Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха нови удари по цивилна инфраструктура в Украйна на 16 август, ранявайки десетки хора и разрушавайки елеватор в Сумска област. В същото време украинският външен министър Андрий Сибига обсъди сигурността в Черно море с гръцкия си колега Георгос Герапетритис, а в окупирания Донецк избухна мащабен пожар в търговски център.

Ескалация по море и дипломатически сондажи

В хода на телефонните си преговори с министъра на външните права на Гърция Георгос Герапетритис, украинският първи дипломат Андрий Сибига акцентира върху критичната ситуация в Черно море. Систематичните руски удари по пристанища, цивилни плавателни съдове и логистична инфраструктура застрашават международната търговия и глобалната продоволствена сигурност. Двете морски държави споделят твърдата позиция, че свободата на корабоплаването е фундаментален принцип и въпрос на глобална сигурност.

Поразени цивилни обекти в Суми и Одеса

На фона на дипломатическите усилия, руските сили продължиха да подлагат на интензивен обстрел украинските региони:

Сумска област: Руски ракетен удар срина изцяло елеваторен комплекс, собственост на групата компании „Укрлендфарминг“. При атаката е ранен служител на обекта, а работата на предприятието е напълно парализирана.

Руски ракетен удар срина изцяло елеваторен комплекс, собственост на групата компании „Укрлендфарминг“. При атаката е ранен служител на обекта, а работата на предприятието е напълно парализирана. Одеска област: При дневни атаки с реактивни безпилотници в предградията на Одеса бяха поразени търговски център и пощенско отделение. При последвалия втори удар в същия ден са разрушени жилищни сгради. Броят на ранените в Одеския регион достигна най-малко 9 души.

Мащабен пожар в ТЦ „Галактика“ в Донецк

Паралелно руски медии и местни източници съобщиха, че в Куйбишевския район на временно окупирания от Русия град Донецк напълно е изгорял търговският център „Галактика“.

Причина: Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА).

Според информацията, мащабният пожар, обхванал над 14 хиляди кв. метра, е възникнал след удар от дрон (БпЛА). Контекст: Това е третият голям пожар в обекти от тази верига (преименувани бивши украински хипермаркети „Епицентр“) на окупираната територия в Донецка област за последната седмица, след сходни инциденти в Макеевка и Енакиево. Според данни на очевидци, в обектите често се съхранява военно снаряжение на окупационните сили.