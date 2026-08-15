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Полша проведе най-големия военен парад в историята си (ВИДЕО)

Полша проведе най-големия военен парад в историята си (ВИДЕО)

15 Август, 2026 19:37 1 218 37

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  • конфликт-
  • подготовка

Властите призоваха страната да бъде готова за евентуален конфликт

Полша проведе най-големия военен парад в историята си (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша демонстрира военната си мощ с най-мащабния парад в историята на страната, проведен на 15 август по повод Деня на полската армия. Във Варшава бяха представени стотици бойни машини и най-новите оръжейни системи на полските въоръжени сили, а над столицата прелетяха десетки военни самолети и хеликоптери.

Тази година честванията преминават под мотото **„Polska SAFE – Bezpieczna Polska“ („Сигурна Полша“) ** и съвпадат със 106-ата годишнина от Варшавската битка през 1920 г., когато полската армия спира настъплението на Червената армия.

Над 300 бойни машини по улиците на Варшава

Основният парад започна по обяд на крайбрежния булевард Вислострада във Варшава.

В него участваха около 1800 военнослужещи от сухопътните войски, военновъздушните сили, флота, специалните сили и териториалната отбрана. Представени бяха повече от 300 единици сухопътна техника и около 60 самолета и хеликоптера.

Сред най-впечатляващата техника бяха американските танкове M1 Abrams, южнокорейските K2 Black Panther, германските Leopard 2, полските бойни машини Borsuk и бронетранспортьори Rosomak.

Публиката видя още самоходни гаубици Krab, ракетни системи HIMARS, както и противовъздушни комплекси Patriot, Poprad и Pilica+.

F-35 за първи път в парада

Специален акцент беше участието на новите изтребители F-35A Lightning II „Husarz“, които са сред най-важните придобивки в програмата за модернизация на полските военновъздушни сили.

Над Варшава прелетяха и F-16, военни транспортни самолети и различни типове хеликоптери.

Парадът започна необичайно – с десант на девет парашутисти, носещи знамената на Полша, НАТО и различните родове въоръжени сили.

Военноморски парад край Гдиня

За разлика от предишни години демонстрацията не беше ограничена само до Варшава.

В Балтийско море край Гдиня се проведе и голям военноморски парад с повече от 20 кораба, което позволи Полша едновременно да демонстрира възможностите на сухопътните, въздушните и морските си сили.

В събитията участваха и военнослужещи от съюзнически държави, сред които САЩ и други членове на НАТО.

„Трябва да бъдем готови за война“

На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна полските власти все по-открито говорят за необходимостта страната да бъде подготвена за възможен въоръжен конфликт.

Военното ръководство подчертава, че силната армия трябва преди всичко да действа като средство за възпиране – така че потенциален противник да бъде убеден, че нападение срещу Полша би било прекалено скъпо.

Тази логика стои и зад ускореното превъоръжаване на страната през последните години.

Една от най-бързо превъоръжаващите се армии в НАТО

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. Полша започна мащабна програма за модернизация на въоръжените сили.

Варшава закупи американски танкове Abrams, южнокорейски K2 и гаубици K9, системи HIMARS и Patriot, изтребители F-35 и нови хеликоптери, като едновременно разширява собственото производство на бронетехника, артилерия и боеприпаси.

Официалните планове предвиждат Полша да продължи да отделя една от най-високите части от БВП за отбрана сред държавите в НАТО.

Русия остава основната заплаха

Полските власти разглеждат Русия като основната дългосрочна заплаха за националната сигурност.

Варшава има особено важна роля и като логистичен център за западната военна помощ за Украйна. Тази позиция според полските власти я превръща в мишена за кибератаки, саботаж и дезинформационни операции.

Затова демонстрацията на военна мощ на 15 август имаше не само церемониално значение, но и ясно стратегическо послание – Полша иска да покаже, че разполага с армия, способна да защитава източния фланг на НАТО.

Парадът беше едновременно демонстрация на новите оръжия, придобити през последните години, и политически сигнал, че Варшава възнамерява да продължи ускореното превъоръжаване независимо от високата му цена.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    16 9 Отговор
    Трябва и България, като модернизираме армията, също да проведем парад като тази на Полша.

    Коментиран от #7

    19:38 15.08.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    13 23 Отговор
    Украйна триумфира, накрая и на нас военен парад. Слава на Украйна🇺🇦👑💪

    Коментиран от #5, #31, #35

    19:39 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Софиянец

    27 12 Отговор
    Май укрите трябва да се готвят за инвазия и от запад 🤭 Особено като гледам как са им набрали поляците покрай нацистките изпълнения на зеления пор и хунтата му!

    Коментиран от #26

    19:40 15.08.2026

  • 5 Хихихи

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    По-скоро капитулира 😂 ама те са свикнали

    19:41 15.08.2026

  • 6 Про100 💪👑💯

    10 15 Отговор
    Споко, нека Радев да последва съдбата на Боко и Пеевски, най-сетне и България да си има най-модерната армия. Комунистическата корупция доведе до разпадане на армията. И сега този Радев ще разоръжи България още повече. Все сме с най-старата военна техника

    19:42 15.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Чакай в България да модернизират армията ,с две нови гумени лодки и дронове от Тему,а за сегашните ф16 им трябва още 2-3 милиарда за софтуер и периферни устройства , дотогава ще стоят в музея

    19:43 15.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възраждане

    8 7 Отговор
    И тия ще навеждат... подземната старуха педофил!
    Хахахаха

    19:48 15.08.2026

  • 11 Полша

    11 6 Отговор
    Дава на Хитлер 4 дивизии при превземането на Чехословакия.Х3тлер се отблагодарява като им дава Тихвинска област.
    През 1946 г Поляците не дават еврейските имоти които са завзели след като евреите са изпратени в лагери.Тогава убиват евреи.
    Затова на годишнината на Израел от Полша никой не бе поканен

    19:49 15.08.2026

  • 12 СЛЕДВАЩИТЕ НА ФРОНТА

    7 4 Отговор
    Са балтийците и поляците

    19:49 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не грамотен пе Дал,да?

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    СЪЮЗНИЦИТЕ...АД ОЛФ и СТАЛИН си разделиха Полша през 19 39г!
    Едва през 19 41 зимата,.. СССР се включи към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави,.. Мало умнико
    Ааааахахаха

    Коментиран от #20

    19:54 15.08.2026

  • 15 Смях

    14 8 Отговор
    Всичките ли 12 танка, които има непобедимата шляхска армия бяха показани или само трите работещи? Иначе, само оркестъра от парада на 9 Май в Москва е достатъчен да утилизира тези полски инвалиди.

    19:56 15.08.2026

  • 16 Ами

    10 7 Отговор
    Русия има нужда от евтина работна ръка, очакваме поляците на парада в Москва.
    След това ... По разпределение. Кой с кирка, кой с лопата и на обекта :)

    Коментиран от #25

    19:57 15.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хихи!

    9 10 Отговор
    И за разлика от бункерния ботокс, имаше какво да покаже.

    19:58 15.08.2026

  • 19 ?????

    10 2 Отговор
    Уф.
    Много войска от цял свят.
    Но без бандеровска Украйна.
    А иначе Полша според Чърчил е хиената на Европа, а според Бисмарк "Поляците са поети в политиката, и политици в поезията."

    20:00 15.08.2026

  • 20 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не грамотен пе Дал,да?":

    Ти като си грамотен, виж какво е написано в 11-ти пост.
    След това питай ChatGPT за "Мюнхенския сговор", и чак след това ръси акъл.

    20:02 15.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дон Корлеоне

    5 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:04 15.08.2026

  • 23 ШЛЯХИТЕ

    7 3 Отговор
    Мразят еднакво както англосаките така и руснаците.

    20:04 15.08.2026

  • 24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    11 4 Отговор
    Само дето една евентуална война на Русия с НАТО няма да се води с дронове и моторетки закупени от сайта "Али Баба".
    Една бъдеща война ще бъде термоядрена и тези играчки на парада ще бъдат разтопени за милисекунди.

    20:04 15.08.2026

  • 25 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    20:06 15.08.2026

  • 26 Зденек

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софиянец":

    "холерите"само чакат знак и ще си приобщят източните полски територии от укрите.Там и населението са поляци и католици и нямат нищо исторически общо с донските казаци които са живеели в степите и отглеждали коне за императорската руска армия.По тази причина императора им разрешава да имат военизирани отряди.Никога са нямали излаз и допуск до море.През ВСВ по време на окупацията укрите се бият свирепо против СССР.Проблема е,че и поляците зверски мразят руснаците.Ако не беше така Украина отдавна да е разделена на две и да не съществува въобще.

    20:11 15.08.2026

  • 27 Москаль

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тва убаво":

    Педофила и бай Дончо още не са искали разрешение от Зеленски за парада!
    Ама пен Дела знае...по чему
    Хихихихи

    20:13 15.08.2026

  • 28 Георги

    9 0 Отговор
    няма търпение надка михайлова или мони паси да се изтъпанят да обясняват, че щом правят военен парад, значи са диктатори и заплашват света

    20:13 15.08.2026

  • 29 Статията удобно изпуска най значителната

    9 0 Отговор
    "подробност", Украйна няма покана за Военният Парад в Полша, това от на верният съюзник на Украинците.

    Шансовете Украйна да бъде приета в ЕС се приравняват към нула.

    Причината е героизирането на УНА, УПА, кръщаване на украински военни части с имена участници във Волинското Клане обхващащо Полша , Западна Украйна и Белорусия като избитите Поляци, Беларуси наброяват някъде 100/120 Хиляди , загинали цивилни, възрастни, жени и деца.

    20:16 15.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тиква

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Осрахиена, багаж -гара-куев, паразити на света.

    20:42 15.08.2026

  • 32 Пильота

    0 2 Отговор
    А пък у нас Радка Пильота блокира всеки опит за най-бегла модернизация..Така де, да не провокираме..

    21:01 15.08.2026

  • 33 Четиримата танкиста

    3 0 Отговор
    И кучето

    21:02 15.08.2026

  • 34 Парада е празнуване на

    1 2 Отговор
    106-ата годишнина от Варшавската битка през 1920 г., когато полската армия спира настъплението на Червената армия. Руската армия се втурва да предзема столицата, но когато всичко свършва от нея остава чернозем в полза на Полша. Голяма роля в полската победа изиграва и масовия алкохолизъм в Червената армия и причинения от него спад на дисциплината.

    21:04 15.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 На Русия не и трябва Полша

    0 0 Отговор
    че да я напада!
    Да внимават обаче любимото им НАТО да не ги вкара във война с Русия че няма да е като парад и едва ли ще намерят толкова мераклии колкото маршируват на парада.
    И да се притесняват не от Русия а от бандерите да не обърнат посоката.

    21:32 15.08.2026

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