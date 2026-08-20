Вътрешно разследване! САЩ и ЕС наеха бивш служител на Мосад, за да открие изчезналите средства, предназначени за Украйна

САЩ и Европейският съюз наеха бивш служител на израелската разузнавателна служба Мосад, за да съдейства в разследването на изчезването на средства, предназначени за военна помощ за Украйна, съобщава порталът Intelligence Online.
"Американските и европейските ведомства засилиха усилията си за проследяване на средствата, предназначени за военна помощ за Украйна. Една от мерките включва привличането на служител от израелското разузнаване, който да съдейства в издирването на изчезналите средства“, съобщава порталът.
Призивът на бившия министър на отбраната Михаил Федоров за провеждане на президентски избори в Украйна е необмислен и погрешен.
За това пише коментаторът на Bloomberg Марк Чемпиън в своята статия, публикувана в четвъртък, 20 август.
Авторът подчертава, че аргументите, изложени от Федоров в неговото деветминутно обръщение, са безспорно основателни. Володимир Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а петгодишният му мандат изтече преди две години.
Конституцията на Украйна забранява провеждането на избори по време на военно положение, но Михаил Федоров е прав в това, че войната може да продължи още години наред, създавайки неизбежни проблеми с политическата отговорност, пише Чемпиън.
Коментаторът отбелязва и други аргументи на Федоров, които според него са също толкова убедителни. В същото време той е убеден: когато бившият министър на отбраната твърди, че трудностите при провеждането на избори в условия на пълномащабна война могат да бъдат преодолени, или намеква, че гласуването ще се превърне в предизвикателство за Москва, той греши. И, безспорно, той разбира това, подчертава авторът на статията.
Авторът посочва, че е невъзможно да се проведат безопасни и надеждни избори в районите, които се намират в обсега на управляемите авиобомби, без да бъдат прекратени руските удари. Сега, когато Москва засили обстрелите срещу Украйна, а в Киев са изчерпани ракетите за балистични цели, самото предположение, че хората ще се събират край избирателните секции, би трябвало да е достатъчно, за да се прекратят всякакви дискусии, разсъждава коментаторът.
Авторът на статията е убеден, че провеждането на избори по време на война не би било предизвикателство за руския президент Владимир Путин. "Това би било отговор на молитвите му“. Кремъл от години призовава за провеждането на избори в Украйна. Целта на Путин е да породи съмнения относно легитимността на Зеленски. Освен това той се стреми да разцепи и дестабилизира Украйна чрез неизбежната политическа поляризация, която такива избори биха провокирали.
Украйна не може да се разсейва с всички тези фактори, констатираанализаторът. На нея я очаква най-суровата зима за всички години на пълномащабната война. Подготовката за този период трябва да бъде приоритет за страната и по-голямата част от населението го разбира.
Призивите за провеждане на избори, отбелязва коментаторът, се чуват само в Кремъл, сред популистките политици и влиятелните представители на Запада, които обичат да повтарят руската пропаганда.
В същото време анализаторът е убеден, че Зеленски е допуснал грешка, като е освободил Михаил Федоров от поста министър на отбраната.
Вечерта на 18 август бившият министър на отбраната Михаил Федоров публикува на своя канал в YouTube видеообръщение, в което заяви, че е необходимо да се проведат избори в Украйна.
Той подчерта, че Русия няма право да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт. Освен това Федоров отбеляза, че Украйна не може да остане без напълно легитимен ръководител на Министерството на отбраната по време на война, както и призова към по-широка дискусия за бъдещето на държавата и демокрацията.
Вестник The Guardian пще, че това обръщение на Федоров е "най-прякото политическо предизвикателство към Володимир Зеленски от началото на мащабната руска инвазия в Украйна“.
От кабинета на президента на Украйна заявиха, че не виждат "реалистичност“ в идеята на бившия министър на отбраната Михаил Федоров да се проведат избори в Украйна по време на война. Източник от кабинета на президента, коментирайки пред BBC идеята на бившия министър, отбеляза, че "е много странно да се планират избори сред ракети и дронове“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смешници
Коментиран от #9
22:22 20.08.2026
2 Търсете
22:24 20.08.2026
3 В зеленияГном
22:25 20.08.2026
4 Къде са ,,изчезналите средства" ли...?!
За златни тоалетни на Зеленчука...!
22:25 20.08.2026
5 Гинкобилоба
Евреин евреина око не вади
Парите са в зеленото и кръга му
И сега евреин ще замита далаверите на мишока
22:25 20.08.2026
6 Kaлпазанин
Коментиран от #13
22:25 20.08.2026
7 Рускиня
22:28 20.08.2026
8 Валентин Милевски
Със сигурност всичко се знае и ще излезе,когато му дойде времето.За сега Зеля и бандата са им нужни още малко.После започва яката сеч на крадливо глави.
22:28 20.08.2026
9 Намазаха му
До коментар #1 от "Смешници":въжето на зеления джуджак.
Коментиран от #15
22:30 20.08.2026
10 Овчар
22:30 20.08.2026
11 Рускиня
Коментиран от #14
22:31 20.08.2026
12 ТеА пА!
...,,проследяват средствата, предназначени за военна помощ за Украйна"...!
Пълен смЕх в залата...😂🤣😂!
22:32 20.08.2026
13 сладур
До коментар #6 от "Kaлпазанин":по-големи крадци и терористи от кремълските фашисти няма. цели 45 години държаха източна европа като затвор. после нападнаха съседите си които не искаха с тях, сега скимтят че ги бият по фронтовете, а техните слуги и петоколонници в България се надпреварват да славословят държава, която ги изолзва просто като радиоточки за разпространение на своята пропаганда и лъжи. англосаксите имат да ги настигат още дълго време
Коментиран от #20, #22, #26
22:33 20.08.2026
14 пудинг с кои
До коментар #11 от "Рускиня":пари си строи замъците и си купува имения за любовниците и децата им в европа?
Коментиран от #21
22:34 20.08.2026
15 пак ли му намазаха въжето
До коментар #9 от "Намазаха му":вече пет години все му го мажат, ама от днес в москвата няма бензин!
Коментиран от #18
22:35 20.08.2026
16 Хърш ви каза отдавна къде са парите.
22:36 20.08.2026
17 Голямо заглавие
22:37 20.08.2026
18 На ЗеленСКИ
До коментар #15 от "пак ли му намазаха въжето":му намазаха ските
22:40 20.08.2026
19 6135
22:41 20.08.2026
20 Каква Източна Европа
До коментар #13 от "сладур":погледни малоБритания, Франция, Нидерландия колко колонии в Африка, Азия, острови в Тихия и Атлантическия океан държаха! И то не за 40 години, а столетия..
Коментиран от #23
22:42 20.08.2026
21 Рускиня
До коментар #14 от "пудинг с кои":Пиши по темата за корупцията в крайна, а не за Президента РФ гн. Путин!
22:44 20.08.2026
22 Росомаха
До коментар #13 от "сладур":Англия само в Индия умори 100 милиона души.
22:46 20.08.2026
23 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #20 от "Каква Източна Европа":Абсолютно си прав!
Че в тази връзка,този ,,сладур",си е наистина 100%-тов ,,сладур"...,в кавички...🤣😂🤣🤣😂!
22:47 20.08.2026
24 Пилотът Гошу
22:47 20.08.2026
25 Росомаха
22:49 20.08.2026
26 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "сладур":Въобще си неадекватен по темата … Всичките богатства на западните страни са от ВЕКОВЕ грабежи на колониите. Бегай легай…
22:49 20.08.2026