее":

    Как спа патенце

    20:37 15.08.2026

  • 21 Соломон

    4 1 Отговор
    Кадиров да каже какво става със синчето му. Което се мислеше за безсмъртен

    Коментиран от #28

    20:38 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рамзан ага

    5 1 Отговор
    Ще има доста наемници с зарязани гърла като баранчета .

    20:40 15.08.2026

  • 24 Не се

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Карлуково":

    Съобразявам с умствено недостатъчните паветници!!!
    Когато еволюирате и станете хора, обади се да говорим!!?

    20:40 15.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Калмари по родопски

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Да живее Д-Р ПУТИН, лечителят от Москоу....победил Ковид 19 за двадесет и четири часа!!!! Хвала тебя Братушка!!! Българите сме с теб сега и завинаги.
    Ела и ни освободи от това Иго тежко
    Жълтопаветническо!

    20:42 15.08.2026

  • 28 реру

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Лука ,ти нямаш думата !

    20:43 15.08.2026

  • 29 Фончо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точно!":

    Ми изневерява с някакви Грозни ли?
    Това е скандално!
    Да не би да са отвлекли?
    Фонче, да те спасявам ли?

    20:45 15.08.2026

  • 30 Ристьо Юристьо

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Петър Дънов":

    Господин Петър ,нещо за Путин ,няма ли да кажете?!

    20:45 15.08.2026

  • 31 Гресиран козяк

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Последният софианец":

    Гресирания кога стана и последен ,иначе жеста с гресирания палец👈 ми хареса ,но не си поствай снимката 😬 ,че понякога и деца влизат в сайта и ги плашиш!

    20:46 15.08.2026

  • 32 бебето

    5 1 Отговор
    Волгата епедал.

    Коментиран от #34

    20:47 15.08.2026

  • 33 Вчера писахте че не иска да изпраща

    1 3 Отговор
    а днес нова информация че изпраща.
    Така сте се оплели като пате в кълчища евромизирките че престанахме да ви вярваме.
    И сега чиѝ е Крим след като и НАСА го вкара в пределите на руската федерация.

    20:47 15.08.2026

  • 34 касата

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "бебето":

    Дон Ку.ЛапПоне ,объркал си го с баща си .

    20:48 15.08.2026

  • 35 1945

    5 1 Отговор
    чеченския батальон, изпратен в Украйна бил изцяло ликвидиран. Кой ще праща, 20 човека

    20:53 15.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нямат край

    4 1 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    20:59 15.08.2026

  • 38 гост

    3 2 Отговор
    не беше ли по добре,института да се казва Джохар Дудаев

    21:00 15.08.2026

  • 39 .....

    3 1 Отговор
    Не стигаха 1,5 млн. убити руснаци, 14хил. севернокорейци, ами сега и чеченци ще умират.

    21:01 15.08.2026

  • 40 12344

    0 3 Отговор
    Кадъра нали беше на смъртен одър? Путин и той беше на умиралка от поне 4 години. Ей, големи инати бе. Не щат да март..

    21:09 15.08.2026

  • 41 Не нам...

    2 0 Отговор
    А накиприш ена напикаваща се старуха ( без казармена) , избегала по трусики от некаков готвач со... военно морска Униформа и пилотка е.. извращение и нечовешко уни жение!
    Оставете пе деразинот а си...сдо хне спокойно бе дееа
    Еееееееехехе

    21:17 15.08.2026

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