Новини
Свят »
Лихтенщайн »
Революция в синята кръв: Лихтенщайн въвежда равенство между половете при наследяването на трона

Революция в синята кръв: Лихтенщайн въвежда равенство между половете при наследяването на трона

15 Август, 2026 20:24 489 4

  • лихтенщайн-
  • наследяване-
  • крал-
  • кралица-
  • синя кръв

Независимо дали е момиче или момче, ще бъде престолонаследник

Революция в синята кръв: Лихтенщайн въвежда равенство между половете при наследяването на трона - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Княжеският двор на Лихтенщайн обяви, че въвежда равенство между половете при наследяването на трона, предаде Франс прес.

Решението беше обявено днес, когато страната отбелязва националния си празник. Отсега нататък първородното дете в монархическото семейство, независимо дали е момиче или момче, ще бъде престолонаследник, посочи бТВ.

„Редът за наследяване на трона преминава от мъжко първородство към абсолютно първородство. Това означава, че в бъдеще първородното дете, независимо от пола му, ще стане наследник на трона и впоследствие принцеса или принц на Лихтенщайн“, се посочва в съобщение на Княжеския двор, пише БТА.

Лихтенщайн е конституционна монархия, ръководена от княз Ханс-Адам Втори от 1989 г., но неговият син, престолонаследникът Алоис, изпълнява функциите на регент и управлява ежедневните държавни дела от 2004 г.

С промяната на реда за наследяване „ние искаме да гарантираме, че както Княжество Лихтенщайн, така и Княжеският двор ще бъдат ръководени от човека, който е бил най-добре подготвен за тази роля“, обяснява престолонаследникът Алоис, цитиран в съобщението. „Става дума за синовете и дъщерите на суверена, които израстват във Вадуц и от най-ранна възраст се запознават с особеностите на Княжеството и Княжеския двор“, отбелязва той.

Алоис и съпругата му, София Баварска, имат четири деца, като първородният им син Йозеф Венцел Максимилиан Мария е роден през 1995 г.

Произхождащата от Долна Австрия династия на Лихтенщайн придобива графство Вадуц и владението Шеленберг съответно през 1699 и 1712 г. През 1719 г. двете територии са обединени в княжество в рамките на Свещената Римска империя.

Лихтенщайн днес е разположена между Швейцария и Австрия и има население от около 40 000 души.


Лихтенщайн
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А другаде

    1 0 Отговор
    - при посрещане на дрона .

    20:34 15.08.2026

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    Ето това е тумора на планетата..! СИНЯТА КРЪВ.

    20:37 15.08.2026

  • 3 РЕВОЛЮЦИЯ ДРЪН ДРЪН ДРЪН

    2 0 Отговор
    СТРАХОТН РЕВОЛЮЦИЯ , БЛЯЯЯЯЯ! ППАРАЗИТИТЕ ДО КОГА ,В КОЙ ВЕК СМЕ , КАКТО И ЛАЙНОБРИТСКОТО ККРАЛСТВО , ЩЕ ГИ ИЗДЪРЖА НАРОДА И ТО НЕ СА МАЛКО РАЗХОДИТЕ ИМ ЗА ОХОЛСТВОТО НА ЦЯЛАТА ИМ РОДА ! ДААА, ЗА ДА НИ СЕ УСМИХВАТ ПРИ ПОКАЗ , ЗА ДРУГО СЕЩАТЕ ЛИ СЕ !
    РЕВОЛЮЦИЯ Е АКО БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ТЕЯ ВЕКОВНИ ППаРАЗИТИ ББЕЗДЕЛНИЦИ!

    20:42 15.08.2026

  • 4 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Тия олигофрени в кой век живеят

    21:32 15.08.2026