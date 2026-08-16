Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП

Над 250 нарушения на данъчното законодателство са констатирани при повече от 1 200 проверки във Варненска област от началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от БТА.

Основен проблем при търговците остава неиздаването на касов бон, става ясно от данните на приходната агенция. Според експерта по комуникации в Централното управление на НАП Лора Георгиева, в част от проверените обекти е установено разминаване между наличните пари в касата и маркираните суми на фискалното устройство, както и липса на задължителни реквизити по бележките.

„Констатирани са и осем случая на липса на фискално устройство“, посочва Георгиева. Най-драстичните нарушения са открити в сезонни обекти и при търговци, разположили дейността си на различни летни фестивали.

Активните действия на данъчните служители ще продължат до края на месец август, когато ще бъдат оповестени обобщените резултати за сезона.

Като показателен пример за неспазване на осигурителното и данъчното законодателство от НАП посочват комплекс с водни съоръжения, бар и ресторант, намиращ се във Варненска област, извън крайбрежната ивица.

В края на юли данъчните инспектори са приложили метода „таен клиент“ за еднодневно наблюдение на обекта. Резултатите показват, че при над 200 посетители за деня, отчетеният оборот е едва около 400 евро. За сравнение, входната такса за дете е 10 евро, а за възрастен – 15 евро.

След първоначалните разкрития комплексът е поставен под седемдневно открито наблюдение. Присъствието на инспекторите е довело до скок на отчетените обороти – пет пъти по-високи постъпления от входни такси и двоен ръст за ресторанта. Дневните приходи са достигнали 3 000 евро от достъп до водните съоръжения и 5 000 евро от консумация в заведението.

Предстои експертите да анализират събраните данни и чрез метода за анализ на риска да определят последващите действия спрямо търговеца. От НАП не изключват възможността обектът да бъде затворен, след като приключи цялостното контролно производство.