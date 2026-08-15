Кадиров изпраща нова група доброволци от Грозни на фронта

Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, съобщи областният управител Рамзан Кадиров в своя Telegram канал.

„Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални военни операции, за да изпълни поставените задачи. Преди заминаването бойците са се събрали на международното летище в Грозни, кръстено на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров“, се казва в изявлението.

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Той отбеляза, че преди заминаването си патриотите са завършили интензивен курс на обучение в Руския университет за специални операции „Владимир Путин“.

Главата на републиката добави, че регионалната обществена фондация, кръстена на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров, е осигурила на доброволците всичко необходимо.