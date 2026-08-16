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Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП

Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП

16 Август, 2026 19:41 1 195 20

  • нап-
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  • варна-
  • заведение-
  • касов бон

Основен проблем при търговците остава неиздаването на касов бон

Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 250 нарушения на данъчното законодателство са констатирани при повече от 1 200 проверки във Варненска област от началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от БТА.

Основен проблем при търговците остава неиздаването на касов бон, става ясно от данните на приходната агенция. Според експерта по комуникации в Централното управление на НАП Лора Георгиева, в част от проверените обекти е установено разминаване между наличните пари в касата и маркираните суми на фискалното устройство, както и липса на задължителни реквизити по бележките.

„Констатирани са и осем случая на липса на фискално устройство“, посочва Георгиева. Най-драстичните нарушения са открити в сезонни обекти и при търговци, разположили дейността си на различни летни фестивали.

Активните действия на данъчните служители ще продължат до края на месец август, когато ще бъдат оповестени обобщените резултати за сезона.

Като показателен пример за неспазване на осигурителното и данъчното законодателство от НАП посочват комплекс с водни съоръжения, бар и ресторант, намиращ се във Варненска област, извън крайбрежната ивица.

В края на юли данъчните инспектори са приложили метода „таен клиент“ за еднодневно наблюдение на обекта. Резултатите показват, че при над 200 посетители за деня, отчетеният оборот е едва около 400 евро. За сравнение, входната такса за дете е 10 евро, а за възрастен – 15 евро.

След първоначалните разкрития комплексът е поставен под седемдневно открито наблюдение. Присъствието на инспекторите е довело до скок на отчетените обороти – пет пъти по-високи постъпления от входни такси и двоен ръст за ресторанта. Дневните приходи са достигнали 3 000 евро от достъп до водните съоръжения и 5 000 евро от консумация в заведението.

Предстои експертите да анализират събраните данни и чрез метода за анализ на риска да определят последващите действия спрямо търговеца. От НАП не изключват възможността обектът да бъде затворен, след като приключи цялостното контролно производство.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 2 Отговор
    Две клизми онлайн на живо и 100 000 евра глоба! И повече нема на прави така! А на бас!

    19:45 16.08.2026

  • 2 Герберските крадци

    18 3 Отговор
    разградиха държавността. С изключение на големите търговци, никъде другаде не се издават касови бележки. А каква мафия са дребните работодатели, които дават официално минимална заплата на работещите и под масата още толкова в брой. Хванат ли се далавераджиите за гушата, пари в бюджета ще има за всичко.

    19:48 16.08.2026

  • 3 БайГаньо бизнесмен

    15 0 Отговор
    Те на всички ще излязат истинските обороти,ама институциите спят

    19:49 16.08.2026

  • 4 Аре бегай ве Алибегов

    22 0 Отговор
    Да се назначи по един нападжия до всеки алибеговец и ще оправим външния дълг за един сезон!

    19:50 16.08.2026

  • 5 ЩО БЕЕЕ КЪВ Е ПРОБЛЕМА......

    7 7 Отговор
    ТО И ЗАПЛАТИТЕ НАМАЛЯХА ДВОЙНО И ТРОЙНО ИЗВЕДНЪЖ КАТО ДОЙДЕ ЕРВРОТО. АМА КОЙ ДА САЗАНИМАВА С ТИЯ ПОДРОБНОСТИ ДАЙ ДА ДЕБНЕМ НАРОДЕЦА И ДА ГО ДЪРЖИМ В СТРАХ ЧРЕЗ НАП- ЛАП КАТ- ШАТ......ОТ ХРАСТИТЕ....

    20:09 16.08.2026

  • 6 Мара подробната....

    1 3 Отговор
    ХА ХА ХА...ХА ХА ХА...
    Статия от Мара -подробната завършила у Факултето по ,,журналистика"..…
    Така е изписано в CV-то и....
    Това са фактите уви...

    20:12 16.08.2026

  • 7 Един бивш търговец

    10 9 Отговор
    Всички работници глупаво си мислят, че дребните търговци и кръчмари са изедници и крадци, които правят големи печалби, но не искат да плащат данъци и осигуровки! Скъпи неразбирачи, НЕ е така! Ако дребен бизнес плати всички вменени му разходи, към настоящия момент, той моментално ще фалира! Вижте, че почти навсякъде в тези дребни бизнеси вече почти никъде не се използва наемен труд - гърби цялото семейство, със старците и децата и пак трудно оцеляват! Точно едрите бизнеси избягват плащания - чрез сметоводни трилове, свързани и офшорни фирми и т. н. Ревете срещу големите, те ви изяждат хляба!

    Коментиран от #8, #11

    20:18 16.08.2026

  • 8 Пишман бизнесмен

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един бивш търговец":

    БайГаньо,ходи да работиш в Кремиковци,като не искаш да даваш заплати.

    Коментиран от #10

    20:27 16.08.2026

  • 9 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    НАП: и нашият ПО нарастна

    20:30 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един бивш търговец":

    Още ли си жиФ бе крадец и биФш мъж

    20:34 16.08.2026

  • 12 Стара чанта

    2 1 Отговор
    А сега КАКВИ последствия ще има за това ? НИКАКВИ! ! Ще намерят някой, който срещу ,,дребна" подкрепа, ще замаже работата, както винаги става в блатото Бг.!

    20:36 16.08.2026

  • 13 Ядец

    2 0 Отговор
    Явно носят късмет

    20:36 16.08.2026

  • 14 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ако се правият и реални проверки на фирмите , ще внасят много повече данъци, а не да ги укриват.

    20:38 16.08.2026

  • 15 Мухахаха

    0 0 Отговор
    Продавам тениски с надпис НАП

    20:43 16.08.2026

  • 16 Мюмюн от съседното село

    1 0 Отговор
    У нашту маале сичкото сигани дет праят алъш вериш сус търгувия ни плащът никви данъси
    И никуй не ги пруверява а бългърти дету пруверявът турмозят и слагът глоби на сички други

    20:58 16.08.2026

  • 17 И НЕ ОТ ВЧЕРА

    0 0 Отговор
    У ВСЕКА КРЪЧМА И НЕ САМО ПО МОРЕТО НИ МАМЯТ ,КРАДАТ А ДА НЕ ГОВОРИМ С КАКВО НИ ХРАНЯТ

    20:58 16.08.2026

  • 18 Парпърляк

    0 0 Отговор
    Това при гербиджиите беше невъзможно да се случи!

    21:00 16.08.2026

  • 19 Вън ГРАБЕЖА и китайците

    0 0 Отговор
    Вън партия ГРАБЕЖ на Банкя-лийския Бандит Б Б, заедно с всякакви крадци, цигани, турци, евреи и китайци !!
    Крадливите кметове и другите мошеници от партия ГРАБЕЖ, на ДЪРЖАВНА работа, всеки месец си взимат заплатата. Обаче, заради тях. българите от българските фирми- служители и собственици стоят ГЛАДНИ и без пари и без работа, защото тия мошеници ПУСКАТ богати араби и китайци да продават стоки без пари, да правят ДЪМПИНГ..
    АКо някакви араби и китайци ИСКАТ да внасят стоки в България, тия трябва да ПЛАЩАТ данък ( мито) , колкото е цената на подобни стоки в България... Например, ако китаец иска да внася обувки, каквито в България струват 100 лева, тогава китаеца трябва да плати 100 лева данък ( мито) за всеки чифт обувки... За дрехи , по същия наин трябва да плащат данък при внос.. А после тия пари да отиват при БЪлгарските фирми, да се РАЗПРЕДЕЛЯТ според броя произведени стоки, подобни на тези които внасят китайците..

    Ако в България НЕ се произвеждат подобни стоки, тогава китайците и арабите, ще трябва плащат само 20 % данък от цената, на която продават ще искат да продават стоката... Така ще плащат веднъж 20 % при вноса и после още 20 % след продажбата в България.
    Китаец може да дойде в БЪлгария на ЕКСКУРЗИЯ, да си ИЗХАРЧИ парите за 1- 2 седмици , и после да БЯГА към Китай или Виетнам. А НЕ да КРАДЕ Бизнеса и работата на Българите... Да си ходи обратно в Китай да прави магазини и ресторанти !!

    21:01 16.08.2026

  • 20 Но не е новина

    1 0 Отговор
    То и след управлението на ГЕРБ държавния дълг нарастна 5 пъти.

    21:01 16.08.2026

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