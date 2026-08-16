Русия удари най-големия стоманодобивен завод в Украйна

Русия нанесе нова серия от ракетни и дронови удари по Украйна, като една от основните цели беше най-големият стоманодобивен завод в страната – ArcelorMittal Kryvyi Rih. При атаката в Кривой Рог загинаха двама души, а най-малко 14 бяха ранени, съобщиха украинските власти.

Компанията ArcelorMittal съобщи, че са нанесени щети по ключови производствени съоръжения, включително в секторите за производство на електроенергия и доменно производство. Част от производствения процес е временно преустановен.

Кривой Рог е един от основните индустриални центрове на Украйна и родният град на президента Володимир Зеленски.

Украинската стоманена индустрия под все по-голям натиск

Ударът идва само дни след друга тежка атака срещу металургичния завод Запорожстал, при която загинаха седем работници. Русия заяви, че атакува предприятия, които според нея произвеждат материали за украинската военна индустрия.

Стоманодобивът остава важен за украинската икономика. По данни на Reuters металургичната продукция формира около 15% от украинския износ, а Европейският съюз е основният пазар за продукцията.

Секторът обаче е изправен едновременно пред физическите разрушения от войната, логистични проблеми и нови търговски ограничения на европейския пазар. От 1 юли ЕС намали почти наполовина някои безмитни квоти за внос на стомана, а количествата над тях се облагат с 50% мито.

Киев атакува Московска област

Паралелно с руските удари Украйна извърши една от най-мащабните си атаки с безпилотни самолети срещу руска територия.

Руското министерство на отбраната твърди, че противовъздушната отбрана е свалила 822 украински дрона в различни райони на страната. Москва заявява, че около 600 от тях са били насочени към Московска област. Тези числа са данни на руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени.

В Московска област 83-годишен мъж е загинал, а няколко души са били ранени. Ударен е и голям склад на руския онлайн търговец Wildberries в Коледино, на около 45 км южно от Москва. Кадри на Reuters показват голям стълб дим над комплекса.

Украйна обвинява Wildberries, че участва в доставката на стоки и оборудване за руските въоръжени сили, и през последните седмици атакува редица обекти на компанията.

Киев се опитва да удари руската военна икономика

Украинските удари все по-често са насочени към предприятия, рафинерии, логистични центрове и друга инфраструктура, която Киев определя като част от икономическата база на руската военна машина.

Украинската армия съобщи, че през нощта е поразила и предприятие за производство на ракетно гориво в Ростовска област. Москва не е коментирала непосредствено това твърдение.

Кампанията срещу руската нефтопреработвателна индустрия вече има видими последствия. Рафинерията в Орск, която преработва около 6 млн. тона петрол годишно, беше напълно спряна след украинска атака, а ремонтът може да продължи до шест месеца заради трудности с доставката на оборудване под санкции.

Украйна атакува през последните седмици и други големи петролни предприятия, включително комплекси в Башкортостан и Ярославска област.

Жертви и от двете страни

Атаките в неделя доведоха до човешки жертви и от двете страни.

Освен загиналия в Московска област, при украински удари в Ростовска област са загинали петима души, съобщава Associated Press. Един човек е бил убит и при удар по автобус близо до руския град Белгород.

Русия същевременно нанесе удари по Киев, Суми, Запорожие и други украински райони. В украинската столица ракети предизвикаха пожари, а няколко души бяха ранени.

НАТО свали дрон над Румъния

Последната вълна от атаки засегна и територията на НАТО.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че испански изтребител F-18, участващ в мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство, е свалил дрон, навлязъл в Румъния откъм Молдова.

Букурещ не посочи официално чий е безпилотният апарат, но говорител на НАТО заяви, че по предварителни данни той вероятно е руски. Отломките са паднали в ненаселен район. Това е четвъртият подобен инцидент в румънското въздушно пространство през 2026 г.

Новата размяна на удари показва промяната в характера на войната: Москва продължава да атакува ключовата украинска индустрия, докато Киев все по-системно се опитва да нанесе икономически щети далеч навътре в Русия – чрез удари срещу рафинерии, логистика, предприятия и инфраструктура, свързани според украинската страна с финансирането и снабдяването на руските военни операции.