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Русия удари най-големия стоманодобивен завод в Украйна
  Тема: Украйна

Русия удари най-големия стоманодобивен завод в Украйна

16 Август, 2026 18:30 1 349 24

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Двама души загинаха в Кривой Рог, докато Киев отвърна с мащабна атака с дронове срещу Московска област и руска икономическа инфраструктура

Русия удари най-големия стоманодобивен завод в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия нанесе нова серия от ракетни и дронови удари по Украйна, като една от основните цели беше най-големият стоманодобивен завод в страната – ArcelorMittal Kryvyi Rih. При атаката в Кривой Рог загинаха двама души, а най-малко 14 бяха ранени, съобщиха украинските власти.

Компанията ArcelorMittal съобщи, че са нанесени щети по ключови производствени съоръжения, включително в секторите за производство на електроенергия и доменно производство. Част от производствения процес е временно преустановен.

Кривой Рог е един от основните индустриални центрове на Украйна и родният град на президента Володимир Зеленски.

Украинската стоманена индустрия под все по-голям натиск

Ударът идва само дни след друга тежка атака срещу металургичния завод Запорожстал, при която загинаха седем работници. Русия заяви, че атакува предприятия, които според нея произвеждат материали за украинската военна индустрия.

Стоманодобивът остава важен за украинската икономика. По данни на Reuters металургичната продукция формира около 15% от украинския износ, а Европейският съюз е основният пазар за продукцията.

Секторът обаче е изправен едновременно пред физическите разрушения от войната, логистични проблеми и нови търговски ограничения на европейския пазар. От 1 юли ЕС намали почти наполовина някои безмитни квоти за внос на стомана, а количествата над тях се облагат с 50% мито.

Киев атакува Московска област

Паралелно с руските удари Украйна извърши една от най-мащабните си атаки с безпилотни самолети срещу руска територия.

Руското министерство на отбраната твърди, че противовъздушната отбрана е свалила 822 украински дрона в различни райони на страната. Москва заявява, че около 600 от тях са били насочени към Московска област. Тези числа са данни на руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени.

В Московска област 83-годишен мъж е загинал, а няколко души са били ранени. Ударен е и голям склад на руския онлайн търговец Wildberries в Коледино, на около 45 км южно от Москва. Кадри на Reuters показват голям стълб дим над комплекса.

Украйна обвинява Wildberries, че участва в доставката на стоки и оборудване за руските въоръжени сили, и през последните седмици атакува редица обекти на компанията.

Киев се опитва да удари руската военна икономика

Украинските удари все по-често са насочени към предприятия, рафинерии, логистични центрове и друга инфраструктура, която Киев определя като част от икономическата база на руската военна машина.

Украинската армия съобщи, че през нощта е поразила и предприятие за производство на ракетно гориво в Ростовска област. Москва не е коментирала непосредствено това твърдение.

Кампанията срещу руската нефтопреработвателна индустрия вече има видими последствия. Рафинерията в Орск, която преработва около 6 млн. тона петрол годишно, беше напълно спряна след украинска атака, а ремонтът може да продължи до шест месеца заради трудности с доставката на оборудване под санкции.

Украйна атакува през последните седмици и други големи петролни предприятия, включително комплекси в Башкортостан и Ярославска област.

Жертви и от двете страни

Атаките в неделя доведоха до човешки жертви и от двете страни.

Освен загиналия в Московска област, при украински удари в Ростовска област са загинали петима души, съобщава Associated Press. Един човек е бил убит и при удар по автобус близо до руския град Белгород.

Русия същевременно нанесе удари по Киев, Суми, Запорожие и други украински райони. В украинската столица ракети предизвикаха пожари, а няколко души бяха ранени.

НАТО свали дрон над Румъния

Последната вълна от атаки засегна и територията на НАТО.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че испански изтребител F-18, участващ в мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство, е свалил дрон, навлязъл в Румъния откъм Молдова.

Букурещ не посочи официално чий е безпилотният апарат, но говорител на НАТО заяви, че по предварителни данни той вероятно е руски. Отломките са паднали в ненаселен район. Това е четвъртият подобен инцидент в румънското въздушно пространство през 2026 г.

Новата размяна на удари показва промяната в характера на войната: Москва продължава да атакува ключовата украинска индустрия, докато Киев все по-системно се опитва да нанесе икономически щети далеч навътре в Русия – чрез удари срещу рафинерии, логистика, предприятия и инфраструктура, свързани според украинската страна с финансирането и снабдяването на руските военни операции.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Игнатий

    38 6 Отговор
    Давайте братушки, изчистете зелените нацисти от Украйна!

    18:33 16.08.2026

  • 2 Браво

    34 6 Отговор
    Бой по укрите

    18:36 16.08.2026

  • 3 РАНО или

    30 6 Отговор
    късно ЗЕЛЕТО ще ВТАСА за мезе на водката

    18:36 16.08.2026

  • 4 Пич

    28 6 Отговор
    Който не схваща картинката, на Украйна и резнаха камбанките, и вече няма никаква потенция!!!

    18:38 16.08.2026

  • 5 Хмм

    18 4 Отговор
    Митал и там се подвизава

    18:38 16.08.2026

  • 6 Едните няма да имат

    3 10 Отговор
    гащи, другите няма да имат стомана.

    Коментиран от #13

    18:40 16.08.2026

  • 7 Том

    6 26 Отговор
    Пълно с рублоидиоти Слава Украине

    Коментиран от #8

    18:41 16.08.2026

  • 8 Ама

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Том":

    И с обикновени такива, като тебе!

    18:43 16.08.2026

  • 9 Иван Бедров

    22 5 Отговор
    На никой не му пука за загубените пари в Украйна. Кражбата там върви с пълна сила докато руснаците не унищожат корупцията на западняците.

    18:43 16.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 5 Отговор
    СЕГА ТЦК НА ВЕРМАХТА ДА СЪБЕРАТ БЕЗРАБОТНИТЕ МЕТАЛУРЗИ И НА ФРОНТА
    .....
    ЗА ДА ИЗБИЯТ МЕТАЛУРГИЯТА НА УКРАЙНА
    ДО ПОСЛЕДНИЯ МЕТАЛУРГ :)

    18:44 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 златен кенеф

    23 4 Отговор
    Едно е сигурно в този стоманодобивен завод не произвеждат капачки за буркани

    18:44 16.08.2026

  • 13 Есеец

    15 4 Отговор

    До коментар #6 от "Едните няма да имат":

    Като гледам ЕС няма да има нито гащи нито стомана. Ще има емигранти, носители на гащите.

    Вщност емигрантите ще си имат свой съюз - евро африкански.

    Коментиран от #22

    18:48 16.08.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СМЕЯТ ДА УДАРЯТ БРОВАРСКАТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В КИЙВ
    .... 20 МИЛИОНА ТОНА ПУПУ ОТ ЦЯЛ КИЕВ. ЧАКАТ ДА ЗАМРЪЗНЕ ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ
    .... ЗА ДА НАПРАВЯТ ХОКЕЙНИ ПЛОЩАДКИ С ПУПУ В КИЙВ :)

    Коментиран от #17

    18:48 16.08.2026

  • 15 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    като не помагаха на ИРА ишотландците..

    18:51 16.08.2026

  • 16 Саксофон Готски

    5 3 Отговор
    Сега Клемиковци няма да има конкуренция, хахахах

    18:51 16.08.2026

  • 17 ру БЛАТА

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    БЛАТУШКИТЕ имат достатъчно ако да чистят в собствената си кучина

    18:57 16.08.2026

  • 18 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 7 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #23

    18:57 16.08.2026

  • 19 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 8 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    18:57 16.08.2026

  • 20 бензинджиите с ракети

    2 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    18:58 16.08.2026

  • 21 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 4 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:58 16.08.2026

  • 22 И начело на Бундесвера

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Есеец":

    ще има Бундесвер-башия.

    19:06 16.08.2026

  • 23 Том

    0 6 Отговор

    До коментар #18 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Браво слава на украинските герои слава

    19:06 16.08.2026

  • 24 Браво на Русия

    1 0 Отговор
    Бой по фашистите.

    19:22 16.08.2026

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