Революция в синята кръв: Лихтенщайн въвежда равенство между половете при наследяването на трона

Княжеският двор на Лихтенщайн обяви, че въвежда равенство между половете при наследяването на трона, предаде Франс прес.

Решението беше обявено днес, когато страната отбелязва националния си празник. Отсега нататък първородното дете в монархическото семейство, независимо дали е момиче или момче, ще бъде престолонаследник, посочи бТВ.

„Редът за наследяване на трона преминава от мъжко първородство към абсолютно първородство. Това означава, че в бъдеще първородното дете, независимо от пола му, ще стане наследник на трона и впоследствие принцеса или принц на Лихтенщайн“, се посочва в съобщение на Княжеския двор, пише БТА.

Лихтенщайн е конституционна монархия, ръководена от княз Ханс-Адам Втори от 1989 г., но неговият син, престолонаследникът Алоис, изпълнява функциите на регент и управлява ежедневните държавни дела от 2004 г.

С промяната на реда за наследяване „ние искаме да гарантираме, че както Княжество Лихтенщайн, така и Княжеският двор ще бъдат ръководени от човека, който е бил най-добре подготвен за тази роля“, обяснява престолонаследникът Алоис, цитиран в съобщението. „Става дума за синовете и дъщерите на суверена, които израстват във Вадуц и от най-ранна възраст се запознават с особеностите на Княжеството и Княжеския двор“, отбелязва той.

Алоис и съпругата му, София Баварска, имат четири деца, като първородният им син Йозеф Венцел Максимилиан Мария е роден през 1995 г.

Произхождащата от Долна Австрия династия на Лихтенщайн придобива графство Вадуц и владението Шеленберг съответно през 1699 и 1712 г. През 1719 г. двете територии са обединени в княжество в рамките на Свещената Римска империя.

Лихтенщайн днес е разположена между Швейцария и Австрия и има население от около 40 000 души.