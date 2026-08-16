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Поразени кораби в Одеса, цивилни жертви в Херсон и Белгород
  Тема: Украйна

Поразени кораби в Одеса, цивилни жертви в Херсон и Белгород

16 Август, 2026 19:20, обновена 16 Август, 2026 19:29 1 936 49

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  • украйна

Цивилни загинаха при обстрели в Херсон и Белгород

Поразени кораби в Одеса, цивилни жертви в Херсон и Белгород - 1
Снимка: ВМС ЗСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в зоната на конфликта остава изключително напрегната. Към 19:30 часа се съобщава за масирани руски удари по ключова логистична инфраструктура в Украйна, както и за нови жертви сред мирното население в пограничните райони в резултат на взаимни атаки.

Удари по пристанищната инфраструктура в Одеса

Още новини от Украйна

Въоръжените сили на Руската федерация (ВС на РФ) нанесоха сериозни удари с дронове и високоточно оръжие по пристанището в град Одеса. Според официална информация от Министерството на отбраната на Русия, цитирана от руското издание Бизнес Газета, при атаката са поразени три сухогруза и два морски танкера. Според руското военно ведомство тези плавателни съдове са били използвани за транспортиране на военни товари, гориво-смазочни материали и западно въоръжение в интерес на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Поразени са също складове с военно имущество и резервоари с гориво.

Паралелно с това руската армия е атакувала обекти в град Белгород-Днестровски (Одеска област). Информационната агенция Ведомости съобщава за унищожаването на специализиран производствен цех и склад за бойни части и комплектуващи елементи за безекипажни катери (морски дронове), използвани от украинските сили за атаки в Черно море.

Трагедия с цивилни граждани в Херсонска област

Напрежението ескалира и на сушата, където се съобщава за загинали цивилни. Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо обяви в своя официален профил, че в района на населеното място Дружбовка украински дрон „Хорнет“ е атакувал граждански лек автомобил. Информацията, потвърдена от агенция Интерфакс, сочи, че в превозното средство са пътували съпрузи – предприемачи от Нижние Серогози. Двамата са пътували към Мелитопол за стока за личния си магазин, когато автомобилът им е бил поразен. Мъжът и жената са загинали на място.

Броят на ранените в Белгород достигна 10 души

Междувременно руските погранични региони също остават под постоянен обстрел от страна на ВСУ. Сутрешната атака с украински безпилотен летателен апарат (БПЛА) срещу пътнически автобус в Ракитянския окръг на Белгородска област доведе до сериозен брой пострадали.

По последни данни на регионалния оперативен щаб, разпространени от life.ru, броят на ранените при инцидента е нараснал до 10 души, сред които има и 15-годишен младеж. Последната пострадала жена е потърсила помощ самостоятелно в градската болница №2 в Белгород с диагноза акустична травма. Отделно, при други нападения с дронове в областта през деня, е регистриран и един загинал мъж при удар по лека кола в село Ржевка.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    48 9 Отговор
    Руснаците яко награбиха бандерите .

    19:30 16.08.2026

  • 2 Ба бааааа

    53 8 Отговор
    Загинаха цивилни английски оператори на дронове

    Коментиран от #5

    19:32 16.08.2026

  • 3 Пич

    31 7 Отговор
    Кво ми се шашкате?! Всичко това го предвидих, и ви осведомих!!!
    Не е като да не сте знаели!!!
    А Одеса посочих поименно!!!
    Това изисква стратегията, не съм предсказател!!!

    19:32 16.08.2026

  • 4 Аеееее

    27 4 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    19:33 16.08.2026

  • 5 Аоо!

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ба бааааа":

    И сега ще ги глобят по педесе хиляди евра?

    19:33 16.08.2026

  • 6 Чудесно

    30 7 Отговор
    леко вдигнаха оборотите руснаците

    19:33 16.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    29 8 Отговор
    За един ден ЕС изстреля дронове за 800 000 000 евро по Русия.Колко време мислят да издържат така?

    19:34 16.08.2026

  • 8 Топчията

    29 5 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #49

    19:37 16.08.2026

  • 9 ГОВОРИТ МОСКВА

    15 5 Отговор
    ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТОМ

    19:37 16.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 жик так

    27 5 Отговор
    Трябва руснаците да стоварят един Орешник на Трафалгар Скуеър и ,кръвосмесителите от Мъгливото островче ще каталясат !

    Коментиран от #48

    19:39 16.08.2026

  • 12 Град Козлодуй

    18 4 Отговор
    Биййй да те уважават!

    19:39 16.08.2026

  • 13 Дърта вещица урсула

    18 3 Отговор
    Ма къде батко Бе

    Коментиран от #15

    19:39 16.08.2026

  • 14 армагедон

    33 2 Отговор
    Американски, английски, френски... целият запад буквално. Стрелят скрити зад полите на украинките.
    Русия за момента няма друг вариант освен да бие проксито, което прави успешно.
    След като приключи остатъчна украина предполагам ще си спомнят, но да видим.

    19:40 16.08.2026

  • 15 Медведев

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дърта вещица урсула":

    Ша пометнеш....... ТЕМВГ3

    19:40 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мими Кучева 🐕

    7 16 Отговор
    Путин се пука в онлифенс по прашки.

    Коментиран от #19, #20, #21, #28

    19:43 16.08.2026

  • 18 помощ за Русия

    24 3 Отговор
    нито Иран нито Корея са имали колонии нито са били империи и са мародерствали други държави както Великобритания и нямат други долни интереси освен да помагат на партньорите си. Те не ползват Русия за прокси за завладяват други държави нито да им крадат ресурсите!

    19:44 16.08.2026

  • 19 Путен

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":

    За теб само сланясал

    Коментиран от #27

    19:44 16.08.2026

  • 20 Дако

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":

    А аз пукам тебе .

    19:44 16.08.2026

  • 21 Механик

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":

    Абе добре ви пука, па не знам къде. Ама не ви завиждам.
    п.п.
    Абе, кво стана с перемогата? Ще почва ли скоро, че иде распутицата и леопардите ша дрифтят у калта.

    19:45 16.08.2026

  • 22 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    23 4 Отговор
    И британците съвсем ще загубят интерес към тази война.

    19:46 16.08.2026

  • 23 Нео от матрицата

    22 3 Отговор
    Виждаме, че британците за пореден път успешно използват своята многократно изпитана в миналото стратегия:

    "Намери глупак да ти реализира интересите за своя сметка."

    Интересът на британските елити: да се отслаби противника Русия.
    Глупакът: Украйна
    Начинът на отслабване: война.

    И след края на тази война ще имаме една отслабена Русия и една напълно унищожена държава - Украйна.

    Но този път стратегията се закучи, защото в резултат на тази война много мощно започна да отслабва и британската държава...и не само тя, но и целият ЕС и САЩ.
    А САЩ в допълнение се набутаха и затънаха безнадеждно в още една война с Иран.

    Така че, този път стратегията няма да бъде тъй успешна, както през ВСВ, когато в ролята на глупака беше Хитлерова Германия, а противникът, който трябваше да се отслаби беше СССР.

    Коментиран от #26

    19:47 16.08.2026

  • 24 радио Пакистан

    19 3 Отговор
    Слава Украйна бой до последния Украйнец тия наистина са тъпи фашисти като слушат Лондон.

    19:49 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ба бааааа

    12 1 Отговор

    До коментар #23 от "Нео от матрицата":

    Този път да не земе да потъне Британия

    19:56 16.08.2026

  • 27 Ами даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Путен":

    За майка ти

    19:57 16.08.2026

  • 28 Селям Алейком миме

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":

    Как спа обра ли краставиците

    19:58 16.08.2026

  • 29 нннн

    10 0 Отговор
    Да кажат на корабите, че там е война и се стреля.

    20:03 16.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    За укромаймунека лошото свърши, идва страшното.

    20:06 16.08.2026

  • 32 Ами

    7 0 Отговор
    Чудесно! Както се казва от светло до светло! Краят му се вижда. Зельо да си избира въжето...

    20:11 16.08.2026

  • 33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    13 0 Отговор
    Можеха да имат една голяма и сравнително багата държава, но британците ги набутаха в тяхната прокси война и си загубиха държавата.

    20:12 16.08.2026

  • 34 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    9 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил че денацификацията иде.

    20:14 16.08.2026

  • 35 Краят на киевския режим се вижда

    8 2 Отговор
    Скоро много скоро Украйна ще капитулира

    20:20 16.08.2026

  • 36 Жеко

    3 1 Отговор
    Северен Пакистан ще бере ядове.

    20:21 16.08.2026

  • 37 Британия новата Атлантида

    5 2 Отговор
    Карибски пирати номер шест . Ще обират раци по дъното !

    20:23 16.08.2026

  • 38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    4 5 Отговор
    Приеха ли ви вече в ЕС-то и НАТЮ или пак англосакси лъжи. А вие умирите на фронта за чужди интереси.

    Коментиран от #45

    20:24 16.08.2026

  • 39 Украйна ги смила и в момента

    5 3 Отговор
    В Крим удариха база на руския флот десетки ранени и убити руски моряци -
    Украйна порази зоната и на руска ракетна част в Крим, ж.п. мост, складове за боеприпаси,взривове в Крим,Москва ,Белгород

    Коментиран от #41, #44

    20:29 16.08.2026

  • 40 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    3 3 Отговор
    Напред Русия! Време е галенето със СВО да приключи! Трябва да се обяви война на фашистка Украйна! И да се приключва както с хунтата от Киев така и с терористичното нато и урсуланите!

    20:30 16.08.2026

  • 41 УСПОКОЙ СЕ

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Украйна ги смила и в момента":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    20:30 16.08.2026

  • 42 хаха

    2 4 Отговор
    Не е добра новина и жалко за жертвите, но Украйна атакува отдавна ЦИВИЛНИ И ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ, ТЪРГОВСКИ КОРАБИ и има цивилни жертви руснаци. Сега какъв е тоя рев, че Русия отвръща? Кораб със зърно от Одеса е същото като танкер с петрол от Русия в тази война- и двете страни се опитват да отслабят врага икономически. Ударена рафинерия в Русия срещу ударен завод в Украйна. Това ще е. В случая интересното е, че Украйна се репчи, но няма с какво да се пази. Вече спряха и сводките за свалени руски ракети, защото няма с какво да ги свалят и са 0.
    За 40те дни атаки гледах анализ- 10ина рафинерии, в Крим подстанции без защита няколко десетки, складове на Wildberries и това е като цяло. Под 1% от дроновете и ракетите са стигнали целта. Руснаците са почнали с картечници и преносими заглушители да свалят дроновете. Да, няма как да пазят огромни територии, но в Москва от хиляди дронове удар има само с 1 примерно.
    Не може да воюваш с враг десетки пъти по-силен от теб. Но, като слушаш УК и САЩ....

    20:32 16.08.2026

  • 43 Механик

    3 2 Отговор
    Преди 5 години падишах Путин обяви началото на 3-дневна СВО с първите две основни цели -
    1-Смяна на нацисткия режим в Киев
    2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
    ...
    Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
    А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци

    20:33 16.08.2026

  • 44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Украйна ги смила и в момента":

    В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
    .....
    УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
    ....
    УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
    .......
    ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((

    20:34 16.08.2026

  • 45 НаРъБа и сесесере🤮🤮

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    Българската армия в Прага преди 10 години че интереси защитаваше друга рче

    Коментиран от #47

    20:35 16.08.2026

  • 46 Глюпости ,

    1 0 Отговор
    " Високоточно руzzко оружие " ... Смееех ..😁

    20:43 16.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Антрополог

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "жик так":

    Англичаните са свободни от няколко стотин години, на руснаците и на дядо ти не са им давали да напускат родните си места и са се женили за първите си братовчедки, така че ти си плод на вековно кръвосмешение и оттам сте толкоз изродени.

    Англичаните поне от 15ти век нямат такъв проблем. Затова са по цял свят, който говори английски.

    20:46 16.08.2026

  • 49 Уудрий якоо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Топчията":

    хейтърите дето джафкат по Мечо с бандеролите

    20:50 16.08.2026

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