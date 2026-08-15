Жена загина при катастрофа с мотор край Стамболийски

Жена загина при катастрофа с мотор на изхода на с. Ново село, община Стамболийски, в посока село Исперихово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 около 15:30 часа.
Мотоциклет „Кавазаки“ излязъл извън пътното платно и се блъснал в бетонно съоръжение до отводнителен канал. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на 57-годишната пътничка, пише БТА.
Водачът, на същата възраст, е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен.
Местопроизшествието е запазено от служители на Районно управление – Стамболийски. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гонзо
Коментиран от #2
22:20 15.08.2026
2 ами да
До коментар #1 от "гонзо":същите навремето караха ижоци сега на западни машини порасна им работата.
22:29 15.08.2026
3 Патолог
22:45 15.08.2026
4 Вуду
Кога ще се научат списвачите да се изразяват смислено?
22:46 15.08.2026
5 Дедо
22:58 15.08.2026