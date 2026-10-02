Испания засилва противовъздушната отбрана на Латвия с батарея NASAMS

Испания укрепва противовъздушната отбрана на Латвия с разположена във военновъздушната база Лиелварде батарея NASAMS. Системата е част от по-широкото засилване на натовските способности в Балтийския регион на фона на зачестили инциденти с безпилотни летателни апарати и нарушения на въздушното пространство, предава БТА.

„Не става въпрос само за реакция при нападение, а и за неговото предотвратяване“, заяви командир Франсиско Рубио, ръководител на испанското подразделение NASAMS. По думите му възпирането трябва да бъде убедително, но съюзниците трябва да са готови да използват наличните средства при необходимост.

Испания разположи батареята в Лиелварде през юни 2022 г., след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Базата се намира на около 60 километра от Рига. Испанската система работи съвместно с други натовски способности за защита на въздушното пространство.

През 2026 г. НАТО постепенно преобразува досегашната мисия за въздушно патрулиране в Балтийския регион в по-интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Тя включва изтребители, наземни ракетни системи и способности за противодействие на дронове.

В Латвия в момента са разположени и германски изтребители Eurofighter, които подпомагат защитата на въздушното пространство. Италиански самолети също извършват патрулни полети над страната от базата Шяуляй в Литва.

Испания поддържа и около 600 военнослужещи в базата Адажи, северно от Рига. Те са част от многонационалната бригада на НАТО и разполагат с танкове Leopard 2E и бойни машини на пехотата Pizarro.

Латвийските въоръжени сили използват и местно производство дронове за наблюдение и идентифициране на потенциални заплахи. Според латвийското военно ръководство развитието на заплахите изисква не само нови системи, но и специализиран персонал, способен да ги интегрира и използва съвместно със съюзническите сили.

„Ефективното възпиране и отбрана изискват специализиран персонал, способен да управлява, интегрира и поддържа тези системи“, заяви държавният секретар по отбраната на Латвия Айрис Риквейлис.

Според НАТО новият подход цели многослойна защита срещу широк спектър от въздушни заплахи - от безпилотни апарати и самолети до крилати ракети.