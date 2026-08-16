Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП

Над 250 нарушения на данъчното законодателство са констатирани при повече от 1 200 проверки във Варненска област от началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от БТА.
Основен проблем при търговците остава неиздаването на касов бон, става ясно от данните на приходната агенция. Според експерта по комуникации в Централното управление на НАП Лора Георгиева, в част от проверените обекти е установено разминаване между наличните пари в касата и маркираните суми на фискалното устройство, както и липса на задължителни реквизити по бележките.
„Констатирани са и осем случая на липса на фискално устройство“, посочва Георгиева. Най-драстичните нарушения са открити в сезонни обекти и при търговци, разположили дейността си на различни летни фестивали.
Активните действия на данъчните служители ще продължат до края на месец август, когато ще бъдат оповестени обобщените резултати за сезона.
Като показателен пример за неспазване на осигурителното и данъчното законодателство от НАП посочват комплекс с водни съоръжения, бар и ресторант, намиращ се във Варненска област, извън крайбрежната ивица.
В края на юли данъчните инспектори са приложили метода „таен клиент“ за еднодневно наблюдение на обекта. Резултатите показват, че при над 200 посетители за деня, отчетеният оборот е едва около 400 евро. За сравнение, входната такса за дете е 10 евро, а за възрастен – 15 евро.
След първоначалните разкрития комплексът е поставен под седемдневно открито наблюдение. Присъствието на инспекторите е довело до скок на отчетените обороти – пет пъти по-високи постъпления от входни такси и двоен ръст за ресторанта. Дневните приходи са достигнали 3 000 евро от достъп до водните съоръжения и 5 000 евро от консумация в заведението.
Предстои експертите да анализират събраните данни и чрез метода за анализ на риска да определят последващите действия спрямо търговеца. От НАП не изключват възможността обектът да бъде затворен, след като приключи цялостното контролно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
19:45 16.08.2026
2 Герберските крадци
19:48 16.08.2026
3 БайГаньо бизнесмен
19:49 16.08.2026
4 Аре бегай ве Алибегов
19:50 16.08.2026
5 ЩО БЕЕЕ КЪВ Е ПРОБЛЕМА......
20:09 16.08.2026
6 Мара подробната....
Статия от Мара -подробната завършила у Факултето по ,,журналистика"..…
Така е изписано в CV-то и....
Това са фактите уви...
20:12 16.08.2026
7 Един бивш търговец
Коментиран от #8, #11
20:18 16.08.2026
8 Пишман бизнесмен
До коментар #7 от "Един бивш търговец":БайГаньо,ходи да работиш в Кремиковци,като не искаш да даваш заплати.
Коментиран от #10
20:27 16.08.2026
9 И Киев е Руски
20:30 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Киев е Руски
До коментар #7 от "Един бивш търговец":Още ли си жиФ бе крадец и биФш мъж
20:34 16.08.2026
12 Стара чанта
20:36 16.08.2026
13 Ядец
20:36 16.08.2026
14 Анонимен
20:38 16.08.2026
15 Мухахаха
20:43 16.08.2026
16 Мюмюн от съседното село
И никуй не ги пруверява а бългърти дету пруверявът турмозят и слагът глоби на сички други
20:58 16.08.2026
17 И НЕ ОТ ВЧЕРА
20:58 16.08.2026
18 Парпърляк
21:00 16.08.2026
19 Вън ГРАБЕЖА и китайците
Крадливите кметове и другите мошеници от партия ГРАБЕЖ, на ДЪРЖАВНА работа, всеки месец си взимат заплатата. Обаче, заради тях. българите от българските фирми- служители и собственици стоят ГЛАДНИ и без пари и без работа, защото тия мошеници ПУСКАТ богати араби и китайци да продават стоки без пари, да правят ДЪМПИНГ..
АКо някакви араби и китайци ИСКАТ да внасят стоки в България, тия трябва да ПЛАЩАТ данък ( мито) , колкото е цената на подобни стоки в България... Например, ако китаец иска да внася обувки, каквито в България струват 100 лева, тогава китаеца трябва да плати 100 лева данък ( мито) за всеки чифт обувки... За дрехи , по същия наин трябва да плащат данък при внос.. А после тия пари да отиват при БЪлгарските фирми, да се РАЗПРЕДЕЛЯТ според броя произведени стоки, подобни на тези които внасят китайците..
Ако в България НЕ се произвеждат подобни стоки, тогава китайците и арабите, ще трябва плащат само 20 % данък от цената, на която продават ще искат да продават стоката... Така ще плащат веднъж 20 % при вноса и после още 20 % след продажбата в България.
Китаец може да дойде в БЪлгария на ЕКСКУРЗИЯ, да си ИЗХАРЧИ парите за 1- 2 седмици , и после да БЯГА към Китай или Виетнам. А НЕ да КРАДЕ Бизнеса и работата на Българите... Да си ходи обратно в Китай да прави магазини и ресторанти !!
21:01 16.08.2026
20 Но не е новина
21:01 16.08.2026