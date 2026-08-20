Вътрешно разследване! САЩ и ЕС наеха бивш служител на Мосад, за да открие изчезналите средства, предназначени за Украйна

САЩ и Европейският съюз наеха бивш служител на израелската разузнавателна служба Мосад, за да съдейства в разследването на изчезването на средства, предназначени за военна помощ за Украйна, съобщава порталът Intelligence Online.

"Американските и европейските ведомства засилиха усилията си за проследяване на средствата, предназначени за военна помощ за Украйна. Една от мерките включва привличането на служител от израелското разузнаване, който да съдейства в издирването на изчезналите средства“, съобщава порталът.

Призивът на бившия министър на отбраната Михаил Федоров за провеждане на президентски избори в Украйна е необмислен и погрешен.

За това пише коментаторът на Bloomberg Марк Чемпиън в своята статия, публикувана в четвъртък, 20 август.

Авторът подчертава, че аргументите, изложени от Федоров в неговото деветминутно обръщение, са безспорно основателни. Володимир Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а петгодишният му мандат изтече преди две години.

Конституцията на Украйна забранява провеждането на избори по време на военно положение, но Михаил Федоров е прав в това, че войната може да продължи още години наред, създавайки неизбежни проблеми с политическата отговорност, пише Чемпиън.

Коментаторът отбелязва и други аргументи на Федоров, които според него са също толкова убедителни. В същото време той е убеден: когато бившият министър на отбраната твърди, че трудностите при провеждането на избори в условия на пълномащабна война могат да бъдат преодолени, или намеква, че гласуването ще се превърне в предизвикателство за Москва, той греши. И, безспорно, той разбира това, подчертава авторът на статията.

Авторът посочва, че е невъзможно да се проведат безопасни и надеждни избори в районите, които се намират в обсега на управляемите авиобомби, без да бъдат прекратени руските удари. Сега, когато Москва засили обстрелите срещу Украйна, а в Киев са изчерпани ракетите за балистични цели, самото предположение, че хората ще се събират край избирателните секции, би трябвало да е достатъчно, за да се прекратят всякакви дискусии, разсъждава коментаторът.

Авторът на статията е убеден, че провеждането на избори по време на война не би било предизвикателство за руския президент Владимир Путин. "Това би било отговор на молитвите му“. Кремъл от години призовава за провеждането на избори в Украйна. Целта на Путин е да породи съмнения относно легитимността на Зеленски. Освен това той се стреми да разцепи и дестабилизира Украйна чрез неизбежната политическа поляризация, която такива избори биха провокирали.

Украйна не може да се разсейва с всички тези фактори, констатираанализаторът. На нея я очаква най-суровата зима за всички години на пълномащабната война. Подготовката за този период трябва да бъде приоритет за страната и по-голямата част от населението го разбира.

Призивите за провеждане на избори, отбелязва коментаторът, се чуват само в Кремъл, сред популистките политици и влиятелните представители на Запада, които обичат да повтарят руската пропаганда.

В същото време анализаторът е убеден, че Зеленски е допуснал грешка, като е освободил Михаил Федоров от поста министър на отбраната.

Вечерта на 18 август бившият министър на отбраната Михаил Федоров публикува на своя канал в YouTube видеообръщение, в което заяви, че е необходимо да се проведат избори в Украйна.

Той подчерта, че Русия няма право да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт. Освен това Федоров отбеляза, че Украйна не може да остане без напълно легитимен ръководител на Министерството на отбраната по време на война, както и призова към по-широка дискусия за бъдещето на държавата и демокрацията.

Вестник The Guardian пще, че това обръщение на Федоров е "най-прякото политическо предизвикателство към Володимир Зеленски от началото на мащабната руска инвазия в Украйна“.

От кабинета на президента на Украйна заявиха, че не виждат "реалистичност“ в идеята на бившия министър на отбраната Михаил Федоров да се проведат избори в Украйна по време на война. Източник от кабинета на президента, коментирайки пред BBC идеята на бившия министър, отбеляза, че "е много странно да се планират избори сред ракети и дронове“.