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Вътрешно разследване! САЩ и ЕС наеха бивш служител на Мосад, за да открие изчезналите средства, предназначени за Украйна
  Тема: Украйна

Вътрешно разследване! САЩ и ЕС наеха бивш служител на Мосад, за да открие изчезналите средства, предназначени за Украйна

20 Август, 2026 22:20 841 26

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • михайло федоров

Американските и европейските ведомства засилиха усилията си за проследяване на средствата, предназначени за военна помощ за Украйна

Вътрешно разследване! САЩ и ЕС наеха бивш служител на Мосад, за да открие изчезналите средства, предназначени за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

САЩ и Европейският съюз наеха бивш служител на израелската разузнавателна служба Мосад, за да съдейства в разследването на изчезването на средства, предназначени за военна помощ за Украйна, съобщава порталът Intelligence Online.

"Американските и европейските ведомства засилиха усилията си за проследяване на средствата, предназначени за военна помощ за Украйна. Една от мерките включва привличането на служител от израелското разузнаване, който да съдейства в издирването на изчезналите средства“, съобщава порталът.

Призивът на бившия министър на отбраната Михаил Федоров за провеждане на президентски избори в Украйна е необмислен и погрешен.

За това пише коментаторът на Bloomberg Марк Чемпиън в своята статия, публикувана в четвъртък, 20 август.

Авторът подчертава, че аргументите, изложени от Федоров в неговото деветминутно обръщение, са безспорно основателни. Володимир Зеленски беше избран за президент през 2019 г., а петгодишният му мандат изтече преди две години.

Конституцията на Украйна забранява провеждането на избори по време на военно положение, но Михаил Федоров е прав в това, че войната може да продължи още години наред, създавайки неизбежни проблеми с политическата отговорност, пише Чемпиън.

Коментаторът отбелязва и други аргументи на Федоров, които според него са също толкова убедителни. В същото време той е убеден: когато бившият министър на отбраната твърди, че трудностите при провеждането на избори в условия на пълномащабна война могат да бъдат преодолени, или намеква, че гласуването ще се превърне в предизвикателство за Москва, той греши. И, безспорно, той разбира това, подчертава авторът на статията.

Авторът посочва, че е невъзможно да се проведат безопасни и надеждни избори в районите, които се намират в обсега на управляемите авиобомби, без да бъдат прекратени руските удари. Сега, когато Москва засили обстрелите срещу Украйна, а в Киев са изчерпани ракетите за балистични цели, самото предположение, че хората ще се събират край избирателните секции, би трябвало да е достатъчно, за да се прекратят всякакви дискусии, разсъждава коментаторът.

Авторът на статията е убеден, че провеждането на избори по време на война не би било предизвикателство за руския президент Владимир Путин. "Това би било отговор на молитвите му“. Кремъл от години призовава за провеждането на избори в Украйна. Целта на Путин е да породи съмнения относно легитимността на Зеленски. Освен това той се стреми да разцепи и дестабилизира Украйна чрез неизбежната политическа поляризация, която такива избори биха провокирали.

Украйна не може да се разсейва с всички тези фактори, констатираанализаторът. На нея я очаква най-суровата зима за всички години на пълномащабната война. Подготовката за този период трябва да бъде приоритет за страната и по-голямата част от населението го разбира.

Призивите за провеждане на избори, отбелязва коментаторът, се чуват само в Кремъл, сред популистките политици и влиятелните представители на Запада, които обичат да повтарят руската пропаганда.

В същото време анализаторът е убеден, че Зеленски е допуснал грешка, като е освободил Михаил Федоров от поста министър на отбраната.

Вечерта на 18 август бившият министър на отбраната Михаил Федоров публикува на своя канал в YouTube видеообръщение, в което заяви, че е необходимо да се проведат избори в Украйна.

Той подчерта, че Русия няма право да определя кога украинците отново ще могат да избират своята власт. Освен това Федоров отбеляза, че Украйна не може да остане без напълно легитимен ръководител на Министерството на отбраната по време на война, както и призова към по-широка дискусия за бъдещето на държавата и демокрацията.

Вестник The Guardian пще, че това обръщение на Федоров е "най-прякото политическо предизвикателство към Володимир Зеленски от началото на мащабната руска инвазия в Украйна“.

От кабинета на президента на Украйна заявиха, че не виждат "реалистичност“ в идеята на бившия министър на отбраната Михаил Федоров да се проведат избори в Украйна по време на война. Източник от кабинета на президента, коментирайки пред BBC идеята на бившия министър, отбеляза, че "е много странно да се планират избори сред ракети и дронове“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешници

    18 2 Отговор
    В Урсула и Калас са повечето

    Коментиран от #9

    22:22 20.08.2026

  • 2 Търсете

    16 1 Отговор
    златните тоалетни.

    22:24 20.08.2026

  • 3 В зеленияГном

    16 1 Отговор
    и генеколожката са.

    22:25 20.08.2026

  • 4 Къде са ,,изчезналите средства" ли...?!

    15 1 Отговор
    Много ясно къде...!
    За златни тоалетни на Зеленчука...!

    22:25 20.08.2026

  • 5 Гинкобилоба

    20 1 Отговор
    Е как бе

    Евреин евреина око не вади

    Парите са в зеленото и кръга му

    И сега евреин ще замита далаверите на мишока

    22:25 20.08.2026

  • 6 Kaлпазанин

    18 2 Отговор
    Най големиъе крадци и терористи са си наели наш терорист да разследва друг терорист 🤔🤔🤔🤔няма по долно племе от англосаксонското еврейско ,нагло долно лицемерни крадливо

    Коментиран от #13

    22:25 20.08.2026

  • 7 Рускиня

    16 1 Отговор
    МОСАД еврейска организация ще разследва евреина Зелениски. 😂

    22:28 20.08.2026

  • 8 Валентин Милевски

    12 1 Отговор
    Сигурно те не знаят къде,как и кой е откраднал милиони.
    Със сигурност всичко се знае и ще излезе,когато му дойде времето.За сега Зеля и бандата са им нужни още малко.После започва яката сеч на крадливо глави.

    22:28 20.08.2026

  • 9 Намазаха му

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смешници":

    въжето на зеления джуджак.

    Коментиран от #15

    22:30 20.08.2026

  • 10 Овчар

    11 1 Отговор
    Цирка ще е зимата..! Всички го знаят нооо парата говори..!

    22:30 20.08.2026

  • 11 Рускиня

    11 1 Отговор
    Гжа Зеленска с какви пари пазарува в Тифани, Луис Войтон, Шанел и “народни” магазини?

    Коментиран от #14

    22:31 20.08.2026

  • 12 ТеА пА!

    11 1 Отговор
    Цял свят знае,че на практика става едно безконтролно и безотчетно наливане на милиони и милиарди в бездънната каца,наречена -,,Украйна",те сега са ми се сетили да...
    ...,,проследяват средствата, предназначени за военна помощ за Украйна"...!
    Пълен смЕх в залата...😂🤣😂!

    22:32 20.08.2026

  • 13 сладур

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    по-големи крадци и терористи от кремълските фашисти няма. цели 45 години държаха източна европа като затвор. после нападнаха съседите си които не искаха с тях, сега скимтят че ги бият по фронтовете, а техните слуги и петоколонници в България се надпреварват да славословят държава, която ги изолзва просто като радиоточки за разпространение на своята пропаганда и лъжи. англосаксите имат да ги настигат още дълго време

    Коментиран от #20, #22, #26

    22:33 20.08.2026

  • 14 пудинг с кои

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Рускиня":

    пари си строи замъците и си купува имения за любовниците и децата им в европа?

    Коментиран от #21

    22:34 20.08.2026

  • 15 пак ли му намазаха въжето

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Намазаха му":

    вече пет години все му го мажат, ама от днес в москвата няма бензин!

    Коментиран от #18

    22:35 20.08.2026

  • 16 Хърш ви каза отдавна къде са парите.

    7 1 Отговор
    През април 2023 година американският разследващ журналист Сиймур Хърш публикува твърдение, че украинският президент Володимир Зеленски и неговото обкръжение са присвоили най-малко 400 милиона долара от средства, предоставени за покупка на горива.

    22:36 20.08.2026

  • 17 Голямо заглавие

    4 0 Отговор
    а в статията друга тема...

    22:37 20.08.2026

  • 18 На ЗеленСКИ

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "пак ли му намазаха въжето":

    му намазаха ските

    22:40 20.08.2026

  • 19 6135

    4 1 Отговор
    Докладът ще бъде изчерпателен: Паре нема - действайте!

    22:41 20.08.2026

  • 20 Каква Източна Европа

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "сладур":

    погледни малоБритания, Франция, Нидерландия колко колонии в Африка, Азия, острови в Тихия и Атлантическия океан държаха! И то не за 40 години, а столетия..

    Коментиран от #23

    22:42 20.08.2026

  • 21 Рускиня

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "пудинг с кои":

    Пиши по темата за корупцията в крайна, а не за Президента РФ гн. Путин!

    22:44 20.08.2026

  • 22 Росомаха

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "сладур":

    Англия само в Индия умори 100 милиона души.

    22:46 20.08.2026

  • 23 ТОЧНО ТАКА...!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Каква Източна Европа":

    Абсолютно си прав!
    Че в тази връзка,този ,,сладур",си е наистина 100%-тов ,,сладур"...,в кавички...🤣😂🤣🤣😂!

    22:47 20.08.2026

  • 24 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Пийте една студена вода и си лягайте… Разпределени са отдавна…

    22:47 20.08.2026

  • 25 Росомаха

    0 0 Отговор
    Всеки месец от Австрия през Унгария за Украйна заминават два камиона евро и кюлчета злато за заплати, пенсии и златни тоалетни в Украйна. Унгарците бяха арестували един камион и се вдигна голям писък.

    22:49 20.08.2026

  • 26 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "сладур":

    Въобще си неадекватен по темата … Всичките богатства на западните страни са от ВЕКОВЕ грабежи на колониите. Бегай легай…

    22:49 20.08.2026

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