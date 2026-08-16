Руски удари в Одеса и Суми; ТЦ „Галактика“ изгоря в Донецк

Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха нови удари по цивилна инфраструктура в Украйна на 16 август, ранявайки десетки хора и разрушавайки елеватор в Сумска област. В същото време украинският външен министър Андрий Сибига обсъди сигурността в Черно море с гръцкия си колега Георгос Герапетритис, а в окупирания Донецк избухна мащабен пожар в търговски център.
Ескалация по море и дипломатически сондажи
В хода на телефонните си преговори с министъра на външните права на Гърция Георгос Герапетритис, украинският първи дипломат Андрий Сибига акцентира върху критичната ситуация в Черно море. Систематичните руски удари по пристанища, цивилни плавателни съдове и логистична инфраструктура застрашават международната търговия и глобалната продоволствена сигурност. Двете морски държави споделят твърдата позиция, че свободата на корабоплаването е фундаментален принцип и въпрос на глобална сигурност.
Поразени цивилни обекти в Суми и Одеса
На фона на дипломатическите усилия, руските сили продължиха да подлагат на интензивен обстрел украинските региони:
- Сумска област: Руски ракетен удар срина изцяло елеваторен комплекс, собственост на групата компании „Укрлендфарминг“. При атаката е ранен служител на обекта, а работата на предприятието е напълно парализирана.
- Одеска област: При дневни атаки с реактивни безпилотници в предградията на Одеса бяха поразени търговски център и пощенско отделение. При последвалия втори удар в същия ден са разрушени жилищни сгради. Броят на ранените в Одеския регион достигна най-малко 9 души.
Мащабен пожар в ТЦ „Галактика“ в Донецк
Паралелно руски медии и местни източници съобщиха, че в Куйбишевския район на временно окупирания от Русия град Донецк напълно е изгорял търговският център „Галактика“.
- Причина: Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА).
- Контекст: Това е третият голям пожар в обекти от тази верига (преименувани бивши украински хипермаркети „Епицентр“) на окупираната територия в Донецка област за последната седмица, след сходни инциденти в Макеевка и Енакиево. Според данни на очевидци, в обектите често се съхранява военно снаряжение на окупационните сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украйна дeрe aгресора жестоко
Причина: Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА).
Контекст: Това е третият голям пожар в обекти от тази верига (преименувани бивши украински хипермаркети „Епицентр“) на окупираната територия в Донецка област за последната седмица, след сходни инциденти в Макеевка и Енакиево. Според данни на очевидци, в обектите често се съхранява военно снаряжение на окупационните сили.
Коментиран от #4, #25
18:57 16.08.2026
2 Кико
Временно а хахахахахаха
18:57 16.08.2026
3 Отговорът
Коментиран от #7
18:58 16.08.2026
4 14 хиляди кв.м. потресаващо
До коментар #1 от "Украйна дeрe aгресора жестоко":Украйна ги смила. Права ще се окаже пропагандатора на Кремъл по Руската обществена телевизия Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
Коментиран от #10
18:59 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така е
До коментар #3 от "Отговорът":рaшиcтката примитивнaa прoпагaнда се цели единcтвено в някoлко клoшaрcки глyпaкa yвъртaщи се окoло кoфитe за cмет, зарaзeни с вaрицeла и тубeркyлоза. А истината е че само за 5 години Украйна cмля и приключи фашиcтка раша тотално
Коментиран от #30
19:03 16.08.2026
8 Магазините
19:07 16.08.2026
9 Соломон
Коментиран от #11
19:07 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ти си уникален тъпaк
До коментар #9 от "Соломон":Пишеш и на български, и на руски език с маса правoписни грешки.
Мирчеееееееев, уволнявай ги тези тpoлове, бе!
Коментиран от #18
19:10 16.08.2026
12 хахахаха
19:11 16.08.2026
13 Гласувайте :
19:11 16.08.2026
14 изгореха
19:11 16.08.2026
15 Том
Коментиран от #19
19:12 16.08.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ТАКА ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНСКИ МОЛ:)
19:12 16.08.2026
17 Фашизоида Ганев,
Я си виж нивото на редовните читатели, бе пpимитив!
19:12 16.08.2026
18 Соломон
До коментар #11 от "Ти си уникален тъпaк":Специално за теб ще го напиша на български.А правописните грешки са от това че замествам някой руски букви защото ги няма на моята клавиатура.Правото да се говори руски винаги е било присъщо на жителите на Донбас. Но правото да се изхожда в торба и да се пие от локви се появи едва с идването на Русия.
Коментиран от #20, #22
19:15 16.08.2026
19 Kaкъв защитник на Украйна си
До коментар #15 от "Том":бе демeнтирал дъртак?
Тpoленето за 10 евроцента на коментар било защита.
Я марш в старческия дом, рycофобен oлигoфрен!
19:15 16.08.2026
20 Абе, дърт олигoфрен
До коментар #18 от "Соломон":Инсталирай си клавиатура, бе тъпyнгер!
Ако искаш и клавиатура на китайски може да си инсталираш - питай Мирчев, той нали продаваше компютри за училищата в добричко.
Коментиран от #24
19:17 16.08.2026
21 Топчията
19:17 16.08.2026
22 оня с коня
До коментар #18 от "Соломон":Лука ,в явно се храниш и от торбата в която се изхождаш ,един вид затворен цикъл-кръговрат на процеса .
Коментиран от #29
19:20 16.08.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
Коментиран от #28
19:20 16.08.2026
24 Соломон
До коментар #20 от "Абе, дърт олигoфрен":И защо да си я инсталирам.След като веднъж на пет години може да напиша нещо на руски
19:21 16.08.2026
25 След като тъпите бандери изгориха
До коментар #1 от "Украйна дeрe aгресора жестоко":търговския център това според просташката ти логика трябва да е засилила любовта на местните жители към киевската хунта?
Ама вие сте невероятно тъпи и ограничени.
19:22 16.08.2026
26 Том
19:22 16.08.2026
27 Путинякин
19:22 16.08.2026
28 Точен сте
До коментар #23 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Украйна за близо 5 години унищожи 2/3 от руския флот ,60% от тяхната авиация и уби и осакати над 2 млн.блатни и нещастни руски орки. А 67-километрова рашиска колона преди 5 години пътуваше за парад в Киев ххахахаха😂🤣🤣😆
Коментиран от #33
19:23 16.08.2026
29 Соломон
До коментар #22 от "оня с коня":Али Реза,бъркаш нещо.Аз не съм самовар за да се налага да се храня от чужди ръце
19:23 16.08.2026
30 Соломон
До коментар #7 от "Така е":Тихоо !Тихо пррррдуеккк,хайде да се образоваш за болестите туберкулоза и варицела първо ,сега има и информация на нета .И си лекувай маймунската шарка .
19:23 16.08.2026
31 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
19:23 16.08.2026
32 Статистика за войната през 2026 г.
⚔️ Врагът е отблъснат в Новопавливка, Новогеорхиевка, Новомиколаевка, Новогрихоривка, Запорожие и Привилне.
746 км²
Украйна ги попиля!
Коментиран от #34
19:25 16.08.2026
33 Ама наистина ли?
До коментар #28 от "Точен сте":2/3 от руския флот бил унищожен от украинската армия?
Как е възможно човек да бъде толкова тъп като теб?
19:25 16.08.2026
34 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.
До коментар #32 от "Статистика за войната през 2026 г.":УБИТИ И РАНЕНИ.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #35
19:26 16.08.2026
35 И вие сте точен
До коментар #34 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
19:27 16.08.2026
36 Том
19:27 16.08.2026