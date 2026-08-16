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Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник

Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник

16 Август, 2026 19:09, обновена 16 Август, 2026 19:15 1 062 31

  • иран-
  • сащ-
  • война-
  • ормузки проток-
  • хамас

Напрежението между САЩ и Иран достигна критична точка, докато международните посредници се опитват да спасят примирието в Газа

Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главнокомандуващият иранската армия генерал Амир Хатами официално обяви налагането на парични награди от 30 000 долара за всеки убит или заловен американски войник.

Новината бе съобщена по държавната телевизия IRIB. Сумата се равнява на около 5 милиарда ирански тумана. Интересен детайл е, че за иранските жени, успели да ликвидират или пленят американски военнослужещ, е предвидено двойно възнаграждение. Инициативата се определя от Техеран като регламентиран от армията „финансов джихад“. Освен това Иран стартира програма за изкупуване на оръжията, с които са извършени нападенията, на двойно по-висока от пазарната им цена.

Ройтерс описва ситуацията в региона като критична, посочвайки, че Вашингтон търси нови дългосрочни сценарии за натиск върху Иран. САЩ се опитват да прекратят досегашната тактика, която се състоеше в изолирани ответни въздушни удари при всяка иранска провокация. Администрацията на Доналд Тръмп обмисля по-строга морска блокада и тотално прекъсване на иранските икономически канали. Това се случва, след като американският президент заплаши да обяви Ормузкия пролив за американска територия.

Междувременно изданието Axios разкри подробности за тайни дипломатически ходове на САЩ. По време на последните преговори в средата на май, Белият дом е осъществил директни контакти с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), заобикаляйки официалните ирански преговарящи. Като посредник е бил използван президентът на Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани, който е разговарял лично с командира от КСИР Ахмад Вахиди, за да провери дали военното крило подкрепя дипломатическите стъпки на Техеран.

Паралелно с иранската криза, в египетския град Ел Аламейн се провеждат извънредни совалки за Близкия изток. Телевизия Al Hadath и агенция AFP съобщават, че специалният пратеник на САЩ Джаред Къшънър е провел ключови разговори с египетското ръководство в лицето на президента Абдел Фатах ас-Сиси и шефа на разузнаването Хасан Рашад. Къшнър се е срещнал и с делегация на ХАМАС, водена от новия лидер Халил ал-Хая. Преговорите имат за цел да спасят блокирания мирен план от 15 точки за ивицата Газа, който предвижда разоръжаване на ХАМАС и поетапно изтегляне на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче вече публично отхвърли плановете, настоявайки за пълно унищожение на палестинската групировка преди всяко изтегляне.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран

    8 6 Отговор
    To така става.Да не е да стреляш по жени и деца.

    19:19 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мими Кучева🐕

    29 7 Отговор
    Тагарев може ли да го броим за американска глава?🤔🐑🤔

    Коментиран от #26, #29

    19:21 16.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 СИРЕНЕ БЕЗ МЛВКО И САЛАМ БЕЗ МРЪВКА

    13 6 Отговор
    А ЗА ЗРАЕЛЕЦ ДАВАЛИ СТО БОНБОНА....

    Коментиран от #16, #31

    19:23 16.08.2026

  • 6 Тьотя

    14 12 Отговор
    Копейки отивайте тия плащат с долари ,а у нас нет

    Коментиран от #15

    19:23 16.08.2026

  • 7 Добра

    10 5 Отговор
    Идея. Протока на сащ ли е.

    19:24 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха

    8 4 Отговор
    Няма да се охарчат много.

    19:25 16.08.2026

  • 10 Адяя

    3 10 Отговор
    30000цupeя да излязат наМожтабата наГa30

    Коментиран от #14

    19:32 16.08.2026

  • 11 Сзо

    10 2 Отговор
    Доста евтинко. Ама явно има пазар.

    19:32 16.08.2026

  • 12 Шопо

    19 4 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват американци навсякъде по света.

    19:32 16.08.2026

  • 13 Мухахаха

    14 2 Отговор
    Имат кинти плащат

    19:35 16.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Адяя":

    И нека отстрела започне честито на печелившите

    19:36 16.08.2026

  • 15 Тьотя

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тьотя":

    Ний бритаци ке трескаме

    19:38 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спокойно ве

    6 2 Отговор
    Ще има тоалетна хартия за всички

    19:40 16.08.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 2 Отговор
    Толкоз пари за боклуци

    19:42 16.08.2026

  • 19 Макеееее

    10 2 Отговор
    Доста кравари ще дадат богу дух !!! Тръмпясалия пират какво ще каже ????

    19:43 16.08.2026

  • 20 Много дават, не струват толкова

    7 2 Отговор
    Прилича ми на спекула

    19:48 16.08.2026

  • 21 Механик

    10 1 Отговор
    Не знам за американските войници, ама евреите по света да си помислят, какво ли ще стане, ако Иран обяви награда от 30000 долара за убит равин или моше. Де ще се крият, нямам идея. Да не говорим, че мераклии ще има бол. Па и 30000 долара са си добър стимул.

    19:49 16.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 $30 000 за глава

    7 1 Отговор
    Ама как да е обработена?

    Коментиран от #25, #28

    19:50 16.08.2026

  • 24 За донори на органи

    3 0 Отговор
    вероятно ще ги ползват в болницата Лозенец

    19:52 16.08.2026

  • 25 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "$30 000 за глава":

    Е как как да е обработена? Много ясно, че екологично - дебело осолена в морска сол от Ормуз.

    19:53 16.08.2026

  • 26 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Тоя е по американец от бащите основатели мен ако питаш!

    19:55 16.08.2026

  • 27 ДО ВСИЧКИ КРАВАРИ

    6 1 Отговор
    ТЕ СИ ЗНАЯТ 😂🧻🧻🧻🧻🧻🧻💸💵💶🤬👎🏴‍☠️🏳‍🌈💣💣💣💣💣💣💣🗺🌏🌎🌍 СВЕТА НЕ Е ВАШ ........ СЪС СВРЪХ ПЕЧАТ НА ДОЛАРИ НЯМА ДА СТАНЕ 😁👏🍻👌👎

    19:55 16.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Верно ли бе

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Него може да го броиш за куха глава.

    20:04 16.08.2026

  • 30 УдоМача

    3 1 Отговор
    Българи приемат ли? Къде става записването?

    20:25 16.08.2026

  • 31 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "СИРЕНЕ БЕЗ МЛВКО И САЛАМ БЕЗ МРЪВКА":

    До 5 ком - другар тая статия е за вас и иранските брадати кумунисти да ви вдигнат самочувствието - брадатите дават по 30 000 долара ама трябва да намерят американци а то в Иран няма- бият отдалече

    20:54 16.08.2026

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