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Потвърдиха смъртта на Роберт Шагеев след взрива в Севастопол
  Тема: Украйна

Потвърдиха смъртта на Роберт Шагеев след взрива в Севастопол

16 Август, 2026 18:15, обновена 16 Август, 2026 18:20 2 783 55

  • роберт шагеев-
  • севастопол-
  • загинал-
  • украйна-
  • русия

Официални данни от руските регистри разкриха съдбата на бившия командир на украинската подводница „Запорожие“, който премина на страната на Русия през 2014 г.

Потвърдиха смъртта на Роберт Шагеев след взрива в Севастопол - 1
Снимка:Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Появи се първото официално потвърждение за смъртта на капитан първи ранг Роберт Шагеев, който загина при показен взрив в окупирания Севастопол на 13 август 2026 г.

Информацията беше окончателно доказана днес, 16 август, след разследване на независими журналисти и данни от официалните руски държавни регистри.

Как беше потвърдена ликвидацията?

Разследващият проект „Книга на палачите“, съвместно с журналисти от медията The Insider, откриха неоспоримо доказателство в базата данни на руската Федерална данъчна служба. Личният ИНН (данъчен номер) на Шагеев е бил официално вписан в регистъра на недействителните номера на физически лица с дата на прекратяване 13 август 2026 г. – деня на покушението. Това слага край на спекулациите на руските власти, които до момента признаваха единствено за смъртта на „неназован военнослужещ от Министерството на отбраната“.

Подробности за атаката на 13 август

Инцидентът се случи сутринта на 13 август на Столетовския проспект в жилищен район на Севастопол. Мощно взривно устройство, скрито в крайпътно кошче за боклук, е детонирало точно в момента, в който 49-годишният Шагеев е преминавал по близките стълби. Офицерът е починал на място от тежките си наранявания.

Руските правоохранителни органи вече арестуваха за срок от два месеца 32-годишната руска гражданка Маргарита Реут, родом от Ярославъл. Според следствието тя е действала по поръчка на украинските специални служби срещу обещание за възнаграждение в криптовалута. По информация на близки до силоваците канали, Реут е признала вината си и е заявила, че не изпитва никакво разкаяние за действията си.

Кой е Роберт Шагеев и защо беше мишена?

Роберт Шагеев е сочен за един от най-високороставените преминали на руска страна военни след анексирането на Крим през 2014 г.. По това време той е командир на единствената украинска подводница „Запорожие“. Вместо да изпълни заповедите за пребазиране в Одеса, Шагеев предава плавателния съд на руския флот без бой и полага клетва пред Москва.

Впоследствие изгражда кариера в руската армия като заместник-командир на 4-та отделна бригада подводници на Черноморския флот. В Украйна срещу него има повдигнати задочни обвинения за държавна измена и дезертьорство. Украинското разузнаване твърди, че неговото подразделение е пряко отговорно за изстрелването на крилати ракети „Калибр“ от подводници срещу мирни украински градове и критична инфраструктура.

Официален Киев запазва традиционното си мълчание и не поема директна отговорност за ликвидацията. Въпреки това, украинският президент Володимир Зеленски индиректно коментира зачестилите инциденти в Крим, като подчерта в свое изявление, че „отговорността на колаборационистите е напълно неизбежна“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украинският режим

    58 46 Отговор
    е доказано терористичен!

    Коментиран от #6, #7, #9, #51

    18:22 16.08.2026

  • 2 Оцет Паниций

    25 5 Отговор
    Амин !

    18:23 16.08.2026

  • 3 ПРЕДАТЕЛИТЕ

    37 33 Отговор
    МРАТ КАТО МУХИ.

    18:23 16.08.2026

  • 4 Къде е козлодуйския?

    19 7 Отговор
    Да оплаче човека.

    Коментиран от #11, #14

    18:24 16.08.2026

  • 5 Вълк

    27 18 Отговор
    Много го чакаха

    18:24 16.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    24 21 Отговор
    Неговото мами предателско!

    18:25 16.08.2026

  • 9 кахърен русофил

    22 19 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    Щом няма невинни жертви, не е тероризъм.

    Коментиран от #15, #20, #29, #33

    18:26 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нема го

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е козлодуйския?":

    Скача на плитчините , иска се Одави ..😀

    Коментиран от #17

    18:26 16.08.2026

  • 12 От действията глу-пи

    26 23 Отговор

    До коментар #6 от "Глюпости":

    От действията се вижда за пореден път, че украинският режим е доказано терористичен,. Знайш ли ко е действия?

    18:27 16.08.2026

  • 13 Летописец

    20 10 Отговор
    Официални украински ! данни: След референдума в Крим и преминаването му към РФ , според изявления на Министерството на отбраната на Украйна и тогавашния командващ Военноморските сили Игор Воронченко, около 75% от личния състав на украинските ВМС в Крим са преминали на руска страна или са останали на полуострова. / /
    .
    От близо 17 000 до 18 000 украински военнослужещи общо в Крим, едва около 3 500 – 4 000 души избраха да се върнат в Украйна.Преминаване на висши командири: Най-значимият случай на дезертьорство беше на контраадмирал Денис Березовски. Той беше назначен за главнокомандващ на украинските ВМС на 1 март 2014 г. и още на следващия ден (2 март) се закле във вярност на Крим и Русия, като по-късно стана заместник-командващ на руския Черноморски флот.
    / /
    Поемане на бази и техника: До края на март 2014 г. руските сили и местните проруски отряди установиха контрол над общо 72 украински военни подразделения и обекти, включително военни кораби и противовъздушни бази. Повечето от тях се предадоха без бой поради липса на ясни заповеди от Киев и пълна комуникационна блокада от руска страна.

    18:28 16.08.2026

  • 14 НИЩО МУ НЯМА

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Къде е козлодуйския?":

    Е КАКВО ДА ОПЛАКВА НАШИЯ
    ТА ОТ ТОЗ САМО ПЕТО ЛЪЧКАТА
    Е ОСТАНАЛА КАТО КАПАЧКА ОТ ПИВО😬

    18:28 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мислят

    24 25 Отговор

    До коментар #11 от "Нема го":

    Всеки човек с достойнство мисли и се отвращава от терористичният и фашистки режим в Украйна!

    Коментиран от #26

    18:29 16.08.2026

  • 18 Културен

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Къде ви намиораът":

    Що си пиян толкоз рано?

    Коментиран от #25, #30, #54

    18:30 16.08.2026

  • 19 гост

    18 9 Отговор
    Такава е съдбата на предателите,независимо кои са.

    Коментиран от #45

    18:31 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тунгус

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Националист":

    Скоро си тук и ще ти се радваме в Сибир

    Коментиран от #41

    18:31 16.08.2026

  • 22 Книга на палачите

    8 9 Отговор
    И защо не публикувате жертвите и палачите? А имената на невинните жертви, покрай атентатите? А съдебните присъди? Книга на тероризма!

    18:32 16.08.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 14 Отговор
    И СЕТНЕ ПИШЕТЕ
    ЧЕ СВО НЕ Е ГРАЖДАНСКА ВОЙНА МЕЖДУ
    АНТИФАШИСТИ И ФАШИСТИ
    .....
    ЗАТОВА УКРАИНСКИТЕ " БИЗНЕСМЕНИ" ЪРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНИМ

    18:32 16.08.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    20 9 Отговор
    А, НЕОФАШИСТКИЯ РЕЖИМ НА ...................., УБИЕЦА ПУТЛЕР, КАКЪВ Е ? ? ? .......................

    Коментиран от #27

    18:32 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 кахърен русофил

    11 12 Отговор

    До коментар #17 от "Мислят":

    Утешително е, че засега разпространението на фашизма е ограничено само в една и три-четвърти украински области, а не в цяла Украйна.

    Коментиран от #28

    18:33 16.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ама не е утешително

    11 17 Отговор

    До коментар #26 от "кахърен русофил":

    че фашизма се възроди на запад и направи гнездо в Киев. А още по малко, че Европа удари дъното да е спонсор на тероризма!

    Коментиран от #31, #36

    18:35 16.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Андропов

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Къде ви намират":

    в руското посолство

    Коментиран от #35, #53

    18:38 16.08.2026

  • 33 Къде ви намират

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "кахърен русофил":

    толкова по-лирани да тролите и показвате трагедията на един глу-пак и фашизма и тероризма в Украйна.

    18:39 16.08.2026

  • 34 Братовчеда

    14 5 Отговор
    Всеки който носи пагони знае какво е наказанието при държавна измяна и дезертьорство. Путинистите да не се правят на ощипани, защото Русия постъпва със своите дезертьори по същият начин. Към Роберт Шагеев поне има официално повдигнати обвинения, а в Русия по едно време неудобните масово ,,скачаха" от балконите на високи сгради или ги блъскаха случайни мепесета.

    Коментиран от #47

    18:40 16.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 кахърен русофил

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ама не е утешително":

    В Киев в момента няма останал нито един фашист. 2023г. имаха намерение да правят фашистки военен парад из централните улици на града, но храбрите путлерови воини се изпариха по пътя, а на парада дефилираха само кухите им обгорели руски тенекии.

    Коментиран от #38

    18:41 16.08.2026

  • 37 Т Живков

    9 3 Отговор
    Само така!

    18:41 16.08.2026

  • 38 Не е

    4 12 Отговор

    До коментар #36 от "кахърен русофил":

    Само терористичната групичка на зеленски и компания!

    18:42 16.08.2026

  • 39 За предателите

    10 3 Отговор
    Собачая смерть.

    18:46 16.08.2026

  • 40 Тити на Кака

    3 9 Отговор
    Винаги подло, винаги в гръб!
    Украинци, сър!

    Коментиран от #42

    18:49 16.08.2026

  • 41 Копейка

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тунгус":

    Как е в Сибир? Дадоха ли ти каска, стар АК и китайски чувал за Груз 200?

    18:50 16.08.2026

  • 42 изнадаа та

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тити на Кака":

    от задзе 🤡

    18:52 16.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 дрът педроханец от бкп

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Не всеки":

    наборите ли ше мерим?

    18:55 16.08.2026

  • 45 Хмм

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    какъв предател, той е руснак, служил в Украйна като съветска територия, след майдана през 2014 година преминава официално на руска страна

    Коментиран от #50

    18:55 16.08.2026

  • 46 Българин

    6 1 Отговор
    Дано се оправи човека

    18:56 16.08.2026

  • 47 Да бе , да ! ;)

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Братовчеда":

    Дезертьор към кого ?

    Автономна република Крим : Официалното му име беше Автономна република Крим (а не окръг).

    Собствена конституция: Имаше свой Кримски парламент и правителство, но те бяха подчинени на законите в Киев.

    Коментиран от #49

    18:56 16.08.2026

  • 48 ПРЕДАТЕЛИТЕ СЕ ИЗБИВАТ

    7 0 Отговор
    МИСЛЕТЕ МУ БГ ПРЕДАТЕЛИ

    ИДВА И ВАШИЯ ЧАС

    18:59 16.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Такам

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хмм":

    Предател е, когато си се заклел във вярност пред А, но служиш на Б.

    Коментиран от #55

    19:02 16.08.2026

  • 51 Пояснител

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Украинският режим":

    Терористичен е московския режим, защото взривява български складове с оръжие и трови български граждани.

    Когато ГУР трепат руснаци - това е СВО.

    Коментиран от #52

    19:04 16.08.2026

  • 52 Ами намали пропагандата за глупаци

    0 2 Отговор

    До коментар #51 от "Пояснител":

    и ще си решиш проблема, а и на нас ще спестиш бозата. 😄

    19:12 16.08.2026

  • 53 А защо не чете книжки

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Андропов":

    та да не стигнеш да те ползват за евтин глупак по форумите и да показваш колко е отчаян фашизма залял запада.

    19:13 16.08.2026

  • 54 За жалост не си

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Културен":

    Пияният ще изтрезнее, а тролещият е глупак за цял живот. Ти си знайш пааациуле. Нали? 😄

    19:15 16.08.2026

  • 55 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Такам":

    ясно, вие с лекота бихте тръгнали да убивате българи, бравос!

    19:16 16.08.2026

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