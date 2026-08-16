Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са започнали да използват безпилотни летателни апарати (БПЛА) британско производство за нанасяне на удари дълбоко в руската територия.

Информацията беше разкрита в ексклузивен доклад на авторитетното издание The Sunday Times, което се позовава на високопоставени източници от украинската армия.

Кои цели бяха поразени от новите БПЛА?

Според източниците на медиите, британските дронове се използват активно през последните шест месеца като част от мащабната кампания на Киев за унищожаване на икономическата инфраструктура на Русия. Сред основните поразени цели са:

Нефтопреработвателни заводи (НПЗ) в градовете Волгоград и Ярославъл, както и обекти в близост до Москва.

в градовете Волгоград и Ярославъл, както и обекти в близост до Москва. Военни логистични центрове и транспортни мрежи, жизненоважни за снабдяването на руската армия.

Тактиката на ВСУ залага на едновременното изстрелване на десетки евтини апарати, които буквално претоварват руската противовъздушна отбрана (ПВО).

Какви модели оръжия използва Украйна?

В разсекретените данни се споменават продукти на поне две британски компании. Единият от идентифицираните модели е реактивният дрон от въглеродни влакна Nyan, разработен от компанията Callen-Lenz (дъщерно дружество на гиганта BAE Systems). Този апарат се изстрелва чрез пневматичен катапулт, развива скорост над 220 км/ч и вече е тестван от Кралския флот на Великобритания. Името на втората компания производител се пази в строга тайна от съображения за сигурност, но се знае, че нейните дронове имат обсег от близо 1000 километра.

Освен тях, в по-ранни операции е използван и тежкият транспортен дрон Malloy Aeronautics T-150, с който украинците успешно разрушиха мост над река Конка в окупираната част на Херсонска област.

По-евтина алтернатива на ракетите Storm Shadow

Военните експерти отбелязват, че доставката на тези далекобойни дронове променя баланса на силите. Досега Великобритания снабдяваше Киев с крилати ракети Storm Shadow, но техният запас е ограничен, а цената на една бройка надхвърля 750 000 паунда. За разлика от тях, един британски ударен дрон струва между 50 000 и 100 000 лири, което позволява масовото им производство и натрупване на складови наличности за огромни въздушни вълни.

Реакцията на Москва и Лондон

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова вече предупреди, че използването на западни компоненти за удари по руска територия пресича „червените линии“. Източници от сферата на отбраната в Лондон споделят, че се очаква рязко засилване на руските хибридни атаки, шпионаж и киберофанзиви срещу критична инфраструктура в Обединеното кралство като ответна мярка.

Въпреки заплахите, Министерството на отбраната в Лондон остава непоколебимо в подкрепата си, като по-рано тази година пое ангажимент да достави на Украйна над 150 000 дрона, включително усъвършенстваните системи Stone Cloak за заглушаване на руската ПВО.