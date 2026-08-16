Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник

Главнокомандуващият иранската армия генерал Амир Хатами официално обяви налагането на парични награди от 30 000 долара за всеки убит или заловен американски войник.
Новината бе съобщена по държавната телевизия IRIB. Сумата се равнява на около 5 милиарда ирански тумана. Интересен детайл е, че за иранските жени, успели да ликвидират или пленят американски военнослужещ, е предвидено двойно възнаграждение. Инициативата се определя от Техеран като регламентиран от армията „финансов джихад“. Освен това Иран стартира програма за изкупуване на оръжията, с които са извършени нападенията, на двойно по-висока от пазарната им цена.
Ройтерс описва ситуацията в региона като критична, посочвайки, че Вашингтон търси нови дългосрочни сценарии за натиск върху Иран. САЩ се опитват да прекратят досегашната тактика, която се състоеше в изолирани ответни въздушни удари при всяка иранска провокация. Администрацията на Доналд Тръмп обмисля по-строга морска блокада и тотално прекъсване на иранските икономически канали. Това се случва, след като американският президент заплаши да обяви Ормузкия пролив за американска територия.
Междувременно изданието Axios разкри подробности за тайни дипломатически ходове на САЩ. По време на последните преговори в средата на май, Белият дом е осъществил директни контакти с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), заобикаляйки официалните ирански преговарящи. Като посредник е бил използван президентът на Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани, който е разговарял лично с командира от КСИР Ахмад Вахиди, за да провери дали военното крило подкрепя дипломатическите стъпки на Техеран.
Паралелно с иранската криза, в египетския град Ел Аламейн се провеждат извънредни совалки за Близкия изток. Телевизия Al Hadath и агенция AFP съобщават, че специалният пратеник на САЩ Джаред Къшънър е провел ключови разговори с египетското ръководство в лицето на президента Абдел Фатах ас-Сиси и шефа на разузнаването Хасан Рашад. Къшнър се е срещнал и с делегация на ХАМАС, водена от новия лидер Халил ал-Хая. Преговорите имат за цел да спасят блокирания мирен план от 15 точки за ивицата Газа, който предвижда разоръжаване на ХАМАС и поетапно изтегляне на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче вече публично отхвърли плановете, настоявайки за пълно унищожение на палестинската групировка преди всяко изтегляне.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иран
19:19 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #26, #29
19:21 16.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 СИРЕНЕ БЕЗ МЛВКО И САЛАМ БЕЗ МРЪВКА
Коментиран от #16, #31
19:23 16.08.2026
6 Тьотя
Коментиран от #15
19:23 16.08.2026
7 Добра
19:24 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха ха
19:25 16.08.2026
10 Адяя
Коментиран от #14
19:32 16.08.2026
11 Сзо
19:32 16.08.2026
12 Шопо
19:32 16.08.2026
13 Мухахаха
19:35 16.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #10 от "Адяя":И нека отстрела започне честито на печелившите
19:36 16.08.2026
15 Тьотя
До коментар #6 от "Тьотя":Ний бритаци ке трескаме
19:38 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Спокойно ве
19:40 16.08.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:42 16.08.2026
19 Макеееее
19:43 16.08.2026
20 Много дават, не струват толкова
19:48 16.08.2026
21 Механик
19:49 16.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 $30 000 за глава
Коментиран от #25, #28
19:50 16.08.2026
24 За донори на органи
19:52 16.08.2026
25 Механик
До коментар #23 от "$30 000 за глава":Е как как да е обработена? Много ясно, че екологично - дебело осолена в морска сол от Ормуз.
19:53 16.08.2026
26 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Тоя е по американец от бащите основатели мен ако питаш!
19:55 16.08.2026
27 ДО ВСИЧКИ КРАВАРИ
19:55 16.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Верно ли бе
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Него може да го броиш за куха глава.
20:04 16.08.2026
30 УдоМача
20:25 16.08.2026
31 стоян
До коментар #5 от "СИРЕНЕ БЕЗ МЛВКО И САЛАМ БЕЗ МРЪВКА":До 5 ком - другар тая статия е за вас и иранските брадати кумунисти да ви вдигнат самочувствието - брадатите дават по 30 000 долара ама трябва да намерят американци а то в Иран няма- бият отдалече
20:54 16.08.2026