Toyota планира да пусне най-скъпите си автомобили от премиум марката Century на нови пазари

Символът на ултралуксозния азиатски бранд е на прага на историческа трансформационна крачка. В продължение на десетилетия короната на японското автомобилостроене – линията Century – бе запазена територия единствено за императорското семейство, висшите държавни лица и корпоративния елит на Токио. Днес водещият производител в света подготвя глобална офанзива, чиято цел е прекосяването на континенталните граници и директното навлизане в територията на авторитетни имена като Rolls-Royce, Bentley и Maybach.

Пътят към международната сцена преминава през постепенна, но съществена еволюция на продуктовото портфолио. Доскоро класическата представа за гамата се изчерпваше с консервативен лимузинен седан, проектиран изцяло с мисъл за комфорта на возещия се на задната седалка собственик. Тенденциите обаче наложиха промяна: през 2023 година бе дебютиран всъдеходният вариант, а през есента на 2025 година публиката видя и концептуално купе. По този начин брандът придоби пълна самостоятелност, заемайки ниша, разположена стъпало над утвърдената премиум марка Lexus.

Проучвателните действия за потенциалните глобални пазари вече са в ход. Всъдеходът стъпи успешно в Китай, а ограничени партиди се доставят до избрани дестинации в Близкия изток и Азия. Точните дати за стъпване на европейските и американските територии все още се пазят в тайна, но дипломатическата офанзива е очевидна. Показателен бе ходът на председателя Акио Тойода, който се появи на церемонията в Залата на славата на автомобилите в Детройт тъкмо зад волана на модела със златната емблема на феникс. Главният технически директор Хироки Накаджима потвърди, че визитата е имала за цел измерване на пулса на американската индустрия и събиране на първоначални отзиви.

Основният коз на модела спрямо традиционните европейски конкуренти се крие в автентичната японска занаятчийска естетика. Всяко превозно средство съчетава прецизно ръчно сглобяване с вековни занаятчийски техники, сред които изисканият брокат нишиджин-ори и дълбокото лаково покритие уруши. Тези специфични детайли оформят философия за разкош, която коренно се различава от западното разбиране за престиж.

Финансовото измерение на подобен проект изисква прецизен баланс. В Япония началната цена на всъдехода възлиза на 27 милиона йени, което се равнява на приблизително 158 000 евро. Макар да носи титлата на най-скъпия сериен продукт на концерна, общите продажби на линията бележат спад през годините – едва около 500 бройки за изминалата година спрямо 1700 реализирани единици през 1997 година. Разширяването на географския обхват се вижда като естествен механизъм за възстановяване на обемните показатели.

В техническо отношение новата ера поставя въпроса и за задвижващите агрегати. Понастоящем седанът разчита на хибридна система с V8 двигател, докато всъдеходната версия ползва V6 архитектура. В автомобилните среди обаче все по-усилено се коментира евентуалното завръщане на легендарния дванадесетцилиндров V12 мотор, който бе запазена марка на модела в продължение на две десетилетия, този път интегриран в съвременна хибридна конфигурация.

Предстоящият сблъсък за купувачи в най-високия сегмент няма да бъде ограничен само до старите европейски грандове. На хоризонта вече се открояват и амбициозни азиатски претенденти в лицето на Maextro и Yangwang. Въпреки интензивната конкурентна среда, анализаторите от Bloomberg Intelligence подчертават, че стратегическият ход носи по-дълбок смисъл от простото търсене на търговски обем: японският гигант цели пълноценно присъствие във върховия сегмент на автоиндустрията, запазвайки позиционирането на Lexus абсолютно непокътнато.