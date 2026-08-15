Полша проведе най-големия военен парад в историята си (ВИДЕО)

Полша демонстрира военната си мощ с най-мащабния парад в историята на страната, проведен на 15 август по повод Деня на полската армия. Във Варшава бяха представени стотици бойни машини и най-новите оръжейни системи на полските въоръжени сили, а над столицата прелетяха десетки военни самолети и хеликоптери.
Тази година честванията преминават под мотото **„Polska SAFE – Bezpieczna Polska“ („Сигурна Полша“) ** и съвпадат със 106-ата годишнина от Варшавската битка през 1920 г., когато полската армия спира настъплението на Червената армия.
Над 300 бойни машини по улиците на Варшава
Основният парад започна по обяд на крайбрежния булевард Вислострада във Варшава.
В него участваха около 1800 военнослужещи от сухопътните войски, военновъздушните сили, флота, специалните сили и териториалната отбрана. Представени бяха повече от 300 единици сухопътна техника и около 60 самолета и хеликоптера.
Сред най-впечатляващата техника бяха американските танкове M1 Abrams, южнокорейските K2 Black Panther, германските Leopard 2, полските бойни машини Borsuk и бронетранспортьори Rosomak.
Публиката видя още самоходни гаубици Krab, ракетни системи HIMARS, както и противовъздушни комплекси Patriot, Poprad и Pilica+.
F-35 за първи път в парада
Специален акцент беше участието на новите изтребители F-35A Lightning II „Husarz“, които са сред най-важните придобивки в програмата за модернизация на полските военновъздушни сили.
Над Варшава прелетяха и F-16, военни транспортни самолети и различни типове хеликоптери.
Парадът започна необичайно – с десант на девет парашутисти, носещи знамената на Полша, НАТО и различните родове въоръжени сили.
Военноморски парад край Гдиня
За разлика от предишни години демонстрацията не беше ограничена само до Варшава.
В Балтийско море край Гдиня се проведе и голям военноморски парад с повече от 20 кораба, което позволи Полша едновременно да демонстрира възможностите на сухопътните, въздушните и морските си сили.
В събитията участваха и военнослужещи от съюзнически държави, сред които САЩ и други членове на НАТО.
„Трябва да бъдем готови за война“
На фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна полските власти все по-открито говорят за необходимостта страната да бъде подготвена за възможен въоръжен конфликт.
Военното ръководство подчертава, че силната армия трябва преди всичко да действа като средство за възпиране – така че потенциален противник да бъде убеден, че нападение срещу Полша би било прекалено скъпо.
Тази логика стои и зад ускореното превъоръжаване на страната през последните години.
Една от най-бързо превъоръжаващите се армии в НАТО
След руската инвазия в Украйна през 2022 г. Полша започна мащабна програма за модернизация на въоръжените сили.
Варшава закупи американски танкове Abrams, южнокорейски K2 и гаубици K9, системи HIMARS и Patriot, изтребители F-35 и нови хеликоптери, като едновременно разширява собственото производство на бронетехника, артилерия и боеприпаси.
Официалните планове предвиждат Полша да продължи да отделя една от най-високите части от БВП за отбрана сред държавите в НАТО.
Русия остава основната заплаха
Полските власти разглеждат Русия като основната дългосрочна заплаха за националната сигурност.
Варшава има особено важна роля и като логистичен център за западната военна помощ за Украйна. Тази позиция според полските власти я превръща в мишена за кибератаки, саботаж и дезинформационни операции.
Затова демонстрацията на военна мощ на 15 август имаше не само церемониално значение, но и ясно стратегическо послание – Полша иска да покаже, че разполага с армия, способна да защитава източния фланг на НАТО.
Парадът беше едновременно демонстрация на новите оръжия, придобити през последните години, и политически сигнал, че Варшава възнамерява да продължи ускореното превъоръжаване независимо от високата му цена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #7
19:38 15.08.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #5, #31, #35
19:39 15.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Софиянец
Коментиран от #26
19:40 15.08.2026
5 Хихихи
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":По-скоро капитулира 😂 ама те са свикнали
19:41 15.08.2026
6 Про100 💪👑💯
19:42 15.08.2026
7 Тик-Ток
До коментар #1 от "Варна 3":Чакай в България да модернизират армията ,с две нови гумени лодки и дронове от Тему,а за сегашните ф16 им трябва още 2-3 милиарда за софтуер и периферни устройства , дотогава ще стоят в музея
19:43 15.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Възраждане
Хахахаха
19:48 15.08.2026
11 Полша
През 1946 г Поляците не дават еврейските имоти които са завзели след като евреите са изпратени в лагери.Тогава убиват евреи.
Затова на годишнината на Израел от Полша никой не бе поканен
19:49 15.08.2026
12 СЛЕДВАЩИТЕ НА ФРОНТА
19:49 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не грамотен пе Дал,да?
До коментар #8 от "Ха ХаХа":СЪЮЗНИЦИТЕ...АД ОЛФ и СТАЛИН си разделиха Полша през 19 39г!
Едва през 19 41 зимата,.. СССР се включи към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави,.. Мало умнико
Ааааахахаха
Коментиран от #20
19:54 15.08.2026
15 Смях
19:56 15.08.2026
16 Ами
След това ... По разпределение. Кой с кирка, кой с лопата и на обекта :)
Коментиран от #25
19:57 15.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хихи!
19:58 15.08.2026
19 ?????
Много войска от цял свят.
Но без бандеровска Украйна.
А иначе Полша според Чърчил е хиената на Европа, а според Бисмарк "Поляците са поети в политиката, и политици в поезията."
20:00 15.08.2026
20 Ами
До коментар #14 от "Не грамотен пе Дал,да?":Ти като си грамотен, виж какво е написано в 11-ти пост.
След това питай ChatGPT за "Мюнхенския сговор", и чак след това ръси акъл.
20:02 15.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дон Корлеоне
20:04 15.08.2026
23 ШЛЯХИТЕ
20:04 15.08.2026
24 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Една бъдеща война ще бъде термоядрена и тези играчки на парада ще бъдат разтопени за милисекунди.
20:04 15.08.2026
25 Оня с парчето
До коментар #16 от "Ами":Като ти го намаам в πъррдялника ще изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
20:06 15.08.2026
26 Зденек
До коментар #4 от "Софиянец":"холерите"само чакат знак и ще си приобщят източните полски територии от укрите.Там и населението са поляци и католици и нямат нищо исторически общо с донските казаци които са живеели в степите и отглеждали коне за императорската руска армия.По тази причина императора им разрешава да имат военизирани отряди.Никога са нямали излаз и допуск до море.През ВСВ по време на окупацията укрите се бият свирепо против СССР.Проблема е,че и поляците зверски мразят руснаците.Ако не беше така Украина отдавна да е разделена на две и да не съществува въобще.
20:11 15.08.2026
27 Москаль
До коментар #13 от "Тва убаво":Педофила и бай Дончо още не са искали разрешение от Зеленски за парада!
Ама пен Дела знае...по чему
Хихихихи
20:13 15.08.2026
28 Георги
20:13 15.08.2026
29 Статията удобно изпуска най значителната
Шансовете Украйна да бъде приета в ЕС се приравняват към нула.
Причината е героизирането на УНА, УПА, кръщаване на украински военни части с имена участници във Волинското Клане обхващащо Полша , Западна Украйна и Белорусия като избитите Поляци, Беларуси наброяват някъде 100/120 Хиляди , загинали цивилни, възрастни, жени и деца.
20:16 15.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тиква
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Осрахиена, багаж -гара-куев, паразити на света.
20:42 15.08.2026
32 Пильота
21:01 15.08.2026
33 Четиримата танкиста
21:02 15.08.2026
34 Парада е празнуване на
21:04 15.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 На Русия не и трябва Полша
Да внимават обаче любимото им НАТО да не ги вкара във война с Русия че няма да е като парад и едва ли ще намерят толкова мераклии колкото маршируват на парада.
И да се притесняват не от Русия а от бандерите да не обърнат посоката.
21:32 15.08.2026