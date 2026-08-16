Извънредна среща във Франция след мощна кибератака

Премиерът на Франция ще проведе извънредно съвещание с органите за сигурност след мащабна кибератака срещу данъчната служба на страната.

Нарушението на сигурността засегна директно Главната дирекция „Публични финанси“, като според първоначалните данни злонамерени лица са проникнали в сървърите още в края на юни.

Френското Министерство на финансите официално потвърди за пробива, съобщавайки, че лични и професионални данни на граждани и компании са били незаконно извлечени.

Специализираната платформа за проследяване на дигитални заплахи FrenchBreaches информира, че са откраднати конфиденциалните данни на близо 700 000 френски данъкоплатци.

Властите в Париж вече започнаха мащабно разследване, за да установят точния обхват на откраднатата информация.

Всички засегнати потребители ще бъдат уведомени индивидуално и ще получат подробни инструкции какви предпазни мерки да предприемат срещу потенциални злоупотреби.