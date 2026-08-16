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Извънредна среща във Франция след мощна кибератака

Извънредна среща във Франция след мощна кибератака

16 Август, 2026 19:40, обновена 16 Август, 2026 19:43 732 5

  • франция-
  • кибератака-
  • макрон-
  • съвещание

Френският премиер свиква спешно съвещание, след като хакери източиха личните и професионалните данни на стотици хиляди данъкоплатци

Извънредна среща във Франция след мощна кибератака - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Франция ще проведе извънредно съвещание с органите за сигурност след мащабна кибератака срещу данъчната служба на страната.

Нарушението на сигурността засегна директно Главната дирекция „Публични финанси“, като според първоначалните данни злонамерени лица са проникнали в сървърите още в края на юни.

Френското Министерство на финансите официално потвърди за пробива, съобщавайки, че лични и професионални данни на граждани и компании са били незаконно извлечени.

Специализираната платформа за проследяване на дигитални заплахи FrenchBreaches информира, че са откраднати конфиденциалните данни на близо 700 000 френски данъкоплатци.

Властите в Париж вече започнаха мащабно разследване, за да установят точния обхват на откраднатата информация.

Всички засегнати потребители ще бъдат уведомени индивидуално и ще получат подробни инструкции какви предпазни мерки да предприемат срещу потенциални злоупотреби.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Е няма пък само украинците да имат смешен президент.....

    19:45 16.08.2026

  • 2 Яшар

    1 1 Отговор
    Едно ще кажа , няма по голяма сила от западна Европа....това Франция, Велика Британия, Германия ..и в миналото Испания ...и приятеля разположен по цялата земля Русия ..сила

    19:51 16.08.2026

  • 3 хаха

    1 0 Отговор
    Не говорим само за персонални данни. Всъщност е източване от данъчните на лични данни и цялата кореспонденция с агенцията- мейлове към хората, подадени данъчни декларации, декларирани имоти, съжителства и т.н. И във Франция заради такива течове на данни за притежателите на крипто от началото на годината има куп отвличания на хора за изнудване да си преведат крипто валутата.
    Е, на това искат всеки в социални мрежи да си снима личната карта за влизане и да се контролира всяка покупка, данъчните да имат пълни досиета(почти без кеш да се работи, всяка фактура да отива в НАП, всяко плащане да върви с лични данни на получателя, което за преводи към чужбина вече важи и у нас- банките искат три имена и ТОЧЕН АДРЕС на получателя). Сигурността на тези бази данни е 0. В един момент престъпниците ще знаят всеки кога е взел някакви пари и ще почнат да отвличат хора за откуп наред или с източените лични данни да теглят кредити.

    20:24 16.08.2026

  • 4 атаката е

    1 0 Отговор
    в задния двор на микрона

    20:25 16.08.2026

  • 5 военен неможач

    0 0 Отговор
    Абе признайте си - или Путин (много лош, КГБ), или Зеленски (корупция), или Тръмп (напук), в краен случай Карадимов - той е процесуален представител на който плаща над 500 000 за каквото и да било - защо не и за хакерство.

    20:54 16.08.2026

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