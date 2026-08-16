Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник

Главнокомандуващият иранската армия генерал Амир Хатами официално обяви налагането на парични награди от 30 000 долара за всеки убит или заловен американски войник.

Новината бе съобщена по държавната телевизия IRIB. Сумата се равнява на около 5 милиарда ирански тумана. Интересен детайл е, че за иранските жени, успели да ликвидират или пленят американски военнослужещ, е предвидено двойно възнаграждение. Инициативата се определя от Техеран като регламентиран от армията „финансов джихад“. Освен това Иран стартира програма за изкупуване на оръжията, с които са извършени нападенията, на двойно по-висока от пазарната им цена.

Ройтерс описва ситуацията в региона като критична, посочвайки, че Вашингтон търси нови дългосрочни сценарии за натиск върху Иран. САЩ се опитват да прекратят досегашната тактика, която се състоеше в изолирани ответни въздушни удари при всяка иранска провокация. Администрацията на Доналд Тръмп обмисля по-строга морска блокада и тотално прекъсване на иранските икономически канали. Това се случва, след като американският президент заплаши да обяви Ормузкия пролив за американска територия.

Междувременно изданието Axios разкри подробности за тайни дипломатически ходове на САЩ. По време на последните преговори в средата на май, Белият дом е осъществил директни контакти с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), заобикаляйки официалните ирански преговарящи. Като посредник е бил използван президентът на Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани, който е разговарял лично с командира от КСИР Ахмад Вахиди, за да провери дали военното крило подкрепя дипломатическите стъпки на Техеран.

Паралелно с иранската криза, в египетския град Ел Аламейн се провеждат извънредни совалки за Близкия изток. Телевизия Al Hadath и агенция AFP съобщават, че специалният пратеник на САЩ Джаред Къшънър е провел ключови разговори с египетското ръководство в лицето на президента Абдел Фатах ас-Сиси и шефа на разузнаването Хасан Рашад. Къшнър се е срещнал и с делегация на ХАМАС, водена от новия лидер Халил ал-Хая. Преговорите имат за цел да спасят блокирания мирен план от 15 точки за ивицата Газа, който предвижда разоръжаване на ХАМАС и поетапно изтегляне на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче вече публично отхвърли плановете, настоявайки за пълно унищожение на палестинската групировка преди всяко изтегляне.