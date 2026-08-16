Поразени кораби в Одеса, цивилни жертви в Херсон и Белгород

Ситуацията в зоната на конфликта остава изключително напрегната. Към 19:30 часа се съобщава за масирани руски удари по ключова логистична инфраструктура в Украйна, както и за нови жертви сред мирното население в пограничните райони в резултат на взаимни атаки.
Удари по пристанищната инфраструктура в Одеса
Въоръжените сили на Руската федерация (ВС на РФ) нанесоха сериозни удари с дронове и високоточно оръжие по пристанището в град Одеса. Според официална информация от Министерството на отбраната на Русия, цитирана от руското издание Бизнес Газета, при атаката са поразени три сухогруза и два морски танкера. Според руското военно ведомство тези плавателни съдове са били използвани за транспортиране на военни товари, гориво-смазочни материали и западно въоръжение в интерес на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Поразени са също складове с военно имущество и резервоари с гориво.
Паралелно с това руската армия е атакувала обекти в град Белгород-Днестровски (Одеска област). Информационната агенция Ведомости съобщава за унищожаването на специализиран производствен цех и склад за бойни части и комплектуващи елементи за безекипажни катери (морски дронове), използвани от украинските сили за атаки в Черно море.
Трагедия с цивилни граждани в Херсонска област
Напрежението ескалира и на сушата, където се съобщава за загинали цивилни. Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо обяви в своя официален профил, че в района на населеното място Дружбовка украински дрон „Хорнет“ е атакувал граждански лек автомобил. Информацията, потвърдена от агенция Интерфакс, сочи, че в превозното средство са пътували съпрузи – предприемачи от Нижние Серогози. Двамата са пътували към Мелитопол за стока за личния си магазин, когато автомобилът им е бил поразен. Мъжът и жената са загинали на място.
Броят на ранените в Белгород достигна 10 души
Междувременно руските погранични региони също остават под постоянен обстрел от страна на ВСУ. Сутрешната атака с украински безпилотен летателен апарат (БПЛА) срещу пътнически автобус в Ракитянския окръг на Белгородска област доведе до сериозен брой пострадали.
По последни данни на регионалния оперативен щаб, разпространени от life.ru, броят на ранените при инцидента е нараснал до 10 души, сред които има и 15-годишен младеж. Последната пострадала жена е потърсила помощ самостоятелно в градската болница №2 в Белгород с диагноза акустична травма. Отделно, при други нападения с дронове в областта през деня, е регистриран и един загинал мъж при удар по лека кола в село Ржевка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
19:30 16.08.2026
2 Ба бааааа
Коментиран от #5
19:32 16.08.2026
3 Пич
Не е като да не сте знаели!!!
А Одеса посочих поименно!!!
Това изисква стратегията, не съм предсказател!!!
19:32 16.08.2026
4 Аеееее
19:33 16.08.2026
5 Аоо!
До коментар #2 от "Ба бааааа":И сега ще ги глобят по педесе хиляди евра?
19:33 16.08.2026
6 Чудесно
19:33 16.08.2026
7 Последния Софиянец
19:34 16.08.2026
8 Топчията
Коментиран от #49
19:37 16.08.2026
9 ГОВОРИТ МОСКВА
19:37 16.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 жик так
Коментиран от #48
19:39 16.08.2026
12 Град Козлодуй
19:39 16.08.2026
13 Дърта вещица урсула
Коментиран от #15
19:39 16.08.2026
14 армагедон
Русия за момента няма друг вариант освен да бие проксито, което прави успешно.
След като приключи остатъчна украина предполагам ще си спомнят, но да видим.
19:40 16.08.2026
15 Медведев
До коментар #13 от "Дърта вещица урсула":Ша пометнеш....... ТЕМВГ3
19:40 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мими Кучева 🐕
Коментиран от #19, #20, #21, #28
19:43 16.08.2026
18 помощ за Русия
19:44 16.08.2026
19 Путен
До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":За теб само сланясал
Коментиран от #27
19:44 16.08.2026
20 Дако
До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":А аз пукам тебе .
19:44 16.08.2026
21 Механик
До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":Абе добре ви пука, па не знам къде. Ама не ви завиждам.
п.п.
Абе, кво стана с перемогата? Ще почва ли скоро, че иде распутицата и леопардите ша дрифтят у калта.
19:45 16.08.2026
22 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
19:46 16.08.2026
23 Нео от матрицата
"Намери глупак да ти реализира интересите за своя сметка."
Интересът на британските елити: да се отслаби противника Русия.
Глупакът: Украйна
Начинът на отслабване: война.
И след края на тази война ще имаме една отслабена Русия и една напълно унищожена държава - Украйна.
Но този път стратегията се закучи, защото в резултат на тази война много мощно започна да отслабва и британската държава...и не само тя, но и целият ЕС и САЩ.
А САЩ в допълнение се набутаха и затънаха безнадеждно в още една война с Иран.
Така че, този път стратегията няма да бъде тъй успешна, както през ВСВ, когато в ролята на глупака беше Хитлерова Германия, а противникът, който трябваше да се отслаби беше СССР.
Коментиран от #26
19:47 16.08.2026
24 радио Пакистан
19:49 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ба бааааа
До коментар #23 от "Нео от матрицата":Този път да не земе да потъне Британия
19:56 16.08.2026
27 Ами даааа
До коментар #19 от "Путен":За майка ти
19:57 16.08.2026
28 Селям Алейком миме
До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕":Как спа обра ли краставиците
19:58 16.08.2026
29 нннн
20:03 16.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 стоян георгиев
20:06 16.08.2026
32 Ами
20:11 16.08.2026
33 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:12 16.08.2026
34 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
20:14 16.08.2026
35 Краят на киевския режим се вижда
20:20 16.08.2026
36 Жеко
20:21 16.08.2026
37 Британия новата Атлантида
20:23 16.08.2026
38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #45
20:24 16.08.2026
39 Украйна ги смила и в момента
Украйна порази зоната и на руска ракетна част в Крим, ж.п. мост, складове за боеприпаси,взривове в Крим,Москва ,Белгород
Коментиран от #41, #44
20:29 16.08.2026
40 Добри новини от фронта! Това да се чува!
20:30 16.08.2026
41 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #39 от "Украйна ги смила и в момента":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
20:30 16.08.2026
42 хаха
За 40те дни атаки гледах анализ- 10ина рафинерии, в Крим подстанции без защита няколко десетки, складове на Wildberries и това е като цяло. Под 1% от дроновете и ракетите са стигнали целта. Руснаците са почнали с картечници и преносими заглушители да свалят дроновете. Да, няма как да пазят огромни територии, но в Москва от хиляди дронове удар има само с 1 примерно.
Не може да воюваш с враг десетки пъти по-силен от теб. Но, като слушаш УК и САЩ....
20:32 16.08.2026
43 Механик
1-Смяна на нацисткия режим в Киев
2- Денацификация(разоръжаване)на Украйна
...
Резултата след 5 години - Зеленски си е президент ,Путин го направи пожизнен не да го смени ,Зеленски обикаля света а втората цел за разоръжаването на Украйна резултата е още по въоръжена Украйна.
А резултата за Путин е милиони убити и ранени руснаци
20:33 16.08.2026
44 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #39 от "Украйна ги смила и в момента":В МОСКВА ИЗГОРЯ КУЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ :(((
.....
УДАРИХА И ПЕРОНИТЕ НА МЕТРОТО :((
....
УНИЩОЖИХА РУСКИЯ ФЛОТ В АЗОВСКО И ЧЕРНО МОРЕ :(((
.......
ИЗОБЩО КАКВО СЕ СЛУЧВА С БРАТЯТА НИ:(((
20:34 16.08.2026
45 НаРъБа и сесесере🤮🤮
До коментар #38 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":Българската армия в Прага преди 10 години че интереси защитаваше друга рче
Коментиран от #47
20:35 16.08.2026
46 Глюпости ,
20:43 16.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Антрополог
До коментар #11 от "жик так":Англичаните са свободни от няколко стотин години, на руснаците и на дядо ти не са им давали да напускат родните си места и са се женили за първите си братовчедки, така че ти си плод на вековно кръвосмешение и оттам сте толкоз изродени.
Англичаните поне от 15ти век нямат такъв проблем. Затова са по цял свят, който говори английски.
20:46 16.08.2026
49 Уудрий якоо
До коментар #8 от "Топчията":хейтърите дето джафкат по Мечо с бандеролите
20:50 16.08.2026