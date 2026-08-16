Украйна вече нанася удари в Русия с британски дронове

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали да използват безпилотни летателни апарати (БПЛА) британско производство за нанасяне на удари дълбоко в руската територия.
Информацията беше разкрита в ексклузивен доклад на авторитетното издание The Sunday Times, което се позовава на високопоставени източници от украинската армия.
Кои цели бяха поразени от новите БПЛА?
Според източниците на медиите, британските дронове се използват активно през последните шест месеца като част от мащабната кампания на Киев за унищожаване на икономическата инфраструктура на Русия. Сред основните поразени цели са:
- Нефтопреработвателни заводи (НПЗ) в градовете Волгоград и Ярославъл, както и обекти в близост до Москва.
- Военни логистични центрове и транспортни мрежи, жизненоважни за снабдяването на руската армия.
Тактиката на ВСУ залага на едновременното изстрелване на десетки евтини апарати, които буквално претоварват руската противовъздушна отбрана (ПВО).
Какви модели оръжия използва Украйна?
В разсекретените данни се споменават продукти на поне две британски компании. Единият от идентифицираните модели е реактивният дрон от въглеродни влакна Nyan, разработен от компанията Callen-Lenz (дъщерно дружество на гиганта BAE Systems). Този апарат се изстрелва чрез пневматичен катапулт, развива скорост над 220 км/ч и вече е тестван от Кралския флот на Великобритания. Името на втората компания производител се пази в строга тайна от съображения за сигурност, но се знае, че нейните дронове имат обсег от близо 1000 километра.
Освен тях, в по-ранни операции е използван и тежкият транспортен дрон Malloy Aeronautics T-150, с който украинците успешно разрушиха мост над река Конка в окупираната част на Херсонска област.
По-евтина алтернатива на ракетите Storm Shadow
Военните експерти отбелязват, че доставката на тези далекобойни дронове променя баланса на силите. Досега Великобритания снабдяваше Киев с крилати ракети Storm Shadow, но техният запас е ограничен, а цената на една бройка надхвърля 750 000 паунда. За разлика от тях, един британски ударен дрон струва между 50 000 и 100 000 лири, което позволява масовото им производство и натрупване на складови наличности за огромни въздушни вълни.
Реакцията на Москва и Лондон
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече предупреди, че използването на западни компоненти за удари по руска територия пресича „червените линии“. Източници от сферата на отбраната в Лондон споделят, че се очаква рязко засилване на руските хибридни атаки, шпионаж и киберофанзиви срещу критична инфраструктура в Обединеното кралство като ответна мярка.
Въпреки заплахите, Министерството на отбраната в Лондон остава непоколебимо в подкрепата си, като по-рано тази година пое ангажимент да достави на Украйна над 150 000 дрона, включително усъвършенстваните системи Stone Cloak за заглушаване на руската ПВО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #11, #41
18:30 16.08.2026
2 ДА НЕ ИЗРЕВЪТ
18:30 16.08.2026
3 Русия
Коментиран от #27, #37
18:32 16.08.2026
4 Някой
18:33 16.08.2026
5 чичо Кольо
Коментиран от #47, #70
18:33 16.08.2026
6 Брежнев
Коментиран от #21
18:35 16.08.2026
7 Костадинов
18:35 16.08.2026
8 Скоро ще има англосаксонски рев!
Коментиран от #10, #53, #66
18:35 16.08.2026
9 Аре у лево!
Коментиран от #59, #76
18:37 16.08.2026
10 Соломон
До коментар #8 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":Скоро ня някой ще му трябват пак замразени пилешки бутчета.Но няма да има кой да му ги подари за да ги продаде на хората си
Коментиран от #15
18:37 16.08.2026
11 Мишел
До коментар #1 от "Пич":80% от убитите руски окупатори са с дронове.Пак не позна.
Коментиран от #14
18:38 16.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ц ц ц ц
До коментар #11 от "Мишел":На глупавите никой не може да помогне!
18:39 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
СМЕНИЛИ СА ТАКТИЧЕСКИ ИМЕТО МА УИНДЗЪР ЗА ДА СКРИЯТ ПРОИЗХОДА СИ
.....
САКСКОБУРГОТИТЕ СА ПРОКЛЯТИЕТО НЕ САМО НА БЪЛГАРИЯ, НО И НА ЕВРОПА :)
Коментиран от #20
18:40 16.08.2026
17 Соломон
До коментар #15 от "Айде бегай":В любимата ти Русия има всичко друго но не и пазарна икономика
18:41 16.08.2026
18 А ЛЕВА?
Коментиран от #38
18:44 16.08.2026
19 Зъл пес
Коментиран от #25, #69
18:45 16.08.2026
20 А ДАЛИ НЯКОЙ ША РАЗБЕРЕ
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":КАТО МИНЕ ВЪЛНА С ВИСОЧИНА СТО МЕТРА ОТ КЪДЕ Е ДОШЛА......МОЖЕ ПОДВОДЕН ВУЛКАН ИЛИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДА ИЗДУХА АЛБИОНЧЕТО...
Коментиран от #26
18:46 16.08.2026
21 Брежнев
До коментар #6 от "Брежнев":за сега 9 улави са сложили минуси,ако ги попиташ защо,ще мучи като крава,няма какво да каже,защото зае че е така но да са наобратно..опаци...
18:46 16.08.2026
22 Удари русораста с лопатеЕто!
18:47 16.08.2026
23 УДРИИ УДРИИИ
САМО ЯК МАРИЗ ЛЕКУВА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
18:47 16.08.2026
24 ПУЧЯ ВЪШКАТА
ПИЛОТКАТА НА ПЛЕШИВАТА КРАТУНА
И СИ ПОМИСЛИ
ЧЕ Е МОРСКИ ВЪЛК.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОТ САХАЛИН
ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА ОТ СМЕХ.
Коментиран от #29
18:49 16.08.2026
25 Соломон
До коментар #19 от "Зъл пес":Много ви се иска да го оставят сам.Ама няма да стане
18:50 16.08.2026
26 МЕНДЕЛ
До коментар #20 от "А ДАЛИ НЯКОЙ ША РАЗБЕРЕ":Ти ли си Алокохоллен Дебилчо?
Пак ли свърши Одеколона?
Коментиран от #78
18:51 16.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ВОЙНАТА НА БРАТОВЧЕДИТЕ"
КИНГ ДЖОРДЖ Е ПЪРВИ БРАТОВЧЕД С ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
.....
И ПЪРВИ БРАТОВЧЕД С КАЙЗЕР ВИЛХЕМ ВТОРИ
......
ЗАЩО СА СЕ СБИЛИ САКСКОБУРГОТИТЕ ОЩЕ СЕ СПОРИ :)
Коментиран от #40
18:52 16.08.2026
29 Путлето първо облече униформа на горски
До коментар #24 от "ПУЧЯ ВЪШКАТА":После на морска стюардеса
Време е да облече пожарникарските дрехи.
Коментиран от #55
18:53 16.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Новак
18:54 16.08.2026
32 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
18:54 16.08.2026
33 Лена Путчкина
СВО показа, че й руският елит обича да го поема дълбоко, независимост от полова си ориентация.
А Великобритания, какво да направи освен да им предостави по един голям, дебел, черен дрон!
Коментиран от #42
18:55 16.08.2026
34 Бойкот на О.Л.Хлъц
18:55 16.08.2026
35 А в Лондон
Коментиран от #74
18:55 16.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Помощ, помощ, падам!
До коментар #3 от "Русия":амче падай русофободебилен смешеко
18:56 16.08.2026
38 оня с коня
До коментар #18 от "А ЛЕВА?":тия дни щели го връщат
18:57 16.08.2026
39 Украине смачка рушите факт
18:57 16.08.2026
40 Болфаш
До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да но монголо-хазарските болшевики убиха братовчеда на британския крал, затова и до ден днешен Британия бие мощно всичко болшевишко. И ще продължава, докато Русия не бъде освободена от окупационния болшевишки режим.
Коментиран от #49
18:57 16.08.2026
41 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Пич":Ако украинците са укрофашисти, то вие сте бегерасти!
Коментиран от #80
18:58 16.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Що пишеш с главни букви?
До коментар #36 от "ПОТАПЯНЕТО НАБЛИЖАВА.":Не
Нормален ли си?
Коментиран от #52
18:58 16.08.2026
44 50 000 -100 000 лири
Коментиран от #67
18:58 16.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Паацул
19:01 16.08.2026
47 ганев
До коментар #5 от "чичо Кольо":НАЙ..СТРАШНИЯТ..ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ...ВИНАГИ Е БИЛ...АНГЛИЯ..ОЩЕ ОТ ТУРСКО
19:03 16.08.2026
48 Верно ли
19:03 16.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Да не се върнат
19:06 16.08.2026
51 хахахахахаха
19:08 16.08.2026
52 ганев
До коментар #43 от "Що пишеш с главни букви?":АЛООУ..малкият..КОГАТО ПОРАСТНЕШ..И ТИ ЩЕ ПИШЕШ...НОО АКО СИ ПЛАТИШ...ЛИЦЕНЗА
Коментиран от #56
19:09 16.08.2026
53 Ердоган
До коментар #8 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":Аркадаш, тази новина трябваше да я четем в началото на войната, защото Русия бомби с иранските шахеди от първата седмица, а Украйна и разрешават да бомби с чужди дронове 4 години по-късно. Доста извратено
Коментиран от #68, #75
19:10 16.08.2026
54 Тупунгери нали?
19:11 16.08.2026
55 Мусорчик
До коментар #29 от "Путлето първо облече униформа на горски":Може и на строга господарка.
19:11 16.08.2026
56 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #52 от "ганев":КАКЪВ...ЛИЦЕНЗ...ТОЗ НЯМА...ЗА ЦИГАРИ....ЩОТО НЕ РАБОТИ
Коментиран от #62
19:11 16.08.2026
57 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
Коментиран от #64
19:12 16.08.2026
58 Гласувайте :
19:12 16.08.2026
59 Точно си го написал, но не го разбираш.
До коментар #9 от "Аре у лево!":Укрите могат да ползват и северно корейски и ирански дронове, но трябва да си ги платят със собствени пари. Докато натовските оръжия им се дават на кредит, включително и от твоя джоб (ако плащаш данъци, де)
19:12 16.08.2026
60 Ей ся
19:12 16.08.2026
61 Очеводно са
19:13 16.08.2026
62 ганев
До коментар #56 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":ЗНАЧИ....ЕВРОМЪРШЛЯК
19:13 16.08.2026
63 млад еврас
19:13 16.08.2026
64 Вярно е
До коментар #57 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":Но пак Русия ще им счупи главата
Коментиран от #77
19:14 16.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 1000 пенсии е цената на един дрон
До коментар #44 от "50 000 -100 000 лири":Щото украинците очевидно толкова струват според Зеленски
Коментиран от #72
19:16 16.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ганев
До коментар #5 от "чичо Кольо":КОЛЧОО...АБЕ ТЕ СА...ОТ ДЪГАТА БЕ....ЗАПРИ СЕ
19:18 16.08.2026
71 Дон Корлеоне
Коментиран от #82
19:18 16.08.2026
72 Писаха че
До коментар #67 от "1000 пенсии е цената на един дрон":Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник !
Коментиран от #79, #85
19:18 16.08.2026
73 Ай ся
19:18 16.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ба бааааа
До коментар #53 от "Ердоган":А за байрактар нещо да кажеш
19:20 16.08.2026
76 Орешник
До коментар #9 от "Аре у лево!":Може,само да не плачат ,когато им ги върнат.
Коментиран от #84
19:20 16.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 САЛЮ ПАСИТО
До коментар #26 от "МЕНДЕЛ":НЕ ЯДОХ ДЕМОКРАТИЧНО СИРЕНЕ С ПАЛМА И САЛАМ БЕЗ МЕСО......НЕЩУ ОТ ТИЯ ДВЕТЕ ША Е...
19:21 16.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ела пробвай
До коментар #41 от "Ха ха ха ха":Бегерсткия ще ти ареса абонат ще станеш
19:22 16.08.2026
81 Да ама не са им дали
19:22 16.08.2026
82 Ба бааааа
До коментар #71 от "Дон Корлеоне":Пусна майка ти на бик
19:24 16.08.2026
83 Лондон
19:25 16.08.2026
84 Ха ха
До коментар #76 от "Орешник":За британците това са джип пари.А и пари срещу болшевиките не се броят.
19:25 16.08.2026
85 $30 000 за глава на американски войник !
До коментар #72 от "Писаха че":Колкото за елен лопатар или глиган със трофейни бивни в някое ловно стопанство у нас. Даже се оказва че американският войник е и по евтин
19:25 16.08.2026
86 Ония бозевите
19:25 16.08.2026
87 Жалка англосаксонска измет
19:26 16.08.2026