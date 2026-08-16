Потвърдиха смъртта на Роберт Шагеев след взрива в Севастопол

Появи се първото официално потвърждение за смъртта на капитан първи ранг Роберт Шагеев, който загина при показен взрив в окупирания Севастопол на 13 август 2026 г.
Информацията беше окончателно доказана днес, 16 август, след разследване на независими журналисти и данни от официалните руски държавни регистри.
Как беше потвърдена ликвидацията?
Разследващият проект „Книга на палачите“, съвместно с журналисти от медията The Insider, откриха неоспоримо доказателство в базата данни на руската Федерална данъчна служба. Личният ИНН (данъчен номер) на Шагеев е бил официално вписан в регистъра на недействителните номера на физически лица с дата на прекратяване 13 август 2026 г. – деня на покушението. Това слага край на спекулациите на руските власти, които до момента признаваха единствено за смъртта на „неназован военнослужещ от Министерството на отбраната“.
Подробности за атаката на 13 август
Инцидентът се случи сутринта на 13 август на Столетовския проспект в жилищен район на Севастопол. Мощно взривно устройство, скрито в крайпътно кошче за боклук, е детонирало точно в момента, в който 49-годишният Шагеев е преминавал по близките стълби. Офицерът е починал на място от тежките си наранявания.
Руските правоохранителни органи вече арестуваха за срок от два месеца 32-годишната руска гражданка Маргарита Реут, родом от Ярославъл. Според следствието тя е действала по поръчка на украинските специални служби срещу обещание за възнаграждение в криптовалута. По информация на близки до силоваците канали, Реут е признала вината си и е заявила, че не изпитва никакво разкаяние за действията си.
Кой е Роберт Шагеев и защо беше мишена?
Роберт Шагеев е сочен за един от най-високороставените преминали на руска страна военни след анексирането на Крим през 2014 г.. По това време той е командир на единствената украинска подводница „Запорожие“. Вместо да изпълни заповедите за пребазиране в Одеса, Шагеев предава плавателния съд на руския флот без бой и полага клетва пред Москва.
Впоследствие изгражда кариера в руската армия като заместник-командир на 4-та отделна бригада подводници на Черноморския флот. В Украйна срещу него има повдигнати задочни обвинения за държавна измена и дезертьорство. Украинското разузнаване твърди, че неговото подразделение е пряко отговорно за изстрелването на крилати ракети „Калибр“ от подводници срещу мирни украински градове и критична инфраструктура.
Официален Киев запазва традиционното си мълчание и не поема директна отговорност за ликвидацията. Въпреки това, украинският президент Володимир Зеленски индиректно коментира зачестилите инциденти в Крим, като подчерта в свое изявление, че „отговорността на колаборационистите е напълно неизбежна“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Украинският режим
Коментиран от #6, #7, #9, #51
18:22 16.08.2026
2 Оцет Паниций
18:23 16.08.2026
3 ПРЕДАТЕЛИТЕ
18:23 16.08.2026
4 Къде е козлодуйския?
Коментиран от #11, #14
18:24 16.08.2026
5 Вълк
18:24 16.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
18:25 16.08.2026
9 кахърен русофил
До коментар #1 от "Украинският режим":Щом няма невинни жертви, не е тероризъм.
Коментиран от #15, #20, #29, #33
18:26 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нема го
До коментар #4 от "Къде е козлодуйския?":Скача на плитчините , иска се Одави ..😀
Коментиран от #17
18:26 16.08.2026
12 От действията глу-пи
До коментар #6 от "Глюпости":От действията се вижда за пореден път, че украинският режим е доказано терористичен,. Знайш ли ко е действия?
18:27 16.08.2026
13 Летописец
.
От близо 17 000 до 18 000 украински военнослужещи общо в Крим, едва около 3 500 – 4 000 души избраха да се върнат в Украйна.Преминаване на висши командири: Най-значимият случай на дезертьорство беше на контраадмирал Денис Березовски. Той беше назначен за главнокомандващ на украинските ВМС на 1 март 2014 г. и още на следващия ден (2 март) се закле във вярност на Крим и Русия, като по-късно стана заместник-командващ на руския Черноморски флот.
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Поемане на бази и техника: До края на март 2014 г. руските сили и местните проруски отряди установиха контрол над общо 72 украински военни подразделения и обекти, включително военни кораби и противовъздушни бази. Повечето от тях се предадоха без бой поради липса на ясни заповеди от Киев и пълна комуникационна блокада от руска страна.
18:28 16.08.2026
14 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #4 от "Къде е козлодуйския?":Е КАКВО ДА ОПЛАКВА НАШИЯ
ТА ОТ ТОЗ САМО ПЕТО ЛЪЧКАТА
Е ОСТАНАЛА КАТО КАПАЧКА ОТ ПИВО😬
18:28 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мислят
До коментар #11 от "Нема го":Всеки човек с достойнство мисли и се отвращава от терористичният и фашистки режим в Украйна!
Коментиран от #26
18:29 16.08.2026
18 Културен
До коментар #15 от "Къде ви намиораът":Що си пиян толкоз рано?
Коментиран от #25, #30, #54
18:30 16.08.2026
19 гост
Коментиран от #45
18:31 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тунгус
До коментар #7 от "Националист":Скоро си тук и ще ти се радваме в Сибир
Коментиран от #41
18:31 16.08.2026
22 Книга на палачите
18:32 16.08.2026
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ СВО НЕ Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА МЕЖДУ
АНТИФАШИСТИ И ФАШИСТИ
.....
ЗАТОВА УКРАИНСКИТЕ " БИЗНЕСМЕНИ" ЪРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНИМ
18:32 16.08.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #27
18:32 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 кахърен русофил
До коментар #17 от "Мислят":Утешително е, че засега разпространението на фашизма е ограничено само в една и три-четвърти украински области, а не в цяла Украйна.
Коментиран от #28
18:33 16.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ама не е утешително
До коментар #26 от "кахърен русофил":че фашизма се възроди на запад и направи гнездо в Киев. А още по малко, че Европа удари дъното да е спонсор на тероризма!
Коментиран от #31, #36
18:35 16.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Андропов
До коментар #29 от "Къде ви намират":в руското посолство
Коментиран от #35, #53
18:38 16.08.2026
33 Къде ви намират
До коментар #9 от "кахърен русофил":толкова по-лирани да тролите и показвате трагедията на един глу-пак и фашизма и тероризма в Украйна.
18:39 16.08.2026
34 Братовчеда
Коментиран от #47
18:40 16.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 кахърен русофил
До коментар #28 от "Ама не е утешително":В Киев в момента няма останал нито един фашист. 2023г. имаха намерение да правят фашистки военен парад из централните улици на града, но храбрите путлерови воини се изпариха по пътя, а на парада дефилираха само кухите им обгорели руски тенекии.
Коментиран от #38
18:41 16.08.2026
37 Т Живков
18:41 16.08.2026
38 Не е
До коментар #36 от "кахърен русофил":Само терористичната групичка на зеленски и компания!
18:42 16.08.2026
39 За предателите
18:46 16.08.2026
40 Тити на Кака
Украинци, сър!
Коментиран от #42
18:49 16.08.2026
41 Копейка
До коментар #21 от "Тунгус":Как е в Сибир? Дадоха ли ти каска, стар АК и китайски чувал за Груз 200?
18:50 16.08.2026
42 изнадаа та
До коментар #40 от "Тити на Кака":от задзе 🤡
18:52 16.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 дрът педроханец от бкп
До коментар #43 от "Не всеки":наборите ли ше мерим?
18:55 16.08.2026
45 Хмм
До коментар #19 от "гост":какъв предател, той е руснак, служил в Украйна като съветска територия, след майдана през 2014 година преминава официално на руска страна
Коментиран от #50
18:55 16.08.2026
46 Българин
18:56 16.08.2026
47 Да бе , да ! ;)
До коментар #34 от "Братовчеда":Дезертьор към кого ?
Автономна република Крим : Официалното му име беше Автономна република Крим (а не окръг).
Собствена конституция: Имаше свой Кримски парламент и правителство, но те бяха подчинени на законите в Киев.
Коментиран от #49
18:56 16.08.2026
48 ПРЕДАТЕЛИТЕ СЕ ИЗБИВАТ
ИДВА И ВАШИЯ ЧАС
18:59 16.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Такам
До коментар #45 от "Хмм":Предател е, когато си се заклел във вярност пред А, но служиш на Б.
Коментиран от #55
19:02 16.08.2026
51 Пояснител
До коментар #1 от "Украинският режим":Терористичен е московския режим, защото взривява български складове с оръжие и трови български граждани.
Когато ГУР трепат руснаци - това е СВО.
Коментиран от #52
19:04 16.08.2026
52 Ами намали пропагандата за глупаци
До коментар #51 от "Пояснител":и ще си решиш проблема, а и на нас ще спестиш бозата. 😄
19:12 16.08.2026
53 А защо не чете книжки
До коментар #32 от "Андропов":та да не стигнеш да те ползват за евтин глупак по форумите и да показваш колко е отчаян фашизма залял запада.
19:13 16.08.2026
54 За жалост не си
До коментар #18 от "Културен":Пияният ще изтрезнее, а тролещият е глупак за цял живот. Ти си знайш пааациуле. Нали? 😄
19:15 16.08.2026
55 Хмм
До коментар #50 от "Такам":ясно, вие с лекота бихте тръгнали да убивате българи, бравос!
19:16 16.08.2026