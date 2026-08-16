Поразени кораби в Одеса, цивилни жертви в Херсон и Белгород

Ситуацията в зоната на конфликта остава изключително напрегната. Към 19:30 часа се съобщава за масирани руски удари по ключова логистична инфраструктура в Украйна, както и за нови жертви сред мирното население в пограничните райони в резултат на взаимни атаки.

Удари по пристанищната инфраструктура в Одеса

Още новини от Украйна

Въоръжените сили на Руската федерация (ВС на РФ) нанесоха сериозни удари с дронове и високоточно оръжие по пристанището в град Одеса. Според официална информация от Министерството на отбраната на Русия, цитирана от руското издание Бизнес Газета, при атаката са поразени три сухогруза и два морски танкера. Според руското военно ведомство тези плавателни съдове са били използвани за транспортиране на военни товари, гориво-смазочни материали и западно въоръжение в интерес на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Поразени са също складове с военно имущество и резервоари с гориво.

Паралелно с това руската армия е атакувала обекти в град Белгород-Днестровски (Одеска област). Информационната агенция Ведомости съобщава за унищожаването на специализиран производствен цех и склад за бойни части и комплектуващи елементи за безекипажни катери (морски дронове), използвани от украинските сили за атаки в Черно море.

Трагедия с цивилни граждани в Херсонска област

Напрежението ескалира и на сушата, където се съобщава за загинали цивилни. Губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо обяви в своя официален профил, че в района на населеното място Дружбовка украински дрон „Хорнет“ е атакувал граждански лек автомобил. Информацията, потвърдена от агенция Интерфакс, сочи, че в превозното средство са пътували съпрузи – предприемачи от Нижние Серогози. Двамата са пътували към Мелитопол за стока за личния си магазин, когато автомобилът им е бил поразен. Мъжът и жената са загинали на място.

Броят на ранените в Белгород достигна 10 души

Междувременно руските погранични региони също остават под постоянен обстрел от страна на ВСУ. Сутрешната атака с украински безпилотен летателен апарат (БПЛА) срещу пътнически автобус в Ракитянския окръг на Белгородска област доведе до сериозен брой пострадали.

По последни данни на регионалния оперативен щаб, разпространени от life.ru, броят на ранените при инцидента е нараснал до 10 души, сред които има и 15-годишен младеж. Последната пострадала жена е потърсила помощ самостоятелно в градската болница №2 в Белгород с диагноза акустична травма. Отделно, при други нападения с дронове в областта през деня, е регистриран и един загинал мъж при удар по лека кола в село Ржевка.