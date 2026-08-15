Полша проведе най-големия военен парад в историята си (ВИДЕО)

Полша демонстрира военната си мощ с най-мащабния парад в историята на страната, проведен на 15 август по повод Деня на полската армия. Във Варшава бяха представени стотици бойни машини и най-новите оръжейни системи на полските въоръжени сили, а над столицата прелетяха десетки военни самолети и хеликоптери.

Тази година честванията преминават под мотото **„Polska SAFE – Bezpieczna Polska“ („Сигурна Полша“) ** и съвпадат със 106-ата годишнина от Варшавската битка през 1920 г., когато полската армия спира настъплението на Червената армия.

Над 300 бойни машини по улиците на Варшава

Основният парад започна по обяд на крайбрежния булевард Вислострада във Варшава.

В него участваха около 1800 военнослужещи от сухопътните войски, военновъздушните сили, флота, специалните сили и териториалната отбрана. Представени бяха повече от 300 единици сухопътна техника и около 60 самолета и хеликоптера.

Сред най-впечатляващата техника бяха американските танкове M1 Abrams, южнокорейските K2 Black Panther, германските Leopard 2, полските бойни машини Borsuk и бронетранспортьори Rosomak.

Публиката видя още самоходни гаубици Krab, ракетни системи HIMARS, както и противовъздушни комплекси Patriot, Poprad и Pilica+.

F-35 за първи път в парада

Специален акцент беше участието на новите изтребители F-35A Lightning II „Husarz“, които са сред най-важните придобивки в програмата за модернизация на полските военновъздушни сили.

Над Варшава прелетяха и F-16, военни транспортни самолети и различни типове хеликоптери.

Парадът започна необичайно – с десант на девет парашутисти, носещи знамената на Полша, НАТО и различните родове въоръжени сили.

Военноморски парад край Гдиня

За разлика от предишни години демонстрацията не беше ограничена само до Варшава.

В Балтийско море край Гдиня се проведе и голям военноморски парад с повече от 20 кораба, което позволи Полша едновременно да демонстрира възможностите на сухопътните, въздушните и морските си сили.

В събитията участваха и военнослужещи от съюзнически държави, сред които САЩ и други членове на НАТО.

„Трябва да бъдем готови за война“

На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна полските власти все по-открито говорят за необходимостта страната да бъде подготвена за възможен въоръжен конфликт.

Военното ръководство подчертава, че силната армия трябва преди всичко да действа като средство за възпиране – така че потенциален противник да бъде убеден, че нападение срещу Полша би било прекалено скъпо.

Тази логика стои и зад ускореното превъоръжаване на страната през последните години.

Една от най-бързо превъоръжаващите се армии в НАТО

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. Полша започна мащабна програма за модернизация на въоръжените сили.

Варшава закупи американски танкове Abrams, южнокорейски K2 и гаубици K9, системи HIMARS и Patriot, изтребители F-35 и нови хеликоптери, като едновременно разширява собственото производство на бронетехника, артилерия и боеприпаси.

Официалните планове предвиждат Полша да продължи да отделя една от най-високите части от БВП за отбрана сред държавите в НАТО.

Русия остава основната заплаха

Полските власти разглеждат Русия като основната дългосрочна заплаха за националната сигурност.

Варшава има особено важна роля и като логистичен център за западната военна помощ за Украйна. Тази позиция според полските власти я превръща в мишена за кибератаки, саботаж и дезинформационни операции.

Затова демонстрацията на военна мощ на 15 август имаше не само церемониално значение, но и ясно стратегическо послание – Полша иска да покаже, че разполага с армия, способна да защитава източния фланг на НАТО.

Парадът беше едновременно демонстрация на новите оръжия, придобити през последните години, и политически сигнал, че Варшава възнамерява да продължи ускореното превъоръжаване независимо от високата му цена.