Кортни Лав разкри, че е била на косъм от смъртта: Не ми даваха шанс за живот (ВИДЕО)

Американската рок певица Кортни Лав разкри, че е преминала през тежък здравословен период, при който лекарите са я предупредили, че може да не оцелее. В ново видео в Instagram 62-годишната фронтдама на Hole разказа, че проблемите са започнали през 2019 г., след като заминала за Великобритания.

По думите на Кортни Лав тогава организмът ѝ „просто се сринал“. Тя прекарвала много време в болници, отслабнала до около 45 килограма и загубила косата си.

„Почти умрях. Загубих цялата си коса. Бях около 45 килограма и ми казаха, че ще умра, но аз не им повярвах“, разказа певицата.

Кортни Лав не уточни каква е била точната диагноза и какво лечение е получила. Тя обаче подчерта, че дълго време не е приемала сериозността на лекарските предупреждения.

Във видеото музикантката свърза тази реакция с характерното за нея недоверие към чуждите оценки още от детството. По думите ѝ през годините често е отказвала да приема, че нещо е такова само защото някой авторитет го твърди.

„Когато ми казаха, че ще умра, просто не им повярвах“, каза Кортни Лав.

Певицата заяви, че в крайна сметка „някак си“ се е възстановила и в момента се чувства добре. „Здрава съм, което е невероятно“, каза тя.

Кортни Лав обясни и защо досега не е говорила подробно за преживяното. „Не исках да обявявам публично, че съм болна. Сега съм добре“, заяви музикантката.

Разказът за здравословната криза беше свързан и с новината, че Кортни Лав подготвя нов албум. По думите ѝ голяма част от музиката е написана и записана именно в периода, когато е била тежко болна.

„Когато го правех, вярвах, че това ще бъде последният ми албум, затова направих албума, който винаги съм искала да направя“, написа тя към видеото.

Кортни Лав добави, че през по-голямата част от този период е била в болница, а когато не е била на лечение, почти цялото ѝ време е минавало в писане и записване на музика.

Певицата подчерта, че иска отново да излезе на сцена. „Искам да бъда на турне повече от всичко. Искам да пея“, заяви Кортни Лав.

Тя призова почитателите си за търпение, докато реши как да представи новия материал, и увери, че подготвя завръщането си към по-активен публичен живот.

„Ще се върна“, каза тя, като добави, че в момента нещата се развиват добре.

Новият проект ще бъде първият ѝ значим музикален материал от години. Последният албум, издаден под името Hole, е „Nobody’s Daughter“ от 2010 г.