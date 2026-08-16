Появи се първото официално потвърждение за смъртта на капитан първи ранг Роберт Шагеев, който загина при показен взрив в окупирания Севастопол на 13 август 2026 г.

Информацията беше окончателно доказана днес, 16 август, след разследване на независими журналисти и данни от официалните руски държавни регистри.

Как беше потвърдена ликвидацията?

Разследващият проект „Книга на палачите“, съвместно с журналисти от медията The Insider, откриха неоспоримо доказателство в базата данни на руската Федерална данъчна служба. Личният ИНН (данъчен номер) на Шагеев е бил официално вписан в регистъра на недействителните номера на физически лица с дата на прекратяване 13 август 2026 г. – деня на покушението. Това слага край на спекулациите на руските власти, които до момента признаваха единствено за смъртта на „неназован военнослужещ от Министерството на отбраната“.

Подробности за атаката на 13 август

Инцидентът се случи сутринта на 13 август на Столетовския проспект в жилищен район на Севастопол. Мощно взривно устройство, скрито в крайпътно кошче за боклук, е детонирало точно в момента, в който 49-годишният Шагеев е преминавал по близките стълби. Офицерът е починал на място от тежките си наранявания.

Руските правоохранителни органи вече арестуваха за срок от два месеца 32-годишната руска гражданка Маргарита Реут, родом от Ярославъл. Според следствието тя е действала по поръчка на украинските специални служби срещу обещание за възнаграждение в криптовалута. По информация на близки до силоваците канали, Реут е признала вината си и е заявила, че не изпитва никакво разкаяние за действията си.

Кой е Роберт Шагеев и защо беше мишена?

Роберт Шагеев е сочен за един от най-високороставените преминали на руска страна военни след анексирането на Крим през 2014 г.. По това време той е командир на единствената украинска подводница „Запорожие“. Вместо да изпълни заповедите за пребазиране в Одеса, Шагеев предава плавателния съд на руския флот без бой и полага клетва пред Москва.

Впоследствие изгражда кариера в руската армия като заместник-командир на 4-та отделна бригада подводници на Черноморския флот. В Украйна срещу него има повдигнати задочни обвинения за държавна измена и дезертьорство. Украинското разузнаване твърди, че неговото подразделение е пряко отговорно за изстрелването на крилати ракети „Калибр“ от подводници срещу мирни украински градове и критична инфраструктура.

Официален Киев запазва традиционното си мълчание и не поема директна отговорност за ликвидацията. Въпреки това, украинският президент Володимир Зеленски индиректно коментира зачестилите инциденти в Крим, като подчерта в свое изявление, че „отговорността на колаборационистите е напълно неизбежна“.