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Жена загина при катастрофа с мотор край Стамболийски
  Тема: Войната на пътя

Жена загина при катастрофа с мотор край Стамболийски

15 Август, 2026 21:07 1 202 5

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Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 57-годишната пътничка

Жена загина при катастрофа с мотор край Стамболийски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена загина при катастрофа с мотор на изхода на с. Ново село, община Стамболийски, в посока село Исперихово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 около 15:30 часа.

Мотоциклет „Кавазаки“ излязъл извън пътното платно и се блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 57-годишната пътничка, пише БТА.

Водачът, на същата възраст, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен.

Местопроизшествието е запазено от служители на Районно управление – Стамболийски. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гонзо

    3 1 Отговор
    Кви са тия баби с кавазакита ?

    Коментиран от #2

    22:20 15.08.2026

  • 2 ами да

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "гонзо":

    същите навремето караха ижоци сега на западни машини порасна им работата.

    22:29 15.08.2026

  • 3 Патолог

    2 1 Отговор
    Хмм, обикновено при удар на човешко тяло в бетонна стена с енергия ,доставена от мотор Кавазаки ,би трябвало и двамата донори да са на съставните си части

    22:45 15.08.2026

  • 4 Вуду

    1 0 Отговор
    Този мотоциклет да не е бил обсебен?!?
    Кога ще се научат списвачите да се изразяват смислено?

    22:46 15.08.2026

  • 5 Дедо

    0 0 Отговор
    Да се качва следващата при стария рокер

    22:58 15.08.2026

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