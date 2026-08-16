Извънредна среща във Франция след мощна кибератака

Премиерът на Франция ще проведе извънредно съвещание с органите за сигурност след мащабна кибератака срещу данъчната служба на страната.
Нарушението на сигурността засегна директно Главната дирекция „Публични финанси“, като според първоначалните данни злонамерени лица са проникнали в сървърите още в края на юни.
Френското Министерство на финансите официално потвърди за пробива, съобщавайки, че лични и професионални данни на граждани и компании са били незаконно извлечени.
Специализираната платформа за проследяване на дигитални заплахи FrenchBreaches информира, че са откраднати конфиденциалните данни на близо 700 000 френски данъкоплатци.
Властите в Париж вече започнаха мащабно разследване, за да установят точния обхват на откраднатата информация.
Всички засегнати потребители ще бъдат уведомени индивидуално и ще получат подробни инструкции какви предпазни мерки да предприемат срещу потенциални злоупотреби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:45 16.08.2026
2 Яшар
19:51 16.08.2026
3 хаха
Е, на това искат всеки в социални мрежи да си снима личната карта за влизане и да се контролира всяка покупка, данъчните да имат пълни досиета(почти без кеш да се работи, всяка фактура да отива в НАП, всяко плащане да върви с лични данни на получателя, което за преводи към чужбина вече важи и у нас- банките искат три имена и ТОЧЕН АДРЕС на получателя). Сигурността на тези бази данни е 0. В един момент престъпниците ще знаят всеки кога е взел някакви пари и ще почнат да отвличат хора за откуп наред или с източените лични данни да теглят кредити.
20:24 16.08.2026
4 атаката е
20:25 16.08.2026
5 военен неможач
20:54 16.08.2026