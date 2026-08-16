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Руски удари в Одеса и Суми; ТЦ „Галактика“ изгоря в Донецк
  Тема: Украйна

Руски удари в Одеса и Суми; ТЦ „Галактика“ изгоря в Донецк

16 Август, 2026 18:42, обновена 16 Август, 2026 18:54 1 102 36

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Киев и Атина обсъждат Черно море

Руски удари в Одеса и Суми; ТЦ „Галактика“ изгоря в Донецк - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха нови удари по цивилна инфраструктура в Украйна на 16 август, ранявайки десетки хора и разрушавайки елеватор в Сумска област. В същото време украинският външен министър Андрий Сибига обсъди сигурността в Черно море с гръцкия си колега Георгос Герапетритис, а в окупирания Донецк избухна мащабен пожар в търговски център.

Ескалация по море и дипломатически сондажи

В хода на телефонните си преговори с министъра на външните права на Гърция Георгос Герапетритис, украинският първи дипломат Андрий Сибига акцентира върху критичната ситуация в Черно море. Систематичните руски удари по пристанища, цивилни плавателни съдове и логистична инфраструктура застрашават международната търговия и глобалната продоволствена сигурност. Двете морски държави споделят твърдата позиция, че свободата на корабоплаването е фундаментален принцип и въпрос на глобална сигурност.

Поразени цивилни обекти в Суми и Одеса

На фона на дипломатическите усилия, руските сили продължиха да подлагат на интензивен обстрел украинските региони:

  • Сумска област: Руски ракетен удар срина изцяло елеваторен комплекс, собственост на групата компании „Укрлендфарминг“. При атаката е ранен служител на обекта, а работата на предприятието е напълно парализирана.
  • Одеска област: При дневни атаки с реактивни безпилотници в предградията на Одеса бяха поразени търговски център и пощенско отделение. При последвалия втори удар в същия ден са разрушени жилищни сгради. Броят на ранените в Одеския регион достигна най-малко 9 души.

Мащабен пожар в ТЦ „Галактика“ в Донецк

Паралелно руски медии и местни източници съобщиха, че в Куйбишевския район на временно окупирания от Русия град Донецк напълно е изгорял търговският център „Галактика“.

  • Причина: Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА).
  • Контекст: Това е третият голям пожар в обекти от тази верига (преименувани бивши украински хипермаркети „Епицентр“) на окупираната територия в Донецка област за последната седмица, след сходни инциденти в Макеевка и Енакиево. Според данни на очевидци, в обектите често се съхранява военно снаряжение на окупационните сили.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна дeрe aгресора жестоко

    13 20 Отговор
    Паралелно руски медии и местни източници съобщиха, че в Куйбишевския район на временно окупирания от Русия град Донецк напълно е изгорял търговският център „Галактика“.


    Причина: Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА).
    Контекст: Това е третият голям пожар в обекти от тази верига (преименувани бивши украински хипермаркети „Епицентр“) на окупираната територия в Донецка област за последната седмица, след сходни инциденти в Макеевка и Енакиево. Според данни на очевидци, в обектите често се съхранява военно снаряжение на окупационните сили.

    Коментиран от #4, #25

    18:57 16.08.2026

  • 2 Кико

    21 11 Отговор
    временно окупирания от Русия град Донецк
    Временно а хахахахахаха

    18:57 16.08.2026

  • 3 Отговорът

    24 11 Отговор
    СБОГОМ Украйна, края на филма е близо...

    Коментиран от #7

    18:58 16.08.2026

  • 4 14 хиляди кв.м. потресаващо

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна дeрe aгресора жестоко":

    Украйна ги смила. Права ще се окаже пропагандатора на Кремъл по Руската обществена телевизия Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"

    Коментиран от #10

    18:59 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    7 15 Отговор

    До коментар #3 от "Отговорът":

    рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално

    Коментиран от #30

    19:03 16.08.2026

  • 8 Магазините

    12 3 Отговор
    Горят в РФ , апък рафтовете по магазините в окрайната празни !

    19:07 16.08.2026

  • 9 Соломон

    5 4 Отговор
    Право гаварить по руски у жителей Донбасса бъйло на всегда.А вот право срать в пакетъй и пит из луж появилось только с приходом России.

    Коментиран от #11

    19:07 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти си уникален тъпaк

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Пишеш и на български, и на руски език с маса правoписни грешки.
    Мирчеееееееев, уволнявай ги тези тpoлове, бе!

    Коментиран от #18

    19:10 16.08.2026

  • 12 хахахаха

    7 3 Отговор
    Киев нямат излаз на море. що обсъждат морски работи хахахахахаха.

    19:11 16.08.2026

  • 13 Гласувайте :

    4 5 Отговор
    Кое е по-добре : да се унищожи мизерното укронаселение от алкохолици и леки жени ? Или да се сринат английските подстрекатели на еврейската хунта ?! За първото с (-) , за второто гласувайте с (+) .

    19:11 16.08.2026

  • 14 изгореха

    5 3 Отговор
    и металургичния и циментовия заводи в Кривой Рог

    19:11 16.08.2026

  • 15 Том

    3 7 Отговор
    Хвърчат ушанки слава на украинските защитници на България

    Коментиран от #19

    19:12 16.08.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    И МОЛА ЕПИЦЕНТЪР В ОДЕССА ИЗГОРЯ ДНЕС :)
    .....
    И ТАКА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНСКИ МОЛ:)

    19:12 16.08.2026

  • 17 Фашизоида Ганев,

    5 3 Отговор
    ти защо ми триеш коментарите, бе примитивен фашизoид?
    Я си виж нивото на редовните читатели, бе пpимитив!

    19:12 16.08.2026

  • 18 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ти си уникален тъпaк":

    Специално за теб ще го напиша на български.А правописните грешки са от това че замествам някой руски букви защото ги няма на моята клавиатура.Правото да се говори руски винаги е било присъщо на жителите на Донбас. Но правото да се изхожда в торба и да се пие от локви се появи едва с идването на Русия.

    Коментиран от #20, #22

    19:15 16.08.2026

  • 19 Kaкъв защитник на Украйна си

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Том":

    бе демeнтирал дъртак?
    Тpoленето за 10 евроцента на коментар било защита.
    Я марш в старческия дом, рycофобен oлигoфрен!

    19:15 16.08.2026

  • 20 Абе, дърт олигoфрен

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Инсталирай си клавиатура, бе тъпyнгер!
    Ако искаш и клавиатура на китайски може да си инсталираш - питай Мирчев, той нали продаваше компютри за училищата в добричко.

    Коментиран от #24

    19:17 16.08.2026

  • 21 Топчията

    3 2 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    19:17 16.08.2026

  • 22 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Лука ,в явно се храниш и от торбата в която се изхождаш ,един вид затворен цикъл-кръговрат на процеса .

    Коментиран от #29

    19:20 16.08.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    Коментиран от #28

    19:20 16.08.2026

  • 24 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Абе, дърт олигoфрен":

    И защо да си я инсталирам.След като веднъж на пет години може да напиша нещо на руски

    19:21 16.08.2026

  • 25 След като тъпите бандери изгориха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна дeрe aгресора жестоко":

    търговския център това според просташката ти логика трябва да е засилила любовта на местните жители към киевската хунта?
    Ама вие сте невероятно тъпи и ограничени.

    19:22 16.08.2026

  • 26 Том

    1 0 Отговор
    Украйна направо ги попиля тия смешни ватници слава на геройте

    19:22 16.08.2026

  • 27 Путинякин

    2 1 Отговор
    Украинците отвръщат масирано на терористичните удари на Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина. И това е само началото.

    19:22 16.08.2026

  • 28 Точен сте

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆

    Коментиран от #33

    19:23 16.08.2026

  • 29 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Али Реза,бъркаш нещо.Аз не съм самовар за да се налага да се храня от чужди ръце

    19:23 16.08.2026

  • 30 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Така е":

    Тихоо !Тихо пррррдуеккк,хайде да се образоваш за болестите туберкулоза и варицела първо ,сега има и информация на нета .И си лекувай маймунската шарка .

    19:23 16.08.2026

  • 31 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Русия ,Иран,Китай, Северна Корея,Индия,Куба не могат да победят една Украйна! Плондера ким им праща десетки хиляди пушечно месо,Иран хиляди дронове "Шахед" ,Китай компоненти за дронове и техника. Раша - 142 млн.,Китай -2 млрд. Индия -1 млрд.и 700 милиона ,Иран -95 милиона и заедно не могат да победят Украйна!

    19:23 16.08.2026

  • 32 Статистика за войната през 2026 г.

    2 0 Отговор
    Силите за отбрана на Украйна освободиха Зелени Хай, Новохатске, Грушивске, Толстой, Зирка, Ялта, Поддубно, Мирно, Воскресенко, Сичене, Воронне, Тернове, Березово, Степове, Калиновске, Привиля, Злагода, Рибне и Красногорск.

    ⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.

    746 км²

    Украйна ги попиля!

    Коментиран от #34

    19:25 16.08.2026

  • 33 Ама наистина ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Точен сте":

    2/3 от руския флот бил унищожен от украинската армия?

    Как е възможно човек да бъде толкова тъп като теб?

    19:25 16.08.2026

  • 34 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Статистика за войната през 2026 г.":

    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #35

    19:26 16.08.2026

  • 35 И вие сте точен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    19:27 16.08.2026

  • 36 Том

    0 0 Отговор
    Новите британски дронове им напукаха шортите на ватенките слава на нашите братя украинци

    19:27 16.08.2026

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