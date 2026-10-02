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Испания засилва противовъздушната отбрана на Латвия с батарея NASAMS

Испания засилва противовъздушната отбрана на Латвия с батарея NASAMS

2 Октомври, 2026 09:25 432 9

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  • отбрана-
  • противовъздушна отбрана

НАТО увеличава възможностите си за наблюдение и защита на балтийското въздушно пространство на фона на зачестили инциденти с дронове

Испания засилва противовъздушната отбрана на Латвия с батарея NASAMS - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испания укрепва противовъздушната отбрана на Латвия с разположена във военновъздушната база Лиелварде батарея NASAMS. Системата е част от по-широкото засилване на натовските способности в Балтийския регион на фона на зачестили инциденти с безпилотни летателни апарати и нарушения на въздушното пространство, предава БТА.

„Не става въпрос само за реакция при нападение, а и за неговото предотвратяване“, заяви командир Франсиско Рубио, ръководител на испанското подразделение NASAMS. По думите му възпирането трябва да бъде убедително, но съюзниците трябва да са готови да използват наличните средства при необходимост.

Испания разположи батареята в Лиелварде през юни 2022 г., след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Базата се намира на около 60 километра от Рига. Испанската система работи съвместно с други натовски способности за защита на въздушното пространство.

През 2026 г. НАТО постепенно преобразува досегашната мисия за въздушно патрулиране в Балтийския регион в по-интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Тя включва изтребители, наземни ракетни системи и способности за противодействие на дронове.

В Латвия в момента са разположени и германски изтребители Eurofighter, които подпомагат защитата на въздушното пространство. Италиански самолети също извършват патрулни полети над страната от базата Шяуляй в Литва.

Испания поддържа и около 600 военнослужещи в базата Адажи, северно от Рига. Те са част от многонационалната бригада на НАТО и разполагат с танкове Leopard 2E и бойни машини на пехотата Pizarro.

Латвийските въоръжени сили използват и местно производство дронове за наблюдение и идентифициране на потенциални заплахи. Според латвийското военно ръководство развитието на заплахите изисква не само нови системи, но и специализиран персонал, способен да ги интегрира и използва съвместно със съюзническите сили.

„Ефективното възпиране и отбрана изискват специализиран персонал, способен да управлява, интегрира и поддържа тези системи“, заяви държавният секретар по отбраната на Латвия Айрис Риквейлис.

Според НАТО новият подход цели многослойна защита срещу широк спектър от въздушни заплахи - от безпилотни апарати и самолети до крилати ракети.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 3 Отговор
    Военолюбците от цяла Европа разполагат оръжия по границите с Русия и после реват какво можело да им се случи. Ами може и да им се случи!

    Коментиран от #3, #4

    09:28 02.10.2026

  • 2 аууу направо ги спасиха

    7 2 Отговор
    но не и от мерака им да бъдат шамаросани

    Коментиран от #5

    09:29 02.10.2026

  • 3 койдазнай

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Който иска мир, се готви за война! Джордж Сорос е постулирал този основен принцип, още преди 2500 години! Историята е потвърдила думите му многократно!

    Коментиран от #9

    09:35 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аууу

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "аууу направо ги спасиха":

    Никой не нападна НАТО.
    Умира веднага!
    Предай към бункера във Валдай.

    09:38 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Маринов

    4 1 Отговор
    Въпросът е какъв е характерът на събитието: тези системи са закупени от Латвия? Взети под наем? Подарък? Временно са там с испански обслужващ персонал? Кой плаща? Що ми се струва, че балтийските образования, като Окраина, използват ситуацията да измъкнат малко военни активи от европейските държави - било по пътя на НАТО или чрез двустранни споразумения. Ами няма как - вижте в интернет филми с военен парад в столиците им и ще паднете от смях.

    09:42 02.10.2026

  • 8 Meфистофел

    3 1 Отговор
    Голям майтап с това испанско ПВО. Португалските подводничари няма ли и те да пазят прибалтика откъм морето?

    09:47 02.10.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Къв Джордж Сорос ти е в главата, бе. Тази мисъл я е казал римлянинът Флавий Вегеций Ренат . На вас соросоидите само шефа ви е в главата.

    09:59 02.10.2026

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