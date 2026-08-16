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Украйна вече нанася удари в Русия с британски дронове
  Тема: Украйна

Украйна вече нанася удари в Русия с британски дронове

16 Август, 2026 18:24, обновена 16 Август, 2026 18:28 1 440 87

  • украйна-
  • дронове-
  • меликобритания-
  • русия-
  • атаки

Киев използва тайни оръжия от Лондон за атаки в тила на Москва

Украйна вече нанася удари в Русия с британски дронове - 1
Снимка: oboronka.mezha.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали да използват безпилотни летателни апарати (БПЛА) британско производство за нанасяне на удари дълбоко в руската територия.

Информацията беше разкрита в ексклузивен доклад на авторитетното издание The Sunday Times, което се позовава на високопоставени източници от украинската армия.

Кои цели бяха поразени от новите БПЛА?

Според източниците на медиите, британските дронове се използват активно през последните шест месеца като част от мащабната кампания на Киев за унищожаване на икономическата инфраструктура на Русия. Сред основните поразени цели са:

  • Нефтопреработвателни заводи (НПЗ) в градовете Волгоград и Ярославъл, както и обекти в близост до Москва.
  • Военни логистични центрове и транспортни мрежи, жизненоважни за снабдяването на руската армия.

Тактиката на ВСУ залага на едновременното изстрелване на десетки евтини апарати, които буквално претоварват руската противовъздушна отбрана (ПВО).

Какви модели оръжия използва Украйна?

В разсекретените данни се споменават продукти на поне две британски компании. Единият от идентифицираните модели е реактивният дрон от въглеродни влакна Nyan, разработен от компанията Callen-Lenz (дъщерно дружество на гиганта BAE Systems). Този апарат се изстрелва чрез пневматичен катапулт, развива скорост над 220 км/ч и вече е тестван от Кралския флот на Великобритания. Името на втората компания производител се пази в строга тайна от съображения за сигурност, но се знае, че нейните дронове имат обсег от близо 1000 километра.

Освен тях, в по-ранни операции е използван и тежкият транспортен дрон Malloy Aeronautics T-150, с който украинците успешно разрушиха мост над река Конка в окупираната част на Херсонска област.

По-евтина алтернатива на ракетите Storm Shadow

Военните експерти отбелязват, че доставката на тези далекобойни дронове променя баланса на силите. Досега Великобритания снабдяваше Киев с крилати ракети Storm Shadow, но техният запас е ограничен, а цената на една бройка надхвърля 750 000 паунда. За разлика от тях, един британски ударен дрон струва между 50 000 и 100 000 лири, което позволява масовото им производство и натрупване на складови наличности за огромни въздушни вълни.

Реакцията на Москва и Лондон

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече предупреди, че използването на западни компоненти за удари по руска територия пресича „червените линии“. Източници от сферата на отбраната в Лондон споделят, че се очаква рязко засилване на руските хибридни атаки, шпионаж и киберофанзиви срещу критична инфраструктура в Обединеното кралство като ответна мярка.

Въпреки заплахите, Министерството на отбраната в Лондон остава непоколебимо в подкрепата си, като по-рано тази година пое ангажимент да достави на Украйна над 150 000 дрона, включително усъвършенстваните системи Stone Cloak за заглушаване на руската ПВО.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    44 17 Отговор
    Ааа......то на всички беше ясно, че укрофашистите използват британски дронове!!! Тези на Украйна бомбардират основно Румъния, Полша, България и Турция!!!

    Коментиран от #11, #41

    18:30 16.08.2026

  • 2 ДА НЕ ИЗРЕВЪТ

    36 12 Отговор
    ИНГЕКИЗИТЕ ЧЕ РУСНАЦИТЕ НЕ ИМ ПУКА ОТ НИЩО

    18:30 16.08.2026

  • 3 Русия

    18 28 Отговор
    Помощ, помощ, падам!

    Коментиран от #27, #37

    18:32 16.08.2026

  • 4 Някой

    34 11 Отговор
    Ще вземе да гръмне някой завод в ингилизко.

    18:33 16.08.2026

  • 5 чичо Кольо

    20 31 Отговор
    Еваларката.Британците са пичове.

    Коментиран от #47, #70

    18:33 16.08.2026

  • 6 Брежнев

    18 17 Отговор
    САЩ,Великобритания и Русия са гаранти за териториалната цялост на Украйна...

    Коментиран от #21

    18:35 16.08.2026

  • 7 Костадинов

    16 23 Отговор
    Добре че запада има къде да пробва новите оръжия.

    18:35 16.08.2026

  • 8 Скоро ще има англосаксонски рев!

    30 19 Отговор
    Колонизаторите настъпиха мотиката! Руските подводници вече са взели на мушката острова!

    Коментиран от #10, #53, #66

    18:35 16.08.2026

  • 9 Аре у лево!

    23 25 Отговор
    Начин руските иzроди ползват севернокорейски ракети и ирански дронове,а укрите не могат.

    Коментиран от #59, #76

    18:37 16.08.2026

  • 10 Соломон

    13 19 Отговор

    До коментар #8 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":

    Скоро ня някой ще му трябват пак замразени пилешки бутчета.Но няма да има кой да му ги подари за да ги продаде на хората си

    Коментиран от #15

    18:37 16.08.2026

  • 11 Мишел

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    80% от убитите руски окупатори са с дронове.Пак не позна.

    Коментиран от #14

    18:38 16.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ц ц ц ц

    8 6 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    На глупавите никой не може да помогне!

    18:39 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 9 Отговор
    ДИНАСТИЯ УИНДЗЪР ДО 1915 ГОДИНА СА СЕ КАЗВАЛИ САКСКОБУРГОТА- КРАЛ ДЖОРДЖ И ДРУГИЯ САКСКОБУРГОТСКИ - ПЪРВИЯ МУ БРАТОВЧЕД НИКОЛАЙ 2-РИ ОТ РУСИЯ СА КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА НА СНИМКИТЕ
    ......
    СМЕНИЛИ СА ТАКТИЧЕСКИ ИМЕТО МА УИНДЗЪР ЗА ДА СКРИЯТ ПРОИЗХОДА СИ
    .....
    САКСКОБУРГОТИТЕ СА ПРОКЛЯТИЕТО НЕ САМО НА БЪЛГАРИЯ, НО И НА ЕВРОПА :)

    Коментиран от #20

    18:40 16.08.2026

  • 17 Соломон

    12 16 Отговор

    До коментар #15 от "Айде бегай":

    В любимата ти Русия има всичко друго но не и пазарна икономика

    18:41 16.08.2026

  • 18 А ЛЕВА?

    13 3 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    Коментиран от #38

    18:44 16.08.2026

  • 19 Зъл пес

    6 7 Отговор
    И какво,с британски дронове а?Абе,кютуците дето викат че Зелю смазвал Вова да кажат сега какво мислят по въпроса?Я го оставете сам та да видим докъде ще се омаже.

    Коментиран от #25, #69

    18:45 16.08.2026

  • 20 А ДАЛИ НЯКОЙ ША РАЗБЕРЕ

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КАТО МИНЕ ВЪЛНА С ВИСОЧИНА СТО МЕТРА ОТ КЪДЕ Е ДОШЛА......МОЖЕ ПОДВОДЕН ВУЛКАН ИЛИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДА ИЗДУХА АЛБИОНЧЕТО...

    Коментиран от #26

    18:46 16.08.2026

  • 21 Брежнев

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Брежнев":

    за сега 9 улави са сложили минуси,ако ги попиташ защо,ще мучи като крава,няма какво да каже,защото зае че е така но да са наобратно..опаци...

    18:46 16.08.2026

  • 22 Удари русораста с лопатеЕто!

    10 6 Отговор
    Липсва ми последната битка на копейките за лева.

    18:47 16.08.2026

  • 23 УДРИИ УДРИИИ

    12 7 Отговор
    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК ПО ТИКВИТЕ ПРОЗЗТИ.

    САМО ЯК МАРИЗ ЛЕКУВА РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    18:47 16.08.2026

  • 24 ПУЧЯ ВЪШКАТА

    10 6 Отговор
    СИ СЛОЖИ

    ПИЛОТКАТА НА ПЛЕШИВАТА КРАТУНА

    И СИ ПОМИСЛИ

    ЧЕ Е МОРСКИ ВЪЛК.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОТ САХАЛИН

    ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА ОТ СМЕХ.

    Коментиран от #29

    18:49 16.08.2026

  • 25 Соломон

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Зъл пес":

    Много ви се иска да го оставят сам.Ама няма да стане

    18:50 16.08.2026

  • 26 МЕНДЕЛ

    7 7 Отговор

    До коментар #20 от "А ДАЛИ НЯКОЙ ША РАЗБЕРЕ":

    Ти ли си Алокохоллен Дебилчо?

    Пак ли свърши Одеколона?

    Коментиран от #78

    18:51 16.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА Я НАРИЧАТ
    " ВОЙНАТА НА БРАТОВЧЕДИТЕ"
    КИНГ ДЖОРДЖ Е ПЪРВИ БРАТОВЧЕД С ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    .....
    И ПЪРВИ БРАТОВЧЕД С КАЙЗЕР ВИЛХЕМ ВТОРИ
    ......
    ЗАЩО СА СЕ СБИЛИ САКСКОБУРГОТИТЕ ОЩЕ СЕ СПОРИ :)

    Коментиран от #40

    18:52 16.08.2026

  • 29 Путлето първо облече униформа на горски

    10 8 Отговор

    До коментар #24 от "ПУЧЯ ВЪШКАТА":

    После на морска стюардеса
    Време е да облече пожарникарските дрехи.

    Коментиран от #55

    18:53 16.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Новак

    7 4 Отговор
    Любопитно ми е с какви пари се плаща това. Съмнявам се, че британците ги даван безвъзмездно.

    18:54 16.08.2026

  • 32 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    5 5 Отговор
    Джо п. Аацу ла уважаеми дами и господа😂😂

    18:54 16.08.2026

  • 33 Лена Путчкина

    6 7 Отговор
    Рускините обичат да го поемат дълбоко.
    СВО показа, че й руският елит обича да го поема дълбоко, независимост от полова си ориентация.

    А Великобритания, какво да направи освен да им предостави по един голям, дебел, черен дрон!

    Коментиран от #42

    18:55 16.08.2026

  • 34 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 4 Отговор
    Алчните дебилоБританци трябва да бъдат наказани...

    18:55 16.08.2026

  • 35 А в Лондон

    6 3 Отговор
    Спят ли спокойно?

    Коментиран от #74

    18:55 16.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Помощ, помощ, падам!

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    амче падай русофободебилен смешеко

    18:56 16.08.2026

  • 38 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "А ЛЕВА?":

    тия дни щели го връщат

    18:57 16.08.2026

  • 39 Украине смачка рушите факт

    7 6 Отговор
    Гаврата с жалките москали е унизителна след като унищожиха "танка ми" очаквам скоро победния марш на победата и Буданов на църния плащад в маскве и подмоскалията

    18:57 16.08.2026

  • 40 Болфаш

    5 8 Отговор

    До коментар #28 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да но монголо-хазарските болшевики убиха братовчеда на британския крал, затова и до ден днешен Британия бие мощно всичко болшевишко. И ще продължава, докато Русия не бъде освободена от окупационния болшевишки режим.

    Коментиран от #49

    18:57 16.08.2026

  • 41 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако украинците са укрофашисти, то вие сте бегерасти!

    Коментиран от #80

    18:58 16.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Що пишеш с главни букви?

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "ПОТАПЯНЕТО НАБЛИЖАВА.":

    Не
    Нормален ли си?

    Коментиран от #52

    18:58 16.08.2026

  • 44 50 000 -100 000 лири

    4 4 Отговор
    Колко средни пенсии са в Украйна ? Средната пенсия там е около 5000 гривни. 1000 пенсии- един дрон !

    Коментиран от #67

    18:58 16.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Паацул

    3 3 Отговор
    Пацуаанеее😂😂😂😂🗽

    19:01 16.08.2026

  • 47 ганев

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "чичо Кольо":

    НАЙ..СТРАШНИЯТ..ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ...ВИНАГИ Е БИЛ...АНГЛИЯ..ОЩЕ ОТ ТУРСКО

    19:03 16.08.2026

  • 48 Верно ли

    7 4 Отговор
    Ние отдавна знаем, че британците воюват с Русия с украински ръце. Въпросът е кога ще потъне островът, че всички да мирясаме накрая!

    19:03 16.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да не се върнат

    6 2 Отговор
    в родината си тези дрони ?

    19:06 16.08.2026

  • 51 хахахахахаха

    5 2 Отговор
    Когато зеления гном е пристигнал в САЩ, познайте кои го е посрещнал хахахахаха, пилота на самолета който го е возил и укренската посланичка хахахахаха, направо яко са се подиграли на напушения, нямало е кой един фас да му занесе от американска страна, гледах клипа, голям майтап си беше, пилота в униформа и му козирува хахахахаха.

    19:08 16.08.2026

  • 52 ганев

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Що пишеш с главни букви?":

    АЛООУ..малкият..КОГАТО ПОРАСТНЕШ..И ТИ ЩЕ ПИШЕШ...НОО АКО СИ ПЛАТИШ...ЛИЦЕНЗА

    Коментиран от #56

    19:09 16.08.2026

  • 53 Ердоган

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Скоро ще има англосаксонски рев!":

    Аркадаш, тази новина трябваше да я четем в началото на войната, защото Русия бомби с иранските шахеди от първата седмица, а Украйна и разрешават да бомби с чужди дронове 4 години по-късно. Доста извратено

    Коментиран от #68, #75

    19:10 16.08.2026

  • 54 Тупунгери нали?

    3 1 Отговор
    Въпреки заплахите, Министерството на отбраната в Лондон остава непоколебимо в подкрепата си.....

    19:11 16.08.2026

  • 55 Мусорчик

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Путлето първо облече униформа на горски":

    Може и на строга господарка.

    19:11 16.08.2026

  • 56 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "ганев":

    КАКЪВ...ЛИЦЕНЗ...ТОЗ НЯМА...ЗА ЦИГАРИ....ЩОТО НЕ РАБОТИ

    Коментиран от #62

    19:11 16.08.2026

  • 57 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    5 1 Отговор
    Е поредната британска война срещу Русия. 6-тата поред.

    Коментиран от #64

    19:12 16.08.2026

  • 58 Гласувайте :

    4 0 Отговор
    Кое е по-добре : да се унищожи мизерното укронаселение от алкохолици и леки жени ? Или да се сринат английските подстрекатели на еврейската хунта ?! За първото с (-) , за второто гласувайте с (+) .

    19:12 16.08.2026

  • 59 Точно си го написал, но не го разбираш.

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аре у лево!":

    Укрите могат да ползват и северно корейски и ирански дронове, но трябва да си ги платят със собствени пари. Докато натовските оръжия им се дават на кредит, включително и от твоя джоб (ако плащаш данъци, де)

    19:12 16.08.2026

  • 60 Ей ся

    5 0 Отговор
    Британия тайно мое да потъне и света да се отърве от най голямото зло

    19:12 16.08.2026

  • 61 Очеводно са

    5 1 Отговор
    спонсор на тероризма

    19:13 16.08.2026

  • 62 ганев

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    ЗНАЧИ....ЕВРОМЪРШЛЯК

    19:13 16.08.2026

  • 63 млад еврас

    6 2 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    19:13 16.08.2026

  • 64 Вярно е

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ":

    Но пак Русия ще им счупи главата

    Коментиран от #77

    19:14 16.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 1000 пенсии е цената на един дрон

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "50 000 -100 000 лири":

    Щото украинците очевидно толкова струват според Зеленски

    Коментиран от #72

    19:16 16.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "чичо Кольо":

    КОЛЧОО...АБЕ ТЕ СА...ОТ ДЪГАТА БЕ....ЗАПРИ СЕ

    19:18 16.08.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #82

    19:18 16.08.2026

  • 72 Писаха че

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "1000 пенсии е цената на един дрон":

    Иран плаща по $30 000 за глава на американски войник !

    Коментиран от #79, #85

    19:18 16.08.2026

  • 73 Ай ся

    2 0 Отговор
    Пак коментари триете Борис Джонсънчовцете ще ядът дебелия този път

    19:18 16.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Ердоган":

    А за байрактар нещо да кажеш

    19:20 16.08.2026

  • 76 Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аре у лево!":

    Може,само да не плачат ,когато им ги върнат.

    Коментиран от #84

    19:20 16.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 САЛЮ ПАСИТО

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "МЕНДЕЛ":

    НЕ ЯДОХ ДЕМОКРАТИЧНО СИРЕНЕ С ПАЛМА И САЛАМ БЕЗ МЕСО......НЕЩУ ОТ ТИЯ ДВЕТЕ ША Е...

    19:21 16.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ела пробвай

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха ха":

    Бегерсткия ще ти ареса абонат ще станеш

    19:22 16.08.2026

  • 81 Да ама не са им дали

    1 0 Отговор
    манивели

    19:22 16.08.2026

  • 82 Ба бааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Дон Корлеоне":

    Пусна майка ти на бик

    19:24 16.08.2026

  • 83 Лондон

    2 1 Отговор
    е гнездото на фашизма! Без тях и САЩ, Украйна щеше да е цяла!

    19:25 16.08.2026

  • 84 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Орешник":

    За британците това са джип пари.А и пари срещу болшевиките не се броят.

    19:25 16.08.2026

  • 85 $30 000 за глава на американски войник !

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Писаха че":

    Колкото за елен лопатар или глиган със трофейни бивни в някое ловно стопанство у нас. Даже се оказва че американският войник е и по евтин

    19:25 16.08.2026

  • 86 Ония бозевите

    0 1 Отговор
    Този път ще го ядът дебелия

    19:25 16.08.2026

  • 87 Жалка англосаксонска измет

    2 1 Отговор
    Най долното крадливо нагло племе

    19:26 16.08.2026

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